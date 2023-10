Látóhatáron belül a 400 ezer forintos minimálbér - Egyre közelebb a megállapodás

November 20-ra várható egy olyan átfogó bérmegállapodás, amely nemcsak az idei bérkompenzációról, a jövő évi emelésről, de a következő 4 év béremelési stratégiájáról is szól. Lényegében célegyenesben van a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma mai ülése után a teljes bérmegállapodás. Az egyik munkáltatói szervezet kért egy kis haladékot, hogy még várják meg a harmadik negyedévi GDP-adatokat, mert recessziós környezetben azért nem biztos, hogy ugyanúgy terhelnék a vállalatokat a jövő évi béremeléssel, mint akkor, ha véget ért a visszaesés. A következő négy évben 400 ezer forint közelébe kell, hogy emelkedjen a minimálbér, már csak az uniós előírások miatt is.

A munkáltatói és a munkavállalói szervezetek mellett ezúttal a kormány is ott volt a bérekről szóló tárgyalásokon. Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke korszakos bérmegállapodás előkészületeiről beszélt a mai tárgyalások után. „Bár a kormány még vizsgálja a költségvetési hatásokat, de vélhetően lesz megállapodás arról, hogy az idei rendkívül magas infláció miatt adó- és járulékmentesen adhatnak 100 ezer forint plusz bért a munkáltatók a dolgozóiknak. A minimálbér és a garantált bérminimum utólagos megemelésére már technikailag sem lett volna lehetőség, ezért javasoljuk ezt a megoldást. A kormány belátta, hogy adómentes bérkifizetés esetén nem jövedelemtől esik el, hanem az áfatartalom miatt inkább plusz bevétele lehet a költségvetésnek, ha az emberek fogyasztásra költik el év végén a pluszfizetésüket” – magyarázta a javaslat lényegét Palkovics Imre.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 10. 11. Hivatalos: 100 ezer forint pluszt kaphatnak idén a legkevesebbet keresők

A 100 ezer forintos kifizetés azért fontos, mert idén 14 százalékkal nőtt a bérminimum és 16 százalékkal a minimálbér, miközben az infláció 18 százalék közelében lesz éves átlagban.

Az áfabevétel a plusz idei bérkifizetésnél egyértelműen gazdagítaná a költségvetést, a kormány heteken belül dönthet ennek elfogadásáról. Vélhetően sok vállalkozás él majd ezzel

– erősítette meg az év végi bérkorrekcióról szóló egyeztetést Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. A munkáltatói szervezet azonban a jövő évi béremelési tervekkel kapcsolatban már óvatosabb volt.

„Megvárnánk a november közepén érkező 3. negyedéves GDP-adatot, hogy legalább stagnálás közeli-e a gazdaság állapota, mert ha recesszió van, nem biztos, hogy jót tenne a kis- és középvállalkozásoknak a jövő évi 15 százalékos minimálbér- és 10 százalékos garantált bérminimum-emelés. Szóval, ez az emelés mérték még lehet alacsonyabb” – közölte Perlusz László.

HA MÉGIS ELINDULT VALAMELYEST FELFELÉ A MAGYAR GAZDASÁG, AKKOR A JÖVŐ ÉVI EMELÉS UTÁN A MINIMÁLBÉR JANUÁR ELSEJÉTŐL 266 EZERRE, MÍG A SZAKMUNKÁS-MINIMÁLBÉR 326 EZERRE EMELKEDNE. A MINIMÁLBÉR NETTÓ ÉRTÉKE TEHÁT 176 EZER FORINTRA, A GARANTÁLT BÉRMINIMUMÉ 217 EZER FORINTRA EMELKEDHETNE.

