Több százezer magyar hiányzik a munkaerőpiacról, nem kerülhető ki a vendégmunkások behozatala

Jelenleg 150-200 ezer fő hazai munkaerő mozgósítható Magyarországon, azonban – egyrészről az EU más országaiban tapasztalható, kedvezőbb munkafeltételek, másrészt a demográfiai okok miatt – a többi igényt átmenetileg vendégmunkásokkal kell megoldani – mondta el a Portfolio-nak adott interjúban Hadházy Tamás, a Pensum Group Nyrt. igazgatósági tagja. A vendégmunkások szabályozásáról szóló új törvény szerinte átgondoltabb, a magyar munkaerőpiac és társadalom sajátosságait jobban figyelembe véve fog megszületni. A szakember szerint be kell látni, hogy a magyar munkaerő-kínálat kimerülőben van, a külföldi munkavállalókat pedig nem azért foglalkoztatják a partnereik, mert olcsóbban dolgoznak, hanem egyszerűen azért, mert rendelkezésre állnak.

Mit gondolnak a kormány új bejelentéséről, amely szerint mégsem kerül sor a vendégmunkások szabályozásáról szóló új törvény alkalmazására?

Hadházy Tamás: Váratlanul ért minket, ugyanakkor nem volt minden előzmény nélküli. Az előző törvényt számos kritika érte mind a piaci szereplők, mind a szakértők részéről a szabályozási inkoherencia miatt.

Úgy gondolom, hogy egy elmélyültebb, átfogóbb és átgondoltabb szabályozás fogja követni a most visszavont törvényt, amely a magyar munkaerőpiac és társadalom sajátosságait jobban figyelembe fogja venni.

Milyen lépéseket, intézkedéseket tartanak szükségesnek a vendégmunkások behozatalának szabályozása kapcsán?

H. T.: Minden államnak, így Magyarországnak is dilemmát okoz, hogyan alkosson egy olyan szabályrendszert, ami segíti a gazdaság munkaerő-szükségletének kielégítését, ugyanakkor kellőképpen védi a belső munkaerőpiacot is. Szerintünk az új szabályozásnak elsősorban ezt a látszólagos ellentétet kell feloldania, hogy

bizonyíthatóan csak a belső munkaerő-szükséglet kimerítését követően kerüljön sor vendégmunkások foglalkoztatására, olyan munkakörökben, amelyekben nem áll rendelkezésre kellő számú vagy megfelelő végzettségű magyar munkaerő.

A Pensum Group elkötelezett a magyar munkavállalók foglalkoztatása iránt, a munkavállalóink döntő többsége jelenleg is magyar állampolgár, és amennyiben a kétségtelenül gyorsan növekvő, harmadik országbeli munkavállalókat foglalkoztató üzletágunk növekedési tervei teljesülnek is, törekszünk arra, hogy az arányszámok drasztikusan ne változzanak. Ugyanakkor természetes, hogy a vendégmunkások foglalkoztatása során ugyanolyan körülményeket kell biztosítani részükre, mint a hazai munkavállalóknak. Feltételezzük, hogy az új szabályozás erre is részletesen kitér majd.

Fontos kiemelnünk, hogy a külföldi munkavállalókat nem azért foglalkoztatják a partnereink, mert olcsóbban dolgoznak, hanem egyszerűen azért, mert rendelkezésre állnak.

Partnereink is elsősorban a magyar munkaerőt preferálják, hiszen velük nincsenek kommunikációs, lakhatási és egyéb plusz feladatuk, és kizárólag akkor fogadnak külföldi vendégmunkásokat, ha az adott területre nem találnak elég magyar munkavállalót és a létszámhiány már a működésüket veszélyezteti.

A kormány 500 ezer új dolgozó megjelentését szeretné a hazai munkaerőpiacon. Önök szerint hány fő aktivizálható a hazai munkaerő-tartalékból és mennyi külföldi vendégmunkásra lesz szükség?

H. T.: Először is szeretném leszögezni, hogy 500 ezer új dolgozóról van szó, nem pedig 500 ezer vendégmunkásról. A vendégmunkások foglalkoztatásának a célja az, hogy a magyar munkaerő lehető legnagyobb mobilizációja mellett betöltse azokat a réseket, amelyek a megfelelő létszámú munkavállaló hiánya miatt nemzetgazdasági problémákat okoznak. Magyarország mindig is kedvező befektetési célpont volt, és nem csak a megfelelő lokáció miatt, hanem a megfelelő létszámú és képzettségű munkaerő-tartalék miatt is.

