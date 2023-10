Drámai visszatérését ünnepli Robert Fico: de már az első percektől nagyon nehéz dolga lesz

A Robert Fico vezette Smer természetes szövetségeseivel alakíthat kormányt, a hárompárti koalíciónak stabil parlamenti többsége lesz. A politikai stabilitásra szükség is van az elmúlt évek kaotikus viszonyai után: az előző kormánynak a folyamatos politikai harcok miatt esélye sem volt átfogó gazdaságszerkezeti beavatkozásokra, noha Szlovákiának közismerten erre volt szüksége. Fico kormányának két komoly nehézséggel kell szembenéznie: az egyik a költségvetés nagyra duzzadt hiánya, a másik a reálgazdaság gyengélkedése. A költségvetési hiány problémáját – a beígért költekezés ellenére – vélhetően pragmatikusan kezeli majd a kormány, a szükséges mély reformok megvalósítása ugyanakkor kérdéses, mélyreható és népszerűtlen gazdaságpolitikai lépésektől ugyanis a Fico vezette Smer korábbi, 12 éves kormányzása idején végig ódzkodott, és az is kérdés, hogy erős választási ígéretei mennyire kötik meg a kezét.

Évekig tartó politikai káosz, a pártrendszer szétforgácsolódása, durva és színvonaltalan kampány előzték meg a szeptember végén lezajlott szlovák parlamenti választást, amelyen a szlovák nép végül rehabilitálta a 2018-ban lemondásra kényszerített Robert Ficot. A két héttel ezelőtti választáson az ő pártja, a Smer nyert a szavazatok mindössze 23%-ával, megelőzve az erős hajrát produkáló Progresszív Szlovákiát. A harmadik helyezett Peter Pellegrini egykori smeres miniszterelnök Hlas-nevű, Smerből kivált politikusokat tömörítő pártja lett, és végül az SNS-szel kiegészülve a Smer és a Hlas alakíthat kormányt. A miniszterelnök Robert Fico lesz.

Miért kezelnek minket úgy, mintha ismeretlenek lennénk? Itt vagyunk már évek óta

– reagált Fico a győzelem utáni első sajtótájékoztatón azokra a kérdésekre, amelyek Szlovákia külpolitikai irányának esetleges megváltoztatását firtatták. A Smer és Fico ugyanis úgy került be a nemzetközi közvéleménybe az utóbbi hónapokban, mint aki elfordítja Szlovákiát a Nyugattól, és bomlasztója lesz az európai egység-törekvéseknek. Fico igyekezett azonnal eloszlatni ezeket az aggodalmakat, és ha visszatekintünk 2006 és 2020 közötti Nyugat-konform smeres külpolitikájára, tényleg nem vehető készpénznek a rebellis viselkedés vagy az oroszpárti fordulat. Mindenesetre a szlovák választás eredménye európai szinten is fontos volt,

Szlovákia számára viszont a választásnak elsősorban a gazdaság kilátásai miatt volt óriási tétje.

A gazdasági kihívásokról a pártok nagyon mást mondtak, és az ígérgetési versenyben eltérő mértékben voltak mértékletesek. A jelenlegi helyzetben viszont az ígérgetések nagy részét biztosan nem lehet beváltani.

Világvége hangulat uralkodik a szlovák közgazdasági közbeszédben

Szlovákiában kifejezetten borús képet festenek saját gazdasági kilátásukról. A folyamatok már nemcsak belülről nézve tűnnek rossznak, idehaza is számtalan elemzés született a témában. Az általános aggodalom intézményesült is: a 2020-ban megválasztott, többször átrendezett kormány végső bukása után Zuzana Čaputová köztársasági elnök a jegybank alelnökét, Ódor Lajost nevezte ki a szakértői kormány élére, a kabinet egyik legfontosabb feladatának pedig a gazdasági problémákra adandó válaszok megfogalmazását tartotta. Nem ígérkezett egyszerű feladatnak,

a szlovák gazdasági problémák ugyanis sokrétűek.

