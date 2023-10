Kimondták a bolgárok a durva gázpiaci húzás valódi okait, amelyek Magyarországnak is kellemetlenek lehetnek

Mi is bűnösök vagyunk azzal, hogy orosz gázt továbbítunk Bulgárián keresztül, és azért vezetjük be a jelentős „energia-hozzájárulást”, hogy egy kicsit fájjon a Gazpromnak, közben pedig arra kényszerítsük Szerbiát és Magyarországot, hogy másfelé tekintsenek – ezeket mondta az ügyre rálátó névtelen forrás a Financial Times -nak. Az egész téma nagyon összetett és számos forgatókönyv azonosítható, amelyek közül egyesek a Magyarországra érkező orosz gázszállítást is érinthetik.

Aszen Vasziljev bolgár pénzügyminiszter névvel nyilatkozott a lapnak, aki a fentieket úgy adta elő, hogy a lépés teljesen összhangban van azzal az uniós céllal, hogy mérséklődjön az orosz gáztól való függőség, és egyébként is csak a Gazprom nyeresége fog csökkenni. Szavai szerint

Az új adó ... teljes mértékben összhangban van az EU azon céljaival, hogy csökkentse az EU függőségét az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól. Mivel a Gazprom-szerződések többségének ára az adott ország leszállítási pontjától függ, az adónak valószínűleg nem lesz hatása a gázárakra a downstream-ágazatban. Csak a Gazprom nyereségét fogja csökkenteni.

A Gazprom profitjának szűkítése abból ered, hogy a szerb és magyar leszállítási pontig felmerülő költségek az orosz céget terhelik, és hírek szerint a bolgár állam 1,2 milliárd eurónyi bevételt akar beszedni ebből a díjból. A bolgár tárcavezető azt is elmondta: előzetesen tájékoztatták az Európai Bizottságot a díj kivetéséről, a Bizottság illetékese pedig azt jelezte a lapnak, hogy vizsgálják a helyzetet (feltehetően a 2019-es gázpiaci direktíva szemszögéből nézik a 10,2 euró/megawattórás díj jogszerűségét).

Vasziljev egyértelműen jelezte azt is, hogy nyomást akarnak helyezni az orosz Lukoilra, hogy adja el a Neftohim finomítót, mert ezt követően a rá kirótt 60%-os nyereségadót rögtön 15%-ra csökkentik. Addig is, amíg ez bekövetkezik, mintegy félmilliárd eurónyi beruházást kényszerítenek a jelenlegi orosz tulajdonosra, hogy leváljon az orosz olaj bekeveréséről a finomítóban. Ez is a tulajdonosváltás kikényszerítése felé mutat, és Vasziljev jelezte is a lapnak, hogy már vannak információik arról, hogy a Lukoil gondolkodik a kiszállásban.

A fentiek összhangban vannak a Portfolio minapi értesüléseivel, miszerint egyrészt a gázpiaci „energia-hozzájárulás” teljes egészében a Gazpromot terheli, azt jogszerűen nem tudja áthárítani az orosz cég a magyar MVM-re a hatályban lévő hosszú távú gázvásárlási szerződés alapján. Másrészt ahogy írtuk: az „energia-hozzájárulás” részben a Lukoil-finomító tulajdonosváltásának kikényszerítéséről szól.

Ahogy egyre több piaci forrással beszélünk, úgy látjuk, hogy még ennél is összetettebb az egész ügyhalmaz, ami a bolgárok és az oroszok kölcsönös hibáztatásáig is fajulhat, az pedig akár a magyar gázellátás biztonságára is hathat.

Nagy kérdés ugyanis, hogy a Bulgartransgaz, amely az új „energia-hozzájárulás” alanya, mihez kezd akkor, ha az orosz tranzit földgáz után nem tudja beszedni a díjat, mert a Gazprom visszautasítja azt, amire nagy az esély. Számos forgatókönyv adódik ebben az esetben:

Az egyik lehetőség például az, hogy elkezdi „felírni” ezt a tartozást a könyvelésében, és folytatja az orosz gáz tranzitját, igaz az is kérdés, hogy a bolgár adó- és vámhivatal meddig ad neki erre lehetőséget, hiszen köztartása keletkezik. A friss bolgár törvény szerint a Bulgartransgaznak kérnie kell a nyilvántartásba vételt az adó- és vámhivatalban, amely meg is tagadhatja ezt a regisztrációt.

Az is lehetséges, hogy ezt a felírt orosz tartozást egy bolgár-orosz különalku nyomán elkezdik szembe vezetni azzal a bolgár tartozással, ami a Török Áramlat korábbi építési költségeiből ered.

Akár az is lehetséges, hogy az orosz tartozás fejében a bolgár tranzitcég lefoglal annyi gázt a tranzitból, ami a tartozással összhangban van. Erre nagy eséllyel a Gazprom azonnal leállítja a tranzitot, ami a magyar szállításokat is érintené.

Ahogy minapi cikkünkben jeleztük: az is elképzelhető, hogy a Gazprom megbízza a török és azeri állami cégeket, hogy mostantól az ő nevükben szállítson gázt, így a gázt Törökországban „összekeverik”, és hivatalosan megszűnik az orosz molekula tranzitja Bulgáriában, így az orosz adó- és vámhatóság nem tudja beszedni az „energia-hozzájárulást”. Ez a verzió azt is felveti, hogy a magyar-orosz gázszerződést is újra kell tárgyalni, hiszen hivatalosan megszűnne a Gazprom gázszállítása a Török Áramlaton át.

Címlapkép forrása: Getty Images