A kedvező lokáció továbbra is adott, azonban a munkaerő kínálat kimerülőben van.

Amennyiben továbbra is vonzóak szeretnénk maradni a befektetők számára, fontos, hogy az ide települő, és itt adózó külföldi cégek elegendő mennyiségű és minőségű munkavállalót is tudjanak foglalkoztatni, akik szintén Magyarországon fizetik a járulékaikat.

Álláspontom szerint még van egy jelentősnek mondható úgynevezett inaktív réteg Magyarországon, amelyik megfelelő feltételek mellett aktivizálható lenne.

Itt alapvetően arra lenne szükség, hogy a munkaerőpiacot ne a maga elszigeteltségében értelmezzük, hanem a társadalomra, mint ökoszisztémára tekintsünk. Így például az otthonápolás megoldásával, a megfelelő bölcsődei, óvodai ellátottsággal, az ezekhez kapcsolódó rugalmas munkaidő beosztásokkal, vagy egészen egyszerűen a műszakkezdések és a tömegközlekedés összehangolásával számottevően lehet enyhíteni a munkaerőhiányt. Ez természetesen csak részben szabályozói feladat, a munkaadók rugalmassága és változásmenedzselési hajlandósága is szükséges hozzá. Ezzel egyidejűleg nem szabad elfelejteni, hogy az Európai Unióban nem csak a tőke és a szolgáltatások, hanem a munkaerő szabad áramlása is biztosított, így

ameddig a képzett és mobilitást vállaló munkavállalók kedvezőbbnek ítélt feltételekkel kapnak állásajánlatokat más tagállamokban, a munkaerő elvándorlására is számítani lehet.

Nem szabad elfeledkeznünk a demográfiai okokról sem, hiszen köztudott, hogy egyre csökken az aktívan foglalkoztatható munkavállalók száma hazánkban. Mindezeket együttvéve, véleményem szerint

150-200 ezer fő hazai munkaerő még mozgósítható, a többi igényt előreláthatóan átmenetileg vendégmunkásokkal kell megoldani.

Milyen tapasztalatokat gyűjtöttek a 3. országbeli dolgozók kapcsán? Hogyan hat a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatása a munkaerőpiacra és a gazdaság egészére?

H. T.: Nekünk személy szerint nagyon jó tapasztalataink vannak a harmadik országbeli kollégákkal kapcsolatban. Általánosságban elmondható, hogy jól beilleszkednek mind a munkahelyen, mind a szociális életben. Igyekeznek betartani a fogadó ország szabályait és kultúráját, amely ismertetésében mi is a segítségükre vagyunk.

Nálunk a fluktuációjuk alacsony, 7% alatti, örömmel tanulnak, és szorgalmasan elvégzik a feladatukat.

Személyes véleményem szerint, ha a korábban említett – a magyar munkaerőt előnyben részesítő – szabályozást betartjuk a foglalkoztatásuk során, kimondottan hasznos tagjai tudnak lenni a munkaerőpiacnak. Én úgy gondolom, mivel segíteni és dolgozni jönnek a vendégmunkás kollégák, fogadjuk őket az országban szeretettel vendégként, és segítsük az integrációjukat arra az időre, amíg hazánkban tartózkodnak.

Az elmúlt egy- évben, illetve különösen az elmúlt néhány hónapban újra egyre népszerűbb a külföldi munkavállalás és az ingázás a környező országokba a magyarok körében. Újabb kivándorlási hullám kezdetén vagyunk?

H. T.: Kivándorlási hullámról nem beszélnék, de valóban megugrott a külföldön munkát vállalni igyekvő honfitársaink száma. Toborzásunkban is megfigyelhető, hogy jobban fel tudjuk tölteni az igényelt létszámokat. Úgy vélem, hogy egy ilyen inflációs környezetben az euróban denominált jövedelem önmagában is vonzó, továbbá a környező országokban is tapasztalható munkaerőhiány miatt a korábbiaknál is attraktívabb ajánlatokkal csábítják a munkavállalókat.

Ehhez hozzá kell vennünk, hogy a munkaerőpiacra lépő fiatalabb generációk jóval mobilisabbak, és az idősebbekre jellemző nyelvtudáshiány sem olyan magas a körükben, így könnyebben és jobb feltételekkel tudnak munkát vállalni külföldön.

