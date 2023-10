Változtatott a NAV, húsbavágóan fontos lesz a cégeknek a partnereik ellenőrzése

Magyarország adóbeszedési rendszere az utóbbi évtizedben jelentős változásokon ment keresztül: 2016 óta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellépett abba az irányba, hogy egyszerre ügyfélközpontúbb és rugalmasabb az együttműködésre nyitott adózókkal, míg sokkal szigorúbb a trükközőkkel és csalókkal szemben. Most pedig új szintre léphetnek az adóellenőrzések, mivel az adóhatóság élesben is bevonja a mesterséges intelligenciát a kockázatos szereplők, valamint a nyilvánvalóan csaló adózók kiszűrésében. Mindez pedig komoly feladatokat ró a vállalatokra és a könyvelőkre is. Például sokkal fontosabb lesz a partnerek előzetes üzleti ellenőrzése és az ügyfelek átvilágítása - ismertette a Portfolio-nak Bulátkó Ottó, az RSM Hungary Adóüzletágának menedzsere.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tavaly megalakult Mesterséges Intelligencia Munkacsoportjának (MIMCS) fejlesztései is hamarosan révbe érnek, és mostantól már az ellenőrzési szakterület bevonásával, leprogramozott algoritmusok mellett, valós időben figyelhet más szempontok alapján is minden céget az adóhatóság. Az új rendszer alapjai abban fekszenek, hogy a NAV rendelkezik a legnagyobb adatvagyonnal a közigazgatásban, amelynek forrásai az online pénztárgépektől kezdve, az online számlarendszeren át a vámadatokig terjed.

Az egyre több valós idejű adatszolgáltatás révén a szolgálatba álló új „virtuális revizorok” évekre visszamenően és a jelenben is kutatják a gazdasági események és a piaci szereplők adatszolgáltatásai és bevallási adatai közötti inkonzisztenciát. A várakozások szerint így például az áfabevallásoknál, járulékbefizetési csalásoknál és az egyéb adóellenőrzéseknél is sokkal hatékonyabban találhatja meg a gyanús szereplőket az adóhatóság.

Ügyfélbarát rendszer, keményebb fellépés

“Az új adózási rendszer egyik meghatározó eleme a digitalizáció és az adattárházak egységesítése. Korábban a különböző adózási adatokat egymástól szétválasztva tárolták, azokat nem kapcsolták össze, ami bonyolulttá tette az adóellenőrzések előzetes támogatását és a hatóság munkáját. Az új rendszer bevezetésével most már minden adatot egyszerre látnak a NAV-nál, és az informatikusok az ellenőrzési szakterület szakmai bevonásával olyan algoritmusokat fejlesztettek ki, amelyek segítségével az adatbázisokban lévő információkat együttesen, valós időben elemezhetik - ismertette a rendszer főbb vívmányait Bulátkó Ottó.

Az RSM adószakértője szerint fontos, hogy ezek az algoritmusok képesek az adatokban mintákat és szabálytalanságokat felismerni, így sokkal egyszerűbben megtalálják a kockázatos szereplőket, a revizorok pedig szinte azonnal elkezdhetik ezek ellenőrzését. Mivel egyszerre több szempontot is vizsgálhatnak a digitalizált rendszerben, rögtön látják, hogy mikor a legsürgősebb egy eljárás megindítása.

Bulátkó Ottó azonban hozzátette: ha a rendszer valakinél kockázatot jelez, az nem feltétlenül jelent azonnali adóellenőrzést.

A NAV az ügyfélközpontúságot – jogkövetéssel arányos fellépést - előtérbe helyező működése óta sokszor csak tájékoztató levelet küld egy hibáról, megkérve az adózót, hogy javítsa azt, vagy adjon további információkat egy bevallásról, számláról. Máskor jogkövetési vizsgálatot rendel el

– tette hozzá.

