Uniós vizsgálat is fenyegeti a magyar földgázellátás biztonságát

Szabó Dániel 2023. október 20. 08:41

Magyarország gázellátását most már egy uniós versenyjogi vizsgálat is befolyásolhatja: az EU szerint aggályos a Bulgargaz és a török BOTAS szállítási szerződése. Mindez tovább bonyolítja a Török Áramlat körüli helyzetet, miután Bulgária egy különadót vetett ki a Gazprom szállítmányaira, amelyet az orosz cég nem hajlandó megfizetni. Ha a bolgár-török paktum elbukik Brüsszelen, akkor elcserélni sem lehet a Gazpromtól importált gázmennyiséget, miközben az oroszok nem hajlandók megfizetni a most kivetett plusz terhet, ami a szállítás leállásával fenyeget.