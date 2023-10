Új nagytulajdonosa lett az egyik legnagyobb hazai magánklinikának

A bejelentés: új nagytulajdonosa van a cégnek

A tőzsde honlapján megjelent tájékoztatás szerint a tőkeemelést követően a Doktor24 Medicina Zrt. alaptőkéje 198,7 millió forinttal 424,7 millió forintra emelkedik. Erről a cég október 17-i közgyűlésén döntöttek.

A rövid tájékoztatásból az is kiderült: a tőkeemelésben a társaság jelenlegi részvényesei mellett az Egészségügyi Befektetési Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VIII. em.; cégjegyzékszám: 01-09-325027) vesz részt.

A tőkeemelés után

ez az új tulajdonos a társaság törzsrészvényeinek 51,46%-ával fog rendelkezni.

Ez a társaság a Finext III Magántőkealap érdekeltségi köréhez tartozik, amely pedig a Futureal Development Holdingon keresztül a Futó család érdekeltsége. Ebből a kiegészítő mellékletből pedig kiolvasható, hogy a Futurealnak a Finext Vagyonkezelő Nyrt.-ben 73,9%-os részesedése van, és közben a Finext Partners One, Two és Three alapokban 100%-os tulajdonos. (egyébként az Egészségügyi Befektetési Holding címe ugyanaz, mint a Futureal DevelopmentHolding Kft. székhelye.)

A Doktor24 Csoport mögött álló Doktor24 Medicina Zrt. tulajdonosi hátterének ismeretében nem előzmények nélküli a mostani bejelentés. A Medicina Zrt. tavalyi beszámolójának kiegészítő mellékletében ugyanis már megjelent a FAM Lambda Vagyonkezelő Kft. 0,99%-os tulajdonosként, amely szintén Futó családhoz tartozik.

A szerdai bejelentés tehát azt jelenti, hogy a Doktor24 magánegészségügyi csoportnak új nagytulajdonosa lett, mégpedig a Futó család.

Arról nincs egyelőre információ, hogy a maradék 48,54%-on a régi tulajdonosok hogyan osztoznak. A Medicina Zrt. 2022-es beszámolójának kiegészítő mellékletében ez a tulajdonosi szerkezet szerepelt, ez változott most meg a mai bejelentéssel (ezekről a szereplőkről lentebb írunk részletesen):

A Doktor24 Medicina Zrt. tulajdonosi háttere 2022-ben Tag Tulajdoni hányad Tagi minőség 1 MedWorCare Zrt. 63,70% többségi tulajdonos 2 V4C Poland Plus Fund 25,25% tulajdonos 3 Ananda Impact Fund III 10,06% tulajdonos 4 FAM Lambda Vagyonkezelő Kft. 0,99% tulajdonos Forrás: e-beszámoló, Portfolio

A Futó család alapvetően ingatlanbefektetésekkel foglalkozik. Futó Péter fiával, Gáborral közösen alapította a Futureal ingatlanfejlesztőt és a cégcsoporthoz tartozik továbbá a Cordia lakásfejlesztő vállalat. Futó Gábor a legutóbbi 100 leggazdagabb személyt felsoroló listán 89 milliárd forintos vagyonnal a 17. helyen szerepelt, Futó Péter pedig a 26. helyen a 69,3 milliárd forintos vagyonával.

A MedWorcare Zrt., mint korábbi nagytulajdonos mögött Lancz Róbert, a Doktor24 csoport vezérigazgatója, Kóka János elnök, a két külföldi tőkealap (róluk később), valamint Deák Csaba, a Life Egészségcentrum tulajdonosa állt.

Részletes háttérrel hamarosan külön cikkünkben jelentkezünk.

Hogyan fejlődött idáig a Doktor24 Csoport?

A történet fejlődésének megértése miatt érdemes visszamenni az időben bő 3 évet (az ezt megelőző időszakról ebben a cikkünkben meséltek a tulajdonosok nekünk 2020-ban). Ekkor kezdett csoportszintű és országos építkezésbe a Doktor24 Csoport (igaz már ezt megelőzően is szereztek felvásárlási tapasztalatot). 2020 júniusában jelentették be ugyanis, hogy Európa legnagyobb impakt befektetési csoportjától, az Ananda Impact Ventures-től és a luxemburgi székhelyű, régiós befektetésre fókuszáló V4C tőkebefektetési alaptól 10 millió eurónyi tőkét vonnak be a terjeszkedéshez. Már akkor jelezték: a friss befektetésen keresztül a magánegészségügyi cégcsoport célja, hogy az egyik legnagyobb hazai magánszolgáltatóvá váljon és felvásárlásokat, valamint beruházásokat hajtson végre ezen cél elérése érdekében. Az első két akvizíciót be is jelentették már akkor: így a csoporthoz került akkor a Svábhegyi Gyermekgyógyintézet és c csoportban tulajdonosként megjelent a gyermekgyógyintézet alapítója, Skorán Ottó is. Valamint a csoport megvásárolta a tatai Kastélypart Klinikát.

