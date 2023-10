Még mindig nincs válasz a magyar gazdaság jelenlegi legnagyobb rejtélyére

Érthető, hogy így összeomlottak a költségvetés áfabevételei Magyarországon, hiszen a lakosság pénze elinflálódott, mindenki rosszabbul él, tehát alig tudnak az emberek vásárolni - hangzik el sokszor a gazdasági értékelés. A válasz azonban túl kényelmes: valójában az áfabevétel látványosan elmarad attól, ami a gazdasági folyamatokból következne. Sőt, ma valójában ahány adatra ránézünk, annyifélét mondhatunk a háztartások vásárlásairól. A magyar gazdasági folyamatok egyik legnagyobb rejtélye, hogy sehogyan nem áll össze, mi történik a lakosság fogyasztásával.

Az idén a második negyedévben a nettó áfabevételek 1725 milliárd forintot tettek ki a költségvetésben. Ez 1,4%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Pedig az árak, amelyekre az áfa-terhelés rakódik, szépen emelkedtek, egy év alatt 22%-kal, vagyis ha semmi egyéb nem változott volna, akkor a költségvetés most úszhatna az áfabevételekben. Ehhez képest az idei bevételek nem csak a tavalyihoz képest szerények, hanem a költségvetési tervtől is elmaradnak, ez pedig az egyik legfontosabb oka a büdzsé csúnya kilyukadásának, a hiánycél megemelésének. Az idei hiánycél elvétése kapcsán éppen ezért gyakran beszélnek a szakértők fogyasztási csapdáról, vagyis hogy a lakosság a magas árak hatására annyira visszafogta a vásárlásait, hogy az jelentős áfabevétel-kieséshez vezetett.

Ha azonban Jobban megnézzük az elérhető adatokat, egyre kevésbé érthető a nagy áfa-összeomlás.

Az idei második negyedévben (hiába esett a forgalom volumene) az infláció miatt a kiskereskedelmi forgalom folyó áron 8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Vagyis továbbra is van nominális emelkedés a forgalomban, amire az áfa-bevételeknek reagálni kellene.

Ráadásul áfát nem csak a boltokban fizetünk, hanem a lakossági fogyasztás szinte minden elemére, szolgáltatások széles körére is. Ha kiterjesztjük erre a vizsgálatot, még nagyobb ellentmondásra bukkanunk. A háztartások fogyasztási kiadása ugyanis a GDP-statisztika szerint a második negyedévben 16%-kal nőtt (folyó áron, természetesen szintén az infláció miatt). Az áfának talán leginkább ehhez kellene igazodni, vagyis a költségvetés ezen bevételi során tényleg jelentős emelkedésnek kellett volna bekövetkezni.

A fogyasztási rejtély

A figyelmes olvasónak a fenti sorokban feltűnhetett, hogy míg a lakossági fogyasztás egyik legfontosabb eleme, a kiskereskedelmi forgalom 8%-kal, addig a teljes háztartási fogyasztás viszont 16%-kal nőtt (továbbra is a forintban, folyó áron számolva, a magas infláció miatt).

Éppen ezért a háztartások fogyasztásának alakulása már önmagában meghökkentő, az elemzők is csak vakarják a fejüket, hogy mi történik a gazdaságban. A lakossági vásárlások (inflációval szűrt) reálértéke mindössze 3,2%-kal volt kisebb az idei második negyedévben, mint a tavalyiban.

Ez azért meghökkentő, mert 2022-ben a második negyedév (vagyis a 3,2%-os visszaesés viszonyítási alapja) egy választásra felfújt időszak volt, hatalmas kiskereskedelmi fogyasztási csúccsal, szja-visszatérítéssel, fegyverpénzzel, magas bérdinamikával. Azóta a reálbér (a vásárlóerő) jelentősen esett, a kiskereskedelmi forgalom volumene 11%-kal lett kisebb, csökkent az energiafogyasztás, a gépjármű-kereskedelem, nem lőtt ki a turizmus, vendéglátás sem – egyszóval nagyon nehéz megérteni, hogy ilyen körülmények között hogyan eshetett csak 3,2%-kal a lakossági reálfogyasztás. Ha pedig elfogadjuk, hogy csak ennyivel esett, akkor nehéz megérteni, hogy mi történik az áfabevételekkel.

