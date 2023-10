Katasztrófába torkollhat a home office

A végtelenített home office-nak számos előnye van, de talán még több hátránya. Az ember szociálisan izolálódik, magára maradt a problémáival - legyenek azok inspirációsak, motivációsak vagy egyszerűen csak technikaiak -, de gyakran a karrierutak is elzáródnak előtte, nem beszélve a hiányzó mentorálásról. Mi lehet a megoldás?

A koronavírus-járvány első, szigorú lezárásokkal tarkított szakaszában világszerte emberek millió ujjongtak, hogy végre kipróbálhatják a home office-t, és bebizonyíthatják az otthoni munkavégzéstől addig ódzkodó vezetőiknek, hogy a módszer igenis működik, teljesítményük nem esik vissza, sőt.

Csakhogy rövidesen bebizonyosodott, hogy a konyhaasztal mellől vagy a kanapéról történő munkavégzésnek árnyoldalai is vannak:

nehéz - már-már lehetetlen - koncentrálni, ha a gyerek az ember ölében ugrál,

összefolyik a munkaidő és a magánélet,

és személyes kontaktus híján olykor a kollégák emotikonjait is totálisan félreértjük, ami könnyen csapaton belüli konfliktusokhoz vezethet.

A vezetők egy részéből pedig kitört a mikromenedzser, és igazi kontrollmániás helikopterfőnökként kezdtek viselkedni.

Nomádok csapdában

A legújabb elemzések szerint hasonló csapdá(k)ba estek a modern távmunka koronavírus-járványt követő korszakának ikonikus foglalkozását űzők, a digitális nomádok is. Míg korábban boldog-boldogtalan őket irigyelte, hiszen számítógépükkel a hónuk alatt egy festői külföldi városka parkjaiból, vagy napfényes tengerparti kávézókból is el tudták látni a munkájukat, és mindehhez csupán internetelérésre volt szükségük, mostanra kiderült, hogy az ő életük sem fenékig tejfel.

Egyre többen számolnak be közülük arról, hogy bár életstílusuk rengeteg pozitívummal és korábban elképzelhetetlen mértékű szabadsággal jár, a kötöttségek hiánya megviselte mentális és fizikai egészségüket, sőt, még munkájuk színvonalának is ártott. Idővel egyre többen kezdtek közülük betegeskedni, a stabilitás és a szociális háló hiánya miatt régi barátokat veszítettek el, magányossá, depresszióssá váltak. Hobbijaikat túl nehéz fenntartani, munkanapjaik és munkakörülményeik gyakran sem ergonómiailag, sem időbeosztás szempontjából nem ideálisak. Ráadásul előzetes terveikkel ellentétben nem is mindig olcsóbb ez a fajta életvitel.

A végtelenített home office-nak számos előnye van. Ezek közé tartozik a rugalmas munkarend, az utazással töltött idő - és az erre fordított költségek - megspórolása, a maximális kényelmet biztosító otthoni környezet, ami növeli a legtöbb ember produktivitását.

Rendszerszinten az otthoni munkavégzés fejleszti az önállóságot, és biztosítja az egyéni igényekhez, élethelyzethez igazodó időbeosztás kialakítását. Lényegesen csökkenthetők általa nem csak az ingázásra, hanem az étkezésre vagy a ruházkodásra fordított költségek is.

A legfrissebb HR trendekről szóló cikkeink itt elérhetőek. Kirúgás, harc a munkatársakkal, kiégés, kibírhatatlan kollégák, vagy éppen a Z generáció kiívásai? A munka világának változásait folyamatosan követjük.

Home office-ban a legtöbb ember képes olyan környezet kialakítani maga körül, ami érdemben csökkenti a stresszt és a kimerültséget, így motivációs célokat is szolgál és megakadályozhatja a kiégést (burnout).

Mint minden éremnek, a home office-nak is két oldala van azonban. E munkamódszer hátrányai is számosak.

A kizárólag otthon végzett munka során az ember gyakran kevesebb időt tölt másokkal, és elveszítheti a kollégákkal való napi kapcsolatot. Ez hosszú távon magányhoz és szociális izolációhoz vezethet.