Az akkori bejelentésnek megfelelően a társaság részéről meg is kezdődött az építkezés. 2021 tavaszán jelentette be a Doktor24, hogy újfajta együttműködésre lépnek a Unión Biztosítóval és egy közös céget hoztak létre, amely finanszírozza és lebonyolítja a felvásárlásokat. Ezt követően sorra jöttek a bejelentések: 2021 szeptemberében vette meg a közös cég a Közép-Dunántúl régió meghatározó magánegészségügyi szolgáltatóját, a Life Egészségcentrumot üzemeltető három társaságot, ugyanekkor adták át a Budapest One irodakomplexumban a Doktor24 Csoport multiklinikáját, 2022 elején pedig megjelent, hogy a csoport megszerezte a pécsi Da Vinci Magánklinikát. A felvásárlás méretét jól mutatta, hogy az akkor 6. legnagyobb magánegészségügyi szolgáltató vette meg a 8. legnagyobb piaci szereplőt. 2022 nyarán Szegeden terjeszkedett a csoport, 2023 tavaszán pedig bejelentették, hogy intenzív osztállyal bővült a Doktor24 Multiklinika.

Az árbevétel és így a cégméret tekintetében, valamint a szektorban zajló verseny oldaláról nézve pedig jöttek is az eredmények, a társaság 6-7 év leforgása alatt kétszer is szintet lépett:

A 2016-17-18-as időszakban látott 1,4-1,7 milliárd forintos éves árbevétel után 2019-20-ban már 3,4-4,5 milliárd forintról számoltak be.

2021-ben és 2022-ben pedig az aktív akvizíciós tevékenység nyomán az árbevétel szinte kétszer is duplázódott, és hízott a 15 milliárd forint közelébe.

Vagyis hét év alatt megtízszerezte árbevételét a cég.

Ezzel a legnagyobb magánszolgáltatók rangsorában a 6-7 évvel ezelőtt látott 15. helyről gyors tempóban jutottak el a 4. helyig.

A tavalyi kiegészítő mellékletből kiolvasható, hogy hogyan épül fel jelenleg a csoport:

A Doktor24 csoport rendszeresen részt vesz a Portfolio által minden évben megszervezett Private Health Forum rendezvényen, amely a magánegészségügyi szolgáltatók legnagyobb éves találkozója.

Megint felpezsdül a magánegészségügyi piac?

Nem ez az első nagyobb változás a legnagyobb magyarországi magánszolgáltatók háza táján a közelmúltból. Két héttel ezelőtt derült fény arra, hogy a Liv Hospital Group, Törökország piacvezető magánkórházlánca átveszi a Duna Medical Center működtetését. Az intézmény Liv Hospital Duna Medical Center (Liv Hospital DMC) néven - a Liv Hospital Group nyolcadik tagjaként - működik tovább.

A Portfolio magánegészségügyi konferenciáján és azt követően is voltak olyan piaci vélemények, hogy a konszolidáció tovább fog folytatódni a magánszolgáltatók piacán.

A legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatók pozíciója az árbevétele alapján (és annak változása) 2022 2021 Változás Medicover* 1 1 - TritonLife Csoport 2 3 +1 Budai Egészségközpont 3 2 -1 Doktor 24 Csoport 4 5 +1 Affidea Diagnosztika* 5 4 -1 Swiss Medical Services 6 6 - Dr. Rose Magánkórház 7 7 - Duna Medical 8 8 - Maternity Magánklinika 9 10 +1 Wáberer Medical Center 10 9 -1 Istenhegyi Géndiagnosztikai Centrum 11 11 - Szent Magdolna Magánkórház 12 13 +1 EMINEO 13 12 -1 Prima Medica 14 14 - Kardirex 15 17 +2 Czeizel Intézet (Preventrend) 16 15 -1 I.M.S. Kft 17 18 +1 Rózsakert Medical Center 18 16 -2 HT Medical Center 19 20 +1 FirstMed 20 21 +1 Vascular Csoport 21 19 -2 Istenhegyi Magánklinika 22 23 +1 Endomedix 23 22 -1 Ars Medica 24 24 - F Medical Magánklinika 25 26 +1 CMC Déli Magánklinika 26 25 -1 Forrás: Portfolio