Az anomáliára jellemző, hogy a kiskereskedelmi forgalom éves volumenindexe az utóbbi tíz évben sosem tért el ennyire háztartások fogyasztási kiadásának a dinamikájától:

(A kétféle mutató természetesen ezer okból térhet el egymástól, teljesen más módszertannal és más lefedettséggel ragadja meg a háztartások fogyasztási kedvét, de jól látszik, hogy a két index szorosan együtt mozgott - egészen az utóbbi időkig.)

Mint látható, a KSH adatai szerint a boltokban óriásit zuhant a vásárlás (narancs vonal), de a teljes háztartási fogyasztás (zöld vonal) visszaesése ennek csak a töredéke. A két vonal pedig egyre erőteljesebben széttart.

A kétféle mutató közötti éles eltérésre adódik néhány objektív magyarázat. A teljesség igénye nélkül említhetjük a külföldi utazások, illetve külföldi bevásárlóturizmus élénkülését, ami a lakossági fogyasztási statisztikában szerepel, de a belföldi boltok forgalmi adataiban értelemszerűen nem. Lehetséges az is, hogy a KSH a belföldi fogyasztásba jelentős mértékű szürkülést becsült bele. Az is tény, hogy a gazdaság fejlődésével folyamatosan emelkedik a szolgáltatások aránya a fogyasztásban, ami - amennyiben stabilabban viselkedik - ellensúlyozhatja a bolti vásárlások ingadozását. Ám ezek a tényezők messze nem magyaráznak ilyen szélsőséges eltérést a kétféle statisztika között, különösen egy olyan időszakban, amikor jó néhány szolgáltatási területen is visszaesés volt megfigyelhető.

Az alábbi ábrára nézve is látszik, hogy valami nagyon furcsa történik. Az általunk képzett mutató egyszerűen megnézi, hogy a kiskereskedelmi forgalom értéke hogyan viszonyul a háztartások teljes fogyasztásához. Ez alapján úgy tűnik, mintha valamilyen nem-bolti típusú vásárlás nagyon durván lenyomná a bolti kiskereskedelem részarányát - vagyis a kiskereskedelmi forgalom alulteljesítését más fogyasztási elemek igen erőteljes felpattanása kompenzálja. Ez akár a koronavírus-válság (a bezárt boltok) időszakában hihető is lett volna, de hogy azóta miért gyorsult volna tovább a folyamat, teljes rejtély, mert semmilyen ráutaló adat nincsen.

Akkor most mi van?

A fogyasztási rejtélyről nem csupán a kiskereskedelem és a háztartási fogyasztás egészen eltérő számai miatt beszélhetünk. Valójában az áfabevételek, amelyek leginkább a fogyasztáshoz kötődnek, még ezeknél is rosszabbul alakul. A lakossági fogyasztás alakulására három, egymástól eltérő kép festhető:

A GDP-statisztikában szereplő "háztartások fogyasztási kiadása" idősora alapján az emberek egész jól átvészelték a recessziót, a súlyos reálbér-csökkenést, és még egy sor kellemetlen sokkot, így a vásárlási kedv alig 3-4%-kal esett. A kiskereskedelmi forgalom volumenadatai szerint viszont már kifejezetten erős (10% feletti) visszaesés jellemzi a lakosság fogyasztását, és nincs magyarázat arra, hogy ebben a fontos szegmensben miért lenne sokkal nagyobb a visszaesés, mint a teljes fogyasztásban. Ugyanakkor az inflációt is figyelembe véve még így is bőven nő a forgalom értéke, tehát az áfa-bevételnek még ez alapján is szépen emelkednie kellene. A nettó áfabevételek azonban ennél is sokkal rosszabbul alakulnak, hiszen a második negyedévben még nominálisan is csökkentek. Ha a forgalmi adó visszaeséséből próbálnánk durván megbecsülni a fogyasztás alakulását, akkor reálértékben 20% körüli lakossági fogyasztás-visszaesés adódna.

Vagyis hiába látszik a statisztikai adatokból a lakossági fogyasztás kisebb-nagyobb mértékű visszaesése, az áfa-bevételek alakulása még ezekhez képest is sokkal rosszabbul alakul.

A háromféle mutató között annyira nincs kapcsolat, mintha három különböző gazdaságról szólnának.