A jogkövetési vizsgálatot egyre gyakrabban alkalmazza az adóhatóság, mivel ezzel a szélesspektrumú eljárással információkat gyűjthet a bevallásokban szereplő adatok valódiságáról, a gazdasági események körülményeiről, illetve ellenőrizheti például az adóbevallási és a fizetési kötelezettségek megfelelő teljesítését is. De akár arról is adatot gyűjthet, hogy kik egy cég partnerei, vagy a dolgozók milyen tényleges tevékenységet végeznek munkájuk során, illetve a valóságban hány órában foglalkoztatják őket.

„Bár a jogkövetési vizsgálat elég kiterjedt, az adózók is jól járnak vele: ezalatt még lehetőségük van szankcionálás nélkül önellenőrzésre, ezáltal elkerülve az adókülönbözet adóellenőrzéssel lezárt időszakot eredményező adóhatósági megállapításait és ahhoz kapcsolódva

az 50, vagy rosszabb esetben 200 százalékos adóbírságot, amelyhez még jelenleg 18 százalékos késedelmi pótlék társul

– ismertette a Portfolio-val az RSM adómenedzsere..

Mint elmondta, a jogkövetési vizsgálat nem csak az adózóknak kedvező, hanem az adóhatóságnak is, amelynek így nem kell egy teljes, jelentősen időigényesebb adóellenőrzést lefolytatnia. Az is előnyös a NAV-nak, hogy míg egy korábban már adóellenőrzéssel vizsgált, és végleges/jogerős határozattal lezárt időszakra nem indíthatna egy újabb adóellenőrzést, addig a jogkövetési vizsgálat lezárása után további vizsgálatokat folytathat ugyanarra az időszakra és adónemre.

Az új rendszerrel, az adatok gyorsabb és hatékonyabb elemzése révén az adóhatóság pontosabb képet kaphat a vállalkozások adózási helyzetéről, és ennek megfelelően tudja elindítani az ellenőrzéseket. Az MI alkalmazása pedig a jövőben valószínűleg segíti az adóhatóságot abban is, hogy az adóellenőrzéseket gyorsabban és precízebben lefolytathassa - tette hozzá.

Bulátkó Ottó szerint az egyre hatékonyabb algoritmusok bevonásával a Nemzeti Adó- és Vámhivatal könnyen véget vethet a dolgozók bejelentésével kapcsolatos visszaéléseknek. „Gyakori, hogy a csalók a T1041-es bejelentőt csatolják, valamint elküldik a járulékbevallásra szolgáló, havi 08M-lapot is, de a járulékot nem fizetik meg. A rendszerek összekapcsolása miatt mostantól még gyorsabb reakcióra lesz képes a NAV” - mondta el a „digitális revizorok” bevonásának egyik leglátványosabb hatásáról.

A szakértő szerint ez az egyik leggyakoribb csalási forma volt korábban, mert akár hat-hét hónapig is eltarthatott, mire kibukott, hogy egy munkavállaló után a trükközők nem fizették be a járulékokat, vagy kevesebb munkaidőre jelentették be őket.

Egyértelműen látszik, ha a könyvelők is részt vesznek a trükközésben

A NAV valószínűsíthetően el fogja várni, hogy egy könyvelő meggyőződjön arról, hogy csak a munkavállalók bejelentése, vagy a járulékok bevallása történik meg, de az adó és járulékteher tényleges megfizetése elmarad. Ekkor nem mulaszthatja el a szükséges bejelentés megtenni az általa könyvelt, ezen magatartásával adókijátszás gyanúját megvalósító társaságra.

Az RSM Hungary menedzsere szerint a másik terület, ahol közismert a visszaélés, a hosszú zámlázási láncolatokra építő áfacsalási módszer. Ilyenkor egy adókijátszási láncolatban akár többszintű rendszerben vannak az adókijátszással érintett számlát befogadó megbízó társaságok, olyan valósan működő cégek, amelyek áfa fizetési kötelezettségük minimalizálására törekednek a levonható adó által. A láncolatban utánuk jönnek a számlakiállító, puffer gazdasági társaságok, akik a hálózatban alsóbb szinten elhelyezkedő cégektől fogadnak be számlákat, míg a sor végén vannak a bukócégek, amelyek gazdasági tevékenységet nem végeztek, nullás áfabevallást adtak be, vagy még azt sem nyújtanak be.

