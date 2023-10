Nagy lehetőségeket látunk Magyarországon, amelyek csökkenthetik a villanyszámlákat

Nagy fejlődés előtt áll Magyarországon is a rugalmassági aggregációs piac, amely segíti a villamosenergia hálózat stabilitását, és mérsékli a kiegyenlítési szolgáltatások árait, így „a villanyszámlákban is tükröződni fog”, mert „az emberek kevesebbet fognak fizetni a villamos energiáért” – hangsúlyozta a cseh hátterű Nano Energies ügyvezető igazgatója a Portfolio-nak adott exkluzív interjúban. Stanislav Chvála rámutatott, hogy minden olyan eszközt díjmentesen lehet csatlakoztatni egy virtuális erőműhöz, amely képes időben eltolni a villamosenergia termelését, vagy fogyasztását, így a rugalmasság biztosításával a tulajdonosok nemcsak költséget takaríthatnak meg, hanem „akár extra bevételre is szert tehetnek” anélkül, hogy a csatlakoztatott eszközök működését korlátozni kellene. A szakértővel a magyar piacra lépés első közel egy évének tapasztalatairól, a szabályozási keretekről, a piac fejlődésének főbb irányairól, és a régiós tapasztalatokról is beszélgettünk. A Nano Energies magyarországi tevékenysége kapcsán rögzítette: „célunk, hogy óránként több tíz megawattnyi rugalmasságot tudjunk felajánlani, elsősorban az áramot fogyasztó eszközökön keresztül.”

Rendszerszinten milyen pozitív hozadékai vannak a rugalmassági aggregátor szolgáltatások megjelenésének? A megújuló energiaforrások szerepe továbbra is növekszik és ez a folyamat várhatóan folytatódni is fog. A szelet vagy a napot ugyanakkor értelemszerűen nem tudjuk kedvünkre ki- és bekapcsolni, így más módszert kell találni a hálózat stabilitásának megőrzésére. A kérdés, hogy hogyan tudjuk a megújulókat anélkül csatlakoztatni a hálózatra, hogy veszélyeztetnénk az ellátásbiztonságot. Ma a fosszilis tüzelőanyaggal működő erőműveket használják leginkább a hálózat stabilitásának fenntartására, különösen gyors reakcióidejük miatt. Az energiaágazat azonban változik, a gáz- vagy széntüzelés például egyre inkább visszaszorulóban van, ezért a következő években, évtizedekben már máshol érdemes keresnünk a kiegyenlítéshez szükséges rugalmasságot. A jó hír az, hogy a rugalmasság mindenhol megtalálható, az ipari épületektől és a nagy bevásárlóközpontoktól kezdve a háztartásokon át az elektromos autókig. Minden olyan eszközt, amely képes időben eltolni a villamosenergia-termelését, vagy -fogyasztását, lehet rugalmasan működtetni a virtuális erőművek segítségével. Az aggregátorok segítségével az ügyfelek hatékonyabban gazdálkodhatnak a villamos energiával, ráadásul pénzbeli juttatást is kapnak a rugalmasság biztosításáért, miközben hozzájárulnak az átviteli rendszer egyensúlyához. Ez egy mindenki számára előnyös modell. Miért érdekeltek a termelők, termelő-fogyasztók és fogyasztók a szolgáltatás használatában, hogyan befolyásolhatja ez az üzleti eredményességüket? Megnyitjuk az utat a vállalatok számára a modern fogyasztás- és termelésirányítás felé. Először is, a virtuális erőműhöz való csatlakozás díjmentes, és a rugalmasság biztosításával további költségeket takaríthatnak meg, sőt, akár extra bevételre is szert tehetnek. Egy hűtőháznak például nem szükséges állandóan működtetnie a hűtést. Ezt távolról kikapcsolhatjuk rövid időre, anélkül, hogy a hőmérséklet változna - így a vállalat áramköltségeket takaríthat meg. Természtesen sok hasonló példát találunk arra, hogyan tudjuk időben eltolni a villamosenergia-fogyasztást vagy -termelést. A biogázállomásokhoz, biomassza erőművekhez, kapcsolt energiatermelő