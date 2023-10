A kormány komoly változásokat tervez a magyar adószabályokban

Változnak a külföldi jövedelmek, az agrártámogatások adómentességi szabályai, valamint könnyítést kapnak a távközlési különadó hatálya alá eső cégek. A kormányzat átírja az áfaszabályokat is, valamint a jövedéki termékek adózásán is módosít. A csomagban tisztázzák az amerikai-magyar adóegyezmény felmondása utáni eljárásrendet. Emellett búcsúzik jövőre a telekommunikációs különadó.

Az egyik legjelentősebb változás a most társadalmi egyeztetésre küldött adócsomagban, hogy a külföldi jövedelmek adóztatása területén történik. Az új rendszer alapján az előadói, művészeti és sporttevékenységekből származó jövedelem adókötelezettségét a tevékenység végzésének helye szerinti államban kell megfizetni.

Ez azt jelenti, hogy ha egy magyar állampolgár egy másik országban végzi munkáját a felsorolt tevékenységi körökben, akkor az adózása a tevékenység helye szerinti országban fog megtörténni. Ez a változás azokat a személyeket is érinti, akik külföldi tevékenységükből származó jövedelmet nem maguknál, hanem más személynél helyezik el.

Az agrár csoportmentességi támogatások új szigorításokat kapnak a törvényjavaslat értelmében. Ennek célja, hogy az Európai Unió belső piacával és a vidéki térségek fejlődésével összhangban legyenek. A támogatásokat csak olyan mezőgazdasági és erdőalapú ágazatok számára engedélyezik majd, amelyek megfelelnek az új előírásoknak.

Az erdészeti támogatások helyett mostantól az „erdőalapú” támogatásokra vonatkozó részletes szabályok érvényesek. Emellett az új rendeletek pontosabban meghatározzák, hogy milyen támogatások számítanak elfogadhatónak az adózási célokra.

Az uniós jognak való megfelelés lényegében itt azt jelenti, hogy a támogatás indokolatlanul nem érintheti a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétesen. Vagyis a nem eredményez a piac által nem előidézhető érdemi fejlődést, a szakpolitikai célkitűzés megvalósításához megfelelő szakpolitikai eszköznek minősül, arányos, vagyis a minimálisan szükséges támogatás („arányosság”), átlátható, azaz minden releváns információt az uniós tagállamok, a Bizottság, a gazdasági szereplők és a nyilvánosság rendelkezésére bocsátanak. Fontos még, hogy az nem torzítja a kereskedelmet és a versenyt – ezt a Bizottság úgy értékeli, hogy „mérlegelési tesztet” végez, azaz megvizsgálja, hogy a támogatás milyen pozitív és negatív hatásokkal lehetnek a tagállamok közötti versenyre és kereskedelmi feltételekre.

Átírják az egyéb jövedelmek szabályozását és a családi kedvezményeket

Az alacsony adókulcsú államokból származó kamatok, osztalékok és értékpapír elidegenítéséből származó jövedelem adókötelezettsége is módosul. Az új rendszer szerint az ilyen jövedelem esetében a kapcsolódó adókötelezettség megszerzésekor a jövedelem értékével megegyező értékűnek kell tekinteni, ahol az értékét az árfolyamnyereség szabályok alkalmazásával kell meghatározni.

Ezenkívül az olyan államokban belföldi illetőséggel bíró személyek által fizetett kamatokat is adókötelezettség terheli majd, amelyekkel Magyarországnak nincs hatályos kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye.

Ezen szabályok azonban nem vonatkoznak az OECD-tagállamokban székhellyel rendelkező személyek által kibocsátott értékpapírokra és kamatokra. Mindez számos szempontból is indokolt lehet: egyrészt a globális minimumadó bevezetése miatt. Másrészt azért is mert az uniós adózási fekete lista szabályai is változtak, amely az adóparadicsomokba menekített vagyonoknál alkalmaz szigorúbb követelményeket.

Az új törvény értelmében a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személyek után járó családi kedvezmény összege ugyan nem változik, de igénybe vehető lesz a súlyosan fogyatékos személyek után még akkor is, ha az betöltötte a 18. életévét, de csak akkor, ha a magasabb összegű családi pótlék helyett fogyatékossági támogatásban részesül.”

Az kisebb módosítás, hogy a 30 év alatti anyák szja-kedvezménye érvényesítéséhez az adóbevalláshoz tett nyilatkozat kell, amelyen fel kell tüntetni a kedvezményre való jogosultság jogcímét, a gyerek(ek) nevét, adóazonosító jelét, magzat esetében a várandósság időszakát.

Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek definíciója is változik. Az új rendszer szerint ezek csak olyan pénzpiacokon köthetők, amelyeket a felügyelettel rendelkező pénzpiaci hatóságok ellenőriznek.

Az ügyletek folyamatos ellenőrzése és az adózók részletes számolási kötelezettségek teljesítése is bevezetésre kerül.

