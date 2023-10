Átalakulás előtt áll az egészségügy - Interjú a GE HealthCare hazai vezérével

Még jelentős a bizalmatlanság a mesterséges intelligencia alkalmazását illetően, ezen igyekszünk változtatni. Az AI felelős használata nélkül ugyanis nem fogjuk meglépni a szükséges mérföldköveket, amelyek elé az egészségügy átalakulása állít minket - nyilatkozta a Portfolio-nak adott interjújában Földvári Jutas Szvilen, a GE HealthCare Közép- és Kelet-Európáért felelős ügyvezető igazgatója, aki szólt arról is, hogy a különválásnak milyen előnyei vannak a nemzetközi cégcsoport szempontjából. A szakemberrel arról is beszélgettünk, hogy az átalakulás miként befolyásolja a magyar vállalat működését, amely egyébként a globális társaságcsoport egyik stratégiai központja.

Milyen szándékok vezérelték a GE-t, amikor arról döntött, hogy leválasztja a HealthCare üzletágat egy külön cégbe?

A GE HealthCare-ben ezt a különválást már vártuk egy ideje. A 2023-as év elejére érett meg a helyzet arra, - nyilván hosszas előkészítő munkát követően - hogy ez meg is történjen.

A cél az volt, hogy magunk mögött hagyjuk a konglomerátum struktúrát és lehetővé tegyük, hogy a GE HealthCare tovább erősítse a személyre-szabott orvoslás terén betöltött szerepét.

Nagyon kevés olyan vállalat maradt már a világban, amely több iparágat összekötve működne.

Már nem egyeduralkodó a méretgazdaságosság szempontja?

Ez a működés idejétmúlt abból a szempontból, hogy a technológiai fejlődés sebessége, a változó piaci trendek, a változó vevői igények nem teszik lehetővé egy konglomerátumnak, hogy megfelelően reagáljon ezekre a folyamatokra.

Önálló tőzsdei vállalatként nagyobb stratégiai rugalmasságra nyílik lehetőség,

amely révén hosszú távú növekedést érhető el, valódi értéket teremtve ügyfeleik, befektetőik és munkatársaik számára. A GE ezt felismerve döntötte el, hogy három külön iparág mentén szervezi át a vállalatot azzal a céllal, hogy mindegyik a saját iparágában vezető szereplővé váljon. A GE Healthcare az egészségügyben, a GE Vernova az energetikában és a GE Aerospace pedig a repüléstechnikában.

Forrás: Kaiser Ákos, Portfolio

Hogyan lehet értékelni az első visszajelzéseket? Mi a mérce?

A nemzetközi pénzügyi piacok egyelőre nagyon pozitívan fogadták az átalakulást. Megítélésem szerint ez annak az esete, amikor a három üzletágat szétválasztva és újra összetéve nem három lesz, hanem négy. Mind az anyavállalat, mind a GE HealthCare részvényei jelentős emelkedésen vannak túl. Mind a befektetői kör, mind a piacok pozitívan értékelték ezt a lépést. A HealthCare részéről azt látjuk, hogy az önállóság lehetővé teszi egyrészt befektetői szempontból, hogy egy dedikált, hosszú távú növekedésben, az egészségügyben érdekelt befektetői kört vonzunk magunkhoz.

Önállóan tudunk tőkét allokálni, mind osztalékszempontból, mind kutatás-fejlesztés szempontjából önálló életet tudunk élni,

függetlenül attól, hogy a GE egyéb vállalatai hogyan teljesítenek az adott iparági környezetben.

Lehet úgy fogalmazni, hogy eljött a specializáció ideje a világban?

Egyrészt az iparági fókusz fontosabb. Másrészt a méretgazdaságosságot át kell értelmezni. Annak nyomán, hogy megszűnt a konglomerátum struktúra, három globális vállalat jött létre, de ezzel a globális méretgazdaságosság az adott iparágon belül fennmarad. Különböző szolgáltatási funkciók területén, mint például a HR, pénzügy, voltak és vannak szinergialehetőségek konglomerátum szinten, de ennél fontosabbnak találjuk azt, hogy az adott iparágban működő vállalatunk reszponzív, agilis és önálló szemlélettel működjön. Függetlenül attól, hogy mit tesz a többi márkatárs.

