Kiderült: egyetlen, valódi oka van annak, hogy nem indult még el a Gáza elleni, mindent elsöprő szárazföldi invázió

Ahogy a Hamász terroristái váratlanul megtámadták Izraelt, azonnal megindult a katonai válaszcsapás: Jeruzsálem több mint 300 ezer tartalékost hívott be, majd jelentős csapatösszevonásokat hajtott végre Gáza mellett és az északi határon. Az izraeli katonai és politikai vezetés többször is utalt arra, hogy szárazföldi invázió lesz Gáza ellen, melynek célja a Hamász totális megsemmisítése.

Egy héttel a Hamász rajtaütése után már minden készen állt ahhoz, hogy a páncélosok meginduljanak Gáza ellen, de ekkor „rossz időre” hivatkozva elhalasztották a műveletek megkezdését. Azóta a helyzet lényegében változatlan: sporadikus összecsapások az északi határon és Gáza mellett, a település folyamatos bombázása, illetve kisebb különleges műveleti beszivárgások Gázaváros térségben.

Az elmúlt napokban arról lehetett nyilatkozatokat, beszámolókat olvasni, hogy Amerika miatt késik a műveletek kezdete. Az Egyesült Államok egyrészt próbálja minimalizálni a gázai civil áldozatok számát, másrészt pedig még több légvédelmi rakétát akar szállítani Izraelnek, hogy biztonságban legyen egy esetleges, széleskörű megtorlás elől a muszlim világ részéről.

A New York Times hét izraeli katonai vezetővel és három izraeli politikai vezetővel beszélgetett arról, hogy miért késik az offenzíva:

ők azt írják, valójában azért nem indult még meg a szárazföldi invázió, mert egyáltalán nincs konszenzus az izraeli vezetésben azzal kapcsolatosan, hogy pontosan mikor, hol, hogyan induljon meg a támadás, sőt, vannak, akik egyáltalán nem is tartanak jó ötletnek egy Gáza elleni szárazföldi inváziót.

A fennálló dilemmák egyik fontos oka az, hogy a vezetők egy része tárgyalásos úton el akarja érni, hogy a Hamász minél többet engedjen el abból a 200 túszból, akiket szűk három hete elhurcoltak Izraelből. Mások úgy látják, nehéz lenne alacsony veszteségekkel, gyorsan megvívni egy Gázavárosban zajló szárazföldi csatát. Erről egyébként mi is írtunk, a kétmilliós város igencsak nehéz terep:

Szintén szempont, hogy vannak, akik tartanak attól, hogy egy Gáza elleni invázió esetén más szervezetek is támadást indíthatnak Izrael ellen: köztük a libanoni Hezbollah is, amely nagy hatótávolságú, nagy rombolóerejű rakétákkal vehet célba izraeli városokat.

A katonai műveletek tervezésével, lebonyolításával kapcsolatosan is vannak viták. Vannak, akik egy, elsöprő, átfogó inváziót szeretnének Gáza ellen, mások jobb ötletnek tartanak kisebb katonai behatolásokat. Az is kérdéses, hogy kinek adná át a hatalmat Izrael, ha valóban sikerül megbuktatni, felszámolni a Gázát irányító Hamászt.

A lap arra is kitér, hogy az Egyesült Államok, bár mindenben támogatja Izraelt, azt javasolta Jeruzsálemnek, hogy ne kapkodják el a Gáza elleni inváziót. Féltik a túszok, az izraeli katonák és a palesztin civilek életét is. Kérdés az is, hogy tudná Izrael sikeresen felszámolni a Hamászt, hiszen ez egy olyan szervezet, amely mélyen beleivódott a gázai társadalom szövetébe, ráadásul nemzetközi szinten is megtalálhatók különféle politikai ágai.

A New York Times azt is megtudta, hogy a Gáza elleni invázió tervei már rég készen vannak, de Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök még nem hagyta őket jóvá, mivel a háborús kabinet teljes konszenzus melletti egyetértését szeretné ehhez elérni. Vannak, akik arra is kitértek, hogy Netanjahu tart attól, hogy a hadműveletek kudarccal végződnek majd, ami tovább rombolja majd a kormány elege igencsak megtépázott népszerűségi mutatóit.

A legtöbb poll, elemzőház egyébként arra számít, hogy teljesen mi lesz a Gáza elleni invázió végkimenetele, Benjámin Netanjahu meg fog bukni, hiszen őt teszik felelőssé amiatt, hogy nem készült fel Izrael megfelelően a Hamász támadásának elhárítására. Az NYT értékelése szerint viszont Netanjahu a rossz kilátások ellenére mindent megtesz azért, hogy hatalomban maradjon.

Összességében tehát úgy tűnik, a Gáza elleni, gyors és átfogó invázióra egy ideig még biztosan nem fog sor kerülni, addig is, a térségben zajló készülődés, eszköz-összevonás folyamatos. A nemzetközi szervek pedig addig is alighanem próbálnak minél többet megtenni azért, hogy ne váljon vérfürdővé a 2 milliós lakosságú, túlzsúfolt Gáza elleni katonai invázió.

Mindezek mellett a feszültség a térségben nemhogy nem csillapodik, de folyamatosan nő: számos országban, köztük Irakban és Szíriában is amerikai bázisokat kezdtek el támadni a térségben működő radikális iszlamista milíciák.

