Bod Péter Ákos: Erősebb érdekütközések, keményebb hang – kommentár a gazdaságpolitikai csatározásokhoz

A Magyar Közgazdasági Társaság egri vándorgyűlésének másfél napja sikeres szakmai rendezvénysorozat hozott. Ebből azonban nem lett volna országos hír, sőt nemzetközi hírügynökségi tudósítás, tőzsdei árfolyamesés. Az ott kipattant szakpolitikai viták viszont valóban megmozgatták a politikát. Alapos politológiai elemzések tárgya, hogy miért most és miért ilyen hőfokon kerültek felszínre a gazdaságpolitikusok közötti ellentétek. Üzenetek és viszont-üzenetek azóta is érkeznek, sőt a vita magas politikai szintre jutott.

A nyílt vita önmagában is figyelemreméltó mai viszonyaink között. A politikai kommunikációra nagyon ügyelő kormányzat ugyanis eddig gyorsabban és hatékonyabban simította el a felbukkanó belső személyi vagy koncepcionális ellentéteket; most értelmezést igénylő nagyobb feszültségek mutatkoznak. Az alábbi elemzés nem az érintett döntéshozók egyéni motívumaira vagy a kommunikációs vonatkozásokra irányul; érdemesebb a konfliktusokra mint az abban képviselt intézmények közötti érdekütközésekre tekinteni, és azokat belehelyezni gazdasági viszonyaink mai és várható állapotába.

Vita a döntéshozók között

A személyes vonatkozások persze itt is fontosak, mint bármely irányítási (governance) rendszerben, de nyilvánvalóan hatnak a személyek által vezetett intézmények mozgatói, szervezeti érdekei. Amikor az egri rendezvény nyitó paneljében Matolcsy György MNB-elnök kritikát mondott a magyar gazdaságpolitika utóbbi időben követett irányáról, az semmiképp nem volt váratlan. Sőt, inkább elkerülhetetlen olyan időpontban, amikor a magyar inflációs ráta toronymagasan meghaladja a többi uniós ország árszintnövekedését, és bár már itthon is a leszálló ágban van, de a dobogó tetején marad belátható ideig.

Ami meglepő volt ott, az erős szóhasználat: „kalandor gazdaságpolitika”, „inflációs kaland”, „gazdaságtörténeti tömegbaleset”.

A jegybankok monetáris politikai működésének európai gyakorlatába beletartozik a kormánypolitika kifogásolható döntéseinek vagy irányainak a kritizálása, noha a stílus rendszerint visszafogott; ez esetben talán az motiválta a kemény szavakat, hogy azok biztosan eljussanak a legmagasabb instanciákig. Komoly konkrét kritikákat is tartalmazott az előadáshoz készített prezentáció, így például azt, hogy a 2021 őszétől alkalmazott kormányzati árrögzítések nem segítettek, hanem rontottak: „közvetett és közvetlen hatásaik 3-4 százalékot tettek hozzá az inflációhoz”.

Az árfolyamatokba való közvetlen kormányzati belenyúlás ilyen nyílt elmarasztalása egyébként nem annyira a panelben ott ülő pénzügyminiszternek szólt, mivel az árrögzítések propagálásában eddig is Nagy Márton fejlesztési miniszter járt élen. Ő a rendezvényen nem volt jelen, a másnapi felszólalásában pedig nem reflektált erre a kritikára. Magam egyébként úgy gondolom, hogy a hatósági árak alkalmazása és a vállalati árazásba való belenyúlás, különösen ahogyan azt nálunk alkalmazták, valóban kontraproduktív, bár nem szándékolt hatása kevésbé az árindex egyidejű megemelkedésében nyilvánul meg, mint abban, hogy a természetes módon bekövetkező dezinflációs folyamatot lassítja, időben elnyújtja, az elfojtott inflációs nyomás egy részét a következő évre viszik át.

Aki meggyőzte a kormányfőt a monetáris hatóságok (jegybank, pénzügyminisztérium) szokásos pénzügyi eszközein túli közvetlen állami beavatkozás szükségességéről, és pláne hatásosságáról, talán nem tárta fel az ilyen intervenció káros utó- és mellékhatásait.