Földvári Jutas Szvilen GE HealthCare, Közép- és Kelet-Európa, ügyvezető igazgató Földvári Jutas a GE HealthCare Közép- és Kelet-Európai ügyvezető igazgatója, a vállalat fenntartható növekedési és értékesítési stratégiájának megvalósításáért felelős. Tapasztalt regionális vezető, k Tovább … Tovább Földvári Jutas a GE HealthCare Közép- és Kelet-Európai ügyvezető igazgatója, a vállalat fenntartható növekedési és értékesítési stratégiájának megvalósításáért felelős. Tapasztalt regionális vezető, k

A kiválás után hogyan változott a GE HealthCare tulajdonosi szerkezete?

Első körben a GEHC részvényeinek 80 százalékát a meglévő GE részvény tulajdonosok kapták. A GE megtartott közel 20 százaléknyi tulajdonrészt, majd ezt 13,5 százalékra csökkentette, itt már fokozottan intézményi befektetőket, egészségügyben érdekelt befektetési és fedezeti alapokat vontak be. Nyilván a vonzerőt a stratégiai fókusz hozza be, illetve a növekedési potenciál.

Az egészségügy egy összetett iparág, amelynek folyamatosan bővül a keresleti oldala.

A nyugati világ öregedő társadalmaival, keleten és Afrikában a középosztály felemelkedésével, az elérhető és hatékony egészségügy iránti igény folyamatosan nő. Egy növekvő piacon szeretnénk vezető pozíciót betölteni a stratégiai irányvonalaink mentén. Tevékenységünk során a precíziós orvoslásra, a különböző betegségeket érintő horizontális integrációra fókuszálunk, illetve a digitalizációban látunk hatalmas lehetőségeket. Ezen stratégiai irányokat követve célunk, hogy az egészségügyben előttünk álló transzformációnak vezetői legyünk.

Hogyan zajlott le ez az átállás a magyar leányvállalatnál?

A magyar vállalatot felkészülten érte ez a változás, zökkenőmentesen zajlott. A magyar vállalat szerepét illetően fontos kihangsúlyozni, hogy

Európa 2. legnagyobb egysége van Magyarországon létszámban mérve, illetve ez a vállalat hét globális stratégiai központjának egyike.

A majdnem 800 dolgozónk több mint 20 szervezet részeseként dolgozik akár globális, akár regionális vagy helyi piacokat támogató funkciókban. A legnagyobb létszámmal a digitális csapatunk rendelkezik, ők olyan magas hozzáadott értéket termelő mérnökök és szoftverfejlesztők, akik globális termékeken és megoldásokon dolgoznak a mesterséges intelligencia, adatértelmezés és felhasználás, illetve egyéb klinikai képalkotás területeken.

Van-e cél a GE HealthCare előtt, akár piaci részarányokat tekintve?

A vállalat munkatársaival, partnereivel és érdekelt feleivel együttműködésben fenntartható és tartós növekedést szeretnénk elérni, melynek kiemelten fontos része a kutatás-fejlesztési beruházások jelentős növelése. A magyarországi központunk is ilyen források részese volt az elmúlt több mint 20 évben, amióta a GE HealthCare jelen van Magyarországon. Komoly kihívás, hogy

az idei évtől területileg újra szerveztük a működésünket, kereskedelmileg összefogtunk öt országot: Csehországot, Szlovákiát, Horvátországot, Szlovéniát és Magyarországot.

Ez az új egység a közép-kelet-európai régió, amelynek központi szerepét Magyarország látja el. A magyarországi tevékenységeink során felhalmozott tapasztalatot szeretnénk megosztani úgy, hogy kereskedelmi sikerekké váltsuk őket a környező országokban. Ezek uniós országok, nagyon hasonló egészségügyi fejlesztési dinamikával, kihívásokkal rendelkeznek. Ez az öt ország sajnos benne van számos negatív statisztikai mutatóban, ha a kardiológiai, onkológiai területeket vesszük. Eközben az is jól látható, hogy minden ország az egészségügyi dolgozók hiányával küzd. Erre a kihívásra reagálva kínálunk olyan egészségügyi megoldásokat, amelyek előnyösek mind a páciensek oldaláról, mind az egészségügyi dolgozók leterheltsége szempontjából.