A problémahalmaz két részre osztható: vannak az akut, és vannak a krónikus bajok. Az előbbiek közé tartozik például az infláció, amely alighanem a legnagyobb szerepet játszotta a lakosság általános hangulatromlásában. Az inflációnak Szlovákiában sem volt belső oka, az európai átlagnál magasabb áremelkedés az energiakitettséggel magyarázható (villamos energiából az ország önellátó, de gázból és kőolajból behozatalra szorul). A többi európai országgal együtt Szlovákiában is beindult már a dezinfláció, így ez csak átmeneti probléma, amely szerencsés esetben nem válik krónikussá.

Azonnali kezelést igénylő probléma viszont a romló fiskális pozíció. A költségvetés GDP-arányos hiánya idén 5,5-6% környékén lehet a jegybank és a kormány előrejelzése szerint, amely beavatkozás nélkül 2025-ig ezen a szinten állandósulhat.

A GDP-arányos államadósság-ráta a 2019-es 48%-ról mára 57% fölé nőtt, és a jegybank előrejelzései szerint 2025-re 60% lehet. Ennél vannak kevésbé mértéktartó előrejelzések is: a szlovák Költségvetési Tanács szerint 10 éven belül a ráta meghaladhatja a 80%-ot, ha a jelenlegi kondíciók változatlanok maradnak (a szerv csak technikai kivetítést tehet).

Noha az aggodalom tárgyát legtöbb esetben az infláció és a deficit adja, ezeknél az átmeneti és viszonylag könnyen menedzselhető problémáknál az országnak van egy sokkal bonyolultabb problémája: a reálgazdaság évek óta gyengén teljesít. A 2000-es évek első felében tapasztalt szárnyalás – 2006-ban 8,5, 2010-ben pedig 10,8%-kal nőtt reálértelemben a GDP – után a 2010-es évek második felére megtorpant a gazdaság: 2-4% körüli növekedési ütemet produkált az ország ezekben az években. Noha a fejlődéssel együtt a növekedés lassulása természetes, Szlovákia fejlettségi szintjén a 2-2,5%-os éves növekedés alacsonynak tekinthető.

Jól látszik ez, ha a környező, hasonló fejlettségű országokhoz viszonyítjuk Szlovákiát. (Az összehasonlításhoz adná magát a V4-országok bemutatása, de megítélésünk szerint célszerűbb Csehországot Romániával helyettesíteni, előbbi ugyanis fejlettségben felfelé lóg ki a V4-ek közül, miközben Románia az utóbbi években már a V4-ek átlagos fejlettségének szintjén van). Noha Szlovákia növekedési üteme a 2000-es években még jócskán meghaladta a magyar, a lengyel és román növekedést, a 2010-es évek második felének konjunktúrájából Szlovákia kevésbé vette ki a részét, mint a másik három ország.

A legaggasztóbb képet viszont a fejlettségi rangsor mutatja, amely szerint Szlovákia relatív fejlettségi szintje az utóbbi években zuhant, és az EU-s országok közül a második legfejletlenebbnek tekinthető a vásárlóerő-paritáson (PPP) mért egy főre jutó GDP szerint – legalábbis a hivatalos statisztikai adatok szerint (ez a kikötés fontosabb, mint elsőre látszik, de erről pár sorral lejjebb).

Míg Magyarország, Lengyelország és Románia folytatta a felzárkózást az EU-s átlaghoz képest, Szlovákia az utóbbi években leszakadt ezekben a rangsorokban. Érthető módon a nemzetközi fejlettségi rangsort mutató ábrák láttán megérthetjük Szlovákia lakosait, ha katasztrofálisnak gondolják gazdaságuk helyzetét.

Nem biztos, hogy igazuk van.

Valóban gond van – de nem akkora, mint elsőre látszik

Ha Szlovákia fejlettsége az EU-s átlag 80%-áról hét év alatt 68%-ra csökkent volna, ahogy azt a hivatalos statisztikai adatok mutatják, az valóban óriási probléma lenne. Csakhogy ez biztosan nincs így. Szlovák közgazdászok körében közismert tény, hogy a szlovák statisztikai hivatal adatait nem lehet elfogadni. (Erről egyébként idehaza is születtek már elemzések). Érdekes, hogy míg a szakma tisztában van a malőrrel, a szlovákiai közbeszéd mégis tényként fogadja el a leszakadást.