Sajnálatos módon a külföldön munkát vállalók hiányoznak a magyar munkaerőpiacról, azonban tapasztalatunk szerint a külföldön megszerzett jövedelmet a munkavállalók nagy részben hazautalják, illetve Magyarországon költik el. Jellemzően tartós cikkek megvásárlására, illetve a későbbi komolyabb vásárlásaik (ingatlan) megalapozására fordítják. Ilyen formában a külföldön dolgozó magyarok jelentősen hozzá tudnak járulni a magyar gazdaság egyensúlyához is.

Magyarország az EU-ban, és lassan a régióban is a lemaradók közé kerül a minimálbérben. Van esély arra, hogy felzárkózzunk a régióhoz?

H. T.: A válaszom egyértelműen igen. Magyarország egy nyitott gazdaság, az Európai Unió tagja, így nem tartom elképzelhetőnek, hogy egy ugyanolyan hozzáadott értéket termelő munkavállaló munkabére tartósan, évtizedekig lemaradjon a régiós bérekhez képest. Az ugyanakkorra hozzáadott érték termelése természetesen a kulcs ebben az esetben.

Térjünk át néhány tőzsdei kérdésre is. Mennyire elégedettek a tőzsdei jelenlétükkel, forgalmukkal, e tekintetben van-e kitűzött célja a Pensum Groupnak?

H. T.: Utólag visszagondolva jobban is időzíthettük volna a tőzsdére lépést, hiszen a listázást követő két hétben már elkezdődött a COVID járvány, majd a következő évben a háború kapcsán a Sberbanknál kialakult helyzet gátolta a növekedési lehetőségeinket. Ez az időszak azonban jó volt arra, hogy „megtanuljuk” a tőzsdét, és biztonsággal tudjunk eleget tenni mind tartalmilag, mind formailag a tájékoztatási kötelezettségünknek. A Pensum Group célja továbbra is a dinamikus növekedés. Véleményem szerint

a jövőben a HR szolgáltatás piacának jelentős részét 4-5 nagy cég fogja dominálni.

Elkötelezettek vagyunk, hogy a Pensum egy legyen ezen piaci szereplők között, melynek megvalósítása érdekében továbbra is akvizíciós stratégiánk áll a fókuszpontunkban. A sikeres akvizíciók gyorsítása érdekében törekszünk arra, hogy 2024-ben nyilvános tőkebevonást hajtsunk végre, ezzel is növelve a közkézhányadot és a részvényeink likviditását.

Milyenek a hosszabb távú növekedési és profitkilátások, tervek? Volt egy veszteséges félév, mik a várakozások a következő évekre?

H. T.: 2023 első felében a hazai kiskereskedelmi forgalom komoly visszaesése alól mi sem tudtuk kivonni magunkat, így az a társaság rendelésállományának csökkenéséhez vezetett, amelyre gyorsan reagáltunk, de csak később jelentkeztek a pozitív hatások. Megtettük a megfelelő lépéseket, átszervezve a cég szolgáltatási struktúráját, amely javuló tendenciát eredményezett, és reményeink szerint ez 2023 második félévében már az eredményadatokban is visszaköszön.

A Pensum Group felkészülve a várható jelentős növekedésre a belső vezetési struktúráját is átalakította. Az elmúlt egy évben több, a szakmában elismert vezető kollégával bővítette a csapatát. Segítségükkel több folyamatunkat is átalakítottuk és racionalizáltuk, amely az üzleti eredményeink javulását eredményezte. Elindítottuk a harmadik országbeli munkavállalók közvetítésre fókuszáló üzletágunkat, júniusban meg is érkeztek az első munkavállalók, számuk pedig dinamikusan nő. Az igény továbbra is jelentős, de társaságunk hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan pozíciókra keressen külföldi dolgozókat, amelyekre magyar munkavállaló nem toborozható elegendő létszámban és a harmadik országbeli munkavállalók számának növelése mellett arányosan több magyar munkavállalót foglalkoztasson.

A Pensum idén eddig 62 új partnerrel kötött szerződést, amelyből 25 szerződés irányult harmadik országbeli munkavállalók kölcsönzésére.

Amennyiben tartani tudjuk a növekedési ütemet, várakozásaink szerint a teljes évre vonatkozóan már nyereségről tudunk majd beszámolni befektetőinknek.

Hadházy Tamás, a Pensum Group Nyrt. igazgatósági tagja

