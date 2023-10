Nem térnek vissza a régi szép idők Magyarországon, de ettől még nincs világvége

Vége azoknak az időknek, amikor alacsony kamatok és infláció mellett magas volt a növekedés, és most a költségvetésnek sincs tere a gazdaság élénkítésére, emiatt a korábbi évekbe látott 5% körüli növekedés sem reális már - mondták el a közgazdászok a Portfolio Budapest Economic Forumán. A konferencián a magyar munkaerőpiac kilátásairól is szó volt, ahol a beszélgetésben részt vevők egyetértettek azzal, hogy a magyar munkavállalók helyzete a magas nominális béremelkedés ellenére sokat romlott az elmúlt 1-2 évben, és abban is egyetértés mutatkozott, hogy a munkaerőhiány problémáját nem lehet egyhamar orvosolni. Az egyik panelbeszélgetésen szó volt a globális kilátásokról, és itt sem volt rózsás a hangulat: a nagygazdaságokban csak lassú helyreállás várható, miközben jelentős a kockázata egy újabb ársokknak. Ha ez megtörténik, annak súlyos következményei lesznek.

Szép lassan áll helyre a világ, de a kockázatok súlyosak

Az amerikai gazdaság teljesítményét mindenki döbbenten figyeli: arról volt szó, hogy a monetáris szigorítással együtt a gazdaság beleáll a földbe. Ehhez képest az amerikai gazdaság olyan, mint a „zombik a filmben: belelőttek már három tárat, és még mindig jön” – mondta Tardos Gergely, az OTP Bank Elemzési Központjának igazgatója a Budapest Economic Forumon. Elmondása szerint a fiskális stimulus kifutásával visszaesés lehet, de a Demokrata Párt nem szeretné, ha a választások előtt állna földbe az amerikai gazdaság.

Tardos szerint most vagyunk abban a szakaszban, amikor az amerikai jegybank a kamatemeléssel próbálja lassítani a gazdaságot, és általában a monetáris szigorítási ciklust recesszió követi. „A puha landolás időnként megvalósul, időnként nem” – mondta, de szerinte nem lehet megmondani, hogy a puha landolás megvalósítható-e, a legnagyobb kérdés most az, hogy lassulás vagy recesszió lesz-e.

Minden recesszió puha landolással indul

– emlékeztetett Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt vezető stratégája. Móró elmondta, hogy az amerikai hitelek között nagyobb a fix hitelek aránya, ezért később jön el a fékeződés, mint Európában, ahol több a változó kamatozású hitel.

Az erős dollárt és a magasabb hozamszintet nem szereti a mi régiónk devizapiaca – mondta Tardos. Egyelőre úgy tűnik, hogy egy évnyi stagnálás után a harmadik negyedévben egy enyhe recesszióba csúszhatott bele az európai gazdaság. Az amerikai magas állampapír-hozamok miatt Európában is nőnek a hozamok, ez dollárerősödéssel jár együtt, ami nem szokott jót tenni a régiós devizáknak.

Ha a dollárban és a forintban denominált hozamkötvények nagyjából hasonló szinten vannak, akkor a befektetők elgondolkodnak, hogy hova fektessenek, vagyis a magyar hozamok esése limitált lehet – mondta Móró, arra utalva, hogy több feltörekvő országban is dollárban jegyzett kötvények vannak számottevően.

Ami Európát illeti, az energiakrízis hatásai múlóban vannak, ennek el kellett volna hoznia a növekedést – mondta Tardos Gergely a korábbi várakozásokról. Nem ez történt, az európai gazdaságra jelentős hatást fejt ki az Európai Központi Bank monetáris szigorítása. Németország gyengén teljesít – említette meg. Móró rácsatlakozott erre azzal, hogy azt mondta: van egyfajta ipari exodus Európából, főleg Németországból, részben a magas energiaárak miatt. Az európai ipar versenyképessége romlott: nem bíznak a piaci szereplők és vállalatok abban, hogy tartósan alacsony energiaárakkal lehet számolni Európában – mondta a Concorde vezető stratégája.

A beszélgetést moderáló András Bence, a Citi EMEA Finance senior igazgató-helyettese felvetette, hogy az infláció nem úgy csökken a nagy gazdaságokban, ahogy azt várták. Tardos erre úgy válaszolt, hogy amióta a tetőzés megvolt, viszonylag következetesen jön le az infláció, és a havi átárazódás is csökkent, de még ez is magasabb, mint a cél. A bér- és szolgáltatásvezérelt inflációt nehéz lehozni, a munkaerőpiac ugyanis nem hűl egyáltalán, Európában mindenkori mélyponton van a munkanélküliség, és 4% körül van a bérdinamika, ami nagyon magas. Móró Tamás emlékeztetett, hogy az Egyesült Államok autóiparában 30-40%-os bérnövekedés történt az elmúlt három évben. Szerinte az inflációt nagyon nehéz lesz leszorítani, ezért a jegybankárok nem is nagyon akarnak még kamatcsökkentésről beszélni.

