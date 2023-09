Kijátszott szankciók, féktelen pénzégetés: íme az orosz gazdasági csoda titka

A nyugati közvélemény összeomlást, a független közgazdászok két számjegyű visszaesést vártak Oroszországban a nyugati szankciók bevezetése után. Hamar kiderült, hogy egyik várakozás sem teljesül, de arra alighanem még az oroszok sem számítottak, hogy nemcsak az összeomlás marad el, hanem a tartós recesszió is: jövőre az orosz gazdaság teljesítménye már elérheti a háború előtti szintet. Oroszország meglepően ellenálló, de a kiváló teljesítmény nem felfoghatatlan, a GDP-növekedés helyreállása mögött jól azonosítható okok vannak. Ezek az okok arra is rámutatnak, hogy a növekedés fenntarthatósága legalábbis kérdéses, és az is egyértelmű, hogy a kedvező adatok ellenére az orosz kilátások továbbra sem jók. A stabilitási problémák már jelentkeztek is, és láthatóan aggasztják az orosz gazdaságpolitikai vezetést.

Vitán felül áll, hogy az agyonszankcionált orosz gazdaság sokkal jobban teljesít a vártnál. A háború kitörése után közvetlenül olyan előrejelzések láttak napvilágot, amelyek két számjegyű, vagy akörüli visszaesést prognosztizáltak. Ezeket elsősorban az erőteljes szankciókra alapozták az előrejelzők, amelyek közül a legnagyobb várt GDP-hatással az orosz pénzügyi rendszert ért szankciók (főleg a SWIFT-ből való kitiltás) és a nyugati magánszektor saját szankciói, a multinacionális vállalatok bejelentett kivonulásai jártak volna.

Nem csak az összeomlást kerülték el: bivalyerősnek tűnik az

orosz gazdaság

Az már tavaly és idén év elején nyilvánvalóvá vált, hogy az orosz gazdaság messze nem szenved el akkora visszaesést, mint azt előzetesen várták, a gazdaság 2022-ben éves átlagban végül 2,1%-kal zsugorodott. Idén év elején még enyhe gazdasági visszaesést vártak az országra az előrejelzők.

A várakozásokra alaposan rácáfolt a valóság. Az orosz gazdasági visszaesés (negyedéves alapon) mindössze egyetlen negyedévig tartott, aztán lassú növekedésbe váltott, majd az idei második negyedévre már kifejezetten dinamikus 3% feletti növekedésről számolt be az orosz statisztikai hivatal. Ennek következtében 2023 második negyedévében az orosz gazdaság teljesítménye csaknem 5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, ami akkor is meglepően szép eredmény, ha figyelembe vesszük, hogy a viszonyítási alap épp a tavalyi sokszerű visszaesés, tehát erős a bázishatás.

Meglepő, de hihető, hogy ennyire erős a gazdaság

Sokszor le szoktuk írni az orosz gazdaságról szóló elemzéseinken, hogy a hivatalos orosz GDP-adatokat érdemes fenntartással kezelni, sok független elemző kérdőjelezi meg a hitelességüket (főleg a háború óta, amely egyben információs háború is). Az egyes szektorok teljesítménye, valamint a gazdaságpolitikai döntéshozók reakciója is abba az irányba mutat viszont, hogy a gazdaság kifejezetten erős. A kiskereskedelmi eladások és ipari termelés éves bázison idén március óta következetesen emelkednek. Ennek kezdetben a bázishatás volt az oka (ezekben a mutatókban is tavaly áprilisban kezdődött a zsugorodás), a nyári hónapok viszont erőteljes emelkedésről árulkodnak. A kiskereskedelmi eladások éves szinten júliusban 10,5%-kal nőttek (tavaly júliusban 8,8% volt a visszaesés), az ipari termelés 4,9%-kal nőtt júliusban (tavaly nyáron éves bázison fél százalékos esésben volt).

Főleg a kiskereskedelmi eladások estek tavaly, ezekben látunk idén nagyobb felpattanást. Ezzel összhangban vannak az inflációs adatok is, az áremelkedés üteme ugyanis jelentősen nő. Augusztusban 5,2% volt az éves infláció, az orosz központi bank adatai szerint a negyedéves évesített infláció a 8% felett van, amely bőven meghaladja a 4%-os célszintet. Erre – és a rubel gyengülésére - válaszul a jegybank előbb 350 bázispontos, majd 100 pontos kamatemelést hajtott végre, az irányadó kamat 13%-ra nőtt. (Talán ez a jegybanki lépés a legjobb példája az orosz gazdaság ellentmondásosságának. Egy szenvedő, növekedési kihívásokkal küszködő országban a jegybank biztosan nem emelne kamatot csak azért, hogy a vártnál jobb képet sugalljon a gazdaságról. Ugyanakkor a kamatemelkedés mértéke ijesztő: egy egyszerű konjunktúraváltozásra a jegybank nem reagálna ennyire pánikszerűen, a vészkamatemelés sokkal inkább pénzügyi stabilitási kockázatokat tükröz, mintsem egy túlfűtött gazdaság finom korrekcióját.)

