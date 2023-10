Megjött a lesújtó jóslat: 2024 közepéig is várhatunk a kilábalásra

Bár a magyar kiskereskedelemnek komoly lökést adott a 2022-es választások előtt kiosztott helikopterpénz, 2023 volt a kijózanodás éve, amikor az emberek már nem tudtak annyi tartós fogyasztási- és szórakoztató-elektronikai cikket vásárolni, mint korábban. A reálbérek éves alapon mért emelkedése egyelőre csak egy statisztikai adat, hiszen az emberek jellemzően az év elején kialkudott bérükből költenek, tehát év közben a vásárlóerejük nemigen változik - hangzott el a MediaMarkt pénteki háttérbeszélgetésén.

Tavaly a magyar piac egészen másként viselkedett, mint a nyugat-európai, ami azt jelentette, hogy az emberek nem reagáltak a növekvő inflációra a fogyasztásuk visszafogásával - mondta Szilágyi Gábor, a Media Markt Magyarország ügyvezető igazgatója. Ebben nem csak a választási osztogatás játszott szerepet, de az is, hogy az államilag támogatott ingatlanfelújítások miatt megnőtt a háztartási gépek iránti kereslet.

A növekedés 2023 februárjáig tartott, azóta a termékértékesítés volumene esik és valami jelentős makrogazdasági fordulatnak kellene bekövetkeznie, hogy ez megálljon.

A MediaMarkt 2024 közepéig konzervatív, csökkenő, esetleg stagnáló piaci környezetet vár

- mondta az ügyvezető.

A kiskereskedelmi forgalom szempontjából fontos novemberi időszak (Black Friday és társai) termékforgalma 5-10 százalékkal múlhatja alul a tavalyit.

Arról is beszélt, hogy az infláció nem csak abban jelentkezett, hogy a kiskereskedelmi cégek csökkenő termékértékesítése növekvő forgalommal párosult (hiszen a kevesebb termék is többe került - a szerk.), hanem a kiadások is jelentős mértékben emelkedtek. A marketing, a bérek és HR-kiadások, a logisztika, illetve az energiaszámlák két számjegyű mértékben növekedtek.

Szilágyi Gábor szerint a MediaMarkt kitörési pontja ebből a helyzetből a szolgáltatásnyújtás. Ez azt jelenti, hogy például, amikor eladnak egy mobiltelefont, akkor kínálnak hozzá például kijelzővédelmet vagy beüzemelést. A cég együttműködik a Vodafone-nal is abban, hogy a boltjaikban kínálják a szolgáltató előfizetéseit. Ez a modell Nyugat-Európában már bevett, itthon még új. Később az sem kizárt, hogy több szolgáltató csomagajánlatai lesznek összehasonlíthatóak a MediaMarkt üzleteiben.

A fogyasztói szokások változása a cég tapasztalatai szerint annyiban változtak, hogy

az emberek igyekeznek növelni a meglévő háztartási gépeik vagy szórakoztató-elektronikai eszközeik élettartamát.

Több pótalkatrészt vesznek, a számítógépeik újratelepítését kérik, vagy új háttértárat vesznek bele. Nyáron nagyon mennek az e-mobilitással összefüggő eszközök (rollerek, kerékpárok), keresettek lettek az egyszerűen telepíthető okosotthon-megoldások és jobban keresik az energiatakarékos háztartási gépeket az emberek.

Tapasztalatai szerint itthon is kezd fontossá válni, hogy a használati tárgyak ne a kukában végezzék, ezért a MediaMarkt is visszavásárolja (a kor és az állapot függvényében) a régi használati tárgyakat, például mobiltelefonokat és azokat felújítva ismét a polcokra teszi.

Nincs külön online és offline

A cég nem választja szét az online és offline forgalmat, úgy gondolják, hogy különböző vásárlói utak vannak, amelyekbe mindkét forma beletartozik - erről már Bombera Zsolt, a Media Markt omnichannel értékesítési igazgatója beszélt.

Azzal kapcsolatban, hogy mennyire jelent veszélyt a nagy külföldi (például cseh és román) e-kereskedők hazai jelenléte azt mondta, hogy ezt nagyon nehéz összemérni egy olyan áruházzal, amelynek nem pusztán online lába van. Amikor a nagy külföldi cégek megjelentek, akkor

azért volt öldöklő a verseny, mert megpróbálták megvetni a lábukat a magyar piacon, most pedig azért mert a piac csökken és a készleteket el kell adni valakinek.

Címlapkép forrása: MediaMarkt