Az elemzők kitértek Kínára is. Tardos szerint a növekedés tartósan alacsony, 2-3%-os szintre áll be, ugyanis a munkaerő-kínálat gyors növekedése, az urbanizáció, a hitel- és ingatlanvezérelt boom kifulladóban vannak.

A kínai ingatlanboom mértékét Magyarországon elképzelni sem tudjuk

– mondta Tardos, aki emlékeztet, hogy Kínában a GDP 16-18%-a ment lakáspiacba, ami elképesztő mennyiség. Ebből nagyon nehéz jól kijönni az OTP elemzési igazgatója szerint. Móró szerint a kínai lassulásnak előnye is van, hiszen a kínai lassulás lenyomja az energiaárakat. A Concorde stratégája arra számít, hogy Kína továbbra is termelni fog, és hozzájárul a termék-dezinflációjához globálisan.

Tardos alacsony növekedésre számít a fejlett világban jövőre, az infláció lassan közeledik majd a célhoz, a jegybankok óvatosan fognak kamatvágásba kezdeni. Az OTP szerint a koronaválság előtti alacsony kamatok nem fognak visszatérni, a hozamok magas szinten maradhatnak. A jegybankoknak tartósan reálkamatot kell tartaniuk, és a hozamok időprémiuma tartósan pozitív lesz: a rövid hozamok lejönnek, a hosszú hozamok kevésbé. Hasonlóra számít a Concorde is Móró elmondása szerint. Ha sikerül elkerülni egy olajár-sokkot, akkor nem lesz drámai a helyzet.

Ha a jelenlegi árszinten kapunk egy újabb energiasokkot, az nagyon fájdalmas lenne Tardos Gergely szerint. Erre ugyanakkor nincs ráhatásunk – tette hozzá. A globális gazdaság a töredezés irányába indul el, a rugalmas stratégiák ilyenkor felértékelődnek. Móró Tamás elmondta, hogy a nyugati vezetők mindent megtesznek azért, hogy elkerüljük a sokkot, Joe Biden például Izraelbe és Jordániába látogatott, hogy megpróbálja elkerülni az eszkalációt.

A kínai beruházások nem különböznek sokban a nyugatiaktól

A kínai tőkebeáramlásról szólt a következő kerekasztal-beszélgetés. Szilágyi Balázs, a Contemporary Amperex Technology Co. közügyekért felelős vezetője elmondta, hogy a kínai akkumulátorgyár építése a tervek szerint halad, három éven belül elindulhat a termelés. A munkaerőpiaci problémákat részben kínai vendégmunkásokkal oldják meg, de ők csak átmenetileg maradnak ott, hogy megosszák a tapasztalatokat.

Szunomár Ágnes (egyetemi docens, Corvinus Egyetem) hozzátette ehhez, hogy a kínai és nyugati tőke-beáralmlás között nincs érdemi különbség, mindketten összeszerelést hoznak. Ami az ellátási láncokat illeti, a beszállító láncokon a magyar KKV-k csak egy pontig rúghatnak labdába, a kínai vállalatok ugyanis kiépült kapcsolatrendszerrel érkeznek Magyarországra. Szunomár elmondta, hogy tiltakozások más országokban is vannak a környezetvédelmi szempontok miatt, Kínában is megtörtént már, hogy a társadalmi ellenállás miatt máshol kellett létrehozni egy akkumulátor-gyárat, nem az eredetileg tervezett helyén.

Szép-Tüske Rita a HIPA befektetésösztönzési és támogatási vezérigazgató-helyettese emlékeztetett, hogy bár manapság olvashatjuk a legtöbb hírt az ázsiai beruházásokról, de már korábban is települtek Magyarországra ázsiai vállalatok. Az akkumulátor-gyártás piacnak a 95%-át magának tudó top 10 vállalatból 6 kínai, a többi koreai és japán. Ők azért érdeklődnek Magyarország iránt, mert itt vannak a vevői főleg, kérdéseik pedig általánosságban a piaci környezetről szólnak elsősorban. Emellett az utóbbi időben egyre több kérdés érkezik felőlük az energiaellátással kapcsolatban.

Nem tér vissza többé az alacsony infláció és a magas növekedés kora

A következő kerekasztal-beszélgetés a magyar gazdaság kilátásairól szólt, a panelt Felfalusi Péter, az Instrum vezérigazgatója vezette. Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője szerint jövőre 2,5-3,5% környékén lehet a magyar gazdaság növekedése. A fogyasztás miatt a CIB kicsit óvatos a növekedéssel kapcsolatban, a fogyasztás ugyanis nem fog azonnal helyreállni a reálbérekkel együtt. A háztartásokat nagyon komoly sokk érte ugyanis. Trippon szerint akkor áll helyre a gazdaság, ha az embereknek visszatér a bizalma.