Változik több társaságjogi szabály is

Az adózók számára újabb kötelezettségek jönnek létre, ha közvetlenül vagy közvetve legalább 25 százalékos közvetlen vagy közvetett szavazati jog-részese, tőkerészese vagy nyereségrészese egy másik személynek. Ez az intézkedés a vállalatok közötti tulajdoni kapcsolatokat pontosabban szabályozza.

A módosítások lehetővé teszik az adóalanyiság gyors újraszerzését olyan esetekben, ahol könyv szerinti értéken megvalósított egyesülés vagy szétválás miatt szűnt meg az adóalanyiság. Az új adóalanyiság az egyesülés vagy szétválás napját követő nappal lép életbe.

Nagyot változnak az áfaszabályok is

Az új törvénytervezet részletes és jelentős módosításokat vezet be az áfatörvényben is. Az új rendelkezés szerint az adómentes termékbeszerzés lehetősége a jogi személyek számára megmarad, feltéve, hogy az értékesítő olyan adóalanyként jár el, aki nem részesül az adott tagállam adómentességében. Itt a könnyítést az jelenti, hogy ez eddig a nyilvántartásba vett adózókra vonatkozik, és nem vette figyelembe a tényleges tevékenységet.

Pontosítja az új módosítási tervezet azt is, hogy a kulturális, művészeti, tudományos és szórakoztató eseményekre vonatkozó belépőjegyek esetén az adó a tényleges megrendezés helyén fizetendő, kivéve, ha a részvétel virtuálisan történik. Idekapcsolódik, hogy az online közvetítés vagy virtuális megoldások által hozzáférhetővé tett szolgáltatások esetében az áfa fizetése a szolgáltatást igénybe vevő országában történik.

Az egyszerűsített számlázás feltételeit kibővítik, lehetővé téve az egyszerűsített adattartalmú számla kibocsátását bizonyos esetekben, ha az adóalany alanyi adómentesség alá tartozik. Ezzel együtt az áfa esetében az adófizetésnál módosítás, hogy önadózással történik, lehetőséget adva az adóalanyoknak az adófizetésre vonatkozó bejelentések online beküldésére is.

Az adóalany az állami adó- és vámhatóság által az adó megállapításához az erre a célra biztosított elektronikus felületen rendelkezésére bocsátott adatokat kiegészíti, módosítja, az adólevonási jogáról és annak gyakorlásáról nyilatkozik, és az így előállított adónyilvántartásból összeállított bevallástervezetet ugyanezen a felületen bevallásként jóváhagyja – derül ki a tervezetből.

Az új rendelkezések meghatározzák, hogy az alanyi adómentesség időszakában az adóalanyok milyen feltételek mellett járhatnak el alanyi adómentes minőségükben. Az új törvénymódosítás bevezeti szétválalsztja a belföldön letelepedett és ezt nem mgtevő adóalanyok szétválasztását.

Ezentúl az új rendelkezések lehetővé teszik a belföldi adóalanyok számára, hogy az Európai Unió más tagállamában válasszák az adómentességet, amiről az érintett adóalanyoknak tájékoztatniuk kell az adott országét, és a magyar adóhatóságot is.

Az adómentesség választásához az adóalanyoknak kötelezően be kell szolgáltatniuk a következő adatokat:

Az adóalany adatai: név, tevékenység, székhely/lakóhely, adószám, elektronikus elérhetőség, telefonszám.

Az érintett tagállam(ok), ahol az adómentességet választják.

Az előző évre vonatkozóan a teljesített tagállami árbevétel éves szinten göngyölített összegéről szóló bevallást minden tagállamra vonatkozóan, ideértve a belföldet is.

Az adatokat negyedévente kell benyújtani, az adott negyedévet követő hónap utolsó napjáig.

Fontos, hogy az adatszolgáltatáskor ellenőrzik azt, hogy a mentességi értékhatáron belül maradtak.

Ha az adóalany tárgyévi göngyölített uniós árbevétele meghaladja a 100 000 eurót (jelenlegi árfolyamon nagyjából 38,5 millió forintot), az érintett év végéig nem lehet újra választani az adómentességet.

Az új szabályok célja az átláthatóbb adózási környezet kialakítása, valamint az adóalanyok számára kibővített lehetőségek biztosítása az adómentesség választására az Európai Unió területén.

Azok az adóalanyok, akik nem rendelkeznek gazdasági célú letelepedési hellyel, lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel Magyarországon, akkor is élhetnek az adómentességi lehetőséggel – ugyanígy 100 000 eurós árbevételhatárig, de ezt azon másik tagállam hatóságához kell benyújtania, ahol székhellyel vagy lakóhellyel rendelkezik.

Viszont ez új számítást tesz szükségesség az áfa alapjának kiszámításánál, különös tekintettel a használt ingóságok, műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek értékesítésére. Az adózóknak 2024 januárjától kell alkalmazniuk az új rendelkezéseket.

A jövedéki adónál is fontos változások jönnek

Szintén az uniós jogharmonizáció részeként átírnák az adófelfüggesztési eljárás szabályait, azokban az esetekben, amikor jövedéki termékeket szállítanak az Európai Unió területén belül. Ez magában foglalja a harmadik országokon – tehát akár EU-n kívüli államon – keresztül történő szállítást is. A módosítások kitérnek azokra az esetekre, amikor a jövedéki terméket az EU területéről kiviszik vagy ha külső árutovábbítási eljárás alá vonják.

