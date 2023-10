Kimondta a bolgár miniszterelnök: a magyarországi és szerbiai orosz befolyást növelik a Gazprom gázszállításai, az orosz cég profitjára lövünk

A Bulgárián át Szerbiába és Magyarországra irányuló orosz gázszállítások növelik az orosz befolyást, a minap bevezetett bolgár energia hozzájárulás azonban nem az ottani gázárak növelését, hanem a Gazprom profitjának csökkentését célozza – jelentette ki Nyikolaj Denkov bolgár miniszterelnök a brit The Independent tudósítása szerint. Egy bolgár szakértő a Bloomberg TV-nek azt mondta: könnyen lehet, hogy a Gazprom egy gázpiaci trükkel ki tudja kerülni az őt megcélzó bolgár pénzügyi terhet, de ha ez így lenne, akkor vis maiorra hivatkozva leállhatnak a gázszállítások a Török Áramlaton.

Nyikolaj Denkov bolgár miniszterelnök azt mondta a brit lap tudósítása szerint: beszélni fog szerbiai és magyarországi kollégáival, és megpróbálja megnyugtatni őket, hogy az orosz vezetékes gázimportra és tranzitra október 13-tól hatályos energia hozzájárulás a Gazprom nyereségének csökkentését célozza, nem pedig a két ország gázárainak növelését. Kijelentette:

Szerbiában és Magyarországon nem magasabb árakra számítunk, hanem a Gazprom kisebb nyereségére. Vagyis arra, hogy csökkenjenek azok a pénzeszközök, amelyek az orosz állami költségvetésbe kerülnek, hogy háborút folytassanak.

A lap szerint azt is hozzátette, hogy a Szerbiába és Magyarországra történő szállításaival Oroszország célja, hogy növelje ottani befolyását. "Oroszország kihasználja, hogy hozzáférése van a vezetékekhez, és a megfelelő díjak nélkül engedi ki a gázt, ami tisztességtelen versenyt teremt" – szögezte le Denkov. Az energia hozzájárulásról és annak a Török Áramlaton keresztüli magyar gázszállításokra gyakorolt potenciális hatásairól számos cikket írtunk:

Nagy kérdés, hogy valóban eléri-e a bolgár kormány az általa hivatalosan hangoztatott célt, mert lehet olyan gázpiaci trükk, amellyel ezt kikerülheti a Gazprom. Éppen erre hívta fel a figyelmet a Bloomberg TV összefogalója szerint Plamen Dimitrov, a Bulgáriai Geopolitikai Közösség szakértője. Érvelésének lényege saját kiegészítésünkkel az, hogy a Bulgartransgaz származási bizonyítványt kérhet a Gazpromtól, illetve a török BOTAS-tól, de mindkét cég azt állíthatja majd, hogy ők már nem szállítanak orosz gázt (a Gazprom megbízhatja a BOTAS-t, hogy a nevében teljesítse a szállításokat Bulgária felé). Ezt arra fogva tehetik meg, hogy Törökországba Oroszországból, Azerbajdzsánból és Iránból is érkezik gáz, amit ott összekeverhetnek és később a bolgár-török határon át Bulgáriába érkező gázról már lehetetlen megállapítani, hogy melyik molekula melyik országból érkezett.

Emiatt a kizárólag orosz gázra vonatkozó 10 euró/MWh-s energia hozzájárulást sem lehet beszedni, tehát a Gazprom kibújhat a fizetési kötelezettség alól. Nagyon érdekes, amit ezután mondott a szakértő, miszerint

a Bulgartransgaz vis maiorral indokolhatja majd a gázszállítások leállítását, hasonlóan ahhoz, ahogy a Gazprom is ugyanerre hivatkozott 2022 tavaszán, amikor leállította a szállításokat Bulgáriába.

Az összefoglaló szerint így fogalmazott: "Az eset hasonló. A Bulgartransgaz azt mondhatja - igen, a szerződésben nincs szó erről a díjról, de közben bolgár vállalat vagyunk, és betartjuk a bolgár jogszabályokat. Van vis maior. A legjobb lehetőség - és talán a cél - az, hogy a Gazprom ne emelje az árakat Szerbia és Magyarország számára, és ne csökkentse a Bulgárián keresztül történő tranzitot, hanem a díj csökkentse a nyereségét."

A fentiek mellett Plamen azt is mondta a heves magyar-szerb reakciókat látva: bár megtámadhatja Magyarország az Európai Unió Bíróságán a bolgár díj kivetését, de ha közben a tranzitszállítások leállnak felé, akkor azzal nagyobbat veszít. Ezzel azonban az a bolgár terv sem teljesülne, hogy évi bő 1 milliárd eurót szedjenek be az új díj segítségével.

A The Independent tudósítása felidézi Olof Grill szavait is. Az Európai Bizottság szóvivője azt mondta az energia-hozzájárulásról:

Értékeljük és megvitatjuk a bolgár hatóságokkal ezt a nemrégiben hozott intézkedést. Hozzátehetem, hogy az Oroszországgal szembeni uniós szankciós politikát uniós szinten tervezik meg, vizsgálják felül és fogadják el, ahogyan ez az ukrajnai orosz agresszió kezdete óta így van.

Érdemes hozzátenni, hogy a Bizottság nemcsak a bolgár 10 eurós energia-hozzájárulást vizsgálja, amelynek elhalasztását kéri az Energiakereskedők Európai Szövetsége, hanem amint megírtuk: a januárban 13 évre kötött furcsa bolgár-török gázpiaci kapacitáslekötési szerződést is. Az ugyanis kizár minden egyéb szereplőt a Török Áramlat bolgár-török határkeresztező pontján (Sztrandzsa-Malkolcar) a hozzáférésből, így versenyjogi aggályokat is felvet.

Az előző bolgár kormány által kötött megállapodás bolgár sajtóértesülések és piaci hírek szerint a Gazprom érdekeit szolgálhatta, hogy a török BOTAS-on keresztül úgy tudjon Európába továbbra is gázt küldeni swap megállapodásokkal (a magyar MVM is kötött megállapodásokat a BOTAS-sal és az azeri állami gázvállalattal), hogy azt ne kelljen orosz gázként feltüntetnie. Emiatt esélyes, hogy a most kivetett bolgár adóterhet nem fogja befizetni a Gazprom, és éppen ezért érdekes, hogy Bulgáriában már a vis maior helyzetre hivatkozás is szóba került a gázszállításoknál, mint következő potenciális lépés.