Ami az intézményi érdekek érvényre jutását illeti, ha a bankelnök egy vitaülésen felsorolja az MNB által alkalmazott monetáris politika eszközöket, és taglalja a többi gazdaságpolitikai szereplő kritizálható ténykedését, azzal lényegileg szervezeti álláspontot képvisel.

Mint ahogy a pénzügyminiszter is, aki felidézi, hogy az infláció elleni küzdelem elsősorban az MNB feladata. Varga Mihály a gazdaságtörténelmi tömegbaleset költői képére szót nem vesztegetve azért megemlítette, hogy amikor az MNB törékeny helyzetben 2022 őszén 13 százalékos kamatszinten látványosan leállt a szigorítással bőven kétszámjegyű infláció mellett, a forint komoly árfolyamzuhanást szenvedett el. Egy fél mondattal arra is utalt, hogy bár az MNB valóban elég korán nekikezdett a jegybanki kamatok emelésének az inflációs hullám láttán, de azért még sokáig folyósított olcsó, kedvezményes kamatozású hiteleket vállalatoknak - vagyis egyszerre nyomta a féket és a gázpedált.

A korábbi kedvezményes hitelek témájában azonban ott nem támadt vita. Okkal, hiszen a két monetáris hatóság által folytatott növekedésösztönzés és ezzel az üzleti-politikai klíma javítása magasabb politikai érdeket szolgált a választások előtt. Ekkora infláció idején persze az erősen szubvencionált hitelezés következményei idővel megjelennek a jegybank mérlegében, majd az MNB veszteségének részeként előbb-utóbb terhet helyeznek a költségvetésre, az állami kamattámogatások azonnali kiadásain felül.

Az államháztartási helyzet ismeretében nem meglepő, hogy Varga Mihály a lehetséges egyenlegjavító intézkedéseket latolgatta, mintha a nemzetközi hitelminősítőket, országelemzőket nyugtatná meg arról, hogy a kormány látja és érti a magyar gazdaság állapotát és a nemzetközi turbulenciákat.

Ilyen kontextusban tett említést a banki különadó esetleges megemeléséről, a szubvencionált hitelek kamattámogatásának felülvizsgálatáról, a tervezett, sőt a folyó beruházások lehetséges leállításáról.

Ezek az utalások nem meglepő módon megmozgatták a piacot. A legnagyobb bank tőzsdei árfolyamának és azzal a BUX-indexnek az esése érthető azonnali reagálás, bár talán volt benne egy esedékes visszakorrigálási mozzanat is. A forintárfolyam bizonyos meglebbenése is inkább betudható a makropénzügyi viszonyainkat övező bizonytalanságnak. Már csak azért is, mert például a pozitív reálkamat megtartását bejelentő jegybankelnöki ígéretet a hazai és külső szakmai elemzők jól fogadták.

Végtére ez a legerősebb és a leginkább bevált inflációellenes eszköze minden jegybanknak – ha tudja alkalmazni.

Itt azonban már kétségek merültek fel azonnal, hiszen vannak egyéb stakeholderek. A kormánypárti frakcióvezető azon melegében dezavuálta a pénzügyminiszterét, mondván, hogy Varga csak magánvéleményt fejtett ki; a párt a kamattámogatott hitelek feltételein nem változtat, a bankadót sem emeli meg. Visszhangozta azt a felsővezetői tételt, hogy 2023 az infláció legyűrésének az éve, míg 2024-ben a növekedés a cél. Most lépjünk azon túl, hogy 2023-ra is be volt/van tervezve a reál-GDP emelkedése.

Bod Péter Ákos Budapesti Corvinus Egyetem, professzor

Itt sem a személyes vagy a kommunikációs vonatkozás a lényeges, bár a parlamenti frakció nevében lehetett volna megfontoltan fogalmazni a pénzügyminiszter szakmai okfejtéséről. Az viszont valóban érdemi üzenet, hogy a politikai vezetés elvárja a gazdasági növekedést. Ahhoz pedig, a fogyasztás emelkedéséhez, a mára összecsukló beruházási tevékenység erőre kapásához hitelezés-bővülés kellene, amit tényleg nehéz elképzelni kamattámogatott hitelek és kedvvel hitelező bankok nélkül.

