Új részletek derültek ki a magyar áramellátás szempontjából fontos pályázatról

Újabb iparági konzultációs kör indult szeptember 26-án a hálózati villamosenergia-tárolók telepítését és működtetését energiapiaci szereplők számára támogató, eredetileg 2023 első negyedévében kiírni tervezett pályázati konstrukcióról. Bár a konkrét paraméterek továbbra is alakulóban vannak, az utóbbi napokban-hetekben lényeges változások történtek a szabályozási környezetben, amelyek már az új támogatási rendszer bevezetését készítik elő.

Az energiatárolós konstrukció működési támogatási részéhez (bevételkompenzációhoz) kapcsolódó részletszabályok megalkotására felhatalmazást kapott Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szeptember 26-án tette ki honlapjára konzultációs céllal a villamosenergia-tárolók bevételkompenzációjához kapcsolódó tervezett elszámolási szabályokat, valamint a referencia nettó bevétel kiszámításának módszertanát megállapító MEKH-rendelet tervezetét, továbbá az ehhez tartozó számítást bemutató modellt. Az érintettek számára nem szabtak túságosan sok időt álláspontjuk megfogalmazására és beküldésére, ugyanis a hivatal szeptember 28. 14:00 órában határozta meg az észrevételek és javaslatok elektronikus formában történő elküldésének határidejét.

A tervezetből egyébként az is kiolvasható, hogy felülvizsgálat alatt vannak a magánvezetékre kapcsolódó villamosenergia-tárolókra és erőművekre vonatkozó szabályok is, ezek tisztázása érekében pedig a MEKH hamarosan újabb konzultációt indít.

Uniós forrásra várva

A kormány tervei szerint a konstrukció beruházási támogatási része európai uniós forrásból, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) előirányzat hazai forrásrészéből kerülne finanszírozásra, míg a bevételkompenzáció forrása a nem lakossági felhasználók által fizetett, alapvetően a KÁT/MeTáR-rendszerbe tartozó megújulóenergia-termelők termelési támogatását szolgáló pénzeszköz lesz.

A tervezetthez képesti késést magyarázhatja a szakmai egyeztetési folyamat előre látottnál nagyobb időigénye, de az uniós források megérkezésének csúszása is. A kormány korábbi bejelentése értelmében előfinanszírozza a helyreállítási terv projektjeit, amíg nem jön utalás Brüsszelből, ugyanakkor korábbi értesüléseink arról szóltak, hogy a szóban forgó pályázati felhívás csak akkor jelenik meg, ha a kormánynak sikerül megállapodnia az Európai Bizottsággal az uniós pénzekről, így

legrosszabb esetben előfordulhat, hogy a pályázatot nem írják ki.

Ezzel együtt a témában tartott júliusi online egyeztetésen elhangzottak szerint az Energiaügyi Minisztérium fontolgatja a 62 milliárd forintos támogatási keret megemelését is, amihez az Európai Bizottság hozzájárulása is szükséges, és a tárca arra számít, hogy ezt meg is kapja.

A júliusi megbeszélésen az is kiderült, hogy az Energiaügyi Minisztérium akkor még úgy kalkulált, hogy a kiírás augusztus első hetében jelenhet meg, a pályázatokat pedig szeptember elseje és október közepe között lehet majd beadni, míg a támogatási döntések meghozatala decemberben kezdődhet meg. A felhívás meghirdetésére és a pályázatok benyújtására eredetileg még korábban, 2023 első negyedévének végéig került volna sor a kormánynak a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben rögzített elképzelései, illetve az abban feltüntetett indikatív - tehát nem kötelező - határidők szerint. Az első felhívástervezet már április 15-ét jelölte meg a pályázatok beadásának tervezett kezdő időpontjaként, és május 31-i beadási határidőt jelölt volna ki.

Fontos változások történtek

Bár a támogatási konstrukció, elsősorban is a bevételkompenzációs rész konkrét paraméterei továbbra is alakulóban vannak, az elmúlt napokban-hetekben több olyan fontos változás is történt a szabályozási környezetben, amelyek már az új támogatási rendszer bevezetését készítik elő.

A kormány augusztusi rendelete gyakorlatilag bevezeti a villamosenergia-tárolói bevételkompenzációs támogatási rendszer fogalmát, és a villamosenergia-törvény vonatkozó részeit kiegészítve lényegében a hazai megújuló villamosenergia-termelési támogatások (KÁT és MeTáR) körébe sorolja azt. Az e rendelet által erre felhatalmazott Energiaügyi Minisztérium pedig szeptember 21-i rendeletében meghatározta a villamosenergia-tárolók bevételkompenzációjának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokat is.

