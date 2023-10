Megint ítéletet mond a világról az IMF

A heti makroadatok mellett a héten zajlik a Nemzetközi Valutaalap (IMF) éves közgyűlése Marrakeshben. A szervezet szokás szerint friss gazdasági előrejelzést publikál majd. Emellett elsősorban inflációs adatokra lesz érdemes figyelni, itthon és Amerikában is jön a friss statisztika, melyek akár piaci kilengéseket is okozhatnak.

Itthon rögtön izgalmasan indul a hét, hiszen hétfő reggel a KSH a friss külkereskedelmi statisztikát publikálja, az MNB pedig a legfrissebb értékpapírstatisztikát teszi közzé. Délelőtt pedig a Pénzügyminisztérium az előzetes szeptemberi államháztartási mérleget közli, ami szintén érdekes lehet a hiánycél múlt heti megemelése után. Közben Németországból jön egy ipari termelési adat, a tengerentúlon viszont a Kolombusz nap miatt nem lesz kereskedés.

2023. október 9-15. makronaptár Magyar makrogazdaság október 9. hétfő 8:30 KSH Külkereskedelem aug. október 9. hétfő 8:30 MNB Értékpapírstatisztika aug. október 9. hétfő 11:00 PM Előzetes áht mérleg szept. október 10. kedd 8:30 KSH Infláció szept. október 10. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció október 13. péntek 8:30 KSH Ipar (részletes) júl. október 13. péntek 8:30 MNB Előzetes statisztikai mérleg szept. Nemzetközi makrogazdaság október 9. hétfő USA Kolombusz nap október 9. hétfő 8:00 Németo. Ipari termelés aug. október 10. kedd 10:00 IMF World Economic Outlook október 11. szerda 8:00 Németo. Infláció szept. október 11. szerda 14:30 USA Ipari termelői árak szept. október 11. szerda 20:00 USA Fed-jegyzőkönyv október 12. csütörtök 13:30 EU EKB-jegyzőkönyv október 12. csütörtök 14:30 USA Infláció szept. október 13. péntek 3:30 Kína Infláció szept. október 13. péntek 5:00 Kína Külkereskedelem szept. október 13. péntek 11:00 EU Ipar aug. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Kedd reggel jön számunkra a hét legfontosabb adata, hiszen a KSH a szeptemberi inflációs statisztikát teszi közzé. Az előzetes várakozások alapján jórészt a bázishatásoknak köszönhetően további jelentős csökkenés volt az áremelkedési ütemben, akár 12 százalék környékére is eshetett az adat. A bejelentés akár a forint árfolyamára is hatással lehet, hiszen az inflációs kilátások befolyásolják a magyar devizát. Az IMF friss World Economic Outlook (WEO) kiadványa is izgalmassá teheti a keddi napot, a Nemzetközi Valutaalap immár szokás szerint az éves közgyűlésre időzítve publikálja friss őszi makrogazdasági prognózisát, így az is kiderül többek között, milyennek látják most a magyar gazdaságot.

Szerdán a német infláció felülvizsgált adata érkezik, emellett az amerikai ipari termelői árindex és a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve lehet izgalmas. Különösen utóbbira lehet érdemes figyelni, hiszen az elmúlt hetek hozamemelkedése miatt visszaesett a további kamatemelés valószínűsége a tengerentúlon.

Másnap, csütörtökön az Európai Központi Bank (EKB) legutóbbi ülésének jegyzőkönyve is megjelenik, vagyis rövid időn belül új információt kaphatnak a befektetők arról, hogyan látja a két nagy fejlett jegybank a kilátásokat és milyen lépésekre lehet még számítani tőlük. Ráadásul nem sokkal az EKB jegyzőkönyve után érkezik még egy lényeges adat, ami meghatározhatja a hangulatot, az amerikai inflációs statisztika szintén elsősorban a kötvény- és devizapiacra lehet hatással.

A hét utolsó munkanapjára is maradnak adatok, hiszen pénteken itthon az ipar részletes statisztikája és az MNB előzetes mérlege jelenik meg. Hajnalban Kínában is jönnek lényeges számok, elsősorban az inflációval és a külkereskedelemmel kapcsolatban.