Forrás: Kaiser Ákos, Portfolio

Van arra terv, hogy a magyar egységben alkalmazott többszáz fős létszám tovább növekedjen? Van-e még egyáltalán szabad munkaerő?

Az egy jó kérdés, hogy hol vagyunk az elérhető tehetséges munkaerő bevonzásában. Elsősorban a hazai, majd a környező országok tehetséges szakembereire építünk, de

messze az ország határain kívülről is érkeznek hozzánk szakemberek.

A központjainkban magas hozzáadott értékű tevékenység folyik, akár a szoftverfejlesztést nézzük, akár például a pénzügyi területeket. A szakképzett munkaerőért egyértelműen nagy a verseny. Nem véletlenül választották Magyarországot más nagyvállalatok is, akik fontos szerepet töltenek be az AI (mesterséges intelligencia) területén. Velük versenyzünk, és ezen túlmenően szeretnénk kapcsolatokat építeni, illetve tovább mélyíteni a meglévőket az egyetemekkel, hogy specifikus, az orvostechnológiát, azon belül is az informatikát érintő képzéseket indítsunk, ezzel bővítve a saját magunk utánpótlását és helyben értéket teremtve megtartani a tehetségeket az országban.

Kik a lokális és globális versenytársak ezen a területen?

Mind lokális és globális területen a Siemens, Philips, és a feltörekvő távol-keleti gyártók.

Kitől kell jobban tartani, most inkább az ázsiaiaktól?

Verseny van, láttunk olyan távol-keleti szereplőket, akik gyorsan felemelkednek és gyorsan eltűnnek, de néhányuk megmarad. Hiszünk abban, hogy az egészséges, átlátható verseny előnyös az ország egészségügyi rendszere számára, hiszen biztosítja a technológiai fejlődést és az egészségügyi szolgáltatások és termékek jobb minőségét. Ez mindannyiunk érdeke.

Nem is olyan rég a globális GE HealthCare végzett egy nemzetközi kutatást Reimagine Better Health néven az orvosok és a betegek körében. Mi volt ezzel a cél?

Önálló vállalatként azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy olyan egészségügyet építsünk, amelynek nincsenek határai. Én például azért választottam karrieremnek ezt az iparágat, mert emberközeli - emberekkel dolgozunk - emberekért, a technológiáink sok ember életén javítanak. A felmérésünknek az volt a célja, hogy hallgassuk meg azokat az embereket, akik leginkább érintettek az egészségügyi iparágban. Ezek a páciensek és az egészségügyben dolgozók. Nagyon érdekes volt látni, hogy hasonlóképpen gondolkoznak. Azt fogalmazták meg, hogy az egészségügynek az embereket kell a középpontba állítania és rugalmasabbnak kellene lennie. Megközelítőleg 5500 pácienst kérdeztünk meg, illetve a páciensek érdekeit képviselő szervezeteket is bevontuk, valamint több mint 2000 egészségügyi dolgozót kerestünk meg több kontinensről. Európában Anglia és Németország vett részt, illetve további 24 mélyinterjút is elkészítettünk. A felmérésben résztvevők nem tudták, hogy ki és miért kérdezi őket. Törekedtünk arra, hogy változatos legyen a megkérdezettek köre mind társadalmilag, mind az egészségügy struktúráját tekintve, és hogy egy globális képet kapjunk.

Az egészségügy átalakulás előtt áll. Az igény növekszik, miközben globálisan egy WHO-felmérés szerint kb. 10 millió egészségügyi dolgozó fog hiányozni a rendszerből.

A másik tényező, hogy minden 6. ember 60 évnél idősebb lesz 2030-ra. Közben a digitalizáció, az AI ezt az iparágat is érinti, ennek megvannak a lehetőségei és a kockázatai. A megkérdezettek jelentős része hisz abban, hogy ez javíthat az egészségügyön mind hatékonyság, mind az eredmény szempontjából. Ugyanakkor a megkérdezettek több mint fele aggódik is amiatt, hogy az AI milyen veszélyeket rejt.

Jelenleg elég ambivalens a hozzáállás a digitalizációhoz.

Az iparág egyik vezető képviselőjeként szeretnénk párbeszédet kezdeményezni a releváns érdekelt felekkel, hogyan tudunk megbirkózni ezekkel a kihívásokkal, annak érdekében, hogy emberibb és rugalmasabb egészségügyi ellátást hozunk létre.