egységekhez, akkumulátorokhoz vagy tartalék generátorokhoz hasonló berendezések mind segíthetik a hálózat stabilizálását. Leegyszerűsítve, milyen főbb eszközökkel és megoldásokkal, hogyan végzi a Nano Energies a rugalmassági aggregátor szolgáltatást? A legfontosabb az alap infrastruktúránk, azaz a szoftver és az analitika. A hálózati kiegyenlítést célzó szolgáltatásokat aukciókon értékesítik. A vállalatok licitálnak arra a teljesítményre, árra és az időtartamra, amely alatt aktiválhatják az eszközeiket. Tapasztalt elemzői csapatunk arra szakosodott, hogy ezeken az aukciókon az ügyfeleink számára a lehető legmagasabb árat érje el, ugyanakkor az ügylet az átviteli rendszerirányító számára is kedvező legyen. Az ilyen liciteket 98 százalékos sikerességgel nyeri a Nano Energies. Amikor egy vállalat úgy dönt, hogy csatlakozik a virtuális erőművünkhöz, személyre szabott megoldást készítünk neki. Ebben kitérünk a csatlakozás részleteire, a villamosenergia-fogyasztásának vagy termelési tervének optimalizálásra, és minden szükséges adminisztrációra. Mindig részletesen megismerjük az új ügyfél elektromos berendezéseinek működését, hogy tudjuk, hogyan csatlakoztassuk azokat a virtuális erőművünkhöz anélkül, hogy bármilyen módon korlátoznánk az üzemeltetésüket. Milyen fázisban tart globálisan/európai szinten a rugalmassági aggregátor szolgáltatások piacainak létrejötte, és merre tart, vagyis mekkora súlyra tehet szert a villamosenergia-rendszer rugalmasságának fenntartásában? Nyugat-Európa jóval megelőzi a közép-európai régiót, ahol a rugalmassági aggregációs piac csak nemrég alakult ki. Az egész európai piac afelé halad, hogy képes legyen az országok közötti rugalmassági kereskedelemre, beleértve a szabványosított kiegyenlítő szabályozási szolgáltatásokat és a rövid távú villamosenergia-piacokat. Az Európai Unió egyes államai már most is használják a szomszédos piacokon elérhető rugalmasságot. Ez az összekapcsolódás várhatóan még tovább fog mélyülni az olyan projekteknek köszönhetően, mint például a MARI vagy a PICASSO platformok fejlesztése. A rugalmasság önmagában nem biztosítja a hálózat stabilitását, de jó lehetőség a rendszerirányító számára, különösen az akkumulátoros tárolók és nagyméretű, rugalmas villamosenergia-források esetében. Ez az a megoldás, amely segítheti stabilizálni a jövő energiahálózatait, amelyek lényegesen több megújuló forrásra épülnek majd. A szabályozási környezet mely hiányosságai miatt várat magára Magyarországon a rugalmassági aggregátor szolgáltatás megjelenése és elterjedése? Mely pontokon változtatva lehetne gyors előrelépést elérni? Az olyan jogszabályi feltételek megteremtése, amelyek segítik a fogyasztói oldal bekapcsolódását a kiegyenlítési szolgáltatások piacára, nagyban hozzájárulhat a rugalmassági aggregáció gyorsabb terjedéséhez Magyarországon. Jelenleg ugyanis csak a villamosenergia termelők vehetnek részt a kiegyenlítésben. Természetesen a fogyasztó oldali rugalmasság nehezebben tervezhető, de van rá megoldás. A feltételeket ilyenkor úgy módosítjuk, hogy a villamos energiával működő, fogyasztó berendezések számára is megnyíljon az út a virtuális erőművekhez való csatlakozáshoz, anélkül, hogy működésüket korlátoznánk. Mely főbb jellemzőkben különbözik egymástól a magyar szabályozási környezet és azon többi országé, ahol a Nano Energies aktív? Például nálunk - szintén a szabályozás hiányosságai miatt - egyelőre az energiaközösségek megjelenése és terjedése is várat magára. Mennyire szükségesek egymás terjedésének meggyorsításához az új grid edge ökoszisztéma egyes elemei? A Nano Energies szolgáltatásai