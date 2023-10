Trabantból jövőálló technológia - óriási változásra van szükség a villamosenergia-hálózatban

A villamosenergia-termelési és fogyasztási szokások megváltozása miatt a jövő a diszpécserek részéről már csak minimális beavatkozást igénylő autonóm hálózatoké, amelyben a mesterséges intelligencia is szerepet kap. Az erőforrás-, költség és időtakarékos adatalapú megoldások - mint például a Siemens Microgrid technológiája - már ma rendelkezésre állnak, és érdemes mielőtt elkezdeni a fejlesztések alkalmazását. A hazai elosztók, valamint az átvitelirendszer-irányító már belevágott a digitalizációs átalakulásba, de a kihívás óriási és a cél még meglehetősen messzinek tűnik - derült ki a Portfolio Energy Investment Forum a villamosenergia-hálózat innovációs és digitalizációs lehetőségeit a jó gyakorlatok, nemzetközi tapasztalatok alapján körüljáró szekciójában.

Az energiaátmenet nem csak a napelemek, elektromos autók és e-töltők terjedéséről szól: a rendkívül markáns változás részeként magának a villamosenergia-infrastruktúrának is jelentősen és viszonylag gyorsan meg kell változnia az előttünk álló években - mondta Balasa Levente, a Siemens Zrt. Smart Infrastructure divízióvezetője előadásában. Elmondása szerint viszonylag kevés szó eszik arról, hogy pontosan milyen technológiai fejlesztésekbe, projektekbe, illetve stratégiákba is kellene invesztálnunk annak érdekében, hogy az energia- és klímapolitikai célok elérése mellett az ellátásbiztonságot is magas szinten tarthassuk a rendszerben.

Az azonban egyértelmű, hogy ehhez egyre inkább smart berendezéseket kell telepítenünk, mivel egyre több termelő és fogyasztó eszköz kerül rá a villamos hálózatra, így egyre több mindent vezérelni, szabályozni kell.

Miközben a hálózatok egyre bonyolultabbá válnak, a változó termelési mix növeli a hálózat stresszfaktorait, a hálózati stabilitás is veszélybe kerül, így a villamosenergia-ellátás kiesése, szakadozása is egyre gyakoribb jelenség nemzetközi szinten is. Az infrastruktúra öregedése a működési költségek emelkedésével jár, és míg nagyberuházások valósulnak meg a hálózatokon, a karbantartáshoz szükséges szakemberek és pénzügyi források nem feltétlen állnak rendelkezésre. Nem biztos, hogy ezeket a kihívásokat pusztán emberi erővel, automatizmusok, illetve önjavító algoritmusok nélkül a későbbiekben képesek leszünk kézben tartani, és az sem, hogy a mai infrastruktúra bázisa elegendő műszaki képességgel rendelkezik e téren - fogalmazott a szakember.

Ezért egyetlen járható út áll előttünk: új, digitális megoldásokra van szükség, amelyeket már "holnap" muszáj lesz alkalmazni a hálózatfejlesztésekben.

- jelentette ki Balasa Levente az Energy Investment Forumon.

Az olyan új szereplők megjelenésével is járó energiaátmenet, mint a prosumerek, energiaközösségek és aggregátorok tehát új technológiák telepítését igényli, amelyek előadása szerint számos, az átalakulás kapcsán felmerülő problémára költséghatékony megoldást kínálhatnak. A villamosenergia-fogyasztás mintegy 40%-a épületekhez fűződik, ezért ezeket is digitalizálni kell a rugalmasság és hálózati stabilitás biztosítása érdekében, de energiahatékonysági szempontból is; a technológiai cégek mint a Siemens elindultak ebbe az irányba - tette hozzá.

Például a kisfeszültségű hálózatba tömegesen belépő háztartási napelemes rendszerek által a trafóállomások terheltségében okozott problémák nyomon követésé, előre jelzését és megoldását jelentősen megkönnyíthetik olyan érzékelők kihelyezése, amelyek képesek online valós idejű adatokat biztosítani a szolgáltatóknak arról, hogy a trafóállomás legfontosabb villamos paraméterei éppen hogyan alakulnak, ez alapján az egyes trafókörzetek aktuális terheltsége térképen is megjeleníthető, az adatok alapján pedig a várható zavarok is előre láthatóak, így a kapacitások, beruházások és költségek is tervezhetőbbé válnak.