Az, hogy a hibás adatsor a sok belföldi kritika ellenére nem változott meg, azért is meglepő, mivel ismertek a hiba okai. A szlovák statisztikai hivatal 2015-ben eszközölt egy módszertani váltást, amely után meglepő számok jöttek ki. Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy mekkora volt az ugrás a relatív árszintben (vagyis az EU átlaghoz való viszonyulásban) az egyes termékkategóriákban Szlovákiában 2015-ről 2016-ra. A táblázatban feltüntettük Magyarországot is, hogy látható legyen: a régióban nem volt ekkortájt semmilyen külső ársokk, ami az átárazódást indokolná. Különösen érdekes, hogy míg a vásárlóerő-paritás számításához szükséges relatív árszintekben megtörtént az ugrás, a nominális árakban csökkenést mért ugyanebben az évben a statisztikai hivatal – az eurózónában ebben az évben minimális növekedést mértek.

A relatív árszínvonal változása 2015-ról 2016-ra (EU27-2020=1,%) Szlovákia Magyarország Lakhatás és közmű-szolgáltatások 45,1% 0,7% Áram, gáz és egyéb fűtőanyagok -6,1% 2,1% Szállítás 14,0% 8,7% Szabadidő és kultúra 7,1% 1,6% Oktatás -4,6% 8,5% Egyéb szolgáltatások és termékek 7,0% 5,0% Végső fogyasztási kiadások 8,2% 4,3% Háztartások végső fogy. Kiadásai 10,3% 2,3% Közösségi fogyasztási kiadások 4,7% 5,3% Taetós javak 4,6% 7,0% Szolgáltatások összesen 15,3% 5,0% Fogyasztói szolgáltatások 22,2% 4,3% ÉVES ÁTLAGOS INFLÁCIÓ -0,3% -0,10% Forrás: Eurostat, Portfolio

Különösen a lakhatás árazásának mérésében történt 2015-ös módszertani váltás okozta a szlovák relatív árszínvonal megugrását. Noha Szlovákiában a nominális lakásárak magasabbak, mint Magyarországon, az ábrán mutatott különbség abszurd. 2015-ben nem történt sokk a szlovák lakáspiacon, az árszínvonal emelkedése a statisztikai módszertan változásának tudható be.

Szlovákia leszakadása a PPP-n számolt egy főre jutó GDP-ben épp 2015-ben, a módszertani váltás idején kapcsolt lejtmenetbe. Mivel a nominális egy-főre jutó GDP-t – amelyben Szlovákia még mindig Magyarország előtt jár – a köztudomásúlag hibásan számolt, túlzó PPP-vel korrigálják, a legfontosabb fejlettségi mutató is biztosra vehető, hogy hibás.

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy Szlovákia sokkal fejlettebb, mint ahogy a hivatalos adatokból látszik.

Hogy Szlovákia mennyire lehet fejlett, ezt csak találgatni lehet. Horváth Mihály, a szakértői kormány pénzügyminisztere a Portfolio-nak adott interjújában azt mondta, hogy a pontos fejlettség megállapítása nagyon nehéz, és bár a reálgazdasági lassulás bekövetkezett, a relatív fejlettség csökkenése minden bizonnyal nem történt meg (Horváth korábban a szlovák jegybank vezető közgazdásza volt, ahol irányítása alatt dolgoztak egy alternatív fejlettségi mutató kidolgozásán a hivatalos statisztikai adatok megbízhatatlansága miatt). A közgazdász-miniszter szavaiból kiindulva azt feltételezhetjük, hogy a szlovák egy főre jutó GDP legalább az EU-s átlag 80%-a felett van, hiszen már 2018-ban is 78,5%-on állt. Márpedig ez esetben Szlovákia akár fejlettebb is lehet Magyarországnál, Lengyelországnál és Romániánál. A baj az, hogy ezt pontosan nem tudjuk.

Ha megnézzük a négy ország kumulált reálnövekedését 1995 óta, akkor is azt látjuk, hogy Szlovákiának fejlettebbnek kell lennie a valóságban, mint ahogy az a számokból látszik, hiszen az eltelt 27 évben az ország jelentősebb növekedést produkált, mint Románia és Magyarország. Fejlettségbeli hátránya 1995-ben Magyarországhoz képest nem volt akkora, mint a kumulált növekedésbeli különbség, miközben Romániánál már akkor is fejlettebb volt. (A reál GDP-növekedést a nominális növekedésből nem a PPP, hanem a GDP-deflátor figyelembevételével állapítják meg.) Az ábrán látszik a 2010-es évek második felének lassulása is.

