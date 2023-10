Nagy fejlesztéseket tervez Csányi Sándor magánkórháza

A várakozásokat meghaladó növekedést tapasztal a Budai Egészségközpont és az OTP Egészségpénztár - derült ki egy hétfői sajtóeseményen, ahol a tulajdonképpen egy csoportba tartozó társaságok, a hasonlóképp csoporttag Foglaljorvost.hu digitális platform bejelentették operatív összefogásukat.

Az OTP Egészségpénztár trendfordulóról számolt be az egészségügyi öngondoskodás terén, beszámolójuk szerint az idei év nem várt növekedést, valódi áttörést hozott a pénztár számára. A tavalyi évhez képest ugrásszerűen nőtt a pénztártagok száma, idén átlépte a 350 ezer főt, valamint az első hét hónapban több mint 11 milliárd forintnyi befizetés érkezett a pénztárhoz, ami 29%-os bővülésnek felel meg a 2022-es év azonos időszakához képest.

Kovács Tamás, az OTP EP ügyvezetője arról beszélt, hogy a magyarok egyre egészségtudatosabbak. Az új belépők száma közel 30%-kal emelkedett, ami kicsit jobb, mint a pénztári piac fejlődése a tavalyi évhez képest. "Idén azt tapasztaljuk, hogy újabb trendfordulóhoz érkeztünk, és a befizetéseinknek már közel 50%-a érkezik digitális úton, és a rendszeres kisebb összegeket az eseti, nagyobb befizetések kezdték felváltani" - fejtette ki az ügyvezető, aki később kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy idén a pénztártagjaik több pénzt használtak fel, mint amennyit befizettek. Ez pedig nyilvánvalóan összefügg az inflációval - vélekedett.

A belépés teljesen online végigvihető, a számlák benyújtására is van lehetőség digitális úton, jövőre már a kötelező azonosítás is elektronikus úton történhet meg - sorolta a fejlesztéseket, melyeknek köszönhetően elmondása szerint még könnyebb lesz kihasználni a 20%-os adóvisszatérítést. A szolgáltatások szervezésében pedig igyekszünk összefogni a partnereinkkel, így jelen esetben a Foglaljorvost portállal, valamint a Budai Egészségközponttal.

Ma már 4 milliárd forintot közelíti az az összeg, ami a magánegészségügyi szolgáltatásokra megy el a pénztártagok részéről - ismertette a friss számokat. Kovács Tamás szerint ezen a téren tapasztalják a legnagyobb növekedést a különböző szolgáltatások igénybevétele tekintetében.

Csernavölgyi István, a Budai Egészségközpont vezérigazgatója egyre inkább jól működik ez a fajta struktúra: a Foglaljorvost, az OTP EP és a BEK együttműködése. A megjelent páciensek száma folyamatosan növekszik nálunk, az igénybevétel is fokozott - fogalmazott a BEK vezérigazgatója, aki azt is felidézte, hogy a Portfolio Private Health Forum 2023 rendezvényen többnyire borúlátóak voltak a magánszolgáltatók.

Az állami és a magánellátásnak egy konstruktív együttműködésben kell együtt dolgoznia. A betegbiztonságot viszont ehhez garantálnia kell a magánszolgáltatóknak, és itt válik szét az olló a piaci szereplők között. Van, aki ezt nem tudja biztosítani, és ezért nem is optimista - fejtette ki. Mivel a Budai Egészségközpont valós betegbiztonságot nyújt a jelenlegi háttérrel, megvalósul ugyanis a legnagyobb progresszív ellátó szint, ezért érezhető a BEK-nél idén is növekedés (miközben más piaci szereplők ennek az ellenkezőjét tapasztalják), és ezért is abszolút optimista az Egészségközpont vezérigazgatója. Mind a járóbeteg-, mind pedig a fekvőbetegellátásban növekedést tapasztalnak a BEK-nél.

Ez alapvetően az erős szakmai alapoknak köszönhető - mondta Csernavölgyi István, aki szerint a népszerűségükhöz hozzájárul a minimális várakozási idő is.

Nem állunk meg itt, 2024-től jelentős fejlesztéseket tervezünk, melyek a járó- és fekvőbetegellátást egyaránt érintik

- vetítette előre a BEK vezérigazgatója. Kérdésünkre Csernavölgyi István kifejtette: intézményfelújításra kerül sor, insfrastuktrrálisan és eszközparkban is várható beruházás a magánklinikánál, ennek az előkészítő munkája zajlik, tulajdonképpen ez a jelenlegi kórház fejlesztése lesz.

Le kellett követnünk a piaci igényeket - fogalmazott az eseményen Straub Fanni, a Foglaljorvost alapítója, aki szintén részt vett a legutóbbi Private Health Forumon. Emlékezetes, a Foglaljorvost és az OTP Bank tavaly jelentette be a 2022-es Private Health Forumon, hogy a csoport része lett a digitális orvosfoglaló platform.

A jól felszerelt fővárosi magánintézmények esetében a vizitdíj már meghaladja a 30 ezer forintot - ismertette. Az ő digitális platformjukat már egyfajta árösszehasonlításként is használják a betegek - mondta. Érezni a gazdasági környezet változását, a páciensek egyre inkább anyagilag tudatos döntést akarnak hozni, ugyanis egyre inkább árérzékenyek, a recessziós gazdasági környezetben ez érthető - tette hozzá. Aki nem tud invesztálni betegelérésbe, marketingbe, ott feltehetően visszaeső betegforgalmat tapasztalnak, de ez náluk nem jellemző, folyamatos növekedést látnak - fejtette ki a sajtóeseményen Straub Fanni.

A mozgásszervi, valamint a szülészet, nőgyógyászat esetén tapasztalják a legnagyobb igénybevételt a magánellátóknál a különböző ellátások tekintetében - mondta kérdésre válaszolva Csernavölgyi István, aki technológiai szinten nem tenne különbséget a magán és állami ellátórendszer között. Megvannak azok a legújabb csúcstechnológiák az állami rendszerben is, amelyek elérhetőek a magánellátóknál - fejtette ki Csernavölgyi, aki konkrét példaként a robotikát említette meg. Arról is beszélt, hogy a robotsebészetnek, például egy Davinci robot beszerzésének óriási a marketingértéke. A Budai Egészségközpont akkor fog beszállni ebbe a versenybe, amikor szakmailag felkészült team áll a rendelkezésre, ugyanis a robotsebészet külön szakma, ahhoz felkészültség, külön tudás kell - mondta.

Hiánypótló szolgáltatást nyújt régóta a BEK a magánszolgáltatás tekintetében, van konstruktív együttműködésre lehetőség - fejtette ki a BEK vezérigazgatója, amikor arról kérdeztük, mit gondol arról, amit Takács Péter egészségügyi államtitkár nyilatkozott, amikor azt mondta, hogy nem igaz, hogy a magánellátók segítenek az állami rendszeren.

Kovács Tamás ugyanezen kérdésünkre adott válaszában kitért arra, hogy az önkéntes pénztári szolgáltatás kiegészít és helyettesít, és a 20%-os adóvisszatérítést sem véletlen vezette be az állam.

Az egyéb döntésével tehermentesíti az állami szektort, amikor magánellátást vesz igénybe, például a szülészet tekintetében. Nem kéne szembe állítani a magán és állami ellátást egymással.