Nagyrészt a megújulók terjedése miatt egyre több gyors beruházásra van szükség, de míg egy új alállomás megépítésének időigénye 2-4 év is lehet, addig ma már létezik "dobozos", a specifikációk mentén gyárban legyártott konténeres műszaki megoldás is, amelyet aztán a helyszínen már szinte csak be kell kábelezni. A munkafolyamatok így párhuzamosíthatók, a kivitelezési idő és költség pedig 20-50%-kal csökkenhető. A Siemens az új termelő és fogyasztó berendezéseket összekötő és működésüket automatizáló - egyebek mellett a naperőművek szabályozhatóságát is megteremtő - rendszereket, úgynevezett microgrideket is kínál, de emellett az e-mobilitási megoldások (például V2G, automata és vezeték nélküli töltés), valamint az épületek smartból már úgynevezett self-adaptive épületekké való átalakulását támogató technológiákat is fejleszt, amelyek már a mesterséges intelligenciát is igénybe veszik.

A nemzetközi trend az, hogy egyre több ilyen fejlesztési projekt valósul meg, és Magyarországon is érdemes lenne ebbe az irányba elindulni - mondta Balasa Levente, a Siemens Zrt. Smart Infrastructure divízióvezetője.

Soha nem volt ilyen gyors a változás, és soha többé nem lesz ilyen lassú

A következő előadásban Werner Brandauer, Head of Power Systems Consulting and Grid Simulation Software SEE, Siemens AG Austria a villamosenergia-hálózat mai, komplex elvárásainak kiszolgálását lehetővé tevő digitalizációs megoldásokról beszélt, konkrét példával.

A szállítás, a fűtés-hűtés és az ipar gyorsuló ütemű elektrifikációjához fűződő igényeknek megfelelő új kapacitások csak kisebb részben valósíthatóak meg konvencionális beruházásokkal, a kihívásra egyre inkább adatalapú, szoftveres megoldásokkal kell választ adni - mondta. Ez hálózatüzemeltetési paradigmaváltást tesz szükségessé, amelynek során a technológia szerepe lépésről lépésre növekszik. A folyamat eredményeképpen egy olyan, interoperábilis, moduláris, nyitott kiberbiztonsági szempontból is védett rendszer jön létre, amely a diszpécserek részéről már csak minimális beavatkozást igénylő autonóm hálózati működést tesz lehetővé.

A változás üteme soha nem volt ilyen gyors, de soha többé nem lesz ilyen lassú

- idézett Werner Brandauer egy szállóigévé vált mondást az energiarendszer átalakulására utalva -, ezért szerinte már most be kell fektetni a fejlett hálózati szoftverekbe. Ilyenek elmondása szerint a társaság microgrid megoldásai, amelyek képesek a decentralizált energiarendszer dinamikus energiamenedzsmentjére, a fenntarthatóság, költségtakarékosság és maximális rendelkezésre állás szempontjai szerint összehangolva és optimalizálva a rendszerbe integrált különféle termelő és fogyasztó egységeket.

A technológia széles körben alkalmazható, változatos körülmények között kórházak, ipari üzemek, bevásárlóközpontok, egyetemek, e-mobilitási szolgáltatások, kritikus infrastruktúra, távoli rendszerek, szigetek, városrészek, fürdők energiaellátásának menedzselésére, az előadásban bemutatott konkrét példa pedig a finn átvitelirendszer-irányítónál megvalósított fejlesztést mutatta be.

Itt az ideje újragondolni a kisfeszültségű hálózat menedzsmentet - fogalmazott. Elmondása szerint az új megoldásokkal a mai izolált, egyértelműséget és fókuszt nélkülöző rendszerállapotból el lehet jutni egy integrált, teljes kontrollt és átláthatóságot biztosító szisztémáig, aminek a digitalizáció, illetve az intelligens szoftver alkalmazása a kulcsa. Az első lépés a transzparencia megteremtése, enélkül a jövőbeli rugalmassági potenciál nem aknázható ki - fűzte hozzá, és amint előadásából kiderült, vállalata az ehhez szükséges technológia leszállításán túl egyfajta szolgáltatói partnerként is segíti az átállást.