A leszakadás tévhitére alapozott szlovák közhangulatnak tehát nincs alapja. Ám ahogy azt írtuk, a legnagyobb aggodalom elsősorban a költségvetés helyzetét övezi. Nem ritka, hogy a szlovákiai lapokban már „görög útról” és „államcsőd-veszélyről” olvashatunk. Noha az államadósság növekvő pályára állt, nem beszélhetünk a fenntarthatatlanság veszélyeiről, főleg az eurózóna védőszárnyai alatt. Szlovákiának nem kell tartania az árfolyam gyors leértékelődésétől, ami tőkemenekítéssel járhat, és finanszírozási gondokat okozhat. Az euró miatt a szlovák államadósság finanszírozása kifejezetten olcsó (az eurózónában az irányadó kamat 4%-on tetőzik, Lengyelországban 6,75%-on, Csehországban 7%-on, Magyarországon 18%-on tetőzött), ráadásul az Európai Központi Bank több eszközzel is kész beavatkozni, hacsak a finanszírozás legkisebb kockázata is felmerül bármelyik tagállamban.

A költségvetést egyértelműen konszolidálni kell, a 6%-os deficitet le kell szorítani a következő években. A szlovák fiskális helyzet valóban nem jó, de messze nem annyira rossz, mint ahogy az a Magyarországra is átszivárgó kommentárokból érződik.

A lassulás okai jól látszanak

Szlovákia tehát fejlettségben vélhetően nem szakadt le, de a gazdasági növekedése egyértelműen belassult. Nem tudjuk persze, hogy milyen fejlettségi szinten következett be a lassulás a másik három országhoz képest: Szlovákia a 2015-ös módszertani váltásig fejlettebb volt a fenti három országnál, márpedig egy fejlett ország általában alacsonyabb növekedésre képes, mint egy kevésbé fejlett. Csakhogy mivel Szlovákia a legjobb esetben is az EU-s fejlettség 83-84%-a körül lehet (valószínűleg ez alatt van), az átlaghoz történő felzárkózáshoz 2-2,5%-nál nagyobb növekedésre lenne szükség.

A kormányzatnak tehát a költségvetés rendbetétele mellett hosszú távú feladata is van.

Ahhoz, hogy a nagyobb potenciális növekedés előmozdítható legyen, előbb a lassulás okait kell ismerni. Mindenekelőtt térjünk ki az euró szerepére, amelyet a gyakran összekötnek Szlovákia lassulásával. A közgazdasági tanulmányok nem mutattak ki összefüggést: Szlovákia exportja nem esett vissza az euró bevezetése óta (a külkereskedelem élénkülése az egyik legfőbb érv a saját deviza mellett), miközben a tavalyi magyarországihoz hasonló árfolyamsokkoktól Szlovákia védve volt. Horváth Mihály pénzügyminiszter több alkalommal is elmondta nekünk, hogy a devizának voltaképp sokkal kisebb szerepe volt Szlovákia gazdasági teljesítményében, mint ahogy az a magyarországi beszámolókból látszik. Az euró bevezetésének tulajdonítani az időben ezt követő lassulást alighanem egy post hoc tévedés.

A lassú növekedés mögött szerteágazó problémák vannak, amelyek a társadalom sok alrendszerét (igazságszolgáltatás, oktatás, közszolgáltatások) érintik, de van néhány alacsonyan függő gyümölcs is, amelyet illene leszedni. A miniszter az EU-s források nem elégséges felhasználását említette, amelyben Szlovákia köztudottan rosszul teljesít: mind minőségi és mennyiségi szempontok szerint. A tagság óta eltelt első érdemi ciklus, a 2006-2013 közötti összegeket röviddel a határidő előtt szórták ki, ekkor már értelemszerűen nem az volt a szempont, hogy a források mennyire produktív beruházásokba mennek.

