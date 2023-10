Napelemek: sokan éppen a legrosszabbkor veszítettek egy évet

Miközben a nem lakossági háztartási méretű napelemes kapacitás a korábban benyújtott igények nyomán az idei első fél évben máris nagyobb mértékben bővült, mint a megelőző évek bármelyikében, addig a hálózatba nem betápláló nagyobb, úgynevezett visszwattos naperőművek piacán visszaesés látszik, ami nagy valószínűséggel összefügg a műszaki követelmények tavalyi szigorításával.

Jelentős visszaesés

Nem csak a hálózatra csatlakozó háztartási méretű és nagy, kereskedelmi célú naperőművek piacain alakultak ki az új beruházásokat hátráltató körülmények éppen az energiaár-krízis legrosszabb időszakában, hanem a hálózatra nem visszatápláló azon napelemes rendszerek esetében is, amelyekkel jellemzően a nagy áramfogyasztású cégek igyekeznek mérsékelni villanyszámlájukat - erősítik meg az új adatok.

Amint az a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól (MEKH) kikért statisztikából kiderül, míg 2022-ben a korábbiaknál jóval több úgynevezett visszwattos naperőmű létesült, jelentősen nagyobb átlagos és összesített beépített teljesítőképességgel, addig 2023 első félévében beépített teljesítőképesség és darabszám tekintetében is jókora visszaesés történt, amiben vélhetően

jelentős szerepet játszott, hogy egy tavaly bevezetett kötelezettség sok tervezett beruházást megakasztott.

2023 első félévének végén így összesen közel 136 MW volt az engedélyköteles és nem engedélyköteles visszwattos naperőművek teljesítőképessége, és 676 darab ilyen rendszer működött itthon. Ezek nagy többségét a 0,5 MW beépített kapacitás alatti, nem háztartási méretű napelemes kiserőművek adják.

Ezzel szemben a legfeljebb 50 kW-os háztartási méretű (HMKE) kis naperőművek szegmensében az látszik, hogy a nem természetes személyekhez - jelentős részben valószínűleg kkv-khez - tartozó újonnan rendszerbe lépő beruházások a lakossági telepítésekhez hasonlóan megugrottak. A kapacitás az idei első fél évben máris nagyobb mértékben bővült, mint a megelőző évek bármelyikében, köszönhetően a betáplálási stop előtt benyújtott igényeknek.

Senki sem tudta, hogyan lehetne megfelelni az előírásoknak

Az elmúlt időszakban rengeteg szó esett az újonnan telepítendő háztartási méretű (HMKE) naperőművek és a nagy napelemparkok hálózati csatlakozása előtt kialakult akadályokról, de viszonylag kevesebb figyelem irányult azokra a napelemes rendszerekre, amelyek a megtermelt áramot műszaki kialakításuk miatt eleve nem is tudják leadni a hálózatra.

Pedig ezek, az úgynevezett visszwatt védelemmel ellátott (visszwattos) naperőművek

fontos szerepet tölthetnek be az ipari és más vállalatok villamosenergia-igényének részleges fedezésében,

csökkentve ezek árampiaci áraknak való kitettségét, ezáltal kapcsolódó költségeiket is. Mivel az energiaárak a cégek termelési költségeinek is meghatározó részét teszik ki, nagyban befolyásolják az inflációt és a gazdaság versenyképességét is.

A fenti okok miatt a visszwattos erőművek iránti igény alaposan megnőtt a piaci gáz- és áramárak energiaválság alatti megugrását követően, azonban a szabályozási környezet változásai következtében telepítésük pont ebben az időszakban átmenetileg gyakorlatilag lehetetlenné vált számukra. Ugyanis, bár a 2022 júniusában számukra is előírt akkumulátor-telepítési kötelezettséget már decemberben visszavonta egy kormányrendelet, az úgynevezett (aFRR) kiegyenlítőenergia-szabályozási képeség megteremtésére vonatkozó kötelezettség érvényben maradt a 200 kW-nál nagyobb teljesítményű naperőművek esetében.

Utóbbi lényegében azt jelenti, hogy a rendszerirányító bármikor 1 percen belül lekapcsolhatja (leszabályozhatja) az erőmű termelését, ha úgy ítéli meg, hogy ez a termelés(+import) és felhasználás egyensúlyának fenntartása, ezáltal az ellátásbiztonság biztosítása érdekében szükséges. (Ennek az az oka, hogy bár ezek az erőművek egyáltalán nem adnak le áramot a hálózatra, az adott üzem termelésén keresztül jelentősen képesek befolyásolni annak villamosenergia-rendszerből történő vételezését is, ez pedig különösen napsütéses, illetve változékony időben rövid idő alatt óriási kilengéseket okozhat a rendszerterhelésben, nagy kihívás elé állítva a rendszer kiegyenlítéséért felelős rendszerirányítót.)

