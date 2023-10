Hatalmas a kihívás Magyarország számára - Megmarad az importfüggőség?

A következő 5-10 évben óriási átalakulás, illetve növekedés várható a hazai villamosenergia-termelésben és felhasználásban, ami nagy fejlesztési feladatot ró a rendszerirányítóra és az elosztókra, miközben a fejlesztések, valamint a szabályozási környezet megújítása már az elmúlt időszakban sem tudott lépést tartani a változásokkal (lásd a napelemes rendszerekre vonatkozó hálózati korlátozásokat). Az előttünk álló időszakban az új technológiák terjedésének gyorsulnia kellene, ha nem akarjuk, hogy a világ elszaladjon melletünk, de ez egyáltalán nem garantált, ha a gazdasági környezet kedvezőtlenül alakul - derül ki a Mavir által az elosztó társaságokkal, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal közösen elkészített 2023-as Hálózatfejlesztési Tervből.

A Hálózatfejlesztési Terv legújabb, 2028-as és 2033-as évig előre tekintő 2023-as változata a korábbiakhoz hasonlóan több dokumentumból áll, melyek közül az egyik legérdekesebb a hálózatfejlesztési keretek várható alakulását bemutató anyag. A dokumentumot a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) ugyan még nem hagyta jóvá - ahogyan a Hálózatfejlesztési Terv (HFT) többi elemét sem -, de mivel ez a MEKH terv készítésében való közreműködése miatt is valószínűsíthető, az anyag sokatmondó arra vonatkozóan, hogy hogyan látják a hálózat jövőjét az e szempontból legfontosabb szereplők.

A hazai villamosenergia-ellátás biztonsága felett őrködő Mavir vezetésével készült dokumentum (A magyar VER természetviselkedései 2023) két fő lehetséges forgatókönyv (természetviselkedési koncepció), egyes számmal egy kedvezőtlenebb és kettes számmal egy kedvezőbb fejlődést feltételező lehetséges pálya mentén vizsgálta meg a kilátásokat, melyek a változók miatt jelentősen eltérnek egymástól.

Az egyik fő eltérés, hogy míg egyik forgatókönyv csak mérsékelten számol uniós költségvetési forrásokkal a Fit for 55 és REPowerEU célokhoz fűződő hazai tervek támogatására (megújulók, e-mobilitás, energiahatékonyság, stb), addig a másik jelentős uniós költségvetési források felszabadulását feltételezi.

Szorító gazdasági kényszerek által hátráltatott energiaátmenet

Az #1 természetviselkedési koncepció (TV1) által vázolt borúsabb forgatókönyv („Szorító gazdasági kényszerek által hátráltatott energiaátmenet”) szerint az energiaválságból való kilábalás elhúzódik, emellett a klímaváltozás, illetve a nyersanyaghiány jelentős kihívások elé állítja a gazdaságot, ennek megfelelően a lakossági és üzleti beruházásokat kisebb mozgástér jellemzi.

E szerint a jelenlegi szabályozási környezetnek megfelelően, rövid távon fennmaradnak a magas gázárak, majd lassú átmenetet követően, tíz éves időtávon a hosszú távú célkitűzésekkel összhangban lévő alacsonyabb gázárak feltételezhetők. Az energiahatékonyság növelése, a terhelési görbét befolyásoló technológiák - mindenekelőtt a hőszivattyúk és elektromos járművek -, az elektrifikáció támogatása, ezáltal ösztönzése továbbra is fókuszban marad, mivel ezt a gazdasági körülményeken túl az épületenergetikai és más szabályozások, illetve szakpolitikai elemek is „megkövetelik”, a visszafogott gazdasági fellendülés következtében azonban mérsékelt ütemű elterjedés várható.

Ennek a szcenáriónak a megvalósulása esetén a hálózatra csatlakozó fogyasztói igények és az erőműfejlesztési igények esetén is csak részleges megvalósulás feltételezhető. Vagyis, ez esetben

a magyar villamosenergia-rendszer nem feltétlen lenne képes teljes mértékben megfelelni a fogyasztói igényeknek, ami kedvezőtlenül hatna vissza a gazdasági kilátásokra is.

Azzal együtt, hogy a szolgáltatási kiesések összességében ez esetben is csekély mértékűek maradnának.

E forgatókönyv megvalósulása esetén a HMKE-k a Nemzeti Energiastratégia (NES) célszámait meghaladóan, de a szaldóelszámolás kivezetésének hatására lassabb ütemben terjednek, az egyéb, saját célra termelő kiserőművekhez hasonlóan. A jelenlegi trendeknek megfelelően a napelemes termelők elterjedése szignifikáns marad, az eredeti NES hosszú távú céljai időben korábban valósulnak meg, ám a befektetői igények csak részlegesen teljesülhetnek - áll a HET-ben, amely ugyanakkor még nem a felfelé módosított, egyelőre nem elfogadott 12 000 MW-os energiastratégiai naperőmű-célszámmal, hanem az eredeti verzió alacsonyabb 6500 MW-os célértékével számol.

