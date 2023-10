Eljött a pillanat, amitől sokan féltek – Az egész világot megrengetheti az Egyesült Államok

Hétfőn 2007 óta először emelkedett 5 százalék fölé az amerikai tízéves kötvényhozam, ami kulcspillanat lehet a piacon. A befektetők a szeptemberi Fed-ülés után kezdtek erőteljesen kitárazni a kötvényekből, mivel attól tartanak, hogy a jegybank a korábban vártnál tovább tartja magasan a kamatot. Erre tett rá egy lapáttal még az izraeli konfliktus, ami a biztonságosabb befektetések felé tereli a piaci szereplőket.

Áttört a fontos fal

Utoljára több mint tizenhat éve, 2007 júliusában volt példa arra, hogy 5 százalék felett legyen az amerikai tízéves hozamszint, ez a rekord dőlt meg most hétfőn. A befektetők a szeptemberi Fed-ülés után kezdtek erőteljes eladási hullámba, szeptember 20-án még 4,37 százalékon állt a hozamszint, az év elején pedig 3,94 százalékon állt.

A legutóbbi ülése után az amerikai jegybank jelezte, hogy a korábban vártnál hosszabb ideig maradhatnak magasan a kamatok, illetve a piac azt az üzenetet olvasta ki a kommunikációból, hogy lényegesen magasabbra tolódhat a semleges kamatszint. Ez pedig arra utal, hogy egyhamar nem látunk majd 3,5-4 százaléknál alacsonyabb irányadó rátát a tengerentúlon, még akkor sem, ha előbb-utóbb elkezdődik a kamatcsökkentési folyamat.

A közgazdászok többsége szerint jelenleg csak egy recesszió segíthetne az amerikai befektetőkön, akkor ugyanis a jegybank kénytelen lenne elkezdeni kamatot csökkenteni. Erre azonban egyre kisebb az esély, lassan mindenki valószínűbbnek látja a „puha landolást”, vagyis azt, hogy a gazdaság különösebb megrázkódtatás nélkül átvészeli a lassulást. Ezt erősítették a napokban megjelent friss adatok, melyek így ismét kiváltották a hozamok emelkedését. A kiskereskedelmi adatok ugyanis a vártnál sokkal erősebbek voltak, az amerikai fogyasztás már fél éve élénkül, jócskán meghaladva a várakozásokat.

A vártnál erősebb gazdasági adatok mellett a gázai helyzet is aggasztja a befektetőket, hiszen nem úgy tűnik, hogy egyhamar enyhülne az izraeli-palesztin konfliktus. Ez pedig egyrészt csökkenő kockázatvállalási hajlandóságot jelenthet a befektetők részéről, a kockázatosabbnak számító amerikai kötvényekből további kiáramlás várható. Másrészt pedig fennáll a kockázata a tartósan magasabb olajáraknak, ami az inflációs kilátásokon keresztül szoríthatja szigorúbb monetáris politikára a Fedet.

Mindenki a Fed iránymutatását várja

Jelenleg kiemelt figyelem övezi a Fed döntéshozóinak megszólalásait, hiszen ez döntheti el az irányt a kötvénypiacon is. Múlt hét csütörtökön szólalt meg Jerome Powell jegybankelnök, akinek a szavait talán még a szokásosnál is nagyobb figyelem övezte. Ellentmondásos üzenetei nem okozták azonnal a lélektani határ átlépését, de a Fed óvatossága bizonyára hozzájárult, hogy mára mégis megtörtént.

Kamatdöntő ülést majd csak két hét múlva, november elsején tart az amerikai jegybank, de akkor sem jelenik meg friss gazdasági- és kamatpálya-előrejelzés, legfeljebb a közlemény hangvételével és a sajtótájékoztatón elhangzó információkkal irányíthatják a piacot. A befektetők egyelőre abban sem biztosak, hogy a jelenlegi 5,25-5,5 százalékos szint jelenti-e a csúcsot az amerikai kamatpályában, és a nyilatkozatok alapján a Fed sem köteleződött el egyik irányban sem. A piaci árazások alapján november elejére szinte biztosra veszik a kamat tartását, december közepén viszont már majdnem 40 százalékos esélyt adnak egy újabb 25 bázispontos emelésnek.