Valami elkezdődött, de messze még a cél

A szekció utolsó részében a villamosenergia-infrastruktúra fejlesztési vízióját a piaci szereplők szemszögéből körüljáró panelbeszélgetésre került sor. A beszélgetést moderáló Vass József, TSO / DSO Senior Business Developer, Siemens Zrt. arra kérte az asztal körül ülőket, hogy értékeljék az elmúlt időszak hálózatfejlesztési tevékenységének tapasztalatait és eredményeit.

Bally Attila, az MVM Csoport műszaki vezérigazgató-helyettese szerint a megelőző két előadás jól bemutatta, hogy hova kell eljutni. A jelenlegi helyzetet érzékeltetendő ugyanakkor megosztotta egyik közelmúltbeli személyes tapasztalatát is, amely szerint a munkatársait terepmunkára elkísérve egy 1973-as osztókapcsolót szedtek le. Ezzel azt kívánta aláhúzni, hogy az irány ugyan szerinte is jó, de - megfogalamzása szerint - néha még Trabantban ülünk, és hiába rakunk rá rengeteg szenzort és okos eszközöket, attól az még Trabant marad. Először ezen kell valahogy változtatunk, és nagyon sok munkára van szükség ahhoz, hogy megvalósítsuk a vázolt jövőképet.

Csak az ÉMÁSZ-DéMÁSZ hálózata több mint 55 ezer kilométer hosszú, vagyis ezekkel a vezetékkel elméletben csaknem másfélszer körbe lehetne vele tekerni a Földet az Egyenlítő mentén - szolgáltatott Bally Attila még egy adalékot a hálózatfejlesztési feladat és költségvonzata nagyságának érzékeltetéséhez. Nagyon szeretnék Ferrarival járni - folytatta az autós metaforát a szakember -, de ezt nem mindenki engedheti meg magának. Ez nem az a szakma, amelyik egyik napról a másikra megváltja a világot, de vannak azért jó hírek is: az úton elindultunk, folynak a fejlesztések elindultak, például az okosmérők kihelyezése a HMKE-k telepítése kapcsán, zajlik a szenzorosítás, mert szeretnénk egyre több információt kapni saját hálózatunkról. Rengeteg adatunk van, de ezeket még nem használjuk jól - van hova fejlődni a meglévő adatokból történő információ-előállítás tekintetében - mondta. Elmondása szerint az is pozitívum, hogy a piaci szereplők arra is rájöttek, hogy rengeteget kell egyeztetni, és együtt kell működni, az egész nagy rendszerben gondolkodva.

A naperőművek tömeges csatlakozása és nagyon sok új fogyasztó hálózati csatlakozása is napirenden van, lásd az akkumulátorgyárakat és egyéb új ipari üzemeket - utalt az iparág egyik legfontosabb feladataira Béres József, a MAVIR átviteli vezérigazgató-helyettese. Ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson, nagyon komoly hálózatfejlesztési tervezésre és priorizálásra van szükség, ami csak együttműködés mellett lehetséges. E tervezett csatlakozásokat ugyanis nem lehet egyesével kezelni, hanem együttes rendszerhatásaikat egyszerre kell megvizsgálni - mondta a szakértő.

Az elmúlt pár év egyik legnagyobb eredménye az, hogy elkészült egy olyan hálózatszámítási modell és ennek alapján egy hálózatfejlesztési terv, amelynek alkalmazásával az elosztók és az átviteli rendszer irányítója képes arra, hogy kiszámolja ezeket a hatásokat, és hogy mit kell tennünk, hogyan kell priorizálnunk, milyen műszaki terveink vannak és mibe fog ez kerülni - fogalmazott Béres József. Ezeket aztán le is kell fordítanunk arra, hogy egyébként milyen konkrét beavatkozásokat fogunk végrehajtani, ezeket meg kell tervezni, azt is figyelemve véve, hogy elképesztően nagy erőforrás-igényük van. Az arra vonatkozó gondolkodást is meg kellett kezdenünk, hogy hogyan fogunk abban együttműködni, hogy odaérjünk a vállalat csatlakozási határidőkre, legyenek partnereink és egyébként tudjunk például feszültségmentesítéseket végrehajtani. Ezek azok az első olyan eredmények, amelyek lehetővé teszik ezt a hihetetlen változást a kritikus infrastruktúrában, amelyet most éppen menedzselünk. Ehhez az is kellett, hogy az iparág az elejétől felismerte, hogy együtt kell működni, és nem csak az iparág, hanem ebben komoly segítségünkre van az Energiahivatal (Magar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) és az energiapolitika is.

