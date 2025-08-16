Nagyot nyert Putyin a Trump-találkozóval, de még nincs vége - 5 fontos válasz az alaszkai csúcsról

Bár jót beszélgetett Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, érdemi áttörés nem született a tegnapi alaszkai csúcson, egyedül annyiról sikerült megállapodni, hogy folytatják a dialógust. Ezzel a kimenetellel Oroszország jár a legjobban, hiszen újabb szankciós vagy katonai nyomás nélkül tudják folytatni az Ukrajna elleni inváziót, a következő tárgyalások során pedig még jobb helyzetben lesznek. Megnéztük, mi történt a Trump-Putyin csúcson és azt is kielemeztük, mi lehet a folytatás.

Miről beszélt Putyin és Trump?

A két vezető két és fél órán át beszélgetett zárt ajtók mögött Alaszkában, az esemény végül – ahogy várható volt -,

tűzszünet és konkrét megállapodások nélkül ért véget.

Mindkét vezető nagyon pozitív hangnemben beszélt az alaszkai csúcsról, Trump maga azt mondta, hogy „10/10-es” beszélgetés volt, és hogy majdnem mindenről sikerült megállapodni „pár apróságot” és egyetlen kifejezetten fontos dolgot kivéve.

Eddig annyit tudni a sajtóba kiszivárgott információk alapján, hogy Trump végig a tűzszünetért lobbizott, Putyin viszont nem ment ebbe bele. A legtöbb helyzettel foglalkozó elemző úgy látja, az orosz elnök biztos abban, hogy katonai győzelmet fog szerezni Ukrajnában, ezért továbbra is húzza az időt.

Mi lehet ez a „fontos kérdés?”

Egyelőre erről csak találgatni lehet, de

jó esély van rá, hogy arról nem sikerült megállapodni, hogy Oroszország konkrétan milyen területeket tarthat meg Ukrajnából.

Trump álláspontja vélhetően az volt, hogy Oroszország de facto megtarthatja az eddig megszállt „annektált” területeket – az Azovi-tenger partszakaszát, Luhanszkot, a Krímet és Donyeck kb. 80%-át, de Putyin öt teljes ukrán megyét akar bekebelezni. Ez azt jelenti, hogy az orosz vezető igényt tart olyan városokra is, mint Herszon, Zaporizzsja, Kramatorszk vagy Szlovjanszk – több százezres települések, melyekre még orosz katona nem tette be a lábát (Herszon kivételével, melyet 2022 őszéig megszállva tartottak).

Mit szól ehhez Ukrajna?

Ukrajna vezetése egyelőre nem kommentálta a Trump-Putyin találkozót, sőt, egyébként az európai országok, NATO-vezetők is csöndben vannak egyelőre az esemény kimenetele kapcsán.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök többször is jelezte korábban, hogy semmilyen megállapodást nem fogad el, amely Ukrajnáról szól, anélkül, hogy ő maga is részt venne a vezetők közti egyeztetésen.

Állapodjatok meg!”

(Make a deal!) – ennyit üzent Zelenszkijnek Trump elnök egy interjúban, melyet a Putyinnal való beszélgetés után adott az amerikai vezető.

Amerika szövetségesei most vélhetően azon gondolkoznak, hogy tudnak úgy kommunikálni, hogy elégedetlenségüket fejezzék ki, de ne sértsék meg túlságosan Trumpot, aki híresen érzékenyen reagál a személyét ért kritikákra.

Mi lesz a folytatás?

A háború folytatódik, emellett jó esély van rá, hogy Trump a következő hetekben Oroszországba utazik, ahol ismét egyeztetnek Putyinnal. Trump említette, hogy Putyin meghívta, bár nincs arról információ, hogy született volna erről konkrét megállapodás.

Arra továbbra is kevés esély van, hogy sikerül összehozni egy Trump-Putyin-Zelenszkij találkozót.

Oroszország illegitim vezetőnek tartja Zelenszkij elnököt és továbbra is azon dolgoznak, hogy elmozdítsák Ukrajna éléről, Ukrajnában pedig rendelet van érvényben arról, hogy senki nem tárgyalhat a Kreml-lel, amíg Vlagyimir Putyin vezeti Oroszországot.

A háború rövidtávú lezárásához azonban mindenképpen szükséges lenne valamilyen formában egy orosz-ukrán tárgyalás is, vezetői szinten.

Tulajdonképpen ki járt jól ezzel az egésszel?

Oroszország – ez talán egyértelműen kijelenthető.

Nyilván, erős szimbolikája van annak, hogy vörös szőnyeggel várták Putyint Amerikában, ezzel hivatalosan is visszatért Moszkva a nemzetközi porondra, de a Kreml szempontjából rövid távon fontosabb, hogy Trump nem tudta érdemben előremozdítani a háború lezárását. Putyin egyelőre megúszta a belengetett 100-500%-os másodlagos vámokat és az újabb szankciókat, időt nyert, hogy még több területet szerezzen meg Donyeck megyében és megindítsa az ukránok által hetek óta emlegetett zaproizzsjai offenzívát.

Az amerikai elnök egyelőre lehiggadt, sikerült meggyőzni arról, hogy Putyin le akarja zárni a háborút, elképzelhető, hogy hetek, hónapok kérdése lesz, mire megint olyan dolog történik, ami miatt „bekeményít” Moszkvával szemben.

Addig pedig Putyin időt kap arra is, hogy egyrészt jobb tárgyalási helyzetbe hozza magát, ha folytatódik a diplomácia (úgy érzi, minél nagyobb területet foglal el a Donbaszból, annál inkább követelheti magának az egész térséget), másrészt felkészítse gazdaságát, haderejét arra, ha az amerikaiak mégis bekeményítenek.

Címlapkép forrása: Kremlin Press Office/Anadolu via Getty Images