Csehországban, Horvátországban, Szlovákiában, Romániában és Magyarországon is elérhetők. Ezek közül egyértelműen a magyar piacról hiányozik leginkább a rugalmassági aggregációval kapcsolatos tapasztalat. Itt csak néhány éve kezdték el bevezetni a koncepciót, és szinte azonnal megjelentek új piaci szereplők. A rugalmassági aggregációban rejlő potenciált azonban még messze nem aknázták ki. Még mindig sok a piaci lehetőség, amely segítheti a hálózat stabilizálását. Magyarországon magas a megújulók aránya, ugyanakkor kevesebb a nagy, hatékonyan szabályozható villamosenergia-forrás. A hálózat maga és a villamos energia árak is itt mutatják a legnagyobb ingadozást az öt ország közül. Itt fordulnak elő a legnagyobb egyensúlytalanságok, és a kiegyenlítést célzó szolgáltatásokért is itt fizetik a legmagasabb árakat. Ami a jogszabályi feltételeket illeti, azok nagyon hasonlóak az egyes országokban, mivel a kiegyenlítést célzó szolgáltatások termékei az Európai Unióban egységesebbek és jobban szabványosítottak, mint bárhol máshol a világon. Ehhez képest Csehország az utolsó olyan ország, ahol nincs független rugalmassági aggregáció. Ez azt jelenti, hogy csak olyan vállalatok eszközeit csatlakoztathatjuk a virtuális erőművünkhöz, amelynek mi szolgáltatjuk az energiát. Mely országok járnak élen a rugalmassági aggregátor-szolgáltatások terén? Mit tanulhatunk és mit kellene tanulnunk tőlük? A nyugati országokban ez a modell már évek óta nagyon jól működik. A Franciaországban, az Egyesült-Királyságban vagy Belgiumban szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy amint a jogszabályok lehetővé teszik a független rugalmassági aggregátorok megjelenését (olyan vállalatok, amelyek képesek a fogyasztást és a termelést kezelni anélkül, hogy energiaszolgáltatóként is működnének - a szerk.), azok jelentős szerepet vállalnak a hálózat kiegyensúlyozásában a hagyományos, fosszilis tüzelőanyaggal működő erőművek mellett. Nyugat-Európában a rugalmassági aggregátorok megjelenése is hozzájárult a fosszilis erőforrások iránti kereslet csökkenéséhez. Mik a fő céljaik a magyar piacot illetően? Magyarországon a közeljövőben hatalmas naperőművi kapacitás épül. Ezek volatilitása növelheti az áramkimaradások kockázatát. Mi pedig szeretnénk segíteni, hogy a magyar hálózat stabil maradjon, miközben közelebb hozzuk az országot a dekarbonizációs céljaihoz, méghozzá a fogyasztói oldal bevonásával. Célunk, hogy óránként több tíz megawattnyi rugalmasságot tudjunk felajánlani, elsősorban az áramot fogyasztó eszközökön keresztül. A jelenlegi energiamix és a magyar nemzeti energia- és klímatervek alapján milyen méretben lenne ésszerű vagy indokolt a magyarországi rugalmassági aggregációs piac? Csehországhoz hasonlóan Magyarország is erős iparral rendelkezik, ez pedig nagy rugalmassági potenciált is jelent. Becsléseink szerint a piaci potenciál több száz megawattra tehető. Hogyan tudott a Nano Energies nemzetközi terjeszkedésbe kezdeni annak ellenére, hogy az időjárásfüggő megújuló energiaforrások aránya a cseh villamosenergia-mixben nem nagyobb, mint Magyarországon? Az említett terjeszkedés kulcsa a hálózati kiegyenlítést célzó szolgáltatások napi piacának megnyitása volt, amelyre tavaly léptünk be Csehországban. A nagy erőművek általában nem vesznek részt ezen a piacon, mivel hosszú távú, általában éves szerződésekkel dolgoznak. A nyitás után a villamos energia és a hálózati kiegyenlítést célzó szolgáltatások árai nagyon magasak voltak. Többek között a mi részvételünk is segítette az árak csökkentését, mivel a hálózati kiegyenlítést célzó szolgáltatások