Torda Balázst, az OPUS TIGÁZ Zrt. és OPUS TITÁSZ Zrt. vezérigazgatóját saját bevallása szerint kicsit letaglózta a szekció első két előadása, amit szerinte vagy az ebéd utáni időzítés okozott, vagy az, hogy a két prezentáció elég távoli célokról és állapotról szóltak. A szakember elmondta: mélységesen hisz hálózataik megismerésében és a digitalizációban, hiszen a kapacitásnövelése eszköze sokkal gyorsabb és olcsóbb, ha a már meglévő hálózatokat terheljük ki egészen a határteljesítményig, mint újabb keresztmetszetet vagy másik vezetéket építeni. Abban is hiszek ugyanakkor, hogy ezzel ugyan lokálisan maximum 10-20-30%-kal lehet növelni a hálózat kapacitását, de megduplázni nem - tette hozzá.

Ha az ország teljes energiafelhasználását - amelynek jelenleg körülbelül negyedét fedi le a villamos energia - át kívánjuk irányítani az elektromos platformra, az óriási feladat - mondta. Amennyiben például egy autópályán működő átlagos benzinkút-kapacitást elektromos töltőállomásra kívánnánk váltani, az egy 10-15 MW-os átlagos teljesítményű alállomást igényelne minden egyes benzinkút mellé. Azért van fogalmunk a hálózatfejlesztésről is, hiszen az OPUS-TITÁSZ területén azon is dolgozunk, hogy kiszolgáljuk a keleti országrészben folyó nagyon intenzív ipari fejlődést: ebben a 3-5 évben a 700 MW-os csúcsterhelésünket, illetve teljesítményigényt megháromszorozzuk; feladat és tapasztalat tehát van bőven ezzel kapcsolatban - fogalmazott.

A digitalizáció által a társaságok számára biztosított konkrét új, ígéretes lehetőségekre példaként Béres József a Mavir digitális alállomás projektjét említette meg, valamint a távvezetékek szenzorokkal történő felszerelését. Ez utóbbi jelentős támogatást nyújt a társaságnak ahhoz, hogy a terhelhetőséget a tényleges sodrony-hőmérséklet függvényében tudja változtatni, növelve mozgásterüket a távvezeték-üzemeltetésben. A változások menedzselése érdekében egyébként elképesztő mennyiségű szoftvert kell használnunk a rendszer tervezésétől egészen az átviteli hálózat és a piac üzemeltetéséig, amelyeknek a fejlesztése jelenleg is folyik - tette hozzá a Mavir átviteli vezérigazgató-helyettese.

Torda Balázs hangsúlyozta, nem önmagában digitalizáció a cél, hanem az, hogy még jobban megismerjék és uralják a hálózatot annak érdekében, hogy az ügyfeleknek megfelelő válaszokat tudjanak adni. Elmondása szerint az is a feladatok közé tartozik, hogy meghatározzák, hogyan tudják a megfelelő válaszra fordítani a hálózatról rendelkezésre álló információkat. Az OPUS TIGÁZ Zrt. és OPUS TITÁSZ Zrt. vezérigazgatója e téren még lát teendőket. Az okosmérők ügyére reflektálva elmondta, most a tizenegynéhány éve telepített smart mérőket le kell cserélniük úgy, hogy jó esetben az évi 1 eurós költségű leolvasás kiváltsára tudták csak használni ezeket, ami szerinte azt a tanulságot hordozza magában, hogy magának a digitalizációnak is hatékonyan szabad nekifogni.

Bally Attila elmondta, szeretné, ha az ügyfelek applikáción keresztül tudnák jelezni, ha problémát tapasztalnak, ami ugyan csak "féldigitalizáció", de mégis előrelépés lenne. Emellett a leolvasást is jó lenne kivenni a rendszerből az applikáció segítségével - tette hozzá. Vannak olyan meglévő eszközök is, amelyeket elkezdhetnénk használni addig is, amíg el nem érünk a hálózat digitalizációjához - mondta az MVM Csoport műszaki vezérigazgató-helyettese, aki ugyanakkor hangsúlyozta, e téren már elkezdtek lépéseket tenni és haladnak a cél felé.

