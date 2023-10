Így kezelhető a munkaerőhiány Magyarországon: mit kell tennünk a vendégmunkások behívása helyett?

Hogy kapcsolódik össze a harmadik országbeli munkavállalók kérdése a magyar társadalmi egyenlőtlenséggel, az oktatás fejlesztésébe vetett hittel, a munkavállalók jogaival, és a lakhatási kérdésekkel? Talán elsőre meredeknek tűnik egy ilyen logikai kapcsolat, mégis látni fogjuk, hogy milyen égető kérdések következnek abból, ha asztalra tesszük a munkaerőhiány problémáját.

Az alaphír az volt, hogy harmadik országbeli munkavállalókkal pótolná a fővárosi közösségi közlekedés munkaerőhiányát a BKK-val szerződéses (ún. operátori) viszonyban lévő magánszolgáltató. Ennek kapcsán a Fővárosi Önkormányzat részéről egyértelművé tettem, hogy ez nem jó útja a probléma kezelésének, és magunk részéről ezt nem engedjük százszázalékos tulajdonunkban lévő cégünknél, a BKV-nál.

Ahol pedig nem a Főváros a munkáltató, ott ellenőrizni fogjuk, hogy egy ilyen lépés mennyiben felel meg a közlekedés- és utasbiztonsági, valamint utastájékoztatási feltételeknek, amelyet a külső cég vállalt.

A mostani ismereteink szerinti 20 – leegyszerűsítve – külföldi munkavállaló buszvezetőként való foglalkoztatása túlmutat ezen a lokális ágazati problémán. Valójában ráirányítja a figyelmet arra, hogy akarunk-e bármit tenni a magyar társadalmi egyenlőtlenség ellen, vagy elengedjük az elmúlt években megkezdődött folyamatot, és a napi problémák megoldására koncentrálunk. Mindkét út mellett nyilvánvalóan lehet érvelni, csak azt is látni kell, hogy mindkét út egy nagyon egyértelmű értékválasztást is jelent.

Öt állításom van ennek kapcsán, amelyet érdemes mérlegelni, és ez alapján meghozni ezt a társadalmi döntést.

1. Magyarországnak van munkaerőtartaléka, akikről bűn lemondani. A legutolsó népszámlálás alapján 237 ezer munkanélküli van, amely szám jelentősen csökkent az elmúlt tíz évben, de egészen biztosan olyan társadalmi réteg, akikkel kezdenünk kell valamit. Ezen túlmenően több százezer magyar van, aki tartósan, vagy ingázó jelleggel külföldön dolgozik. Az ő számuk nyilván ismeretlen, de gazdasági aktivitás szempontjából meghatározó erővel bírnak.

Rajtuk kívül az alacsony iskolai végzettségűeket is ebbe a körbe sorolhatjuk, és van még egy társadalmi csoport, csak keveset beszélünk róluk. Ő azok, akik minőségi munkahely után vágyódnak, és közben gyakran saját magukat zsákmányolják ki. A minőségi munkahely kifejezés nehezen definiálható, de egyre fontosabb kell legyen számunkra. Egy tanulmány alapján „a munkahely minőségét valahogy úgy lehetne körülírni, mint azoknak a nagyrészt objektíven megfigyelhető munkafeltételeknek – a bérezésnek, a munkaidőnek, a munkahelyi egészségnek és biztonságnak, a fizikai és mentális megterhelésnek, a vezetői gyakorlatoknak, a munkaközösségnek és a munkavállalói képviseleti lehetőségeknek – az összessége, melyet néhány, a munkavállaló által érzékelt szubjektív tényező (köztük a munka-magánélet egyensúlya vagy a munkával való elégedettség) egészít ki és melyet a tágabb munkaerő-piaci és szociálpolitikai beágyazottság (például a foglalkoztatási helyzet, a munkajogi szabályok és a szociális ellátásokra való jogosultság) is befolyásol.” (Kisgyörgy Orsolya: Miért kellenek minőségi munkahelyek? – Új Egyenlőség, 2021.04.14.)

Ebben a négy csoportban lévő potenciálisan, vagy a valóságban is gazdaságilag aktív társadalmi réteg olyan, aki munkaerőtartaléknak számít.

Vitathatatlan, hogy van munkaerőhiány a magyar gazdaságban. Ennek szektoriális jellege eltérő, és mértéke nehezen definiálható. Nem is érdemes belemenni számháborúba, mert valljuk be, egzakt számokat nem kaphatunk. De egy percre sem érdemes elvitatni, hogy ez egy valódi probléma, amit kezelni kellene. A kezelésnek két útja van, amely a fent említett értékválasztásból fakad.

