Pórázt adna a kormány az önkormányzatokra, költségvetési biztosokat ültethet a polgármesterek nyakára

A Belügyminisztérium nagyon kemény kontroll alá vonná az eladósodott magyar településeket: egy most megjelent tervezet szerint szigorú adósságrendezési eljárást indíthatnak majd a hitelezők az önkormányzatokkal szemben, a kormány pedig költségvetési biztost nevezhet ki a helyi vezetők fölé. Az adósságrendezés része lehet az önkormányzati vagyon értékesítése is. Annyi könnyítés van, hogy a bajba jutott önkormányzatok maguk is elindíthatják az eljárást, ha nehéz helyzetbe kerültek egy adósuk miatt.