Bár a nagyfogyasztók már a leszabályozhatóság bevezetését is rosszul élték meg, nem is önmagában ez okozta a fő problémát számukra, hanem az, hogy a vonatkozó műszaki előírások az érintettek számára gyakorlatilag értelmezhetetlenek voltak, így

nem akadt olyan cég, amelyik vállalta volna az aFRR-kötelezettség teljesítéséhez szükséges műszaki kiépítést és minősítést.

Ez azt eredményezte, hogy a magas piaci energiaárak miatt saját napelemes rendszer telepítésében kiutat kereső cégek jó ideig nem tudtak ilyen naperőműveket telepíttetni, ami az adott körülmények között különösen érzékenyen érintette őket.

Kiesett egy év, de talpra állhat a piac

A helyzet nagyjából mostanra jutott el addig, hogy az ezzel foglalkozó cégek már képesek értelmezhető ajánlati csomagokat adni az aFRR-minősítésre és a műszaki kiépítésre, de mivel tavaly még senki nem értette a szabályozást, és így senki nem is tudott megfelelni neki, így

az elmúlt évet ilyen szempontból elvesztettük és ez a szegmens átmenetileg teljesen kiesett a piacról

- mondta el lapunknak Szolnoki Ádám, a MANAP iparági egyesület elnöke, aki szerint ez az új adatokból is jól látszik.

A piaci energiaárak viszonylagos normalizálódása miatt viszont napjainkra valamelyest csökkent a cégek visszwattos erőművek iránti kereslete, de továbbra is van igény rájuk - közölte a szakértő, aki biztos benne, hogy

a napelemes iparág számára is fontos szegmens lassan talpra áll és fejlődés előtt áll.

Az aFRR képesség kiépítésével eleve nem sok cég foglalkozik itthon, mivel rendkívül speciális piacról, technológiáról, szolgáltatásról és igényekről van szó. A kötelezettség egyébként a nagy napelemparkokra is vonatkozik, de mivel ott az újonnan építendő erőművek a hálózati korlátozások miatt csak évek múlva, akár 2028-ban csatlakozhatnak, ezért esetükben értelemszerűen az előírás teljesítése sem sürgető teendő, a ma épülő - korábban engedélyezett - napelemparkokra pedig még nem vonatkozik az elvárás.

A visszwattos erőművek létesítési folyamatának átfutási ideje a kereskedelmi napelemparkokénál rövidebb, optimális esetben 6-9 hónapnál gyorsabb is lehet, de az aFRR-kötelezettség jelentette akadály sok beruházást megakaszthatott, így az idei első félévben megvalósult ilyen telepítéseket Szolnoki Ádám szerint valószínűleg még tavaly, az előírás bevezetése előtt indíthatták el, ezért szerinte a később megjelenő statisztikák még beszédesebbek lehetnek majd.

A hálózati problémák ellenére is elérhető a duplázott célszám

A hazai napenergia-ágazat minden szegmensét éppen az energiaválság alatt elérő nehézségek közös gyökere, hogy míg a magyar naperőmű-kapacitás az elmúlt években nemzetközi szinten is gyorsnak számító növekedést produkált, az időjárásfüggő termelők további integrálását lehetővé tevő hálózati és szükséges rendszerfejlesztések nem tudtak lépést tartani vele. A naperőművek által rendszerszinten és a helyi elosztó hálózatokban egyaránt okozott kihívások kezelését célzó fejlesztések már elindultak és tartanak, így a következő években tovább folytatódhat a napelempark-kapacitás bővülése, és januártól a HMKE-k betáplálási korlátozását is feloldják az ország nagy részén.

A magyarországi naperőmű-kapacitás a kihívások ellenére 2022-ben és idén is rekord ütemben bővült, ami a korábban kiadott engedélyeknek és befogadott igyényeknek köszönhető, az aktualizálás alatt álló Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT), illetve az Energiaügyi Minisztérium várakozásai szerint a jelenlegi több mint 5000 MW-ról 2030-ig közel 12 000 MW-ra nőhet, ami közel kétszerese az eredeti NEKT-ben szereplő célnak. A jelenlegi trend, illetve információk alapján

ez úgy is elérhetőnek tűnik, hogy sok napelempark-beruházó a nehézségek miatt elállt hazai fejlesztési terveitől,

az új HMKE-igények száma pedig az elmúlt 1 évben a korábbiak töredékére esett egy szokatlan szeptember eleji megugrást nem számítva.

