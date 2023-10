Nagyon hiányoznak a költségvetésnek az áfabevételek

Nem állt még helyre az általános forgalmi adóból származó bevételek körül a rend, szeptemberben az előző évhez képest csupán 1,9 százalékkal nőttek a nettó áfabevételek - derül ki a költségvetés részletes havi statisztikáiból. Szintén nagyon érdekes, hogy nagyon megugrottak a kilencedik hónapban a központi költségvetés kiadásai.

Két héttel ezelőtt hozta nyilvánosságra a Pénzügyminisztérium az előzetes szeptemberi államháztartási adatokat. Ebből már kiderült, hogy szeptemberben többlet jött össze a költségvetésben.

A tárca most hozta nyilvánosságra a részletes táblázatokat, amiből már kiolvasható, hogy miként jött össze ez a szufficit. Az biztos, hogy nem az áfabevételeknél kell keresni a pozitív trendet, itt ugyanis a helyzet nem változott. A jelentős infláció közepette, és a reáljövedelmek csökkenése miatt a fogyasztás még mindig szenved és ezen keresztül az áfabevételek is:

idén szeptemberben 711 milliárd forintnyi áfa folyt be, ami 1,9%-kal magasabb a tavaly szeptemberi összegnél.

Összességében kilenc hónap alatt 5064 milliárd forintnyi áfa folyt be idén, ami csak 20 milliárd forinttal magasabb a tavalyi első kilenc hónap értékénél. Jól látható tehát, hogy az áfabevételek szenvedése továbbra is tart.

Erről részletesen ebben az elemzésünkben írtunk:

Az áfabevételek gyenge teljesítése közepette az kellett a költségvetésnek, hogy az egyenleg ne legyen nagyon kedvezőtlen, hogy a bevételek oldalán bizonyos tételek jobban alakultak. Így például az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek, az uniós programok bevételei, bizonyos különadók (kiskereskedelmi különadó, távközlési adó, biztosítási adó), a jövedéki adó, valamint látványos a lakosság befizetéseinek emelkedése és a járulékbevételek növekedése.

Az szja-bevételek például 16%-kal 314 milliárd forintra emelkedtek.

Az egyes bevételi tételek növekedésére szüksége is volt a büdzsének, ugyanis év/év alapon a kiadások szeptemberben közel 20%-kal ugrottak meg. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások például megtriplázódtak 173 milliárd forintra, és a TB alapok kiadásai is nőttek 17%-ot. A nyugellátásokra például csak szeptemberben 432 milliárd forintot költött az állam, ami 22%-os növekedésnek felel meg. Eközben az Egészségbiztosítási Alap kiadásai is emelkedtek, 11,4%-kal.

