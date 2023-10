Lefekszünk, és nem tudjuk, hogy holnap mire ébredünk - Mégis mi zajlik a magyar egészségügyben?

Az elmúlt időszakban inkább a magánellátók felé áramlottak az orvosok, ezért kérdés, hogy a korábbi kapacitások rendelkezésre állnak-e a közfinanszírozott kórházakban - fejtette ki a Portfolio-nak adott interjújában az állami egészségügy kilátásaival kapcsolatban Babai László, a Príma Medica Egészségközpontok alapítója, aki szerint eközben a magánegészségügyi szolgáltatások iránti kereslet éppen platózik, és egy ilyen időszakban felerősödnek a konszolidációs törekvések. Az igazgatóval beszélgettünk a jövőre 20 éves társaságcsoport növekedéséről, annak hatteréről, a legutóbbi pénzügyi eredményeiről, a legnagyobb kihívásokról és a tervekről is.

Legutóbb közel három évvel ezelőtt beszélgettünk, akkor még a Covid-hullámok kellős közepén. Hogyan látja, merre fejlődött a magánegészségügyi szolgáltatók piaca azóta?

Három évvel ezelőtt mindent a Covid, annak következményei uraltak a hazai egészségügyben is. Az akkoriban meghozott kormányzati döntéseket sem szabad elfelejteni, ugyanis 2020 nyarán született meg az egészségügyi szolgálati jogviszony. Ezzel összefüggésben emelkedett meg jelentősen az orvosok fizetése, másrészt megszűnt a hálapénz, harmadrészt pedig az állami egészségügy – nagyjából ezzel egyidőben - átállt egy átlagfinanszírozásra. Mindezzel párhuzamosan természetesen zajlott a Covid-betegek ellátása, ami jelentősen beszűkítette a közegészségügy kapacitását. Az intézmények finanszírozása, valamint a hálapénz kivezetése miatt csökkenő motiváció az orvosok részéről tovább csökkentette a rendelkezésre álló állami kapacitásokat. Mindezeknek az lett az eredője, hogy

megindult a magánszolgáltatók felfutása. De nemcsak a páciensek érkeztek az állami rendszerből, hanem az orvosok is.

A motiváló tényezőt, a magasabb teljesítménnyel arányosan magasabb jövedelmeket ugyanis itt találták meg. Ennek volt köszönhető a 2021-ben és 2022-ben látott jelentős felívelés. Olyan betegek jelentek meg a magánellátásban, akik korábban elvétve jöttek. Ezt látva a legnagyobb szolgáltatók látványos fejlesztésekbe fogtak, fekvőbeteg ellátást nyitottak, valamint egynapos sebészetekkel erősítettek.

Az elmúlt fél-egy évben azért mintha fordult volna a piac, nem?

2022 végétől kezdődően lehetett érezni, hogy tetőzik a piac, és ez folytatódott idén is.

A magas infláció a fizetőképes keresletbe belemar, de közben arról se feledkezzünk meg, hogy az állam igyekszik visszavinni a 2019-es szintre mind a járóbeteg-, mind a fekvőbeteg-ellátás kapacitását, különböző anyagi és nem anyagi motiváló eszközökkel.

Ennek nyomán a magánszolgáltatóknál megállt a növekedés, sőt bizonyos helyeken akár csökkenés is tapasztalható.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Mondhatjuk, hogy a magánszektor erősebb versenytársat kap az állami intézmények részéről?

Biztos, hogy az a szándék, hogy a 2019-es teljesítményszintre emelkedjen a teljesítmény. Hogy ez meddig és hogyan tud menni, az egy nagy kérdés, hiszen továbbra sincs benne teljesítménynövelő, motiváló tényező. Másrészt

az elmúlt időszakban inkább a magánellátók felé áramlottak az orvosok, ezért kérdés, hogy a korábbi kapacitások rendelkezésre állnak-e a közfinanszírozott kórházakban például.

Ha már verseny, az nem csak a betegekért folyik. Könnyebb most elcsábítani egy orvost magánellátásba?