Az erős gazdaság tényét a független elemzők is többnyire elfogadják. Az orosz kormány saját előrejelzése szerint a gazdaság idén 1,2%-kal, az orosz jegybank becslése szerint 1,5-2,5%-kal fog növekedni. A nyugati elemzők csak kissé pesszimistábbak, ők 1% feletti növekedést várnak idén – de azt fontos hozzátenni, hogy többen is felfelé módosíthatják ezeket az előrejelzéseket a friss makroadatok fényében. Abban pedig kifejezetten nagy az egyetértés, hogy az orosz gazdaság teljesítménye már jövőre elérheti a háború előtti szintet – a háború kezdeti szakaszában még arról szóltak az előrejelzések, hogy ehhez 10 évre is szükség lesz. Nem arról van tehát szó, hogy Oroszország gazdasága megúszta összeomlás nélkül, vagy hogy egyszerűen ellenáll a szankcióknak.

az oroszok a precedens nélküli nyugati szankciók mellett nagyon hamar növekedési pályára álltak.

Megkerülték a szankciókat – nemcsak az oroszok, hanem a Nyugat is

Ez mindenképp meglepő, minden előzetes várakozásnak ellentmond. Mégsem nevezhető érthetetlennek, hiszen azonosíthatók ennek az okai. A magyarázat nagy része valóban az orosz gazdaság ellenállóképességével, de nem elhanyagolható része inkább a háború kezdeti szakaszán tett előrejelzések pontatlanságával (vagy inkább vágyvezérelt, elhamarkodott voltával) magyarázható.

Az előre látható volt, hogy a külkereskedelmen keresztül a Nyugat nem fogja tudni megroppantani az orosz gazdaságot, az ugyanis ehhez nem eléggé nyitott. A külkereskedelemre vonatkozó szankciók ugyanis csak a kritikus termékeken keresztül fájhattak volna Oroszországnak, és noha ezeket papíron következetesen be is tartották (vagyis a hivatalos külkereskedelmi termékforgalom a Nyugat és Oroszország között leapadt), a valóságban a nyugati vállalatok nagy része ugyanúgy üzletel az oroszokkal. Ez tisztán látszik, ha megnézzük, milyen mértékben nőtt meg például Németország külkereskedelmi az oroszokkal szomszédos államokban, a növekedés néhány ország esetén több száz százalékos. Vagyis például az orosz-német kereskedelem ugyanúgy zajlik, csak épp közvetítőkön keresztül.

Hasonlóan megbukni látszik az olajár-sapka szankció is. A Nyugat célja az intézkedéssel az volt, hogy maximálják az oroszok által értékesített olaj, az Ural árát 60 dollárban. Mindez azért tűnt megalapozottnak, mert a tengeri szállításra kötendő biztosítások terén a Nyugatnak monopóliuma van, így bárkinek – legyen az kínai, indiai, török szereplő –, aki orosz olajat akar szállítani, annak 60 dolláron kell azt megtennie, ha biztosítani szeretné a tengeri szállításait. A szabályozás a kezdeti hónapokban látványosan működött, mára egyértelműen kijátszották az oroszok (vélhetően a külföldi partnereikkel karöltve), az Ural ára ugyanis a 80 dollárt közelíti.

Itt érdemes kitérni a nyugati vállalatok felelősségére is, amelyek a háború kezdetekor szinte egyhangúlag jelentették be, hogy kivonulnak Oroszországból, végezetül ezt csak nagyon kis hányaduk tenne meg. A legtöbb nyugati vállalat ma is aktívan termeli a hozzáadott-értéket az orosz gazdaságban. Különféle okokkal indokolták ezek a vállalatok, hogy a kezdeti bejelentések ellenére végülis miért nem hagytak fel a termeléssel: a leggyakoribb okok közt szerepelt az, hogy nem találtak vevőt, vagy az, hogy az orosz leányvállalatok a cég nemzetközi ellátási láncában kritikus szerepet töltöttek be. Mások egyszerűen attól tartottak, hogy kivonulásukkal a kapacitásaik orosz kézbe kerülnek, mint ahogy az meg is történt azzal a maroknyi céggel, akik végül tényleg elhagyták az országot.

