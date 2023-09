Magyarországon a legsanyarúbb a tanárok helyzete

Az OECD-n belül Magyarországon a legalacsonyabb az általános és középiskolai tanárok, valamint intézményvezetők átlagkeresete a felsőfokú végzettségűek fizetéséhez viszonyítva – olvasható ki az OECD idei oktatási jelentéséből. A tavalyi adatokon alapuló felmérésből az is kiderül, hogy az OECD-n belül Magyarországon leghosszabb az az időszak (42 év), amíg a középiskolai tanárok bére a kezdő keresetről eléri a karrier csúcsán megszerezhető legmagasabb fizetést.

Lemaradtak a diplomások bérétől

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) oktatásról szóló idei jelentése (Education at a Glance – 2023) idén is részletes felmérést közölt arról, hogy miként alakult a tanárok fizetése az utóbbi években az OECD tagállamaiban. Az idei jelentés különösen a középiskolai tanárok bérhelyzetét vizsgálta meg.

Az állami intézményekben (nem szakképzésben) tanító középiskolai tanárok átlag bruttó fizetése a felsőfokú végzettségűek keresetéhez viszonyítva a tavalyi adatok szerint az OECD-n belül Magyarországon a legalacsonyabb. (A 38 OECD-tagállam közül 27 országra vonatkozóan rendelkezett e területen adatokkal az OECD jelentése.)

A 25-64 éves korosztályban vizsgált tanárok fizetése ugyanis a diplomások átlag keresetének csupán 62%-át éri el hazánkban.

Eközben az OECD-tagországok átlagában a középiskolai tanárok bére szinte megegyezik a felsőfokú végzettségűek keresetével, csak 5%-kal marad el attól. Hét OECD-tagállamban (Belgium, Finnország, Litvánia, Németország, Portugália, Ausztrália, Costa Rica) pedig a középiskolai tanárok fizetése meg is haladja a felsőfokú végzettségűek átlag fizetését. Az OECD-n belül leginkább Litvániában becsülik meg a középiskolai tanárokat, akiknek bére a diplomás átlagbért 44%-kal haladja meg. Ettől a portugál mutató is alig marad el (42%-os többlet).

A hazai középiskolák igazgatóinak fizetése a felsőfokú végzettségűekhez képest szintén a legalacsonyabbnak számít az OECD-n belül. (Az iskolaigazgatók bérezésénél a 38 OECD-tagállam közül 24 ország esetében rendelkezett adatokkal a jelentés).

A magyarországi intézményvezetők keresete 11%-kal marad el a diplomások átlag keresetéhez képest, miközben az OECD-tagországok átlagában az iskolaigazgatók fizetése 45%-kal haladja meg a diplomás átlagbért.

Egyedül Magyarországon fordul elő, hogy az intézményvezetők bére nem éri el a felsőfokú végzettségűek átlag fizetését. Eközben Angliában a középiskolák igazgatóinak fizetése a diplomások keresetének több mint kétszeresét teszi ki (117%-kal magasabb a bérük).

Az általános iskolai bérnél is sereghajtók vagyunk

Az OECD jelentésében külön grafikon csak a középiskolai tanárok bérezéséről készült, azonban a kiadvány táblázatot is közölt a pedagógusok bérhelyzetéről, amelyből az általános iskolai tanárok keresetét is össze lehet hasonlítani. E mutatóban is (a 38 tagállam közül 27 országra vonatkozóan rendelkezett adatokkal a jelentés) Magyarországon a legalacsonyabb a fizetések mértéke a diplomások keresetéhez képest.

Nálunk csak a felsőfokú végzettségűek bérének 57%-át éri el az általános iskolai tanárok fizetése, miközben az OECD-átlag 87%-os értéket mutat.

Ebben a kategóriában is Litvánia áll az élen, mivel az ottani általános iskolai tanárok a középiskolában tanító társaikhoz hasonlóan szintén 44%-kal keresnek többet a diplomások átlag fizetéséhez képest.