A beérkező adatok és a józan ész is azt diktálja, hogy ez egy lassú kilábalás lesz

– mondta e közgazdász.

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője szerint arról is beszélni kell, hogy mennyi globális kockázat van jelen, ezektől pedig nem tudunk elvonatkoztatni kis, nyitott gazdaságként. Középtávon az is nagyban befolyásolja a növekedési kilátásokat, hogy mi lesz az EU-s forrásokkal. „Mindenki azzal a feltételezéssel él, hogy lesznek uniós növekedések és ez hajtani tudja a gazdaságot” – mondta Virovácz, aki szerint nem lenne szép, ha felvázolnák az uniós források nélküli hiányt. Ők is 3% körüli növekedést várnak. Trippon szerint a 3-4%-os növekedési szint fenntartható, a korábbi évek ennél nagyobb növekedése nem volt fenntartható.

Számtalan politikai kérdésről kéne beszélni, de ezekről nem tudunk beszélni, mert nem látjuk előre – válaszolta Virovácz Felfalusi Péter kérdésére, amelyben a lengyel választás EU-s pénzekre gyakorolt hatását firtatta. Az ING közgazdásza szerint az alsó szinteken látott tárgyalásokból az következik, hogy megkapjuk a forrásokat, de ez mindenképp politikai színtéren dől majd el. Ha lesz uniós megállapodás – amellyel kapcsolatban Virovácz optimista –, akkor 3-4% körül nőhet a gazdaság. Ha ez nem történik meg, akkor

Magyarország visszatér a 2010-es szintre, időben ugrunk egyet hátrafelé.

Az ING közgazdásza szerint az infláció csökkenése nem egyenletes szakaszon történik majd: 20% feletti szintről 7%-ra könnyű volt lehozni, de innen elérni a 3%-ot sokkal nehezebb lesz, főleg, hogy ennek lesz növekedési áldozata. Szerinte emiatt még 2024-ben is „összefeszülés” lesz a gazdaságpolitika két ága között, de lassú inflációcsökkenés várható.

Trippon egyetértett azzal, hogy az infláció csökkenése most lesz igazán nehéz, a jövő év átlagában 5% körül lehet az infláció, ami még mindig köszönő viszonyban sincs az inflációs céllal, 2025-ig várni kell arra, hogy a célsávba kerüljön az év/év ráta. Trippon szerint

az aranykor, amikor egyszerre volt magas növekedés és alacsony infláció, egy időre eltűnt.

Lehet, hogy a következő években magasabb és volatilisebb inflációs környezetben kell majd működni, az utóbbi főleg a geopolitikai feszültségek miatt lehet. Példaként említette az olajárak emelkedését, amelyek újabb inflációs sokkot indíthatnak el.

Attól, hogy magasabb az inflációs környezet, még nincs világvége

– mondta Virovácz, aki szerint tartósan magasabb kamatkörnyezetben is lesz növekedés, más szerkezetben és más forrásokból, hiszen korábban is volt már ilyen. Virovácz szerint jó dolog, hogy az ingyenpénz kora nem tér vissza, 5-6-7%-os forrásköltség mellett már mindenki meg fogja gondolni, hogy milyen hatékonyság-növelő beruházásokat hajt végre, mindenki rá lesz kényszerítve, hogy kitermelje ezeket a forrásköltségeket.

A munkaerőpiac oldaláról nem fog árrobbanás bekövetkezni, de nem is fogja segíteni a dezinflációt – mondta Trippon Mariann, aki szerint jövőre is két számjegyű nominális béremelkedés várható. Szerinte nagyon fontos, hogy a reálbérek emelkedését ne nagyon térítsék el a termelékenységtől. „Ha megint elkezdjük fűteni a gazdaságot, akkor a külső egyensúlyunk azonnal elromlik” – mondta. Virovácz szerint nagyon fontos kérdés, hogy az Államadósság Kezelő Központ jövőre milyen konstrukciókkal áll elő: fogyasztást vagy megtakarítást ösztönzi-e, ez döntheti el ugyanis, hogy jövőre felfelé kanyarodik-e az infláció.