A legutóbbi ciklus (2014-2020) pénzeinek lehívásával sem állnak jól: a szakértői kormánynak a teljes 14 milliárd eurós keretből durván 4 milliárd eurót kellett kiosztania június és december között, amelyből becslésük szerint 800 millió el fog veszni. A 2021-ben elkezdődött ciklus pénzeit pedig még el sem kezdték kiosztani. Horváth Mihály elmondása szerint a pénzek nem hatékony felhasználása mögött az államapparátus hiányosságai állnak.

Nem elég, hogy a megítélt forrásokat nem tudták jól elkölteni, Szlovákiának kevesebb forrás is jutott, mint a másik két vizsgált országnak – Lengyelországban 2006 és 2013 között az EU-s pénzmozgás nettó egyenlege (tehát a kifizetés és a befizetés egyenlege) a GNI 3,2%-át, Magyarországon a 2,5%-át érte el, míg Szlovákiában csak 1,6%-ot.

Emellett Szlovákiában magasabb strukturális munkanélküliség jellemző, mint a többi vizsgált országban, ez a jelenség évek óta fennáll. Noha a munkanélküliség nem nevezhető magasnak, alapvető rugalmassági és mobilitási gondok vannak: míg Nyugat-Szlovákiában erőteljes munkaerőhiány tapasztalható, Kelet-Szlovákiában magas a munkanélküliség. A területi egyenlőtlenség sok országra, köztük Magyarországra is jellemző, de Szlovákiában különösen erős.

A fenti tényezőknek külön-külön nincs jelentős GDP-hatása, de összeadva már kimutatható mértékben magyarázhatják Szlovákia növekedésének lassulását a többi országhoz képest. Emellett vannak olyan szempontok is, amelyek különösen relevánsak most, hogy a 12 éves kormányzati múlttal rendelkező Smer kerül vissza a hatalomba.

A növekedés beindítása érdekében ugyanis meg kell lépni azokat a reformokat, amit korábban halogattak.

Költekezést ígértek, megszorítás lesz belőle

A Smer-Hlas-SNS kormánynak az akut és a krónikus gondokat is kezelnie kell. Az első és legfontosabb a költségvetés rendbetétele lesz. Az ügyvivő szakértői kormány – amely parlamenti bizalom hiányában nem tudott jogszabályokat elfogadtatni – javaslatokat tett le az asztalra. A kormány szerint a következő három éven belül 6 milliárd eurót kell megtakarítani, Ódor Lajos miniszterelnök szerint ahhoz, hogy az államadósság növekedése megálljon, a GDP-arányos költségvetési hiányt 2% alá kell csökkenteni a jelenlegi 6%-ról. A szakértői kormánynak erre javaslatai is vannak: 10 milliárd összértékű megtakarítása csomagot állítottak össze, szándékosan többet, mint amennyire szükség van, hogy az új kormánynak lehetősége legyen választani. A szakértői kormány nem ismertette saját preferenciáit, de mindegyik intézkedéshez társítottak GDP-hatást.

A cél, hogy fenntartható pályára állítsuk a szlovák költségvetést, de egyben választást is akarunk adni a kormánynak, hogy például az adókat emeli, vagy a kiadásokat csökkenti

– mondta Horváth a Portfolio-nak még júniusban, amikor kidolgozás alatt volt a költségvetés. A javaslat olyan intézkedéseket is tartalmaz, mint például az áfa 1%-os emelése, egy munkaszüneti nap kivezetése, a lakosság energiatámogatásának részleges kivezetése stb. Mindent összevetve Fico kormányának valójában nem sok választást hagyott a szakértői kormány: így is, úgy is megszorításokat kell alkalmazni.

fico viszont költekezést ígért a kampányban.

A Smer 12 évnyi kormányzása idején ugyan nem vitt kifejezetten fegyelmezetlen költségvétési politikát, de a megcélzott egyensúlyi költségvetést folyamatosan tologatták, a választáshoz közeledve ugyanis rendre kissé elengedték a gyeplőt. A 2008-2009-es válságra is adtak unortodox lépéseket (például banki különadók), hasonlókat most is megígértek.