Az általános iskolák igazgatóinak kereseténél is sereghajtó Magyarország: a hazai intézményvezetők bére ugyanis csak a diplomások keresetének 84%-át éri el. (Ennél az összevetésnél 24 OECD-tagország adatai álltak rendelkezésre a jelentésben.) Eközben az OECD-átlag szerint 28%-kal többet vihetnek haza az intézményvezetők, mint a diplomások általában. Az OECD-n belül Portugália az az ország, ahol az általános iskolák vezetőinek bére a legmagasabb a diplomások keresetéhez képest, közel kétszer akkora fizetést kapnak (92%-kal többet).

42 év kell a csúcsfizetéshez

Az OECD jelentése külön grafikonon mutatja be azt is, hogy az egyes OECD-tagállamokban a középiskolai tanárok kezdő fizetése, valamint szakmai karrierjük csúcskeresete mekkora hányadát teszi ki a felsőoktatási végzettségűek fizetésének. Magyarországon a középiskolai tanárok kezdő fizetése a diplomások bérének 36%-át éri el, ami a legalacsonyabb mutató az OECD tagállamai között.

A tanári karrier során megszerezhető legmagasabb fizetés pedig a diplomások bérének 69%-át teszi ki.

Ennél csak Szlovákiában rosszabb a helyzet, ott a tanári csúcsfizetés a felsőfokú végzettségűek bérének csupán 59%-át éri el. Az OECD átlagában a kezdő fizetés a diplomások bérének 75%-át teszi ki, míg a csúcsfizetés 23%-kal haladja meg a felsőfokú végzettségűek bérét.

Emellett az OECD jelentése azt is megvizsgálta, hány évre van szükség ahhoz, hogy egy középiskolai tanár a kezdő fizetéstől eljusson a karrierje során elérhető legmagasabb keresetig. Az OECD-n belül Magyarországon a leghosszabb ez az időszak: 42 pályán eltöltött évnek kell eltelnie a csúcskeresetig. Eközben az OECD-tagállamaiban ez átlagosan 25 évet tesz ki. Skóciában a legrövidebb ez az időszak, csupán 4 év, de például Új-Zélandon is csak 7 év, miközben Franciaországban 35 évet kell várni a csúcsfizetésig.

Először nőtt, aztán csökkent

A jelentés egyben grafikont közölt arról is, hogy 2010 és 2022 között miként alakult az egyes OECD-tagállamokban a középiskolai tanárok inflációval kiigazított reál keresete. Az összehasonlításnál a már 15 éve a pályán lévő tanárok fizetését vették alapul. Magyarországon az OECD által közölt adatok szerint 2010 és 2022 között 11%-kal nőtt a középiskolai tanárok reálbére.

Magyarország így az OECD-tagországok középmezőnyének élén található a béremelkedés mértéke alapján, ugyanis a hazai fizetésemelkedés mértéke a vizsgált 24 OECD-tagállam között a nyolcadik legmagasabbnak számít. 2010 és 2022 között Izraelben nőttek a legnagyobb mértékben (48%-kal) a tanári fizetések, míg Görögországban csökkentek a leginkább (44%-kal).

A 2010-2022-es időszakon belül két periódust (2010-2015, illetve 2015-2022) is elkülönített az OECD. 2010-2015 között 18%-kal nőtt a középiskolai tanárok reál keresete Magyarországon, ami azt jelentette, hogy ebben az időszakban nálunk emelkedtek a legnagyobb mértékben a reálbérek az OECD-n belül, viszont 2015 és 2022 között 7%-os csökkenés történt. Ebben az időszakban ilyen jelentős visszaesés Dánián kívül egyetlen országban sem volt.

Az OECD idei oktatási jelentéséről szóló három részes cikksorozatunk első cikke arról szólt, hogy a különböző iskolai végzettségű embereknek milyen elhelyezkedési esélyeik vannak a munkaerőpiacon, míg a második cikk azt vizsgálta meg, hogy a magasabb iskolai végzettséghez mekkora mértékben párosul magasabb kereset.

Címlapkép forrása: Getty Images