Gazdaságélénkítés fenntartható beruházási környezettel

A #2 természetviselkedési koncepcióként (TV2) a „Gazdaságélénkítés fenntartható beruházási környezettel” elnevezésű forgatókönyv került kialakításra. Ebben az energiaválságból való kilábalás az előbbi szcenárióban foglaltnál gyorsabb ütemű, a lakossági és üzleti beruházásokat célzott támogatások növelik és fókuszban marad a hazai és uniós dekarbonizációs célok megvalósítása.

Ennek köszönhetően az áramfogyasztást, illetve rendszerterhelést befolyásoló technológiák (hőszivattyúk, elektromos járművek) terjedése szintén gyorsabb, ahogyan a háztartási méretű kiserőműveké is, mivel a szaldóelszámolás kivezetésének hatását célzott támogatások mérséklik.

A makrogazdasági környezet kedvez a nagyfogyasztói és a termelői beruházások megvalósulásának is, és minden ez irányú igény, így a naperőmű-fejlesztési igény is kiszolgálásra kerül.

E forgatókönyv realizálódása esetén a jelenlegi trendeknek megfelelően a napelemes termelők elterjedése szignifikáns marad, ami a dinamikus HMKE elterjedéssel párosulva jelentős hazai forrásoldali kapacitásmegőrzés és -bővülés mellett is külföldi tartaléklekötést tesz/tehet szükségessé a rendszeregyensúly biztosításához. Ugyanakkor ez esetben a várhatóan közel 12 000 MW-ra emelkedő energiastratégiai naperőmű-kapacitás célszámot csak 2033 körül közelítené meg Magyarország.

Ami mindenképpen várható

Mindkét vázolt forgatókönyv számol az új típusú, rugalmas szereplők megjelenésével és elterjedésével (villamosenergia-tárolók, szektorális összekapcsolás, aggregátorok, energiaközösségek), a jogszabályi környezet megteremtése és támogatások mellett. Az is közös a két lehetséges jövőképben, hogy egyaránt feltételezik, hogy a rezsicsökkentés átalakítása növeli a háztartási méretű kiserőművek (HMKE-k), hőszivattyúk és elektromos járművek elterjedésének mértékét rövid és középtávon, igaz, jelentősen eltérő ütemben.

A lassabb növekedési forgatókönyv szerint a HMKE-k bővülése évi +100 MW körüli ütemre lassulhat, míg a dinamikusabb növekedést feltételező forgatókönyv csak 200 MW/évre esik a bővülési ütem. Összevetésül, a 2023-as - minden szempontból rendkívüli év - kapacitásnövekedés mértéke már most a 600 MW-ot közelíti, és 2019-ig kell visszatekinteni, hogy 200 MW alatti éves növekedést találjunk a statisztikában (+147 MW).

Az elektromos járművek és e-töltők terjedésének bizonytalansági faktora

még nagyobb a két koncepció eltérései alapján:

A hűtési célú lakossági hőszivattyúk (klímák) esetében viszont jóval kisebb a két prognózis közötti eltérés, vélhetően a viszonylag alacsonyabb beruházási költség és a növekvő hűtési igény kielégítésének erősebb szükséglete miatt. A fűtési és hűtési célokra egyaránt telepített hőszivattyúk esetében ismét szélesebbre nyílik az olló:

Közös pont ugyanakkor a két forgatókönyvben egyebek mellett az, hogy bár alapesetben mindkét koncepció a termelői működési engedély további legalább 10 évvel a 2040-es évekig történő meghosszabbítását tételezi fel a Paksi Atomerőmű már működő "régi" blokkjai (Paks I.) esetében, kockázati tényezőként ugyanakkor mindkettő figyelembe veszi azt az eshetőséget is, miszerint az erőmű blokkjai a jelenlegi termelői működési engedélyben meghatározott 2032-2037-es időszakban leállnak.

Ehhez hasonlóan, csak éppen fordított előjellel számolnak a forgatókönyvek a Mátrai Erőmű esetében is, vagyis itt a kockázati tényezőt a termelői működési engedély meghosszabbítása jelenti, miközben a kormány a legutóbbi információk szerint 2025-ről 2029-ig tolná ki a lignitalapú termelés határidejét.