Itt azonban keserves átváltás (trade-off) lép be a képbe. Bár a jegybankelnöki prezentációban az hangzott el, hogy az inflációleszorítás és a gazdasági növekedés nem áll egymással ellentétben, sőt a magas infláció ellehetetleníti a növekedést, ez a makrogazdasági összefüggés csak hosszabb távon áll fenn. Adott pillanatban az inflációs nyomást hatékonyan mérséklő monetáris politikai eszközök alkalmazása, mint amilyen a beígért pozitív jegybanki reálkamat, bizony növekedésmérséklő hatású.

Aki 2023 őszén feszes monetáris politikai vonalvezetésről szól, a másik felelős vezető pedig az államháztartási hiány visszaszorításával kívánja stabilizálni a gazdaságot, őrzi az amúgy sem fényes országkockázati besorolást. Nos, mindkettő akaratlanul növekedési áldozatot vetít előre ahhoz képest, mintha továbbra is a 2022-es viszonyok folytatódhatnának, vagy valahogy vissza lehetne térni a „magas nyomású gazdaság” elnevezést nyerő inflációs-eladósító pályára.

Az előbbit sem lehet, és az utóbbival sem kellene próbálkozni („kalandorkodni”).

Itt természetesen azonnal fellép a gazdasági növekedési cél, mint önérték, és az azt megtestesítő személyek, intézményes érdekek ügye. Ezek felmutatása előtt azonban érdemes kiemelni az említett szakmai vita egyik lényeges vonatkozását, amelyben a panel mindhárom résztvevője egyetértett, ha sok másban nem is: ez pedig a magyar gazdaság kialakult szerkezetének kritikus megítélése. Amikor ugyanis azt keressük, hogy miért itt a legnagyobb az inflációs ráta, miért nőtt meg ijesztő mértékben az ikerdeficit (államháztartási hiányráta és egyidejűleg a folyó fizetési mérleg hiánya), a magyarázó tényezők között a nyilvánvaló gazdaságpolitikai döntéseken túl olyan strukturális változók is szerepelnek, mint

a termelékenység elégtelen javulási trendje, a belső piaci versenyviszonyok gyengesége, a világpiaci energiaár hirtelen emelkedése által exponált nagy fajlagos energiaigény.

Magam a magyar fizetési mérleg energiakomponensének kritikus mértékével illusztráltam, hogy a mostanra kialakult gazdasági szerkezetben a makrogazdasági viszonyaink mennyire függenek a világpiaci energiaáraktól – amelyekre semmilyen ráhatása nincs a hazai politikának. Kedvező évben a GDP négy százaléka a fizetési mérlegünk energia-deficitje, de az felugorhat a GDP tíz százalékára is, amint ez sajnos be is következett 2022-ben. Ennyit a gazdasági szuverenitás ügyéről: Magyarország energiafelhasználásának nagyobb felét fedezi behozatal - az pedig döntő részben orosz eredetű, keleti irányú energiahordozó-importot fed. Az energiaigényes gazdasági szerkezet, az energiahatékonyság gyengesége sokat megmagyaráz az áremelkedésekből, az állami költségvetés bajaiból; ezért is értett egyet az energiafüggőségünk megítélésében a panel.

Infláció vs. növekedés

A gazdaságszerkezeti vonatkozás annál érdekesebb, mivel a rendezvény másnapján a fejlesztési ügyek minisztere, Nagy Márton is szóbahozta: a magyar gazdaságnak jelentős az energiaimport-igénye, emiatt lett olyan nagy a külkereskedelmi hiány tavaly. Elmondása szerint a kormány jól kezelte az energiaügyeket, és ma már nem áramlik ki emiatt annyi pénz az országból, mint 2022-ben, továbbá a hatósági árak miatti állami kiadások („rezsivédelem”) mértéke is csökkenhet. Ami viszont gond, folytatta, hogy nálunk van a régió legmagasabb reálkamata, és ez gátolja, hogy helyreálljon a fogyasztás, nőjön a beruházás.

