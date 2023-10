Megjött a friss adat: tényleg nagyot zuhant a magyar infláció

Az augusztusi 16,4 százalékról szeptemberben 12,2 százalékra esett vissza az infláció – közölte a KSH. Az adat nagyjából megfelelt az előzetes várakozásoknak, ugyanakkor vannak benne érdekességek. Meglepetésnek mondható például az élelmiszerárak havi alapú visszaesése, elsősorban az üzemanyagok és a ruházkodási cikkek húzták az áremelkedést.

Szeptemberben 12,2 százalék volt az infláció, ez megfelelt az előzetes várakozásoknak, a Portfolio által megkérdezett elemzők átlagosan 12,3 százalékos értéket vártak. A mostani áremelkedési ütem tavaly június óta a legalacsonyabb, vagyis érezhetően enyhül a nyomás a hazai fogyasztókon. Ugyanakkor a mostani érték

várhatóan még mindig a legmagasabbak között van Európában.

A maginfláció 13,1 százalék volt az augusztusi 15,2 százalék után, míg a nyugdíjas fogyasztói kosár árindexe 11,6 százalékra esett vissza az előző havi 17,2 százalékról.

Az egyes termékcsoportokat vizsgálva az talán meglepetésnek mondható, hogy az élelmiszerek ára havi alapon 0,2 százalékkal csökkent, az elemzők még minimális emelkedésre számítottak. Így éves alapon 15,2 százalékra lassult a kategória áremelkedési üteme. Ennél nagyobb mértékben – 19,9 százalékkal – csak az egyéb cikkek és üzemanyagok ára emelkedett egy év alatt, ott a havi drágulás is 1,4 százalékos volt. Tíz százalék felett volt még a szolgáltatások, valamint a szeszes italok és dohányáruk drágulása. A háztartási energiánál viszont jelentős, majdnem 15 százalékos árcsökkenés volt tapasztalható, ami annak az eredménye, hogy tavaly szeptemberben került be a statisztikába a rezsicsökkentés módosítása, ami jelentős egyszeri ugrást hozott az árakban, ez került most ki a bázisból.

Vagyis a kellemes meglepetés az élelmiszerárak szeptemberi alakulása volt, a fájdalmas tényező pedig az üzemanyagok és a ruházkodási cikkek drágulása.

A most megjelent statisztika valószínűleg nem lesz jelentős hatással az MNB monetáris politikájára, hiszen megfelelt az elemzői várakozásoknak, illetve a jegybank is 12 százalék körüli értéket vetített előre. Így továbbra is az a kérdés, hogy az alapkamat és az irányadó ráta összeolvadása után hogyan folytatja október végén a Monetáris Tanács, mennyivel csökkenti a 13 százalékos kamatszintet.

Az egyes termékek árait nézve egy év alatt az élelmiszerek közül leginkább a cukor (61,3%), a csokoládé és kakaó (26,1%), a büféáruk (26%) és az alkoholmentes üdítőitalok (24%) ára emelkedett.

A termékcsoporton belül a liszt ára 13,9, a margariné 1,2%-kal csökkent.

A háztartási energián belül a vezetékes gázért 33,5, az elektromos energiáért 3,2%-kal kevesebbet, a tűzifáért 18,7, a palackos gázért 9,7%-kal többet kellett fizetni.

A járműüzemanyagok ára 35,4%-kal nőtt.

A szolgáltatások 13,6%-kal drágultak, ezen belül az autópálya-használat, gépkocsikölcsönzés, parkolás 22,2, az üdülési szolgáltatás 20,2, a sport- és múzeumi belépők 17,5, a járműjavítás és -karbantartás 16,9%-kal többe, az utazás munkahelyre, iskolába 21,7%-kal kevesebbe kerül.

Egy hónap alatt

az élelmiszerek ára átlagosan 0,2%-kal mérséklődött, ezen belül a liszt 3,4, az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 3, a cukor és a száraztészta 2,6-2,6, a tojás 2, a margarin 1,8, a tejtermékek 1,7, a tej 1,5%-kal kevesebbe, az alkoholmentes üdítőitalok 2,4, a gyümölcs- és zöldséglé 0,9, a sertéshús 0,8%-kal többe került.

A járműüzemanyagok ára 3,3%-kal nőtt.

A ruházkodási cikkekért 1,8, a háztartási energiáért 1%-kal többet kellett fizetni, ez utóbbin belül a tűzifa 7,7%-kal drágult, míg a vezetékes gáz ára nem változott

Címlapkép forrása: Getty Images