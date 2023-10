Mennyire lehet felpörgetni a fogyasztást Magyarországon?

A fogyasztás felpörgetése érdemben javítaná a költségvetés bevételi oldalát: kombinálva a rezsicsökkentés megvédésére költött összegek csökkenésével, és a GDP meginduló növekedésével, a fogyasztás élénkülése közelebb viheti a kormányt a hiánycél tartásához jövőre. A kérdés egyrészt az, hogy milyen eszközökkel lehetne a fogyasztást pörgetni, illetve, hogy ez nem veszélyeztetné-e más célok elérését, például az infláció kordában tartását vagy a forint stabilitását.

Valóban igaz az a sokat hangoztatott nézet, hogy a magyar költségvetés erősen ráutalt a fogyasztáshoz kötött bevételekre. Az áfabevételek súlya 2022-ben a GDP 10 százalékát tette ki Magyarországon, amivel az EU-ban csak Horvátországban találkozhatunk magasabb aránnyal (13 százalék fölött), miközben az EU átlaga 7,5 százalék. Ehhez azt is érdemes hozzátenni, hogy a 2020-as, legutolsó elérhető adatok szerint az áfarés (az elméletileg lehetséges áfabevételi maximum és a valójában beszedett áfa közötti különbség) Magyarországon 5,1 százalékra csökkent, miközben az EU átlaga 9,1 százalék. Ráadásul az általános áfakulcs is 27 százalék itthon, ami a legmagasabb érték az unióban. Mindebből azonnal világossá válik, hogy

a fogyasztás volumenének várt alatti teljesítménye, illetve a gazdaság lehetséges szürkülése miért okoz ilyen jelentős problémákat a költségvetés bevételi oldalán idén.

A fogyasztás élénkítése ilyen helyzetben kézenfekvőnek tűnik. A kérdés az, hogy ezt hogyan lehet úgy elérni, hogy közben a kockázatok és mellékhatások mérsékeltek maradjanak. Ebből a szempontból jó és rossz hírek is vannak.

Jó hír, hogy az ország külső egyensúlyi pozíciója drámaian javult a tavaly év végi, katasztrofálisnak nevezhető helyzethez képest. A folyó fizetési mérleg a második negyedévben már pluszba lendült, ahogy az energiaszámla bezuhant (kitüntetetten a földgáz árának esése miatt), valamint azért, mert a belső kereslet nagyon elgyengült. Nem arról van szó tehát, hogy a fogyasztást akkor próbálnánk meg élénkíteni, amikor a külső egyensúlyi pozíció jelentős hiányt mutat.

A fogyasztás által generált némi többletimport nem lenne elviselhetetlen teher a jelenlegi helyzetben.

Bonyolultabb kérdés a „hogyan”. A fogyasztás volumenének emelése

a megtakarítások rovására,

a bérek emelése révén,

vagy a hitelezés felpörgetésével érhető el.

Utóbbinál a kormány elvárásának eleget téve a bankok máris lecsökkentették hitelkamataikat, amivel valóban javulhat a hitelezés dinamikája. A mértéke a javulásnak ugyanakkor bizonytalan. A lovat oda lehet vinni a folyóhoz, de hogy igyék is, az már egy másik kérdés: a 2022-es energiasokk és a jelenlegi fogyasztási sokk után, óvatossági megfontolások miatt vélhetően időbe telik, míg ütemesen bővülni kezd a hitelezés.

Másik oldalról, az elkölthető jövedelem növekedésére a bérek emelése kínálkozik egyedüli elérhető megoldásként: egyrészt a szociális transzfereknél nem várható emelés (hiszen a költségvetés helyzetét is rontaná), miközben a munkanélküliség még mindig rendkívül alacsony, így ezen a területen olyan sok tartalék nem áll rendelkezésre.

A bérnövekedés azonban a gazdaság teljesítőképességétől tartósan nem szakadhat el, mert az inflációt generálhat.

Itt érkeztünk el talán a legnagyobb kihíváshoz: az infláció továbbra is igen magas, és bár az elmúlt hónapokban látott ütemes csökkenés a következő hónapokban vélhetően folytatódni fog, várakozásom szerint jövőre is számottevően a jegybanki, 3 százalékos cél felett alakulhat a pénzromlás átlagos üteme. A fogyasztás komolyabb élénkítése ilyen helyzetben az inflációs cél elérését nehezítheti meg. Ráadásul, mivel az infláció már huzamosabb ideje magas (évek óta a jegybanki cél felett tartózkodik), ezért a magas szinten történő beragadásának kockázata nem elhanyagolható. Emiatt az MNB-nek pedig továbbra is magasan kellhet tartania a kamatokat, ami hűti azt a gazdaságot, amit éppen élénkíteni szándékoznak.

Felsejlik ilyenkor az inflációs cél megemelésének lehetősége, hiszen magasabb inflációs cél mellett a kamatokat nem kellene olyan magasan tartani. Ennek a lépésnek azonban, bármennyire is vonzónak tűnhet elsőre, jelentős kockázatai vannak. Itt van mindjárt a forint árfolyama: miközben az év első négy hónapjában a feltörekvő piaci devizák közül a világ legjobb teljesítményét a hazai fizetőeszköz nyújtotta, ez nyár elejétől megfordult, és azóta a forint sokkal gyengébben szerepel.

Pedig csak annyi történt, hogy az MNB a széles körben várt kamatcsökkentési ciklusát, a vártnak megfelelő ütemben megindította. Nem nehéz kitalálni, milyen hatása lehetne a forintra nézve annak, ha hirtelen a piaci várakozásoknál jóval gyorsabban kezdene az MNB kamatot csökkenteni.

Érdemes látni azt is, hogy a régióban Magyarországon a jelenlegi inflációs cél is viszonylag magasnak mondható.

Csehországban 2, Lengyelországban és Romániában 2,5, Szerbiában pedig 3 százalék a cél (vagy az inflációs célsáv közepe).

Természetesen továbbra is mindenki arra vár, hogy Magyarország végre megkapja a felfüggesztett európai uniós forrásokat, amivel a gazdasági növekedés további lendületet kaphatna, és ami nyilván a költségvetésre is nagyon jó hatással lenne, nem beszélve a kockázati megítélésről. Ezzel kapcsolatban egyelőre továbbra is bizonytalanság uralkodik, bár az elmúlt hetekben megjelentek olyan híresztelések is, hogy most már tényleg közel lehet a megállapodás.

Az enyhülő, de továbbra is magas infláció, a várhatóan folytatódó kamatcsökkentési ciklus és a kormányzati igyekezet a fogyasztás növelésére a forint árfolyamában elég bizonytalan időszakot vetít előre. Egy ilyen környezetben az MNB várható kamatcsökkentési ütemét is kérdőjelek övezik: a gyenge gazdasági helyzet alacsonyabb kamatokat indokol, ugyanakkor az infláció még nincs legyőzve. A következő hónapokban benne van a levegőben, hogy a piac vagy túl enyhének, vagy túl szigorúnak ítéli a jegybank lépéseit, ami a forint megnövekedett volatilitásában ölthet testet, különösen a kamatdöntéseket követő időszakokban.