Itt azonban tisztán ütközik két szempont: a dezinfláció folytatása, mint amely a tartós növekedés egyik biztosítéka, és másfelől az azonnali gazdaságélénkítés.

A kettő közötti trade-off pontos mértékét nehéz megállapítani. Az egymás rovására alakuló jelenségek közötti átváltások, miként a nominális bérek növekedése és a munkanélküliség hányad viszonya a klasszikus Phillips-görbe esetében, vagy általánosabban az infláció és a foglalkoztatás között: ezek a megelőző időszak tényadatai alapján kvantifikálhatók, csakhogy a múlt alapján nyert eredmény („x százalékpont többlet-infláció megengedésével y százalékkal mérséklődik a munkanélküliségi ráta”) az éppen fennálló helyzetre csak bizonytalanul alkalmazható. Az viszont eléggé nyilvánvaló, hogy ha itt és most a fejlesztési miniszter gazdasági növekedést sürget, akkor személyi viszonyoktól, közgazdasági nézeteitől függetlenül a jegybankinál puhább monetáris politikát fog követelni.

Az átváltásnak az ismeretében hozta szóba már korábban Nagy Márton, hogy meg kellene emelni a jegybanki inflációs célt éves 4 százalékra. Ezt aztán valóban lehetne magánvéleménynek minősíteni, hiszen az érvényes governance-rendben nem a fejlesztési miniszter asztala az árstabilitás magyarországi definiálása.

A jegybanki inflációs cél elvileg a valuta értékállósági követelményének eleget tevő számérték, ami nem a nulla, de ahhoz nyilván közel áll.

Az euróövezetben a célérték kettő százalék – ma még jóval felette van a harmonizált fogyasztói árindex, a tavaly október óta tartó folyamatos mérséklődés ellenére. A jelenlegi magyar inflációs célkövető rendszerben a cél három százalék (bár azzal a nagyvonalú kiegészítéssel, hogy plusz egy és mínusz egy százalékpont hozzáadásával elég széles tartománnyá vált az elfogadható célérték).

A fejlesztési miniszter által bedobott négy százalékos cél ugyan árstabilitási mércének komolytalan, viszont kétségkívül máshova teszi az átváltás értékét egyfelől az anti-infláció mint gazdaságpolitikai cél és másfelől a gazdasági növekedés között. Ezek gazdaságpolitikai célokként ideális világban, hosszabb távon összeférnek – de nem most, rövidtávon.

A miniszterelnök parlamenti és rádiós megszólalása az utóbbi felé látszik eltolni a trade-off értékét: legyen növekedés.

Azt nem mondja, hogy ne csökkenjen erőteljesen a pénzromlás üteme, sőt, meg is ígéri az infláció leszorítását. Még a kormányzati felelősség átvállalása is elhangzott. Az előző állítással nincs gond, mert az elért inflációs csúcsról a belátható néhány hónapban csakis lefele tud tartani az előző év adott hónapjához mért árindex. Az MNB eszköztelennek nyilvánításával és az árstabilizálási teendők kormányzat hatáskörbe vételének bejelentésével viszont a modern piacgazdaság governance-rendjén belül nehéz mit kezdeni. Annyi kivehető, hogy ismét kormányzati beavatkozások várhatók – függetlenül attól, hogy jegybanki becslések, független kutatási eredmények, nemzetközi szervezetek analízisei szerint az inflációs folyamatok lefutásán segít-e vagy ront-e az állami intervenció (természetesen ront…).

Az viszont világos, hogy más trade-off érték áll elő: az árszint-stabilizálás reálisan elérhető pontja jövőre máshova kerül, mintha a két monetáris hatóság (MNB, PM) eredeti koncepciói szerint alakulnának a szabályozó keretek, és ezáltal a konjunktúra-folyamatok.