Fico a kampányban gyakran és élesen bírálta a szakértői kormányt, így politikai arcvesztéssel járna azok javaslatait maradéktalanul elfogadni. Biztosan nem tud viszont gyorsan megvalósulni a Smer és Hlas programja sem, amely ugyan nem sok konkrétumot tartalmazott, de a beígért intézkedések nem rezonálnak a szükséges irányvonallal. A Hlas például csökkentené az alapvető élelmiszerek áfáját, a Smer pedig 13. havi nyugdíj bevezetését, a nyugdíjak infláció feletti emelését, a nyugdíjkorhatár csökkentését, nagyobb államot (egyben államosításokat is) ígért, ezeket pedig extraprofitadókból finanszíroznák.

Ha ezen intézkedések egy részét megvalósítanák, akkor a jelenleg is nagy költségvetési hiány tovább nőne, így alighanem az ígéreteket egy ideig nem tudják még végrehajtani. Nagy kérdés viszont, hogy a költekezés ígéretével választást nyerő pártok hogyan fognak bele a konszolidációba. Az egyik forgatókönyv erre, hogy a Smer átveszi a szakértői kormány javaslatainak egy részét – mivel két és fél hónap van hátra a költségvetés elfogadásáig, lehet, hogy más választásuk nem is lesz –, és a politikai felelősséget megpróbálják az Ódor-kormányra tolni. Nagy az esély rá, hogy emellett unortodox intézkedésekkel igyekeznek kezelni az akut problémákat (például extraprofitadó a bankokra), miközben az osztogatást a ciklus későbbi szakaszában kezdenék meg, ha erre lehetőség adódik. Egy ilyen lépés alighanem rombolná a piaci bizalmat és Szlovákia megítélését, de kis eurózóna-tagállamként ez aligha járna finanszírozási problémákkal, miközben az államháztartás helyzetét ez is javítja.

A strukturális növekedési gondok megoldásával kapcsolatban több a kérdőjel.

A nagy gazdasági növekedés Szlovákiában a Dzurinda-féle piacpárti lépésekkel indult meg. Ezen lépések hatására előzte meg fejlettségben Szlovákia Magyarországot, és érte el az EU fejlettségének 80%-át (látszik, mekkora mértékű működőtőke-beáralmás volt Szlovákiában 1998 és 2006 között).

Épp a liberális gazdaságpolitika népszerűtlensége után került hatalomra Robert Fico. A Smer 12 éves kormányzása alatt különösen gyengén teljesített az EU-s pénzek felhasználásában (a 2013-2020-as keretből a Smer 7 év alatt mindössze 4,9 milliárd eurót költött el, a maradékot a fennmaradó 3 évben kellett a következő kormányoknak – szó szerint – kiszórnia, hogy ne vesszenek el), és nem lépte meg azokat a szerkezeti átalakításokat, amelyeket a szlovák gazdasághoz hasonló fejlettségű országoknak meg kell lépnie ahhoz, hogy magasabb fejlettségi szintre juthassanak (a nemzetközileg kifejezetten rossz oktatási és egészségügyi rendszerek reformja, a közigazgatás hatékonyabbá tétele, vállalkozásokat ösztönző adórendszer és bürokrácia, stb).

A szlovák gazdaságban még a magyarnál is nagyobb a feldolgozóipar súlya, ebben az országban állítják elő a legtöbb autót egy lakosra vetítve az egész világon. Ez a fejlődés egy szakaszában elég volt, mára viszont már kevéssé vált. Bár Pozsonyban élénk a szolgáltatószektor, a gazdaságpolitikai kormányzatnak erőfeszítéseket kéne tennie arra, hogy a szlovák gazdaságban nagyobb arányt képviseljen a magasabb hozzáadott-értékű termelés. Emellett Szlovákiát is sújtja a demográfiai válság, amelyet nem segít az sem, hogy az elvándorlás is jelentős, például a fejlettebb Csehországba, ahol még nyelvi akadályok sincsenek a szlovák munkavállalók számára.

A Smer-Hlas-SNS kormány előtt nagy lehetőség áll, hiszen 7 év politikai instabilitás után (a 2016-2020-as Smer vezette kormánykoalíció heterogénebb volt a korábbiaknál, és már feszültségekkel terhelt) most újra stabil kormányzás jöhet: A Smer, Hlas és SNS természetes szövetségesei egymásnak. A gazdasági problémák kezeléséhez viszont változtatni kell a korábbi felfogáson, és a választási ígéreteket is jó hosszú időre félre kell tenni.

Címlapkép forrása: Zuzana Gogova/Getty Images