Az egyik, hogy külső erőforrásokat vonunk be. Magyarország számára ilyen lehetőség a határon túli magyar lakta vidékeken élők. Ebben a tekintetben azt gondolom, hogy évekkel ezelőtt megfordult a trend, és inkább ellentétes irányú munkaerő-piaci mozgás van. Ennek oka a bérkonvergencia ütemének megtörése, és a környező országok (természetesen Ukrajna kivételével) előretörése.

Ebben a tekintetben azt gondolom, hogy évekkel ezelőtt megfordult a trend, és inkább ellentétes irányú munkaerő-piaci mozgás van. Ennek oka a bérkonvergencia ütemének megtörése, és a környező országok (természetesen Ukrajna kivételével) előretörése. A külső erőforrások bevonásának másik reális módja (álmodozhat a kormány arról, hogy az általuk vizionált nyugat-európai keresztényüldözés miatt francia munkavállalók tömegei jelennek meg Magyarországon, de ennek nem látjuk jelét) az ún. harmadik országbeli munkavállalók beengedése. Ez utóbbival próbálkozik a kormány, és a folyamat keretének az ún. munkaerőkölcsönzést találta, mint legjobb megoldás. Ez utóbbira, mint problémára még visszatérek.

Tény tehát, hogy van munkaerőhiány. Az is tény, hogy ezzel kezdeni kell valamit. Az a határozott állításom,

ha ezt a problémát úgy kívánjuk megoldani, hogy külföldi munkaerőt hozunk be, akkor azzal a lendülettel lemondunk a magyar munkaerőpiac potenciális tartalékairól.

Azaz kivesszük azt a kényszerítő erőt a rendszerből, hogy költsünk többet az oktatási rendszerre, felzárkóztatásra, gondolkodjunk a magyar munkavállalói jogok erősítésén, és partnernek tekintsük a kollektív érdekérvényesítés valódi szereplőit, a szakszervezeteket.

2. A munkaerőkölcsönzés negatív hatással van a munkaerő-piaci folyamatokra. A minőségi munkahely nem tud olyan lenni, ahol a valódi munkáltató és a munkavállaló között nem létezik érdemi kapcsolat. Márpedig itt az az alap, hogy egy cég kölcsön ad embereket egy másik cégnek. A kontraktus közöttük jön létre, amely nem munkaszerződés, hanem polgárjogi viszony. Ebből következően sajnos sokkal dinamikusabban lehet leépíteni az ezáltal dolgozók („kölcsönzöttek”) számát, mintha ez a munka törvénykönyve alapján lenne szabályozva.

Természetesen a dolgozó nem veszíti el azonnal a munkahelyét, hiszen marad a munkaerőkölcsönző állományában, és várja, hogy valakinek megint kölcsönbe adják. Ez sok esetben másodrangú dolgozói státuszt jelent, nincsen mögötte szakszervezeti védelem, és legfőképpen egy leépítés során a könnyebben „feláldozhatóak” kategóriájába sorolják őket.

3. Bérek felzárkóztatása kell, és nem leépítése. Tény, hogy egyik oka a munkaerőhiánynak, hogy a jobb jövedelmek, minőségi munkahelyek, általános megbecsültség miatt sokan külföldre mennek dolgozni.

Ezt csak úgy tudjuk kezelni, ha képesek vagyunk közelíteni a béreket a magországok felé.

Ezt jelenti a bérfelzárkóztatás programja, amely a bérfelzárkózáshoz képest egy kormányzati politikák által mesterségesen indukált folyamat. Hiszen a bérfelzárkózás csak a piaci folyamatok csordogálása alapján történik, és ennek lassabb is az üteme.

A harmadik országbeli kölcsönzött munkaerő biztosan megtöri a bérfelzárkóztatás ütemét.

Ennek több oka is van. Egyrészt a kölcsönző cég, aki behozza a dolgozókat, az általa kért megbízási díjba (valódi munkahely által fizetett pénz) bele kell számolja az utaztatás, a tudás adaptálásának és a szállás biztosításának a költségét is a bér mellett. Már erősen szkeptikusak lehetünk abban, hogy itt már ténylegesen ki tud jönni úgy a matek az üzleti tervben, hogy a magyar és a kölcsönzött harmadik országbeli bére azonos, és az utóbbira még rá kell számolni addicionális költségeket, valamint a profitot is (enélkül miért is csinálnák ezt a munkaerőkölcsönzők).