Úgy látom, hogy Covid előtt nagyon sok olyan orvossal találkoztunk, akinek még nem volt magánrendelője, és viszonylag könnyebb volt, hogy rendeljen nálunk. Most már, aki szeretne magánrendelni valahol, az rendel, így vagy másik magánrendelő mellé vállalja be az új helyet, vagy onnan jön át.

A piac elmúlt fél-egy évben látott lassulása és a borúsabb kilátások felgyorsíthatják a szolgáltatók konszolidációját?

Azt tapasztaljuk és halljuk a piacon, hogy a megkeresés mind a két oldalról zajlik. A nagyok folyamatosan keresnek, a kicsik meg folyamatosan jelzik, hogy őket keresik. Jelenleg is a konszolidáció irányába halad a rendszer. Hasonló trendet láttunk 2017-2018-ban. Most pedig, hogy

a piac platózik, ott várható egy konszolidációs szakasz.

Ebben a környezetben hogyan teljesített a Prima Medica csoport?

Az árbevételünk folyamatosan emelkedik,

2023-ban 2,5 milliárd forint is lehet, 2022-ben kb. 2,2 milliárd volt. Az EBITDA-marzsunk jelenleg az árbevételünk 16-18%-ánál jár,

ez 2021-ben egy picit jobb volt, de akkor a korábban említett hatások miatt különleges évünk volt. A mi esetünkben egy fontos hatás befolyásolja a kapacitásainkat és így az orvos-beteg találkozások számát. Abból fakadóan, hogy 20 évesek leszünk jövőre, régóta dolgoznak nálunk a szakemberek és szépen fokozatosan egyre többen érik el azt a kört, amikor felhagynak a tevékenységükkel. Az ő pótlásuk folyamatos kihívást jelent számukra. Ez azt is jelenti, hogy a cégcsoport összrendelési kapacitása szinten marad. 2020-ról 2022-re egyébként 9 százalékkal növeltük az orvos-beteg találkozási forgalmat.

Akkor ez alapján látványos díjemelés valósult meg az elmúlt években, amit a legutóbbi szakaszban a működési, rezsi, és energiaköltségek elszállása indokolt. Merre tovább, lesznek-e még indokolt áremelések a szektorban, vagy erős a verseny és csökken a kereslet?

Tavaly ősszel két hatás jelentkezett egyszerre, amely meghatározta a szektor szereplőinek árazási tevékenységét. Az egyik, hogy elszállt az euró árfolyama, valamint akkor robbant be az energiaár. Ez a kettő emelte jelentősen a költségeket. Az év elejére az energiaárak normalizálódtak ugyan, de a korábbinál lényegesen magasabb szinten, az euró-forint árfolyama pedig visszacsökkent, ami a mi esetünkben az ingatlanok bérleti díjánál számít jelentősen.

Az árfolyam változékonysága pedig az eszközbeszerzéseinkre is hatással volt.

Például volt olyan beruházás tavaly, amit elhalasztottunk, mert 420-szal már nem tudtuk kitermelhetővé tenni. A gázt továbbra is 4-5-szörös áron vesszük, mint a válság előtt, az áram is a sokszorosa a korábbinak, de most már két évre kapunk árajánlatokat. A díjakat felfelé húzó másik tényező a dolgozói béremelés volt. Nálunk ez mindig az állami szektorhoz van igazítva. Ezeket a költségnövekedéseket tovább kell hárítanunk, nincs más megoldás, viszont nem teljes mértékben ennyivel emeltük a díjakat, vagyis ez a folyamat biztosan rontani fogja az EBITDA-t.

Mivel a felső progresszivitási szinten vagyunk, 2-es, 3-as szaktudási szinten, ez meghatározza a humánerőforrás kérdését és így a béreket is.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Előretekintve mi az a legnagyobb néhány kihívás, amely megnehezítheti a következő évek működését?

A legnagyobb kihívás az, hogy eddig még nem találkoztam olyan emberrel, akinek lenne fogalma arról, hogy Magyarországon az egészségügyi rendszer működését meghatározó vezetők hogyan képzelik el a rendszer működését 1, 5, 10, 20 év múlva. Mennyire lesz domináns az állam, mellette milyen lehetősége lesz a magánszektornak, és a kettő közötti együttműködést nehezítik, vagy könnyítik-e. Nem látjuk, hogy mi lesz az alapellátással, a szakellátással, egyik pillanatról a másikra hoznak döntéseket. A szakrendelőknél jelenlegi 6 óráról 8 órára nő a munkaidő, ami rögtön befolyásolja, hogy valaki ki tud-e jönni, vagy otthagyja az állami rendszert.

