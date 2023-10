Ömlik az orosz gáz Magyarországra délről, éppen ezért veszélyes a bolgár húzás

Hónapok óta kb. nettó 20 millió köbméter földgáz érkezik Magyarországra naponta a Török Áramlaton Szerbia felől, Ausztria felől viszont hetek óta szinte semennyi. Éppen ezért tűnik veszélyesnek az a friss bolgár törvény, ami durva költségemelkedést okoz az orosz földgázt továbbító bolgár gáztranzitcégnek. Amint hétvégi cikkünkben bemutattuk, félő, hogy az oroszok ezt átterhelik a magyar állami cégre, sőt a gázszállítások akár le is állhatnak a Török Áramlaton. A Szerbia felől érkező jelentős gázimportnak egyébként lényeges szerepe lehetett abban, hogy szinte teljesen megteltek a magyar gáztárolók a fűtési szezon kezdetére.

Pénteken hirdették ki azt a bolgár törvényt, ami az orosz fölgáztranzitra megawattóránként 10,2 eurós „energia-hozzájárulást” vezetett be. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte a lépést. Azt is vázolta, hogy a magyar kormány a törvény alkalmazásának megakadályozását szeretné, különben akár le is állhat a Bulgárián keresztül érkező orosz gázimport a Török Áramlaton.

Az oroszokkal kötött hosszú távú gázvásárlási szerződés keretében ezen az útvonalon évi 3,5 milliárd köbméter gázt vesz meg a magyar állami MVM CEEnergy Zrt. az orosz állami Gazpromtól, ami napi átlagban kb. 10 millió köbméter nettó gázimportot jelent. Immár hónapok óta ennél sokkal több, mintegy napi nettó 20-22 millió köbméter gáz érkezik hazánkba a kiskundorozsmai belépési ponton (ott lép a Török Áramlat Magyarország területére). Bár nem tudjuk, hogy ez a napi 20-22 millió köbméter milyen arányban tartalmaz orosz molekulát, illetve konkrétan mely gázkereskedők használják különböző ügyleteik lebonyolítására (tudomásunk szerint legalább fél tucat gázkereskedőnek van jogosultsága ezen a ponton gázt behozni az országba), de piaci forrásaink szerint életszerű feltételezni, hogy a beáramló gáz döntő része orosz eredetű. Ez azt jelenti, hogy

Szerbia felől ömlik Magyarországra az orosz gáz, sőt jóval több érkezik naponta, mint amennyit a hosszú távú magyar–orosz szerződés indokol.

Közben az is érdekes, hogy a hosszú távú magyar–orosz gázvásárlási szerződés másik „lábán”, a mosonmagyaróvári belépési ponton az utóbbi hetekben nulla közelébe esett a nettó importunk Ausztria felől, vagyis nyugat felől minimális mennyiségben érkezik gáz Magyarországra.

Két magyarázat állhat a mögött, hogy a kiskundorozsmai átvételi ponton ennyire jelentős mennyiségű – az éves magyar–orosz szerződés dupláját is meghaladó – importált gáz érkezik:

Az oroszokkal kötött, többletvásárlásról szóló áprilisi megállapodás nyomán az MVM kereskedő cége nyár óta felpörgethette a vásárlásokat. Erre akkori értesülésünk szerint akkor van lehetősége, ha az oroszok másnapi gázára alacsonyabb, mint a fronthavi VTP-, vagy a TTF-kontraktus ára, mert így rövid távon profittal tud továbbértékesíteni a piacon, vagy átmenetileg eltárolja a gázt.

A bolgár lépésnek a háttérben lehettek „előjelei”, és erre tekintettel megelőző jelleggel pörgette fel az orosz gázvásárlásokat az MVM, ami szintén feltornászhatta a magyar gáztárolók töltöttségét.

Amint szombati körképünkben írtuk, nagyon bizonytalan, hova fut ki a bolgár „energia-hozzájárulás” ügye, mi lesz a bulgáriai orosz gáztranzittal. A most kezdődő fűtési szezon szempontjából mindenesetre jó hír, hogy a magyar gáztárolók szinte teljesen tele vannak gázzal (96,5%-os a töltöttség), és egyelőre az időjárás is enyhének ígérkezik.