Summa summarum: a nyugati cégek kivonulása adta a nagy GDP-visszaesést vizionáló prognóziok gerincét 2022 tavaszán, ám ez a tömeges kivonulás végül nem történt meg.

Masszív fiskális élénkítés zajlik

Térjünk ki a költségvetési folyamatokra, mert részben ezek magyarázzák, hogy az orosz gazdaság miért képes ilyen mértékben növekedni. Az orosz központi költségvetés kiadásai meredeken emelkednek: 2023-ban júliusig (eddig állnak rendelkezésre a hivatalos kormányzati adatok, amelyekhez egyébként egyre nehezebb hozzáférni) 17 341 milliárd rubel kiadás keletkezett. Tavaly ugyanebben az időszakban a kumulált kiadás 15 216 milliárd rubel volt, azaz idén közel 14%-os a növekedés a kiadásokban.

Mivel az orosz kormány már tavaly tavasz óta nem közli, hogy a költségvetési kiadások milyen tételekre mentek el, az egyes kormányzati beszámolókból, bejelentésekből, a jegybank helyzetértékeléseiből tudható csak, hogy mi az a két tétel, amelyek a legnagyobb mértékben megdobták a kiadásokat:

egyrészt értelemszerűen a háború , a közvetlen és közvetett háborús költségek a kormányzati hadianyag-megrendelés, a haderő megnövekedett operatív költségeinek finanszírozása, a személyi állomány bérezése és juttatásai formájában;

, a közvetlen és közvetett háborús költségek a kormányzati hadianyag-megrendelés, a haderő megnövekedett operatív költségeinek finanszírozása, a személyi állomány bérezése és juttatásai formájában; másrészt a kormányzat a háború kitörése óta számtalan ösztönző eszközzel élt szociális juttatások, transzferek formájában, amelyek célja az volt, hogy mérsékelje a gazdasági visszaesést, a lakosság ne érezze a háborút.

A kormányzat a kiadási oldal két megnövekedett tételével egyaránt pénzt pumpál a gazdaságba, a potenciális szintje alá esett gazdaságban (ahova az orosz gazdaság beesett a szankciók és a háborús sokk miatt) a közvetlen fiskális beavatkozás nagy multiplikatív hatásokkal járhat. Ez tisztán látszik a fogyasztás és az ipari termelés helyreállásán, összességében a GDP-adatokban. Ezt úgyis lehetne mondani, hogy a kormányzat átvállalta a gazdaságot ért sokk hatásait, amelyek így nem a GDP-ben, hanem a költségvetésben csapódnak le. Egy ciklikus válság esetén az ilyesfajta keynesi megoldások működni szoktak, és sok esetben újra növekedési pályára állítják a gazdaságot,

az oroszok esetén viszont egyelőre kérdéses, hogy a fiskális élénkítés által támogatott növekedés mennyire fenntartható.

Ennek is két oka van. Az egyik, hogy a nemzeti számlákban megjelenő hadi kiadások papíron ugyan növelik a hozzáadott-értéket (sőt, a katonai bérezések – mivel a hadsereg nem termel bevételt – közvetlenül elszámolódnak a GDP-ben a bevett statisztikai módszertan szerint), nem tekinthetők produktív beruházásoknak. Amikor az orosz kormány megvásárolja a tankot, a tankgyártó vállalat marzsa hozzáadódik a GDP-hez, de a tank nem termel további GDP-t, hanem nagy eséllyel elpusztul Ukrajnában. Ezzel szemben ha ezt a pénzt mezőgazdasági gépekre, gyártósorokba, szállítóeszközökre fordították volna, az nemcsak megvásárlása pillanatában, hanem működése során is hozzáadott-értéket állítana elő.

Jellemző helyzet, hogy a háborús gazdaság erős teljesítményt mutat a statisztika szerint, a háború végeztével viszont erőteljes korrekció várható a GDP-ben a haditermelés leállításával. Mivel a hadiipar produktív kapacitásokat szorít ki, évek kérdése is lehet, mire a háború idején látott kibocsátást eléri a gazdaság. Azt nem tudjuk persze, hogy ez Oroszország esetén is így lesz-e (és a közelmúlt elhamarkodott becslései után illik is óvatosnak lenni a határozott kijelentésekkel), de az biztos, hogy a GDP-növekedés visszatéréséhez nagyban hozzájárult a katonai szektorba irányuló kormányzati vásárlások bődületes meglódulása. A friss költségvetési tervezet egyébként úgy számol, hogy jövőre a hadi kiadások elérhetik a GDP 6%-át, idén a terv 3,9% volt. Megjegyzendő, hogy az extenzív fiskális politika volt az egyik legfőbb érv, amely a jegybank szerint inflációt gerjeszt.