A költségvetést is érintették az elemzők, Trippon szerint a megemelt hiánycéllal csak „kis bajban” van a tarthatóság, és nagy kérdések övezik a jövő évi 3% alatti hiánycélt is. A CIB elemzője szerint bevételi oldalon vannak kiigazítások, de kiadási oldalon olyan terhek égtek be, amelyekkel nehéz mit kezdeni (rezsitámogatás, államadósság-szolgálat költsége stb.). Ahhoz, hogy a 3%-os hiánycélt tartsuk, elsődleges többletre van szükség, és nincs mozgástér fiskális stimulusra – mondta.

Virovácz szerint a költségvetés akkor áll helyre, ha a fogyasztás helyreáll, mert a bevételek döntő része a fogyasztáshoz kötődik. Szerinte el kell fogadni ezt a helyzetet, „ezt a vihart ki kell ülni” – mondta Virovácz. Az új EU-s költségvetési szabályok is fontosak lesznek, az ING elemzője arra számít, hogy akár 4%-os folyó hiányt is megengedő szabályozás lesz, ami szerinte tartható.

Infláció feletti, évi többszöri béremelés? Mégis hol?

Magyarországon a vállalatok egy részének jól megy, mások veszteséget termelnek, és ebből következik a béremelés mértéke is – mondta Baja Sándor, a Randstad Hungary ügyvezető igazgatója. Emiatt szinte senki nem emelt infláció felett bért. Azok a cégek, akiknek jól megy, nem emeltek inflációval bért, és összesen a cégek 18%-a emelt kétszer a tavalyi évben, és nem is terveznek idén sem többszöri béremelést.

A Richter Gedeon pont egy olyan cég, amely infláció felett emelte a bért, cáfolt rá Baja Sándorra Erdei Katalin, a vállalat HR-igazgatója. Erdei arra számít, hogy kemény bértárgyalások lesznek, inflációs előrejelzésként a hivatalos előrejelzést használják, de nagyon nehéz most a béreket tervezni a bizonytalan inflációs kilátások miatt.

Szigetvári Ágnes, a Diófa Alapkezelő HR-igazgatója szintén azt mondta, hogy csak átgondolt bérstratégiával lehet a munkavállalókat megtartani, hiszen a munkaerő fluktuációja sokkal költségesebb, mint a megtartása. Ő is kiemelte a bizonytalan környezetet, emiatt a munkavállalóknak egyre fontosabb a kiszámíthatóság, inkább a bruttó alapbért tartják fontosnak, mint az egyéb béren kívüli juttatásokat, utóbbiak közül elsősorban az élethelyzethez kötött béren kívüli juttatások a népszerűek.

A KSH számai szerint az átlagos béremelkedés eddig 17% felett volt. Kerestem, hogy hol van ez, de nem találtam meg

– mondta Baja Sándor, aki elmondta, hogy egyes városi legendák szerint már nem a fizetés a legfontosabb a munkavállalóknak. „De” – mondta, ez minden országra igaz. A munkavállalók 5 és 15%-os alapbéremelést várnak el, az átlag valahol 10% körül lehet, az emberek próbálják visszapótolni az elveszett vásárlóerőt, de nem nagyon tudják, mert a cégeknek nem megy olyan jól.

Egyre elterjedtebb gyakorlat, hogy a munkavállalók megvárják az írásos ajánlatot egy más vállalattól, majd ezzel mennek be a cégük HR-osztályára, hogy nagyobb bért követeljenek – mondta Erdei Katalin. A Richter egy optimista és egy pesszimista szcenárióval is készül, a több részletben történő évközbeni bérfejlesztés a jövő évet is jellemezheti a vállalatnál, a munkaerőpiaci helyzet ugyanis nehéz, nem könnyű munkaerőt találni. Erdei elmondása szerint

Nem biztos, hogy az infláció váltja ki elsősorban a bérfejlesztést.

Az elmúlt hetekben összeesett az IT-piac, egyre több bejelentkező van az informatikusok körében. A mérnököknél nagy probléma, hogy nem tudnak a pályakezdők angolul, pedig általában külföldi vállalatok keresnek mérnököket. Jogászt meg marketingest senki nem keres ebben a lakásban – mondta Baja Sándor.

Szigetvári Ágnes elmondta, hogy ha Magyarországon nincs meg az a munkaerő, amit a beruházás igényel, a kontrollált bevándorlásnak van létjogosultsága. Erdei Katalin ezzel egyetért, de hozzáteszi, hogy ezeket az embereket integrálni is kell, és nem tudható, hogy mennyire vagyunk erre felkészülve. A Richternél mérlegelték ennek a lehetőségét, de mindig elvetették, a gyógyszeripar ugyanis olyan szabályozott terület, ahol nehéz lenne a külföldi munkaerővel betölteni az igényt. Baja Sándor szerint a minőségi munkaerőért harc van. Hozzátette:

Nem kegyet gyakorlunk, amikor beengedjük őket, hanem ők segítenek rajtunk. Ezt kéne megérteni Magyarországon.