piaca aukciókon keresztül működik. Ha a versenytársaknál alacsonyabb áron kínálunk rugalmasságot, azon a piac mellett mi is nyerhetünk. Ahogy már említettem, a sikerességi arányunk ezeken az árveréseken nagyon magas – 98 százalékos. Mennyit köszönhet a napenergia viszonylag korai (2000-es évekbeli) csehországi elterjedéséből származó tapasztalatainak? Az ország nagy napenergia-kapacitással rendelkezett, amelyet akkoriban nehéz volt integrálni a technológiával. Tanult ebből? Csehországban 2010 körül kezdtek nagyobb számban naperőműveket építeni. Ez természetesen hatással volt a hálózat volatilitására, de idővel a piac kulcsszereplői megtanulták nagy pontossággal előre jelezni a fotovoltaikus egységek teljesítményét, és így hatékonyabban kezelni azokat. Néhány év elteltével a napenergia már nem problémát jelentett, hanem lehetőséget. Nagy vonalakban mik az eredményei és tervei az egyes piacokon? Az európai energiaszektor egyre szorosabban összekapcsolódik, ez pedig jelentős fejlődést hoz magával az egész régióban. Azok az országok, ahol jelenleg is működünk – Csehország, Horvátország, Magyarország, Románia és Szlovákia – továbbra is nagyon fontosak lesznek számunkra. Csehországban például számításaink szerint egy nagyobb széntüzelésű erőműnek megfelelő rugalmas kapacitás áll kihasználatlanul. Ez több száz megawattot jelent, ami hatalmas mennyiség. Ugyanakkor a megújuló energiaforrások használata Európa-szerte felfutóban van, csak tavaly harminc százalékkal bővült és azóta is folyamatosan növekszik. Mint említettem: A nap nem mindig süt, ahogy a szél sem mindig fúj. Ez növeli a hálózat instabilitását, így a rugalmassági aggregátorokra egyre nagyobb szükség lesz. Ez az egész ágazat nagyon gyorsan fejlődik. Változnak a lehetőségei annak, hogy mely eszközöket tudjuk csatlakoztatni, és az egyes országok jogszabályai is folyamatosan alakulnak. Mennyire éles a verseny a rugalmassági aggregáció fejlettebb piacain? Honnan érkeznek jellemzően e piac szereplői? Nagy energiaipari vállalatok érkeznek, vagy más ágazatokból származó vállalatok a jellemzőek, esetleg új "független" tagok? Európában a vezető rugalmassági aggregátorok jellemzően a nagy energiavállalatoktól érkező szakemberek tapasztalataira épülő startupként indulnak. Nem arról van szó, hogy ezek a nagy energiavállalatok mellékprojektként hoznak létre aggregátorokat. Ezeknek az új cégeknek a felzárkózásához idő kell, de a rugalmassági aggregáció jelentőségével együtt ezek a szereplők is folyamatosan növekednek. Közép-Európában az aggregációs piac még csak most nyílik ki igazán. A verseny még nem jelentős, de ez néhány éven belül meg fog változni. Több aggregátor lesz, a környezet versenyképesebb lesz, és a hálózati kiegyenlítést célzó szolgáltatások árai csökkenni fognak. Ez a villanyszámlákban is tükröződni fog - a rugalmas aggregációnak köszönhetően az emberek kevesebbet fognak fizetni a villamos energiáért. Melyek azok a fő trendek, amelyek a rugalmassági aggregáció fejlődését alakítják, és hogyan? Mi az elképzelése 2050-ről? 2050-ben a villamos energiánk több mint 90 százaléka megújuló forrásokból származik majd. Nem lesznek fosszilis tüzelőanyaggal működő erőművek. Az akkumulátorok költségei nagyon alacsonyak lesznek, és a villamos energia tárolásának problémája megoldódik. Az akkumulátortárolók szinte mindenhol jelen lesznek az üzleti világban és a háztartásokban is, hogy segítsenek megoldani a megújulók volatilitásából adódó nehézségeket. Ekkorra a háztartások előtt is megnyílnak a hálózati kiegyenlítést célzó szolgáltatások piacai. Címlapkép és kép forrása: Nano Energies