Ezek szerint a tárolók működtetését a MeTáR-rendszerhez hasonlóan prémium fizetésével támogató (de nem az ár, hanem a bevétel alapján kompenzáló) konstrukció fenntartásának költségeit várhatóan a nem lakossági villamosenergia-felhasználók fogják állni, mégpedig a KÁT-MeTáR rendszer fenntartását szolgáló kasszába történő havi befizetésekhez hasonlóan, sőt, gyakorlatilag annak keretében, kiegészítve azt a tárolói pénzeszköz befizetési kötelezettséggel. A részletszabályokat majd a MEKH állapítja meg, várhatóan azt követően, hogy a konstrukció konkrétumairól az iparági egyeztetés dűlőre jut.

Nagy szükség lenne rá

Az eredeti elképzelések szerint a pályázat célcsoportját energiakereskedők, aggregátor cégek, erőművek, ipari fogyasztók és vállalkozások alkotnák. Ugyanakkor az iparági aggályok szerint, míg a rendszer fenntartásának költségeit a felhasználók fizetnék, addig félő, hogy a pályázatokon csak néhány nagyobb szereplő indulhatna. Így a támogatási konstrukció egy koncentrált piaci helyzetet konzerválna tíz évre, ami erőteljesen korlátozná a tőke projektekért folyó versenyét, és a rendszer költségleszorítási potenciálját.

Ha a konstrukció pontos kialakítása, illetve a részletszabályok tekintetében egyelőre nem is született meg az iparági szereplők bevonásával készülő megoldás,

az érdekeltek ugyanakkor egyértelműen üdvözlik és szükségesnek tartják a rugalmassági piac fejlesztésére hivatott kormányzati tervet.

A naperőmű-kapacitás gyors bővülése ugyanis az időjárásfüggő, ingadozó termelés arányának növekedését okozta, ami egyéb problémák mellett a rendszerszintű egyensúly fenntartási költségeinek megugrását is maga után vonta. Az egyensúly fenntartását lehetővé tevő kapacitásokat ma elsősorban gázmotorok és -turbinák adják, ez azonban klímavédelmi szempontból sem kívánatos, és fokozza az ország földgázimport-kitettségét is, ezért, legalább részben érdemes kiváltani más technológiával. Az energiatárolási megoldások más technológiai alternatívákhoz képest jellemzően alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátás mellett képesek elősegíteni a megújulók térnyerését a villamosenergia-rendszerben. (Az ellátás egyensúlyának, így magának az ellátásnak a fenntartására szolgáló tartalékok típusairól ebben a cikkünkben írtunk bővebben.)

Egyelőre csak támogatással éri meg telepíteni

A piaci szereplők alapvetően kétféle módon használhatják a tárolókat: egyrészt hozzájárulhat a rendszer egyensúlyának megőrzéséhez is, és a kedvezményezetteknek kötelező is lesz a támogatásban részesített villamosenergia-tároló eszközt a rendszerszintű szolgáltatások piacára bevezetni. Ez gyakorlatilag a támogatási konstrukció kialakításának fő oka és bevezetésének elsődleges célja.

Ez önmagában is bevételt hozhat a kedvezményezetteknek, de a kapacitás segítségével az áramtőzsde (HUPX) napon belüli piacán is új kereskedési lehetőségek nyílhatnak előttük, ami segíthet termelésük, illetve bevételeik optimalizálásában. Azon túl, hogy ez magasabb bevételt eredményezhet számukra, egyúttal a napon belüli árampiaci árakat kisimító hatása is van, hiszen a magasabb árazású időszakokban növelve a kínálatot lefelé nyomja az árakat.

Napjainkban azonban

a tárolóberuházások támogatás nélkül gazdaságilag még nem életképesek,

mivel a tőlük remélhető bevételek bizonytalan kilátásai miatt nem bankképesek, bármennyire kívánatosak is termelői, felhasználói, hálózati, rendszer- és fenntarthatósági szempontokból egyaránt.

Az energiatárolók a részben szintén az időjárásfüggő megújulók által az elosztó hálózatban előidézett feszültségtartási problémáinak megoldását is elősegíthetik, erre a célra azonban a HET-ben szereplő más, az átviteli- és elosztói hálózati társaságok energiatároló telepítéseit támogató beruházási csomagok szolgálnak.