Már most látható, hogy a digitális megoldások alkalmazása egyfajta kényszerpálya is, mert egész egyszerűen nem lesz elég munkaerő.

Abszolút. Egy másik kutatás szerint az egészségügyi dolgozók az idejük 27 százalékát töltik a páciensekkel, a többit adminisztrációval vagy egyéb munkafolyamatokkal, amik az adott páciens helyzetén nem feltétlenül javítanak. Tehát

óriási lehetőség rejlik az automatizálásban, a digitalizációban, az AI felelős használatában.

Az egészségügyi dolgozók, a rendszerek leterheltek, a két Covid-év nagyon jelentős stressz teszt volt sok ország egészségügyi rendszerének, és ebből rengeteg ország helyes következtetéseket vont le, és megfelelő reformokkal vagy adott esetben forrásbővítéssel igyekeznek ezeket a feltárt hiányosságokat vagy rendszerszintű nehézségeket kijavítani. Eredményesség szempontjából ebben az új technológiák ugyancsak kritikus sikertényezők lesznek.

Az AI erre a területre is betör, vagy már betört?

Az egészségügy egy magasan szabályozott iparág. A mesterséges intelligencia technológia pedig még viszonylag új terület, és számos kihívással kell foglalkozni, mielőtt széles körben elterjedhet az egészségügyi intézményekben. Az AI-alapú megoldások lehetséges előnyei, például a betegek ellátásának jobb kimenetele és a költségek csökkentése azonban megéri a kutatóknak, klinikusoknak és politikai döntéshozóknak, hogy együtt dolgozzanak ezen akadályok leküzdésben, a mesterséges intelligencia hatékonyabb alkalmazása érdekében.

Egy másik tanulmány szerint az egészségügyi adatok 97 százalékát az intézmények semmire nem használják. Ez egy hatalmas, kiaknázatlan lehetőség. Részterületeken az AI-t, a gépi tanuláson alapúló algoritmusokat már használjuk képi felismerésben, vannak szoftverjeink, amelyek meggyorsítják a képalkotást, ezzel magasabb képminőséget generálva, gyorsabb vizsgálati sebességet tesznek lehetővé.

Egy jó példa ilyen AI alapú megoldásra, a légmell (Pneumothorax) detektáló algoritmusunk, melyet a magyarországi mesterséges intelligencia (AI) csapatunk fejlesztett, és ez volt a GE HealthCare első olyan mesterséges intelligencia által vezérelt algoritmusa, amely a képalkotó készüléken fut és amelyet az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) is jóváhagyott. A pneumothorax olyan állapot, amikor levegő van a tüdő és a mellkasfal között, ami az egyik vagy mindkét tüdő összeomlását okozhatja. Jelenleg a pneumothorax diagnosztizálása magában foglalja az orvos által végzett fizikális vizsgálatot, amely időigényes és kihívást jelent. A mesterséges intelligencia (AI) alapú algoritmusok azonban automatizálhatják ezt a folyamatot a pontosság és a hatékonyság javítása érdekében. Ezek az AI-modellek felhasználhatók a pneumothorax jelenlétének vagy hiányának előrejelzésére az új mellkasröntgenfelvételeken, ami segít az orvosoknak a pontosabb diagnózis felállításában és időt takaríthatnak meg. De hasonlóan az Endotracheális csövet detektáló mesterséges intelligencia alapú technológia segítségével, az orvosok másodperceken belül pontos adatokat kaphatnak a légcsőbe vezetett tubus megfelelő pozicionálásáról, akár a beteg ágya mellett, amelyet szintén magyar szakembereink fejlesztettek.

Ahogyan egyre több betegadatot vizsgálunk longitudinálisan,

a betegek adatai és életútjai egyre értékesebbé válnak.

Ez összhangban van azzal, hogy a beteg utakra összpontosítunk, ahol a klinikusok mellett igyekszünk felmérni például a kardiológiai és onkológiai betegeket a betegség lefolyása során, képalkotó, laboratóriumi és genetikai információkat gyűjtünk róluk, és összehasonlítjuk azokat a klinikai döntéshozatal globális szabályaival. Az ilyen adatokat nagyobb pontossággal a személyre szabott terápiák kidolgozására is felhasználhatjuk.

