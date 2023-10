Bulgária megakaszthatja a magyar gázellátást, Szijjártó Péter már erős kritikát küldött

Bár Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere, Moszkvában arról beszélt, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban van, de már utalt egy eddig nem ismert kihívásra is. Bulgáriában kihirdetésre vár egy törvény, amely jelentősen drágábbá tenné a Magyarországra tartó gáztranzitokat is, Szijjártó kilátásba helyezte az orosz gáztranzit esetleges leállását is.

Két hete első olvasatban elfogadta a bolgár parlament azt a törvényjavaslatot, amely ha a második körös szavazáson is átmegy, valamint a köztársasági elnök is kihirdeti, akkor 10,2 eurós extra adót vet ki az orosz vezetékes gázszállításra megawattóránként, ami rendkívül komoly kérdéseket vet fel Magyarország Bulgárián keresztüli orosz gázvásárlása kapcsán. A Portfolio előzetes számításai alapján ez anyagilag legrosszabb esetben az MVM-nek évi mintegy 148 milliárd forintnyi plusz költséget okozhatna, a fizikailag legkedvezőtlenebb esetben viszont az orosz gázszállítások stabilitása is megkérdőjeleződhet. Lényeges, hogy az új adó alanya a bolgár gáztranzit cég, a Bulgartransgaz, amelynek havonta kell majd a bolgár állam felé befizetnie ezt a plusz tételt. Azonban gázpiaci forrásaink - valamint az általános üzleti gyakorlat szerint - ezt a plusz adót a hálózatüzemeltető átterhelheti a Gazpromra, vagy a vevőre, amely Magyarország esetében az MVM CEEnergy. Magyarország a 2021-ben kötött hosszú távú orosz gázvásárlási szerződések közül évi 3,5 milliárd köbméteres mennyiséget (közel 37 millió MWh) a Török Áramlaton keresztül kötött le, amely gáz Törökországon, Bulgárián és Szerbián halad át, és a kiskundorozsmai belépési ponton lépi át a magyar országhatárt. Jogilag tehát a magyar állami MVM CEEnergy és az orosz Gazprom áll szerződésben egymással, így a Bulgartransgazra kirótt új adó látszólag nem érinti ezt a szerződést, de életszerű azt feltételezni, hogy a bolgár cég az adót áthárítja az oroszra, és innentől kezdve az a nagy kérdés, hogy a Gazprom mit tesz. Kapcsolódó cikkünk 2023. 08. 30. Várhatóan megszakad az ukrajnai gáztranzit – üzente Szijjártó Péter 2023. 09. 13. Már szinte teljesen megteltek a magyar gáztárolók, nem lesz gond a télen Szijjártó Péter szerint bizonytalan háttérből próbálják ellehetetleníteni a magyar ellátást Az éppen Moszkvában, az Orosz Energiahét nevű rendezvényen résztvevő Szijjártó Péter magyar külügyminiszter erről a háttér ismertetése nélkül annyit mondott, hogy a kormány kapcsolatba lépett a bolgár és a szerb vezetéssel. A kabinet lépéseket tesz azért, hogy Bulgária ne alkalmazhasson olyan törvényeket, amelyek nehéz helyzetbe hoznák hazánkat és Szerbiát - derül ki az MTI beszámolójából. A miniszter egyébként arról számolt be, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban van, a földgáztározók töltöttsége mára az éves fogyasztás 62 százalékát fedezni tudja, és az oroszországi szállítók elkötelezettek amellett, hogy továbbra is eleget tegyenek szerződéses kötelezettségeiknek - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Moszkvában. Elmondta, hogy az összes eddig leszerződött földgázmennyiséget, kőolajmennyiséget és nukleáris fűtőanyagot megkapta Magyarország, de szerinte "folyamatosan újabb és újabb kísérletek vannak a magyar-orosz energetikai együttműködés ellehetetlenítésére". Arról beszélt, hogy szerinte ilyen az a "tisztázatlan hátterű és egyelőre nehezen megérthető tartalmú", már említett bolgár jogszabály, amelynek értelmében drámaian megemelnék az orosz földgáz tranzitdíját, és amennyiben ezt nem fizetik be, akkor a szállítást is leállítanák - mondta a miniszter. "Ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan. Hogy egy európai uniós tagállam veszélyeztesse egy másik európai uniós tagállam földgázellátását, az egészen egyszerűen ellentétes az európai szolidaritással, az európai szabályokkal" - szögezte le. Mindez egyébként nem az első olyan külső körülmény, amely rávilágít, hogy komoly kockázat rejlik abban, hogy Magyarország még mindig nagy arányban függ az orosz fosszilis energiahordozóktól. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Ukrajna több lépésben mostanra durván megemelte a Barátság II. vezetéken érkező orosz kőolaj tranzitdíját, ami érdemi plusz beszerzési költséget okoz a Molnak. Most pedig a bolgár lépés mentén félő, hogy a költségnövekmény az MVM-et is eléri. A bolgár törvénytervezetet egyelőre még nem hirdették ki, így izgalmas kérdés, hogy a magyar diplomácia mennyire tud nyomást helyezni a bolgár kormányra, hogy ne engedje át a törvényt, amely plusz adóval büntetné a Gazpromot. Kapcsolódó cikkünk 2023. 10. 11. Áldását adta az EU a Magyarország ellátását is biztosító új LNG-terminál építésére 2023. 10. 03. Erős üzenet a Gazpromtól: instabil az európai gázpiaci helyzet és új kihívások várhatók Címlapkép forrása: Portfolio