Az orosz gazdaság kilátásai nem katasztrofálisak, de nem is jók

A másik ok, amiért a költségvetésből finanszírozott növekedés fenntarthatóságához erős kétségek fűződnek az, hogy a költekezés javarészt fedezetlen (ennek jele egyébként az infláció emelkedése és a rubel gyengülése is). A háború és a szankciók hatására az orosz költségvetés mínuszba fordult, noha 2022 tavaszán még úgy nézett ki, hogy jelentős többlet keletkezhet a büdzsében. Az európai gáz- és olajvásárlások kiesésével az energiabevételek jócskán mérséklődtek, Kína, India és Törökország csak részben tudta kiváltani az európai importot, a szállítás ezekbe az országokba ráadásul drágább is.

Emellett a nyugati árkorlátozások is mérsékelték átmenetileg az oroszok energiabevételeit, noha az olajár-plafon intézkedés az utóbbi hónapokban nem működik megfelelően. A gazdasági lassulás visszavetette a forgalmi- és jövedelemadó-bevételeket, a nyugati exportszankciók és a vállalatok önszankciója miatt mérséklődő import a vámbevételek kiesését eredményezte. 2022 júliusához képest 2023 júliusára a kumulált bevétel a naptári évben 8%-kal esett, holott azóta a kormány számtalan adót vetett ki a tőzsdén jegyzett vállalatokra és az energiakereskedőkre.

A fenti ábrán látszik, hogy a központi költségvetés hiánya milyen jelentős mértékben nőtt meg, és ez is egyértelműen igazolja, hogy a háború és a szankciók GDP-hatását a kormány részben átvállalta. Nyilvánvaló, hogy a gazdaság támogatását (és a háború finanszírozását) nem lehet végtelenségig adósságból finanszírozni. A kérdés az: mikor jöhet el az a pont, amikor a kormánynak döntenie kell, hogy a háborúra költ kevesebbet, vagy a szociális kiadásokat vágja meg (ez a klasszikus vaj vagy ágyú dilemma), esetleg a vállalati szférát adóztatja – mindegyik lépés a növekedés kárára menne, természetesen.

Nem valószínű, hogy ez a pillanat egy-két éven belül eljön.

Az idei évre várható GDP-arányos 2-3%-os szintnek megfelelő költségvetési hiányt az oroszok vélhetően évekig fenn tudják tartani, államadósságuk ugyanis alacsony, a hiányt egyelőre belföldről is tudják finanszírozni kötvénykibocsátással (ahogy ezt tették eddig is), valamint rendelkezésükre áll még a Nemzeti Jólét Alap, amelyben a korábbi évek költségvetési többleteit halmozták fel. Vészhelyzet esetén ebből is tudják még néhány évig finanszírozni a költségvetési hiányt, ha a kötvénypiaci feltételek romlanak például. Az alap 10 ezer milliárd rubeles eszközállományából jelenleg 6-7 ezermilliárd rubelnyi eszköz likvid, a pénzügyminisztérium becslése szerint 2024 végére ez 2,3 ezermilliárdra apadhat, ha rendszeresen megdézsmálják.

Noha a háborús költekezés intenzitási fokozódik, ami önmagában hiánynövelő tényező, ezzel egy időben a költségvetési bevételekkel kapcsolatos kilátások javultak. Egyrészt az olajárak emelkedése növeli a költségvetés bevételeit, amit még támogat a rubel gyengülése is, amely azonban önmagában nagyon kedvezőtlen fejlemény az oroszok számára, hiszen a külső mérleg egyenlegének romlása mellett jelentős tőkekiáramlás áll mögötte, amely egyébként a Prigozsin-féle lázadással indult meg. Továbbá a gazdasági növekedés beindulásával a kormányzati költekezés egy része is visszaszivárog adóbevételek formájában. Ne számítsunk tehát arra, hogy itt 2-3%-nál jelentősebb hiány lesz a büdzsében (a kormány például 0,9%-os mínuszt vár jövőre). Ilyen hiánnyal – pláne reál GDP-növekedés mellett – évekig lehet gond nélkül működni.

Mindezt tudva sem szabad viszont azt gondolni, hogy az orosz gazdaság nem szenvedi meg a háborút, és hogy a szankciók teljes csődöt mondtak.