Ha nincsenek szigorú határidők és ellenőrzés, az otthoni munka során könnyebb elterelni a figyelmet, nehéz lehet megőrizni a munkakedvet és a hatékonyságot, ami motivációs nehézségekhez, “szétcsúszáshoz”, azaz a munkaidő végtelenedéséhez vezethet.

Az otthoni munka során az embereknek gyakran nehéz elkülöníteni a munkát és a magánéletet. Ezért könnyen túl sok időt tölthetnek munkahelyi feladatik elvégzésével, ami kimerültséghez, krónikus stresszhez, kapcsolati konfliktusok kialakulásához vezethet.

A technika ördöge és a túl közeli családtagok

Home office során technikai problémák is előfordulhatnak, például internetkapcsolati gondok vagy számítógépes hibák, amik zavarhatják a munkát. A nappali kanapéjára elég nehéz kihívni a céges rendszergazdát, hogy segítsen telepíteni egy rakoncátlankodó szoftvert vagy derítse ki, miért nem áll fel az operációs rendszer.

Zavaró tényező lehet az is, hogy a háztartási feladatok, a családtagok vagy a háziállatok túl közel vannak, ami szintén megnehezítheti a koncentrációt.

Az otthoni munka során hiányoznak az olyan munkahelyi erőforrások is, mint a kollégákkal folytatott közvetlen kommunikáció és az ezekben rejlő kreatív erő, de általában nem elérhetők a nyomtatók, a szkennerek és más irodai eszközök sem. Az ötletelést vagy például az ügyfélkapcsolatok építését szolgáló tárgyalókra ugyanez igaz.

Elszigetelődés, korlátozott karrierlehetőségek, légüres tér

Az online kommunikáció nem mindig helyettesítheti a személyes kommunikációt. Hiányozhatnak az irodai beszélgetések, spontán találkozások, és az azonnali visszajelzés, ami segít az embereknek kapcsolatot tartani egymással és fejlődni.

A Z-generáció tagjai különösen sokat tudnának mesélni arról, mi történik, ha nem adottak ehhez a körülmények, hiszen a nők mellett talán ők itták meg a legjobban a levét pandémia miatt egyik napról a másikra a virtuális térbe terelődött munkavégzésnek.

Sokan közülük nem csak abból maradtak ki, hogy személyesen megismerkedhessenek munkatársaikkal a belépési folyamat során, és első benyomásokat szerezzenek, de a vállalati íratlan szabályokat és a belső szlenget sem sajátíthatták el. Kimaradtak a mentorálásból, átmenetileg elszigetelődtek a belső előrelépési lehetőségektől, és még a kortársaikkal való összekapcsolódás is sokkal bonyolultabbá vált - igaz, ma már gőzerővel dolgoznak azon, hogy ez megváltozzon.

A közösség tesz minket azzá, amik vagyunk

Egyes munkakörökben az otthoni munka korlátozhatja a karrierépítést, és a feljebb lépéshez szükséges tapasztalatok megszerzését.

Hosszú távon negatívan befolyásolhatja az elkötelezettséget és a munkahelyi identitást is a tartós home office, mert emiatt az emberek elveszítik a vállalati kultúrával és értékekkel való kapcsolatot. A hiányzó közösségi érzés és élmények, a sokáig nélkülözött támogató légkör egyértelműen negatívan befolyásolhatja az emberek motivációját és mentális egészségét.

Fontos megjegyezni, hogy az otthoni munka előnyei és hátrányai egyénenként eltérhetnek, és azok mértéke és súlya is változhat a konkrét munkakörtől, ágazattól, a személyes preferenciáktól és a munkavállaló sajátos körülményeitől függően.

Azoknak azonban, akik tartósan távmunkát végeznek, mindenképpen érdemes tudatosan ápolni szociális kapcsolataikat, hogy csökkentsék az elszigetelődés kockázatát, és ne kerüljenek “légüres térbe”. Meg kell tanulniuk azt is, hogyan tarthatnak megfelelő egyensúlyt a munka és a magánélet között, és ha szükségesnek érzik, időről időre inspiráló, támogató közegbe menni. Legyen ez egy co-working iroda vagy akár a saját nappalijuk, ahol barátokkal, munkatársakkal dolgoznak együtt.

A következő napokban bemutatjuk, milyen hatásokkal jár, ha nincs lehetőség home office-ra, illetve azt is, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak a hibrid munkavégzésnek.

Címlapkép forrása: Getty Images