A leginkább kiugró eredményt a háztartások fogyasztási kiadása jelenti. Ezen a statisztikán egyszerűen nem lehet annyit csavarni módszertani vagy egyéb szempontok alapján végzett korrekciókkal, hogy abból magyarázatot találjunk az áfa-bevételek nagyon visszafogott alakulására. Még akkor sem, ha tudjuk, áfa-bevétel nem csak a lakossági fogyasztás után, hanem például állami beruházások és más kisebb felhasználási tétel után is képződik. Ezért nagyon erős a gyanúnk, hogy a fogyasztási adatok a GDP-jelentésben még jelentős revízión esnek át a következő negyedévekben. (Megjegyezzük, hogy egy ideje várunk erre, mert már a korábbi negyedévek számai is elég hihetetlenek voltak, de az ellentmondás a második negyedévre ahelyett hogy csökkent volna, még tovább nőtt.)

Bruttó, nettó

A nettó áfabevételeket érdemes lehet felbontani a bruttó befizetésre és kiutalásra. Mint ismert, az áfa-rendszer úgy működik, hogy a vállalatoknak befizetési kötelezettsége és visszaigénylési lehetősége is keletkezik, hosszú távon a hozzáadott-érték logika alapján alakul a nettó befizetésük. Hosszabb távon, stabil gazdasági környezetben és kiegyensúlyozott vállalati gazdálkodásnál az állami kasszába való be- és kifizetések viszonylag egyenletesen alakulnak. Az elmúlt időszakban azonban a stabil gazdasági környezet és a kiegyensúlyozott vállalati gazdálkodás aligha volt jellemző, és úgy tűnik, hogy ez az áfa-rendszeren is nyomot hagy.

Amint a táblázatban látható, a második negyedévben a nettó áfabevételek 1,4%-os visszaesése úgy állt elő, hogy a bruttó bevételek 7,6%-kal nőttek ugyan, de a kiutalások (visszaigénylések) ennél is sokkal gyorsabban, 20,7%-kal emelkedtek.

Áfabevételek alakulása 2022 és 2023 második negyedévében (Mrd Ft) 2022 2023 év/év vált (%) bevétel április 1039 1139 9,6 május 941 1009 7,2 június 979 1037 5,9 2. negyedév 2959 3185 7,6 kiutalás április 291 373 28,2 május 598 725 21,2 június 321 362 12,8 2. negyedév 1210 1460 20,7 Forrás: PM, Portfolio

Vagyis idén a második negyedévben ugyan 226 milliárd forinttal több áfát fizettek be a cégek, mint egy évvel ezelőtt, ám eközben 250 milliárd forinttal többet is igényeltek vissza. A befizetés is jóval kevesebb annál, mint amit a fogyasztási adatok alapján gondolni lehet (talán a bruttó áfabefizetések és a kiskereskedelmi forgalom között van felfedezhető kapcsolat), de a visszaigénylés durva megugrása még inkább megmagyarázhatatlan jelenség.

Több helyről úgy hallottuk, hogy a visszautalások megugrása mögött az állhat, hogy a vállalatok eddig halogatták a visszaigénylésre jogosító számlák benyújtását (vagy az ezek alapján járó összeg lehívását), de most aktivizálták magukat. Ennek oka az lehet, hogy a magas kamatok korában már fájdalmasabb, ha az ilyen késlekedések miatt az állam hosszabb ideig használja a cég pénzét. Ugyanakkor ez a magyarázat talán kevés arra, hogy megértsük, hogy a recesszió negyedik negyedévében, bő egy éve a magas kamatok korában működve miért lenne még mindig erős ez a hatás.

Úgy tudjuk, a Pénzügyminisztérium is kutatja az áfabevétel súlyos elmaradásának okait, minden igényt kielégítő választ egyelőre az ottani szakértők sem találtak.

Mi következik ebből?

A gazdasági folyamatok körüli bizonytalanság több szempontból sem jó.

Nem tudjuk, hogy mekkora a háztartások fogyasztásának tényleges visszaesése.

Nem tudjuk, hogy miért esik ekkorát a nettó áfabevétel.

Ezen belül különösen érdekes, hogy nem tudjuk, miért élénkült meg ennyire az áfa-visszaigénylés.

Emiatt az áfa-bevételek előrejelzése teljesen bizonytalanná válik, és így a költségvetési folyamatok tervezése, előrejelzése is megbízhatatlan lehet.

A modern gazdaságokban az üzleti tervezéshez, a jó döntéshez elengedhetetlen, hogy jól mérjünk. Egyelőre úgy tűnik, hogy ebben hiba van.

Címlapkép forrása: Getty Images