Sajnos, további kellemetlen átváltásokkal is van, lesz dolgunk.

Ha a fejlesztéspolitika továbbra is a nagy bruttó termelési értékű, nagy export- (és import-)hányadú ipari gigaüzemek betelepítésével kívánja fenntartani a növekedést, akkor az energiafajlagosunk nem tud javulni, különösen ahhoz képest, mintha a gazdasági fejlődés a korszerűbb tudásra, nagyobb hozzáadottértékű szolgáltatásokra, a technológiai fejlődés szoftver-összetevőire, semmint a hardverjeire épülne. A nagy energiaigény pedig egyre inkább kitesz minket azoknak a külső ár- és ellátási bizonytalanságoknak, amelyek a nemzetközi energiapiacokat ma jellemzik. Idén tényleg javultak sokáig az energiaárak, és jobb is lett a külkereskedelmi mérleg, de a nyári mélyponttól mára ismét sokat drágult a nyersolaj, gáz. Lehet reménykedni – sok mást rövid távon nem tehet a kormány, talán csak rugalmas árazást, hogy minden gazdasági szereplő érzékelhesse a változó realitásokat.

De léteznek más, egyre keményedő átváltások is: az FDI-ra épülő gazdaságdinamizálási politika teremt ugyan többletkeresletet új munkahelyekre, ám egyre nehezebb azokat a mai magyar munkanélküliekkel és inaktívakkal betölteni. Egy fémipari, vegyipari nagyüzemnek (akkumulátorgyárnak) adott telephelyre koncentrált munkaerőigénye mind kevésbé elégíthető ki a tipikusan kistelepülésen lakó, szakképzetlen, földrajzilag nem kellően mobil, gyakran egészégügyi gondokkal küzdő potenciális magyar munkavállalóval. Ha a növekedésösztönzés valódi célja a munkahelyek megtartása/növelése, akkor a mai magyarországi munkapiaci állapot és a sajátos helyzetű munkaerőtartalék mellett egyre nagyobb mértékű munkakeresletet kellene teremteni – azonban a létrejövő ipari kapacitások kihasználása gyorsuló ütemű munkaerőimportot fog igényelni.

Ez viszont olyan folyamat, kontúrjai egyre világosabban láthatók, amely kapcsán súlyos érdeksérelmek keletkeznek, és azok hallható, zajos formában felszínre is jutnak.

A fentiek értelmében tehát a személyek és a hivatalok, szervezetek közötti érdekkonfliktusok nem egyéni mozgatókkal magyarázhatók, noha az eddigi döntések miatti felelősség szétosztása és a várható ütközések anticipálása következtében van oka a hivatalt viselőnek az maga igaza mellett hangosan érvelni. Azonban a lényeg az, hogy a helyzet sokkal nehezebb, mint korábban. Nehezebbek a külső körülmények is: a 2020 előtti hosszú, évtizedes növekedési időszakban az egymással ütköző szempontok között könnyebb volt megtalálni egy kielégítő arányt („kecske is, káposzta is”). A térséginél kicsivel nagyobb infláció, némileg gyorsabban romló valutaárfolyam, az uniós deficitlimitnek még éppen megfelelő költségvetési hiány, megfizethető hitelkamatok a nagy pénzbőség korában, javuló cserearányok – ilyenkor nem fáj annyira az átváltás.

Mindennek vége lett, most az egyik kívánt célért nagyobb áldozatot kell hozni-hozatni.

Az intézménynek kedves, fontos célért keményebben kell érvelni, küzdeni, és még így sem garantált a kielégítő eredmény. Ebben a kontextusban kizárt, hogy csattanások nélkül lehessen szakpolitizálni.

Címlapkép: Eger, 2023. szeptember 21. Varga Mihály pénzügyminiszter (j2) beszél a 61. Közgazdász-vándorgyűlés nyitónapján, a gazdaságpolitikai kerekasztal-beszélgetésen Egerben 2023. szeptember 21-én. Mellette Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke (j), Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) alelnöke (b2) és Pleschinger Gyula moderátor, az MKT elnöke (b). MTI/Komka Péter