De fogadjuk el egy pillanatra, hogy a fenti egyenletnek van olyan megoldása, amely alapján nincsen bérkülönbség. Ugyanakkor a bérek további emelésének munkáltatói szempontból akkor van kényszerítő ereje, ha érdemi az elvándorlástól való félelem. Ha a „főnök elmegyek, ha nem adsz 15%-ot” mondatra az lesz a válasz, hogy „menjél, hozok helyetted külföldit”, akkor jól látható, hogy ebből növekvő munkaerőkivándorlás lesz, és növekvő munkaerőhiány. Ezt pedig ismét harmadik országbeli munkavállalókkal lehet csak kezelni, és már is beindult az ördögi kör, amelynek eleme a munkabérek felzárkózásának elmaradása.

Bérkonvergencia nélkül esélyünk sincsen visszacsábítani a külföldre ment magyarokat. Ez pedig azt jelenti, hogy azt a harcot, amelyet az aktív korú népesség számának csökkenése ellen folytatunk elveszítjük.

4. Munkavállalói jogokat erősíteni kell, nem rombolni. A „kölcsönzött” munkaerő munkaerő-piaci védelme mindig alacsonyabb, mint a normál foglalkoztatottaké. Ennek egyik, és legmeghatározóbb oka a szakszervezeti védernyő hiánya lesz. Magyarországon a szakszervezeti mozgalom alapvetően cégek mentén épül fel. Ezeknek a céges alapszervezeteknek van ágazati és országos szintű kapcsolódási pontja. A dolgozó azonban nem egy konföderációs identitással fog rendelkezni, hanem például a Mercedes alapszervezet tagja lesz. Számára egy kicsit másodlagos is, hogy ez az alapszervezet mely ágazaton keresztül tagozódik bele a szakszervezeti struktúrába, és miért tud ezáltal hatékony, vagy kevésbé hatékony érdekképviseletként fellépni.

Egy „kölcsönzött” munkaerő éppen most van az adott foglalkoztatónál, pozíciója átmeneti, és ezért nehezen elképzelhető, hogy az adott munkahelyi szakszervezetbe lépjen be.

Egy harmadik országból származó munkavállaló esetében pedig végképp elképzelhetetlen egy kollektív érdekérvényesítés megszervezése. Nem csak anekdotikus történeteket ismerünk ennek kapcsán, hanem 2019-ben a Hankook-gyárban miközben sztrájk folyt, az ott dolgozó mongol munkavállalókat a „go, mongol, go” vezényszóval küldték be a munkába, ezzel valójában sztrájktörést követett el a munkáltató.

Ahogy korábban is jeleztem, a minőségi munkahely egyik alapja, hogy meglegyenek azok a gyakran szubjektív elemek is, amelyek révén kiszámítható partnernek tekintik a dolgozók a munkáltatójukat. Ehhez pedig szükség van a kollektív érdekképviseletek munkájára. Ha leépítjük őket, távolabb kerülünk a kívánt céltól.

5. Lakhatás most sincsen rendben. Egyelőre empirikusan nehezebben igazolható terepre tévedek ennek kapcsán, de mikrotörténetek alapján jól látszik, hogy tendencia kezd kirajzolódni. Nyilvánvalóan a munkaerőhiány pótlása érdekében kölcsönzött harmadik országbeli munkavállalók lakhatását valahogy meg kell oldani.

Ennek belátható módon egyetlen eszközei a munkásszállások lehetnek, amelyekből azért jelentős hiány van most is.

A rosszabb társadalmi pozícióban lévő, gyakran ezzel együtt lakhatási problémákkal küzdő magyar dolgozók kerülhetnek érdekkonfliktusba azokkal, akiket a már meglévő munkásszállókra kívánnak beköltöztetni. Nem is az együttélés problémáira gondolok, vagy a kulturális ellentétekre, ezeket kezelhetőnek érzek. Sokkal inkább arra, hogy a munkaerőkölcsönzők helyet „követelnek” magunknak a munkásszállók kapacitásait között, ezt talán jobban meg is tudják fizetni, mint a magyar dolgozók, ezáltal „elveszik” ezeket a helyeket a már ott élőktől.

Természetesen erre lehetne azt mondani, hogy „hát hajrá önkormányzatok építsetek munkásszállókat százat, és ezeret”, de nem részletezve az önkormányzati rendszer gazdasági körülményeit ez kormányzati, és/vagy EU-s források nélkül (ez utóbbit is a kormány osztja el lényegében) esélytelen.