A jegybankon belüli bizonytalanságot jelzi Christopher Waller múlt szerdai nyilatkozata is, a jegybank Nyíltpiaci Bizottságának idei szavazó tagja szerint most jó alkalom van „kicsit várni és megnézni az eddigi lépések hatsásait”, ugyanakkor nem zárható ki, hogy a rekordmagas kötvényhozamok ellenére is további szigorító lépésekre lesz szükség, ha a gazdaság továbbra is erős marad és az infláció a jelenlegi szinten stabilizálódik vagy újra emelkedni kezd.

Az egész világ kezdhet aggódni?

Az 5 százalékos tízéves kamatszint elérése egy újabb lélektani határ lehet, ami ismét felerősítheti a kötvénypiac továbbgyűrűző hatásaitól való félelmeket. Ez pedig nem csak az amerikai gazdaságot, hanem az egész világot érintheti. Több lehetséges forgatókönyv létezik, melyek mindegyike érzékenyen érintheti a világgazdaságot:

Az 5 százalékos hozamszint elérése egy olyan trigger lesz, ami további kockázatkerülés felé hajtja a befektetőket, akik így a minél biztonságosabb fejlett eszközök felé fordulnak. Egy ilyen opció a feltörekvő piacok és a részvénypiac szempontjából egyértelműen negatív lenne.

Még erősebb továbbgyűrűző hatása is lehet az amerikai hozamemelkedésnek, hiszen a kötvényárfolyamok zuhanása miatt a bankok hatalmas nem realizált veszteségen ülnek. Ez a nagyobb pénzintézeteket nem annyira fenyegeti, mivel ők jellemzően lejáratig tartják a papírokat, illetve megfelelően nagy likviditással rendelkeznek, hogy egy esetleges tőkekivonást átvészeljenek. Azonban idén tavasszal már láthattuk az SVB Bank csődjénél, hogy kisebb bankok veszélybe kerülhetnek akár egy hirtelen betétkivonási hullám esetében, akkor ugyanis kénytelenek lehetnek eladni az állampapírjaikat, hogy a betétesek rohamát kielégítsék, ami azt jelentené, hogy egy csapásra realizálniuk kellene a jelentős veszteséget. Ha pedig emiatt megrendül a bizalom a bankrendszerben, akkor az egy komolyabb fertőzési hullámot válthatna ki.

Vagyis piaci szempontból most annak lesz kiemelt jelentősége, meddig marad erős az amerikai gazdaság és hogyan alakulnak az inflációs kilátások. Ezek dönthetik ugyanis el a Fed további lépéseit és közvetve a hozamok sorsát. Powell múlt csütörtöki beszéde után most csütörtökön jön a harmadik negyedéves előzetes GDP-adat, majd egy nappal később a jegybank által kiemelten figyelt PCE inflációs mutató.

Magyarország sem dőlhet hátra

Természetesen a magyar piac sem vonhatja ki magát a nemzetközi fejlemények alól, hiszen a kockázatkerülés egyértelműen érint minket is. Most talán kisebb a pánik, mint néhány hete, amikor 4,85 százalékig emelkedett a tízéves amerikai hozam, de kiszámíthatatlan, mi lesz az 5 százalékos lélektani határ elérése után.

Múlt hét kedden a Budapest Economic Forum konferencián is szóba került a kérdés az állampapírpiaci kilátásokról szóló kerekasztalban. Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója elismerte, hogy az amerikai, illetve a fejlett piaci kötvényhozamok emelkedése egyértelműen az egyik legfontosabb faktor a magyar hozamok pályájában is. Szerinte a dolog nehezén már túl lehetünk az amerikai piacon, de innen nem lesz gyors hozamcsökkenés.

Vagyis a forint és a magyar hozamok szempontjából sem mindegy, merre tartanak majd tovább az amerikai kötvények az 5 százalékos határ áttörése után, nem is beszélve egy esetleges globális pénzügyi válság rémétől.

Címlapkép forrása: Getty Images