Ezek prediktív jellegű fejlesztések is egyben?

Igen, olyan prediktív és döntéstámogató fejlesztésekről beszélünk, ahol léteznek algoritmusok a betegadatok anomáliáinak kimutatására, vagy a kardiológiai társaságok által a megfelelő protokollokra vonatkozó iránymutatások elektronikusan elérhetők. Jelenleg az orvosoknak még akkor is használniuk kell szakértelmüket a döntések meghozatalához, amikor a szoftver a következő beavatkozást vagy technikát javasolja, de kulcsfontosságú hangsúlyozni, hogy ezeket nem lehet teljesen helyettesíteni ilyen rendszerekkel.

Még jelentős a bizalmatlanság az AI-t illetően, amin igyekszünk változtatni.

Öt éve fut a HelloAI programunk, aminek az az egyik célja, hogy az AI orvosi használatához kapcsolódó bizalmat felépítse, illetve a bizalmatlanságot leépítse. Eddig már több mint 2800 résztvevőnk volt, akik online elérhető kurzusokból válogatva tudtak megismerkedni azokkal a globális trendekkel, amik befolyásolják mind az egészségügyet, mint az AI-t, kiemelve annak alkalmazását.

Ezt az erőfeszítést tovább kell folytatni, mert az AI felelős használata nélkül nem fogjuk tudni meglépni ezeket a mérföldköveket, amik elé az egészségügy átalakulása állít minket.

Hogyan kell elképzelni egy együttműködést, amikor a GE HealthCare belép egy intézmény életébe?

Az együttműködési kapcsolataink sokrétűek. Csapataink több mint 140 akadémiai és klinikai partnerrel dolgoznak együtt itthon, szerte Európában és globálisan is, a gyorsabb és hatékonyabb diagnosztikai, kezelési és betegellátási megoldások fejlesztése terén. Másrészről kereskedelmi szempontból a termékportfóliónknak egy jelentős eleme a hardver. Emellett növekvő szerepet kapnak a szoftver megoldások is, amelyek lehetnek önálló vagy hardverhez kapcsolódóak. Törekszünk arra, hogy különböző egészségügyi intézményekkel akár privát, akár állami szinten is olyan megoldásokat, együttműködéseket hozzunk létre, amelyek kölcsönösen előnyösek mindkét fél számára. Ide kapcsolódó példaként említeném számos országban megvalósuló szűrőprogramjainkat és a hozzájuk kapcsolódó termékértékesítési együttműködéseinket. Sok ügyfél számára, legyen az nemzeti, állami vagy privát, technológiai partnerekké válunk, ahol az elköteleződés akár 5-10 évre történik, így a GE HealthCare 5-10 éven keresztül biztosítja a legújabb technológiákat, legyen az hardveres vagy szoftveres, amivel az adott intézmény el tudja érni az egészségügyi céljait. Ezek lehetnek klinikai, gazdasági célok. A privát szolgáltatóknál egyértelmű a helyzet, ott van egy nagyon jelentős pénzügyi elvárás a szolgáltató részéről, hogy az általa megvásárolt megoldásnak, legyen az szoftveres vagy hardveres, meglegyen a megfelelő megtérülése. Részünkről az a szerencse, hogy globálisan, de akár regionálisan is a GE HealthCare jól prosperál a privát egészségügyi szektorban, ahol a jó ár/érték arány, illetve a hosszú partneri viszony megtérül, és visszatérő partnereink vannak. Példaként említeném meg, hogy

Magyarországon nemrég helyeztünk üzembe egy új Omni Legend PET készüléket egy privát szolgáltatónál, amely Kelet-Európában a második ilyen berendezés.

Idén ezt az eszközt választották Európában a legjobb radiológiai terméknek, amely az átütő technológia révén a vizsgálati időt majdnem a felére tudja csökkenteni. A PET vizsgálatoknál radioaktív izotópok befecskendezésével vizsgáljuk a beteget, ennek jelentős költsége van. Ha kevesebb izotóppal és gyorsabban lehet a vizsgálatot elvégezni, az jó a páciensnek, az üzemeltetőnek és végső soron a finanszírozónak is.

Forrás: Kaiser Ákos, Portfolio

Címlapkép forrása: Kaiser Ákos, Portfolio