A fenti öt pont az, amely miatt nehezen tarthatónak érzem, hogy önkormányzatként mellé álljunk annak a folyamatnak, hogy harmadik országbeli kölcsönzött munkaerővel kívánjuk megoldani a közszolgáltatások problémáját. Ezzel együtt azt is elismerem, hogy erősen küzdünk a munkaerőhiány mindennapos tehertételével.

Szinte azonnal ezer embernek tudnánk munkát adni a meglévő intézményrendszerünkben.

Érvelésem szerint egy cégvezetőt az választ el egy település választott vezetőjétől, hogy az utóbbinak kötelessége az az napi működési kérdéseken túlnézni, és ehhez társadalmi értékeket társítani. Egy cégvezető esetében nem kell felmerüljön ilyen szempont, mivel az ő feladata az itt és most megoldása.

Jogosan merül fel a kérdés, hogy ha munkaerőhiányt nem harmadik országbeli kölcsönzött munkavállalókkal akarjuk kezelni, akkor mi az alternatívánk.

Először is folyamatosan napirenden kell tartani azt a kérdést, hogy társadalmi felzárkózás nincsen az oktatási rendszer (nem csak középosztály fókuszú) erősítése nélkül. Ez azért több, mint a bérek emelésének a kérdése, hiszen arról is szól, hogyan lehet helyzetbe hozni a többgenerációs kudarccal terhelt, és ezáltal jó minták nélkül lévő fiatalokat. Nyilván kisebb mértékben erre jelent mintaprogramot a Fővárosi Önkormányzat által indított roma fiatalok a közszolgáltatásban program is.

A második tennivaló, hogy részt kell venni a bérek felzárkóztatásában. Azaz kiszámítható bérrendezési keretek kellenek, és muszáj emelni a jövedelmeket.

A Fővárosi Önkormányzat 2024 végéig rendelkezik egy átfogó bérmegállapodással, amely a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez köti a növekményt. Ezt akkor is be kell tartani, ha a kormányzati elvonások, monetáris politika miatti brutális kamatok, és az energiapiac nehézségei mellett nem tudjuk, hogy miből finanszírozzuk a holnapot. Az elmúlt két évben kumulált hatásban 33,4%-kal emelte a Főváros a béreket az intézményrendszerében. Nem lehet erről a folyamatról letérni, mert nőni fog csak a munkaerőhiány.

A harmadik, és ezen biztosan sokat kell dolgozni, hogy minőségi munkahelyek kellenek a közszolgáltatásokban is.

Ehhez nem elég a bérek emelése, erősíteni kell a partnerséget a szakszervezetekkel, minél több területen kell erős kollektív szerződéseket kötni, és legfőképpen alternatívát kell mutatni a munkát keresőknek.

A rövidtávú megoldásokon túl szükség van stratégiai gondolkodásra is. Ennek alapja a remélhetőleg EU-s forrásból induló Fővárosi Foglalkoztatási Paktum program, amely éppen a fővárosi munkaerőpiac problémáinak feltérképezésére (mint pl. a munkaerőhiány) és azokra adott megoldásokra tud összpontosítani

De ugyanígy a potenciális munkaerő-piaci tartalék feltárását szolgálja a komplex támogatási program, szintén EU-s forrás terhére, amellyel a munkaerőpiactól még távol lévő, hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának javítását akarjuk elérni.

Összességében a probléma tehát nem csak létező, hanem ténylegesen jelentős is.

De ha a problémát csak meg akarjuk úszni, azzal társadalompolitikai vélekedésem szerint valójában növeljük a közös gondjainkat. Ferge Zsuzsa 2008-as írásában (Ferge Zs.: Miért szokatlanul nagyok a magyarországi egyenlőtlenségek, Esély 2008/2) három dolgot említett, mint a szélsőségesen erőteljes magyar társadalmi egyenlőtlenség okát.

Az egyik a két világháború közötti zsákutcás fejlődés ma napig tartó hatása, a megosztó nacionalizmus.

A második a magyar neoliberalizmus saját ereje.

Míg a harmadik, mai fejjel talán vitatható módon, az önkormányzatok egyenlőtlen ereje, és lehetőségei.

Ezért azt gondolom, hogy legalább az önkormányzatoknak meg kell tenniük mindent annak érdekében, hogy a munkaerőhiányra adott rossz választ ne elfogadják, hanem meghaladják, és így az egyenlőtlenséget remélhetőleg csökkentsék. Nehéz út ez, és lehet elveszítjük ezt a harcot, de meg kell próbálni, mert más nem fogja helyettünk megtenni.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép forrása: Shutterstock