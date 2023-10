Lépett a kormány, de ez kevés lesz - Még 1500 milliárd forintot kellene valahol találni idén

Azzal, hogy a kormány 3,9 százalékról 5,2 százalékra emelte az idei GDP-arányos hiánycélt, egyáltalán nem oldódtak meg a költségvetési gondjai. Már félévkor is inkább 6 százalék körüli deficit látszott reálisnak 2023-ra, most egy friss elemzés szerint pedig akár a 7 százalékot is meghaladná, ha nem hozna további intézkedéseket a kormányzat. Vagyis még mindig a nemzeti össztermék mintegy 2 százalékának megfelelő összeget kellene valahonnan előteremteni az év végéig. Ráadásul a 2024-es cél is veszélyben van, további lépések nélkül nehezen teljesíthető a 2,9 százalékos hivatalos cél.

Megemelte a célt a kormány, de ez még kevés lesz

Az eddigi 3,9 százalékról a GDP 5,2 százalékára emelte idei költségvetési hiánycélját kedden a kormány a megemelkedett kiadásokra és a háború hatásaira hivatkozva. Ezzel ugyan csökkenhet a deficit a 2022-es 6,2 százalékról, ugyanakkor tavaly az extra gázbeszerzés nélkül 4,8 százalék lett volna a hiány.

Az eddig is sejthető volt, hogy a friss cél sem biztos, hogy elegendő lesz. Már félévkor is inkább 6 százalék körüli éves hiány rajzolódott ki a havi adatokból, a nyári hónapok költségvetési folyamatai pedig további romlásra utaltak. A napokban a Költségvetési Tanács is további kockázatokra figyelmeztetett. Az OTP Bank friss számításai szerint további intézkedések nélkül

a GDP 7,3 százaléka lenne a hiány.

Ez pedig még mindig lényegesen magasabb lenne a megemelt hiánycélnál is, így még az 5,2 százalék is optimistának mondható. A bank szerint a kormány várhatóan további intézkedéseket jelent majd be, hogy a friss célt tudja tartani. Az eddig is látszott, hogy az idei elcsúszás nagyrészt a vártnál alacsonyabb adóbevételeknek tudható be, emellett a magas infláció miatt végrehajtott kiegészítő nyugdíjemelés is megterheli a büdzsét és a kamatkiadások is a tervezettnél magasabban alakulhatnak. Az Európai Uniótól is kevesebb pénz érkezhet, azt azonban most még ellensúlyozhatja az állami beruházások visszafogása.

A kormány a hadiipari beszerzések terén el tud halasztani bizonyos kiadásokat, illetve a működési kiadásokat is tudja csökkenteni, ha akarja. A beszerzések elhalasztásának az lenne az előnye, hogy nem okozna növekedési vagy inflációs hátrányokat a gazdaságban - teszik hozzá.

Lassan a jövő éven is gondolkodni kell

Nem csak az idei költségvetési folyamatok lehetnek veszélyben, hiszen 2024-ben a kormány a GDP 2,9 százalékára csökkentené a deficitet. Az OTP számításai szerint ez további beavatkozások nélkül nem teljesíthető, a GDP 4,2 százaléka lenne a deficit. Az ideinél kisebb elcsúszás annak köszönhető, hogy a 2022-ben bevezetett különadók egy részét nem vezeti ki a kormány, a rezsicsökkentés költsége az alacsonyabb energiaárak miatt kisebb lehet, a beruházásokat tovább faragják majd, a jövedéki adók pedig tovább emelkednek. Ugyanakkor várhatóan jövőre ismét figyelembe veszik majd a maastrichti kritériumok teljesülését az EU-ban, így

még nagyobb lehet a nyomás a kormányon, mint az idén, hiszen 3 százalék alá kellene csökkenteni a deficitet.

A bank elemzői alapsetben továbbra is arra számítanak, hogy a kormány meg tud állapodni az Európai Bizottsággal az uniós források folyósításáról, így 2024-tól hozzájuthatunk a befagyasztott összeg egy részéhez. Ez azonban közvetlenül nem érinti az uniós módszertan szerint számított ESA-deficitet, hiszen hiába csúsznak az uniós támogatások, azok továbbra is beszámíthatók az eredményszemléletű költségvetés bevételi oldalába.

Még ha sikerül is megegyezni, akkor is legkorábban 2024 elején érkezhetnek meg a felszabadított források, vagyis az idei uniós forráskiutalás akkor is alacsonyabb lesz a vártnál. Ez pedig akár az ESA-hiányra is hatással lehet, mivel a kormány sem tudja a végtelenségig előfinanszírozni a kiadásokat. Ha pedig még jobban visszafogják az előfinanszírozást és a beruházásokat, az a GDP-növekedésre lenne negatív hatással jövőre.

A 2024-es évet egy további láthatatlan tétel is terheli, mégpedig az idénről elhalasztott kiadások sorsa. Ezek egy része már most is ismert, a kormány rengeteg állami beruházást tolt el 2022-es-2023-as évről, ezek a tervek szerint a 2024-es büdzsét sem fogják nyomni. Ám az újabb kiigazítási igény már valószínűleg egyre inkább a működési kiadásokat érinti, azokat pedig tartósan tologatni sokkal nehezebb úgy, hogy az ne hasson vissza az államháztartás működésére.

