Kibontakozik az újabb válság: Izraelért és a világért is aggódnak a hitelminősítők

Szabó Dániel 2023. október 23. 10:30

Az Izrael és a Hamász palesztin iszlamista csoport közötti eszkalálódó konfliktus nemcsak a regionális feszültségeket mélyítette el, hanem a világgazdaságra is erős hatással lehet az olajárakon keresztül. A közvetlen emberi tragédián és a kibontakozó újabb geopolitikai válságon túl egyre nagyobb a veszélye annak, hogy Izrael és a környező országok gazdaságai lefelé fordulnak. A zsidóállamot már több hitelminősítő is negatív figyelési listára tette, míg az amúgy is válságban levő Egyiptom miatt már kongatják a vészharangokat.