Kell-e aggódni a bolgár húzás miatt a magyar gázellátásért?

Az orosz Gazprom nem tudja jogszerűen áthárítani az MVM-re azt a plusz költséget, ami egy új bolgár törvényből rá hárul a tranzit kapcsán, és egyébként is vannak lehetőségek a helyzet kezelésére, így egyelőre nem kell aggódni a magyar gázellátásért – jelezte több gázpiaci forrás egybehangzóan a Portfolio-nak.

Ahogy azt mindhárman érzékeltették: a hosszú távú magyar-orosz gázvásárlási szerződésben olyan megoldást alkalmaztak, hogy minden költség, ami a kiskundorozsmai és mosonmagyaróvári belépési pontig felmerül a gáz szállítása kapcsán, az orosz Gazpromot terheli, így tehát a friss bolgár törvényből adódó „energia hozzájárulás” is ebbe a kategóriába esik. Magyarul: ezt a 10,2 eurós megawattóránkénti tételt nem tudja jogszerűen áthárítani a Gazprom az MVM-re, ráadásul vannak olyan megoldások, amelyekkel a Gazprom el is tudja kerülni, hogy neki ezt meg kelljen fizetni.

Azt két forrásunk is érzékeltette: a Gazprom akár azt is megteheti, hogy papíron a továbbiakban nem szállít orosz gázt a Török Áramlaton keresztül se Magyarország, se Szerbia felé, de a gyakorlatban mégis megteszi ezt a török és azeri állami cégekkel együttműködve (Törökországban „összekeverik” a gázokat, így a bolgárok nem tudják beszedni az "energia hozzájárulást", mert hivatalosan megszűnik az orosz gáztranzit). Ahogy egyik forrásunk rámutatott: többek között ezért is lehetett fontos az, hogy az MVM a közelmúltban keretmegállapodásokat kötött a török és az azeri cégekkel.

Amint azt a bolgár törvény is érzékelteti és egyik forrásunk külön hangsúlyozta: az egész bolgár fellépés fő célja nem az orosz gáz tranzitjának fizikai ellehetetlenítése, hanem az, hogy az orosz Lukoil tulajdonában lévő Neftohim finomító tényleg leváljon az orosz olajról, ha pedig erre nem hajlandó, akkor egy különleges megbízott kinevezésével gyakorlatilag kiszorítsák az oroszokat a cégből. Ehhez pedig a gázpiaci nyomásgyakorlás is „kapóra jön”.

A fentiek miatt, a tágabb kép alapján, egyelőre úgy tűnik, hogy nem kell különösebben aggódni a Török Áramlaton keresztüli orosz gázszállításokért, amelynek napi üteme egyébként feltűnően nagy, de persze sok még a bizonytalanság, így hátradőlni sem lehet.