A 15 és 10 százalékos tervezett béremelés ugyanakkor csak az első lépcső lenne egy 2027-ig tartó bérfelzárkóztatási programban. Infláció és GDP-növekedés függő is, hogy a negyedik év végére, 2027-re a 350-370 ezres sávba, 400 ezer forint közelébe vagy esetleg 400 ezer forint fölé kell emelni a minimálbért. 2027-re pedig a minimálbér és a garantált bérminimum egybeolvad. Az „erőltetett ütemű” béremelési programról azért kell dönteniük a munkaadói, munkavállalói és kormányoldal képviselőinek, mert Európai Uniós előírás, hogy 2027-re a minimálbér az átlagbér 60 százaléka, és a mediánbér 50 százaléka kell, hogy legyen. Uniós előírás az is, hogy minél több iparági, kollektív bérmegállapodásnak kell létrejönnie 4 év múlva.

Ezért hoznák vissza az ágazati párbeszédeket azokon a területeken, ahol vannak szakszervezetek és munkáltatói szervezetek

– magyarázta az új rendszer hátterét Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. Ezek tárgyalnák le például, gazdasági erőtől függően, hogy mennyi legyen a legalacsonyabb fizetés a villamosenergiaiparban, ami magasabb lenne a minimálbérnél, de az ilyen tárgyalásokon döntenének arról is, hogy mennyi legyen, mondjuk a kereskedelmi alkalmazottaknál a legalacsonyabb fizetés”, tette hozzá.

Korszakos lenne, ha november 20-a környékén megállapodnánk az új rendszerről

– érvelt az évenkénti, országos egyeztetések mellett Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke. Bértarifarendszer alakulna ki az egyes gazdasági területeken, ágazati párbeszédek útján. Addig is, és utána is, minden évben egyeztetnének a munkáltatók és a munkaadók illetve a kormány képviselői. Csak a béremelési irányokról lehet alkut kötni, évekkel előre nem lehet megállapodni, hiszen az elmúlt 2 évben láttuk, hogy akár geopolitikai, akár gazdasági egyensúlytalanságok miatt hogy meg tud lódulni az infláció, tette hozzá.

November 15-én jönnek ki a harmadik negyedévről szóló legfrissebb gazdasági adatok, ezért most a munkáltatók, a munkaadók és a kormány képviselői is úgy látják, hogy november 20-a környékén végleges formát önthet az a megállapodás, amely nemcsak az idei bérkompenzációról, és jövő évi béremelésről, de a következő pár év fizetésemelési irányairól is dönt majd.

Azzal, hogy 2027-re bruttó 400 ezer forintra emelkedik a minimálbér, egyáltalán nem biztos, hogy fel lehet tornázni az átlagbér felére. Ha ugyanis a legkisebb bérek jelentősen nőnek, akkor a bértorlódás elkerülése végett a vállaltoknak a magasabb bérkategóriákban is nagyot kell emelniük, vagyis nem történik érdemi felzárkózás. Ráadásul a nagy béremelésnek inflatorikus hatása is lehet, hiszen a cégek sokszor áremeléssel kompenzálják a munkaerőköltség növekedését. Jelenleg a minimálbér az átlagbér alig 40%-a, az elmúlt tíz évben 38 és 42% között mozgott. Így tehát nincs sok esély arra, hogy pár év alatt elérje az 50%-os mértéket. Ehhez az átlagbér nagyon visszafogott emelésére lenne szükség, amire egyrészt a munkaerőhiányos környezetben, másrészt a normálisnál magasabb inflációs környezetben (ami még jövőre is kitart) nincs esély. A helyzet abszurditását jelzi, hogy 2022-höz képest ez a minimálbér megduplázódását jelentené, miközben az átlagbér alig több mint 50%-kal nőne. Az elmúlt tíz évben egyszer sem fordult elő, hogy az átlagbér fele akkorát nőtt volna, mint a minimálbér, arra azonban volt példa, hogy nagyobbat emelkedett a legkisebb keresetnél.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 09. 27. Áttörés a mai tárgyalásokon: közel van a bérkompenzáció

Címlapkép forrása: Getty Images