„Az online számlaadat-szolgáltatás már valós idejű adatokkal rendelkezik, tehát tisztán látszik, ha egy cégnek olyan partnerei vannak, ahol az áfát nem vallották be, vagy nem fizették meg. Az ilyen csalókat most már könnyen kiszűrhetik az algoritmusok” - mutatta be a rendszer egy másik előnyét az adószakértő.

Arra a kérdésünkre, hogy mennyire jogos sok könyvelő és a működő társaságok azon félelme, hogy az adóhatóság ezután az ő felelősségüket is megállapíthatja , ha egy ügy ügyfelük/partnerük vét a szabályok ellen, a szakértő azt mondta, hogy

a könyvelőknek sokkal nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az ügyfélátvilágításra, míg a vállalkozásoknak pedig mostantól még komolyabban kell venniük az üzleti partnereik kiválasztását és az előzetes üzleti ellenőrzési eljárást.”

Szerinte ez a kockázat főként azoknál a nagyobb cégeknél, könyvelőirodáknál jelenthet problémát, ahol nagyon sok ügyfélnek könyvelnek, vagy szét vannak darabolva a munkafolyamatok, a munkafázisok, és igazából egy-egy dolgozó nem biztos, hogy feltárja azt, ha becsúszik hozzájuk egy olyan ügyfél/partner, ahol problémák vannak. Megoldást az adhat, ha ezek a piaci szereplők is gyakrabban használják a NAV elérhető adatbázisait, és az abban található információt hatékonyabban ellenőrzik. A szakértő emellett azt is javasolja, hogy érdemes akár a partnerek honlapját, székelyét, telephelyét és beszámolóit is ellenőrizni, mert nagy valószínűséggel ezáltal elkerülhető, hogy egy szabálytalanul működő szereplővel szerződjenek. Azt is hozzátette, hogy a partnerek cégnyilvántartásban szereplő címe is árulkodó lehet: a csalásra létrehozott társaságokat gyakran székhelyszolgáltatókhoz jelentik be. A negatív adatbázisban szereplő cégeknél, vagy a frissen alakult, de munkavállalók nélkül nagy árbevételt elérő vállalkozásoknál minden esetben indokolt további ellenőrzési cselekmény a szerződéskötést megelőzően.

Nagy segítséget jelenthetnek a piacon elérhető komplex szolgáltatások is, amelyek egyben áttekinthetővé teszik több adatbázis adatait, mivel - mint Bulátkó Ottó felhívta rá a figyelmet - a NAV egyes adatbázisai kifelé nincsenek összekapcsolva, és jelenleg nem biztosítják a gépi közvetlen hozzáférést sem, így a felhasználóknak külön-külön szükséges az egyes lekérdezési lehetőségekben ellenőrizniük leendő partnerüket. A szakértő szerint az üzleti partnerek kiszűrésében és az adókockázatok minimalizálásában komoly segítséget nyújthatnak az olyan adótanácsadó, könyvvizsgáló cégek is, mint az RSM Hungary.

A szakember szerint a vállalkozásokra abban is plusz terhet ró a NAV új gyakorlata, hogy még inkább nélkülözhetetlenné válik az adózási szabályok pontos ismerete.

Valamint azok betartása mellett a társaságoknak átláthatóbbá kell tenniük üzleti folyamataikat, és rendszereiket úgy kell kialakítaniuk, hogy könnyen dokumentálható legyen az összes tranzakció.

Kiemelte, hogy az MI és az algoritmusok alkalmazásával idővel a csalások hatékony szűrése megnyitja az utat az adóhatóság előtt, hogy azon székhelyszolgálatókkal és könyvelőkkel kapcsolatban is hatékonyabban lépjenek fel, akik tevékenységükkel közvetve részt vesznek az adóelkerülést elősegítő adózási folyamatban. A jövőben könnyebben megállapítható lesz ezen közreműködők szerepe, felelőssége és várhatóan ez az adóhatóság által kiszabott bírságok mértékében is megmutatkozhat.

Címlapkép forrása: Getty Images.