A Paks II. Atomerőmű esetében a két jövőkép egyaránt a létesítési engedély szerinti üzembe lépést tételezi fel, de kockázati tényezőként az üzembe lépés 2033 utánra, 2038 körüli időszakra csúszásával is számolnak. Ahogyan a kormány által tervezett új rugalmas kombinált és nyílt ciklusú gázturbinás egységek létesítése is mindkét forgatókönyvben alapeset, rizikófaktorként a beruházások csúszását vagy elmaradását sem kizárva.

Brutálisan megnőhet az áramigény

A prognózisok a villamosenergia-rendszer fejlesztése szempontjából egyik legfontosabbnak számító mutató, a pillanatnyi áramfogyasztást jelző rendszerterhelés várható alakulását is igyekeznek előre jelezni. Ezek 4 jellemző terhelési időszakra vonatkozóan lettek meghatározva: téli csúcs, nyári csúcs, alacsony terhelés és magas időjárásfüggő megújuló betáplálás melletti tavaszi minimum, valamint az ELMŰ ellátási területére – kockázati tényezőként – nyári napközbeni csúcs.

A jelenleg érvényes téli rendszerterhelési rekord 7396 MW, míg a nyári csúcs 6940 MW, ezekhez képest mindkét verzió jelentős növekedéssel számol 2028-ig és 2033-ig: ez előrejelzések szerint a téli csúcs 2028-ig 8754-10 262 MW-ra, 2033-ig pedig 9492-11 738 MW-ra emelkedhet. A nyári csúcs pedig 2028-ig 8056-9487 MW-ra, 2033-ig 8724-10 772-ig nőhet, de szélsőséges esetben akár 10 090 MW-ra (2028) és 11 571 MW-ra (2033) is ugorhat.

A beépített teljesítőképesség azonban mindkét forgatókönyv alapján várhatóan jelentősen meghaladja majd a jellemző időszaki terhelés mértékét télen és nyáron is.

A prognosztizált erőművi, illetve termelői mix azonban jelentősen eltér a két szcenárióban, illetve az alap- és alváltozatok esetében.

Az #1 természetviselkedés esetében a megújuló energiaforrások adják a rendszer beépített teljesítményének több, mint felét. 2028 és 2033 alapváltozatában 60%, illetve 58% ez az arány, míg Paks II. Atomerőmű üzembe lépésének 2033 utánra csúszásával képzett alváltozatoknál a 64%-ot is átlépi. A megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia aránya a fogyasztásban 2028-ban 30%, míg 2033-ban 32%-nak adódott, az alapváltozatok és az alváltozatok esetében egyaránt, arányuk a Magyarországon termelt villamos energia mennyiségén belül 29-43% között alakul sarokév és változat függvényében.

Az importarány 2028-ban 20-23% körül alakulhat attól függően, hogy 2 vagy 4 új gázerőművi (CCGT) blokk lép üzembe, míg

2033-ban emberemlékezet óta először a magyar villamosenergia-rendszer akár nettó exportőri pozícióba is kerülhet,

amennyiben a Paks II. Atomerőmű üzemkezdete megvalósul. Paks II. esetleges 2033. utánra csúszása és a Paks I. Atomerőmű I. blokkja üzemidő-hosszabbításának elmaradása esetén azonban Magyarország 2033-ban is jelentős áramimportra szorulhat. (A nem véglegesített felülvizsgált Nemzeti Energia- és Klímaterv 2030-ra 20%-os áramimport-részarányt céloz meg.)

Az optimistább #2 forgatókönyvben is a megújuló energiaforrások adják a rendszer beépített teljesítményének több, mint felét. Az alapváltozatban 2028-ban és 2033-ban 62%, illetve 65% ez az arány, míg a Paks II. Atomerőmű üzembe lépésének 2033 utánra csúszásával képzett alváltozatoknál a 73%-ot is átlépi. A megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia aránya a fogyasztásban 2028-ban 30%, míg 2032-ben 36% lehet az alapváltozatok és az alváltozatok esetében egyaránt, arányuk a Magyarországon termelt villamos energia mennyiségén belül 35-49% között alakul változat függvényében.

Az importarány e szcenárió szerint 2028-ban 15-19% lehet a gázturbinás blokkok belépésétől függően, és kismértékű importfüggőség még 2033-ban is fennállhat az erőteljes hazai áramigény-növekedés miatt még a Paks II. Atomerőmű üzemkezdete mellett is. Ennek esetleges 2033. utánra csúszása és a Paks I. Atomerőmű I. blokkja üzemidő-hosszabbításának elmaradása esetén pedig értelemszerűen e verzió alváltozata szerint is jelentős áramimportra szorulhatunk 10 év múlva is.