Egyrészt ahogy fent írtuk, a pozitív előjelű GDP-növekedés egy része kizárólag a háborúnak köszönhető, a kormányzat a költségvetési egyensúly terhére, improduktív költéseken keresztül generál növekedést. Eközben viszont az ország egy klasszikus háborús gazdaság képét mutatja: a kormány mesterséges keresletet generál, miközben a külföldi szankciók miatt akadozik (de nem esik ki) a fejlett technológiák behozatala, azaz a kínálat nem tudja tartani a lépést a gazdaság potenciális szintjéhez képesti többletkereslettel – ezért megjelenik az infláció. Az áremelkedést fűti a munkaerőhiány is, a háború következtében ugyanis százezrekben mérhető a munkaképes korú munkaerő kiesése a sorozás és az elvándorlás miatt, ráadásul a munkaerő jelentős része iránt is a hadiiparban keletkezik kereslet, márpedig ez az iparág nem termel hozzáadott-értéket, ahogy azt már írtuk.

Orosz szempontból a legijesztőbb fejlemény azonban a rubel rohamos leértékelődése.

Ennek vannak pozitív hatásai - főleg a költségvetés olajbevételeire nézve -, de összességében gyors tőkekiáramlásról, a külső egyensúly erőteljes romlásáról árulkodik. A jegybank nagy vészkamatemelései mutatják meg azt is, hogy az orosz gazdaságpolitikai vezetés aggódik a rubel gyors leértékelődése miatt, amely stabilitási, finanszírozási gondokhoz is vezethet. Épp ezért az belső kereslet élénkülése sem egyértelműen pozitív fejlemény, hiszen inkább túlfűtöttségre, fedezetlen pénzkiáramlásra utal, de fundamentális okokból levezetve is érthetőnek tűnik: a keresletélénkítő lépésekkel szemben a kínálati oldalon a hadiipari termelés növekszik, ez viszont nem termel további hozzáadott-értéket, hanem elveszik az ukrajnai frontokon.

A mai orosz növekedés a katonai költekezésre, a fedezetlen költségvetési élénkítésre alapszik, nem tudjuk, hogy az ország lesz-e tartani ezt a GDP-pályát, ha véget érnek a katonai cselekmények. Ha a katonai megrendelések kiesésével eltűnik a kormányzati kereslet és leépül az ipari kínálat, a felszabaduló kapacitás egy ideig megnövekedett munkanélküliség és mérséklődő GDP formájában csapódhat le. Ekkor felerősödhetnek az orosz gazdaság korábban is jelen levő hiányosságai: az innováció hiánya, a nem kellőképp diverzifikált gazdaság, a versenyt korlátozó bürokratikus és hatalmi akadályok, a piac elosztó szerepének korlátai. A tőkekiáramlás pedig finanszírozási gondokat is okozhat majd, de ilyenről egyelőre nem beszélhetünk.

Végezetül ne feledjük el, hogy az orosz gazdaság bár valóban sokkal jobban teljesít a szankciók súlya alatt, mint azt vártuk, korántsem teljesít jól.

Még a legoptimistább becslések is azt mondják, hogy az orosz gazdaság potenciális növekedése ma valahol 2% környékén van. Ha nem is jön el a háború utáni megtorpanás, és Oroszország GDP-je tényleg évente 2%-kal nő, a fejlettségéhez képest ez még mindig nagyon szerény teljesítmény lesz. Egy oroszhoz hasonlóan fejlett gazdaságnak évente legalább 4-5%-kal kéne növekednie ahhoz, hogy belátható időn belül beérje a nyugati országokat - azaz legfőbb geopolitikai riválisait -, de ettől az ország most elérhetetlen távolságra van.

A Raiffeisen orosz leányának becslése szerint az orosz gazdaság növekedési potenciálja 0,9% évente. Nem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt bő másfél évben a nyugati elemzők rendre alulbecsülték Oroszországot, így lehet, hogy ez a szám is messze van a valóságtól. De ha feltesszük, hogy a potenciális növekedés mondjuk 2%, még az is azt jelenti, hogy az oroszok évente olyan mértékben növekednek, mint az EU, és alacsonyabb mértékben, mint az Egyesült Államok. A 2008-as válságig a potenciális növekedés még 7% volt, a 2014-es krími annexió és az azt követő nyugati szankciók még alacsonyabb szintre nyomták a potenciális növekedést, és ez alighanem megfigyelhető lesz 2022 után is.

Címlapkép forrása: Getty Images