Közel a magyar-ukrán alku, az OTP ügye is erre utal

A tisztviselők jelzése szerint a két kormány egy olyan előzetes megegyezésen dolgozik, amelynek nyomán az OTP megváltoztatja bizonyos tevékenységeit, és cserébe az ukránok nemcsak átmenetileg, hanem tartósan is leveszik a háború szponzorainak listájáról, cserébe pedig a magyar kormány áldását adná az Európai Békekeretből az újabb 500 millió eurós kifizetésre, ami ukrajnai fegyvervásárlásokat finanszíroz.

Ebbe a nagy képbe illeszkedik az a péntek esti hír, miszerint az ukrán Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség (NAZK) ideiglenesen felfüggesztette az OTP nemzetközi háborús szponzori státuszát, (amelyre persze szombatom még úgy nyilatkozott a magyar külügyi szóvivő, hogy ez nem elég, mert a tartós levételt akarják a listáról), és már a közleménybe is beleírták, hogy remélik: ez elősegíti a magyar kormány támogatását a békekeretből az említett pénzügyi tétel teljesítéséhez való hozzájárulásra. (Öt görög hajózási cég listázását is felfüggesztették ideiglenesen az ukránok, amelyért cserébe azt várják, hogy a görög kormány egy készülő újabb oroszellenes szankciós csomaghoz szintén hozzájárul majd.)

A brüsszeli lap hétfő reggeli hírlevelének rövid nyilatkozatot is adott Dimitro Kuleba ukrán külügyminiszter a mai kijevi találkozó kapcsán, aminek szerinte kézzelfogható eredményeket is hoznia kell, főleg az említett Európai Békekeret kapcsán. Kuleba emellett azt is szeretné, ha uniós kollégái már ma tárgyalnának az Oroszország elleni új szankciókról, amelyek meghiúsítanák Moszkva fegyvergyártási képességét. (A görög cégekkel kapcsolatos lépés is ezt segítené tehát elő.)

Kuleba a Békekeretre és az újabb szankciós körre utalva úgy fogalmazott: "Az EU valóban szerepet játszhat nemcsak abban, hogy segítsen Ukrajnának a szükséges fegyverek beszerzésében, hanem abban is, hogy visszaszorítsa az oroszok azon képességét, hogy fegyvereket állítsanak elő maguknak. Ahhoz, hogy Oroszország kevesebb harckocsit és különösen kevesebb drónt, rakétát és egyéb fegyvert gyártson, a szankciókat fokozni kell".

Az ukrán tárcavezető azt is megjegyezte: "Az, hogy ez a Külügyi Tanács Ukrajnába jön, már önmagában üzenet", aki szerint ez élő bizonyítéka Ukrajna fokozatos EU-csatlakozásának. "Az üzenet az, hogy Ukrajna az Európai Unió tagjává válik, a folyamat éppen most zajlik, miközben mi itt beszélgetünk és tartjuk ezeket az üléseket". Azt is rögzítette: "hangsúlyozni fogjuk annak szükségességét és elvárását, hogy az év végéig megkezdődjenek a csatlakozási tárgyalások".

Egyelőre nem tudni, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vesz-e a mai kijevi eseményen, mivel pár perccel ezelőtt Budapestről posztolt, a német Thyssenkrupp vezetését fogadta.

Címlapkép forrása: Portfolio