Ezek a legnagyobb kihívások, vagyis, hogy lefekszünk, és nem tudjuk, hogy holnap mire ébredünk.

Vannak-e nagyobb tervek a cégcsoport életében?

Elsődleges a kapacitás szinten tartása, újabb kiváló orvosok magunkhoz vonzása. Az organikus növekedés lassul, mert lassan nincs olyan terület, amit ne fednénk le járóbetegben, a szerves szakmai fejlődés folyamatos volt az elmúlt 20 évben. Továbbra is azt tartjuk szem előtt, hogy a legmodernebb technológiát szerezzük be, még akkor is, ha elsőre nem feltétlenül látjuk a megtérülést. De eközben úgy néz ki, hogy a működési rendszerünk szimpatikus más magánrendelők számára is, januárban az Alfa Egészségközpontot integráltuk, többségi tulajdont szereztünk, és most indítjuk a pszichiátriai központot Szekeres György tanár úrral, az infektológiai központot Ludwig Endre professzor úrral és Mészner Zsófia professzor asszonnyal.

Van nyitottság tehát akár újabb vásárlásokra is?

Ha szerelembe esünk más rendelőkkel, akkor elindul egy közös gondolkodás. Már többfordulós beszélgetéseken is túlvagyunk más rendelőkkel.

Fővárosi a fókusz, vagy szóba jöhet vidéki intézmény is?

Nincs földrajzi kötöttség, az országon belül szerintem bárhol le tudjuk menedzselni az integrációt. Mi ezen a téren nem hajtunk olyan nagyon, mint a legnagyobb szolgáltatók. De ha valaki szimpatikus, akkor készek vagyunk megkezdeni az együttműködést. Nálunk mindig a szakma áll az első helyen. Az ott dolgozó orvosok. Nem véletlenül szervezzük szakmai napjainkat, ami egy ingyenes pontszerző az orvosoknak. Ez eredetileg a belső körben lévő orvosok érdekében indult, de kiszélesítettük és rendszeresen akkreditáltatjuk. Látva ennek a képzésnek a népszerűségét,

most ősszel elindítjuk az egészségakadémiánkat, ami online keretekben lesz elérhető.

A digitális fejlesztéseknek mekkora jelentőségük van a cég működésében?

A digitalizáció kezdettől fogva fontos volt nálunk. Az a célunk, hogy az orvosnak minél több ideje legyen a gyógyításra. Jelen pillanatban a telemedicina 7-10 százalékban jelen van a viziteknél, szakterülettől függően. Most már több tapasztalatunk is van ezen a téren. Ahol a leghatékonyabban tudjuk alkalmazni, az a kontrollok. A Covid alatt volt egy komoly felfutása ennek a területnek, azonban azóta ez alábbhagyott, az eddig lendületes beszállító cégek esetében is érezni ezt, akár gyártók is eltűnhetnek, ami megnehezíti később az adott gép szervizelését.

Milyen tapasztalataik vannak a magyar eszközbeszállítókkal?

Szorosabb együttműködést alakítottunk ki a 77 Elektronikával,

amely a saját területén gyakorlatilag egy multinacionális cég. A 77 Elektronikának van egy felülete, ahová belépve az orvos és a beteg is látja az adatokat, a vércukorértékeket, mit mozgott, mit evett, mennyi inzulint adott be stb. Egy elektronikus naplón keresztül lehet cukorbeteg-gondozást végezni. Most azonban ehhez egy külön rendszer használata szükséges, viszont az orvosok dolgának megkönnyítése érdekében jó lenne ezt is egy rendszerbe terelni. A jelenlegi szabályozás viszont azt mondja, hogy ilyen rendszerek csak az EESZT-n keresztül nézhetnek rá az adatokra. Most azt valósítjuk meg, hogy az EESZT-be került adatokat kinyerjük, ábrázoljuk és hasznosítsuk őket.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Címlapkép forrása: Stiller Ákos, Portfolio