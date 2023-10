Gyorsan beindult a V4-ek leválása az orosz olajról, de sok a nehézség

Az olajpiacot érintő szankciók és egyéb politikai kockázatok rámutatnak az energiaportfoliók diverzifikációjának szükségességére, valamint arra, hogy áttérjünk a fenntarthatóbb és alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású energiaforrásokra. A visegrádi országok esetében is látszik már, hogy gyorsan elkezdődött a leválás az orosz olajimportról, de még további kihívások látszanak ebben a folyamatban - ismertette Marik Gyula, a Shell Hungary Zrt. kelet-közép-európai régió beszerzési vezetője a Portfolio Energy Investment Forum 2023 konferenciáján . A szakértő bemutatta a cég nemzetközi és magyarországi beruházási terveit is, amely erre a speciális helyzetre reagálnak.

„A gázzal és az árammal ellentétben, az olajpiacot szankciók is érintették: tavaly júliusban vezettek be korlátozó intézkedéseket, amelyek értelmében tilos nyersolajat behozni, idén februártól pedig késztermékeket sem szabad majd importálni” - mutatta be a Shell kelet-közép-európai régió beszerzési vezetője előadásában, hogy a hasonló helyzet ellenére milyen különbségek látszanak a szektorban a földgázpiachoz képest.

A szankciók esetében elmondta, hogy egyelőre a nyersolajnál a csővezetékes szállítást nem érintik a tilalmak, így a Druzsbán (vagyis a Barátság-kőolajvezetéken) keresztül Szlovákia, Csehország, Magyarország és a kelet-német finomítók még behozhatnak orosz olajat. Illetve kiemelte még Bulgáriát, amely egyelőre a tengeren is importálhat orosz forrásból. Azonban szerinte készülni kell arra, hogy ezek a lehetőségek is idővel megszűnnek.

A korlátozások hatásáról Marik Gyula ismertette, hogy míg 2022 első negyedévében 26 százalékát tette ki az EU olajimportjának az orosz termékek behozatala, addig az idén ez 3,2 százalékra esett. Az oroszok helyét Kazahsztán, Norvégia és Szaúd-Arábia vették át.

A visegrádi országok dízelimportja kapcsán a Shell Hungary Zrt. szakembere elmondta, hogy 2022-ben az orosz részarány még 19 százalék volt, míg 2023 első öt hónapjában ez 4 százalékra csökkent - közölte Marik Gyula. A nyersolaj esetében a tavalyi 57 százalék már 35 százalékra zsugorodott Szlovákiában, Lengyelországban, Csehországban és hazánkban. Kiemelte, hogy Lengyelország már saját döntéséből teljesen levált az orosz nyersolaj-ellátásról, míg a többi ország egyelőre csak fokozatosan csökkenti a kitettségét, és már Magyarországon is megindult ez a folyamat.

Történt egy diverzifikáció az energiaportfolióban, de legalább ennyire fontos, hogy merre lépünk tovább. Kérdés, hogy a háború meddig tart még, utána milyen változások állnak be az piacokon, miközben zajlik az energiaátmenet, amely kihat az olajpiacokra is

- mondta el általánosságban a szektor európai szereplői előtt álló kihívásairól az Energy Invetment Forum 2023 konferencián.

A lehetséges irányokra példaként említette a Shell stratégiai céljait, közöttük a legfontosabbat, hogy 2050-re karbonsemlegessé váljanak. Ennek részeként az alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagok előállítására igyekeznek átállni. Kiemelte, hogy több ezt a célt szolgáló beruházásuk is zajlik éppen: például Pernis finomítót úgy fejlesztik, hogy ott 820 ezer tonna bioüzemanyagot gyártsanak majd repülőgépek számára. Továbbá két bio-LNG-gyártó egységet is létesítenek, egyet Németországban, egyet pedig Hollandiában, míg Dániában felvásárolták a Nature Energy vállalatot, amely megújuló földgázt készít majd mezőgazdasági, ipari és háztartási hulladékokból.

Magyarországon - részben uniós forrásból finanszírozva - egyre több e-autók töltésére alkalmas kutat hoznak létre, a Tesco parkolóiban is megjelentek a Shell állomásai. Keresik a lehetőséget bio-LNG előállító üzemek létesítésére is itthon, továbbá most már részt vesznek a használt sütőolaj visszagyűjtésében is a körforgásos gazdaságot támogatva.

Címlapkép: Marik Gyula, a Shell Hungary Zrt. kelet-közép-európai régió beszerzési vezetője. Forrás: Stiller Ákos via Portfolio.