Ilyen lehet, ha az adóraktár engedélyese adóraktárból vagy bejegyzett feladó az importálás helyéről egy másik adóraktárba szállít, vagy exportálás céljából arra a helyre viszik a termékeket, ahol azok elhagyják az Európai Unió területét. A módosítások kitérnek a kereskedelmi célú szállításokra is. Ezek olyan szállításokat jelentenek, ahol a termékeket egyik tagállamból egy másikba szállítják át. Ezen szállítások során a feladó köteles megadni a szállítási útvonalat, és az állami adó- és vámhatóság továbbítja ezt az információt a címzettnek.

Az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás akkor fejeződik be, amikor a címzett átveszi a jövedéki terméket, amikor a jövedéki termék elhagyja az Európai Unió területét vagy amikor külső árutovábbítási eljárás alá vonják.

A visszaváltási rendszerrel módosul a számviteli eljárás is

Mivel jön az új, kötelező újrahasznosítható anyagokra vonatkozó visszaváltási rendszer, így a számviteli szabályokat is átírják.

Az új rendelkezés értelmében az értékesítés nettó árbevételt csökkentő tételkén kell az újrahasználható termékek és az önkéntes visszaváltási díjas termékek után fizetett visszaváltási díjat elszámolni. A helyesbítés a visszafizetés időpontjára vonatkozik, és a helyesbítő számviteli bizonylatban rögzített összeget kell majd figyelembe venni.

Az eladott áruk beszerzési értékét változatlan formában kell kimutatni az üzleti évben. Az értékesített betétdíjas göngyölegek bekerülési értékét növelő tételként kell kimutatni, míg a visszavett betétdíjas göngyölegek bekerülési értékével kell csökkenteni az eladott áruk beszerzési értékét. Az értékesített újrahasználható termékek és az önkéntes visszaváltási díjas termékek bekerülési értékének részét képező visszaváltási díjat szintén növelő tételeként kell kimutatni.

Az új szabályok értelmében a vállalkozó által nem újrahasználható termék után fizetett kötelező visszaváltási díj összegét az egyéb ráfordítások között kell elszámolni. Ez vonatkozik a koncessziós társaságnak fizetett visszaváltási díjra is.

Az új szabályokat először a 2024. évben induló üzleti évről készített beszámolókra kell alkalmazni, de az egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi törvénnyel megállapított rendelkezéseket már a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolókra is alkalmazni lehet.

A módosítások során számos fogalmat is pontosítanának a törvény szövegében. Például a "csomagolás" fogalmát kibővítették a "kiterjesztett gyártói felelősség" kifejezéssel, és az "építményi jog" szöveg is bekerül a törvénybe.

Nincs amerikai adóegyezmény, hogyan tovább?

Miután Magyarország tavaly nyáron megvétózta a globális minimumadóról szóló uniós irányelv elfogadását, az Egyesült Államok felmondta a kettős adóztatás elkerülését lehetővé egyezményt. (És ez nem változott azóta sem, annak ellenére, hogy közben a kormány a globális minimumadó ügyében később beadta a derekát.) Emiatt jövőre már új szabályok szerint kell adózni az USA-ban szerzett jövedelmek után. Most az adócsomag néhány szabályt tisztáz ezzel kapcsolatban.

Így az egyezmény hatályát veszti a forrásnál levont adók tekintetében

a legkésőbb 2023. december 31-én fizetett vagy beszámított összegekre, valamint az egyéb adók tekintetében a legkésőbb 2023. december 31-én záruló adózási időszakokra.

Búcsúzik a közművezetékes adó

2025. január 1-jétől hatályát veszti a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény, abból kikerülnek a hírközlési cégek is.

A csatolt hatásvizsgálati lap szerint a közművezetékek esetében a lépés 110,5 milliárd forinttal rontja majd a költségvetés bevételi oldalát.

A szabályozás azt is tisztázza, hogy 2024. január 1-jétől a közművezetékek adó már nem lesz hatályos a hírközlési vezetékek tulajdonosaira, vagyis a távközlési vállalkozásokra. Így arra számít a kormány, hogy a különadó megspórolásával a távközlési cégek a korábban fizetett adónak megfelelő összeget (vagy annak egy részét) beruházásokra fordítják majd. Ez egyébként nem újdonság: egyrészről a kabinet vállalta az Európai Bizottság felé, hogy ezt a különadót kivezeti, valamint Orbán Viktor miniszterelnök is ígéretet tett erre.

Jövőre így 43,359 milliárdnyi bevételkieséssel számol a kormány a büdzsében.

Apróbb módosítás, hogy a légiforgalmi különadónál Izrael kikerül a kedvezményes országok köréből, mert hatályát veszti az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet 5. §-a.

A pénzügyi számlák automatikus cseréje pedig több országgal folytatódhat: Georgia, Ruanda, Saint Kitts és Nevis, Ukrajna és Uruguay, azonnal bekapcsolódnak a rendszerbe.

