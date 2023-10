A szakadék széléről kellett visszarángatni Magyarországot – Sikerült?

Pont ma egy éve annak, hogy Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke egy videóban azonnali 500 bázispontos kamatemelést jelentett be. A lépést a forint gyengülésével indokolták, a közelmúltban pedig maga Matolcsy György MNB-elnök is arról beszélt, hogy az árfolyamválság küszöbén volt Magyarország. Azóta a folyó fizetési mérlegünk egyenlege jelentősen javult, a forint is erősödött az extrém magas kamatszint hatására, viszont a gazdaság megszenvedte a helyzetet, hiszen a finanszírozási kondíciók szigorodása jelentősen visszavetette a hitelezést.

Egy éves Magyarország „whatever it takes” pillanata

Tavaly október 14-én Washingtonból jelentkezett be Virág Barnabás, aki bejelentette, hogy az egynapos betéti tenderek bevezetésével 500 bázisponttal megemeli az irányadó kamatot az MNB. A jegybank alelnöke kiemelte, hogy komoly nyomás alá került a forint, ezért volt szükség a lépésre, amivel egyidőben azt is közölte, hogy az energiaimport fedezésére az MNB kész biztosítani a szükséges devizát.

De ahhoz, hogy értékelhessük a rendkívüli bejelentés súlyát, egy kicsit még vissza kell lapoznunk az időben. Matolcsy György szeptember 27-én jelentette be, hogy 16 hónap után egy 125 bázispontos lépéssel lezárják a kamatemelési ciklust, így 13 százalékra emelkedik az alapkamat. Akkor 405 körül járt a forint az euróval szemben, majd intenzív gyengülési hullám indult be, ami

október 13-án elérte az azóta is csúcsnak számító 434,11-es értéket.

A szeptemberi döntés komoly meglepetés volt, hiszen az MNB is elismerte, hogy tovább emelkedő inflációra számítanak, ráadásul az elemzők sem számítottak a kamatemelések leállítására. A következő néhány hétben be is igazolódott, hogy korai volt még letenni a pontot a szigorítási ciklus végére.

Egy héttel Virág Barnabás rendkívüli bejelentése után úgy fogalmaztunk, hogy ez volt Magyarország „whatever it takes” pillanata, utalva Mario Draghi 2012. július 26-án elmondott beszédére. Akkor az Európai Központi Bank (EKB) elnöke egy londoni konferencián kiemelte, hogy az eurózóna jegybankja mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje az eurót („Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.” )

Akkor az elszálló kötvényhozamok és az adósságválság réme fenyegették a valutaövezetet, Draghi emlékezetes beszédét azóta is sokan tartják fordulópontnak, hiszen az EKB egyértelműen kiállt a közös deviza megvédése mellett.

Tavaly októberben legfeljebb csak sejtettük, hogy valami hasonlót jelent az MNB rendkívüli kamatemelése is, azóta a magyar gazdaságpolitika döntéshozói is arra utaltak, hogy gyakorlatilag a szakadék széléről kellett visszarángatni Magyarországot a hatalmas kamatemeléssel. Nemrég maga Matolcsy György, az MNB elnöke fogalmazott úgy a Közgazdász Vándorgyűlésen, hogy

Magyarország egy árfolyamválság közelében volt

tavaly októberben. Hasonlóan vélekedett azzal szinte egyidőben Kuti Zsolt, az MNB monetáris politikáért, pénzügyi elemzésekért és statisztikáért felelős ügyvezető igazgatója. Szerinte egy ilyen árfolyamválsághoz közeli helyzet át tud terjedni az állampapírpiacra is, vagyis nem voltunk közvetlen államcsőd közelben, de azon el lehet gondolkodni, mi lett volna, ha a jegybank nem lépi meg az 500 bázispontos kamatemelést.

A forintot sikerült megmenteni, de a gazdaság megszenvedte

Az már az egy évvel ezelőtti bejelentések után rögtön látszott, hogy az 500 bázispontos azonnali kamatemelés kellően nagy ahhoz, hogy megnyugtassa a piacot és a forint ellen spekulálók elkezdjék zárni a pozícióikat. A kérdés akkor is csak az volt, mennyire lehet tartós a jegybank lépésének kedvező hatása.

Ma már elmondhatjuk, hogy sikeres volt a „hadművelet”, hiszen a forint utoljára idén márciusban az amerikai bankcsődök árnyékában járt a lélektani 400-as határ felett az euróval szemben, akkor is inkább csak látogatóban volt. Azóta a nyár elején megjárta a 370 alatti tartományt is, most pedig 380-390 között ingadozik az utóbbi hetekben.

Ehhez persze az extrém magas kamat mellett kellett még egy dolog: a folyó fizetési mérlegünk jelentős javulása. Tavaly októberben ugyanis 150 eurós világpiaci földgázárak mellett mindenki azon aggódott, kell-e majd fagyoskodni télen, most pedig ennek nagyjából a harmada a világpiaci jegyzés. Nagyrészt ennek és a visszaeső fogyasztásnak és importnak köszönhető, hogy a tavalyi 8 százalék feletti GDP-arányos külső finanszírozási deficit idén akár többletbe is fordulhat. Vagyis sokat segítettek a kamatemelések, de

valószínűleg sosem fogjuk megtudni, mekkora volt a forint fordulatában a szerencsefaktor.

A 18 százalékos irányadó kamat egyértelműen támogatta a forintot, hiszen mi is hallottunk olyan piaci véleményt, hogy az év első felében a forint volt a befektetők kedvenc carry trade-ügylete. Ennek lényege, hogy a magasabb kamatkülönbözetet kihasználva igyekeznek profitot elérni a piaci szereplők, a forint pedig az egész világ egyik legmagasabb kamatával rendelkezett. Az viszont más kérdés, mi lett volna tartósan 150-200 eurós gázár és hasonló külső egyensúlytalanság mellett. Persze a „mi lett volna, ha…” típusú kérdéseknek sosincs sok értelmük.

Az egekbe emelt kamatoknak azonban volt egy ma is érezhető negatív hatásuk, amire például rögtön a döntés után figyelmeztetett Parragh László, a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara elnöke. Ő már akkor a hitelpiac teljes kiszáradására, beruházások elhalasztására és akár tömeges vállalati csődökre figyelmeztetett. Nos, azóta már tudjuk, hogy az idei évre várt 1,5 százalékos GDP-növekedés biztosan nem fog megvalósulni, ma már a kormány is legfeljebb a pozitív értékben bizakodik. Ez pedig részben a hitelezés meredek zuhanásának tudható be.

Vagyis fogalmazhatunk úgy is, hogy a forint mai stabilitásának és erősebb szintjének növekedési ára van. Idén májusban a jegybank el is kezdte csökkenteni a kamatot, ami szeptemberre ismét 13 százalékra esett vissza. Vagyis ugyanott járunk, ahol tavaly ilyenkor, csak közben elvesztegettünk egy évet és még nem látjuk, milyen hosszútávú hatásai lesznek ennek az egy évnek.

