Megváltozott a britek híres jelképe

Változáson esett át a britek első világháború óta használt jelképe: a pipacs. A pipacs, amelyet az Egyesült Királyság lakói minden év novemberében mellükre tűzve emlékeznek a korábbi háborúkban szolgáltakra, elesettekre, s amellyel a fegyveres erők kötelékében szolgálókat és családjaikat támogatják, az 1990-es évek óta most először kerül módosításra.

Flandria mezői és az emlékezés jelképe

Az emlékezés jelképének nevezett pipacs már több mint 100 éves szimbólum, amelyhez számos történet kötődik. Az első világháború alatt a harcok nagy része Nyugat-Európában zajlott. A szétbombázott, súlyos harcok által pusztított, korábban gyönyörű vidéket sármező, sivár és kopár tájak jellemezték, ahol alig vagy semmi sem tudott nőni.

Egy kivétel keltette fel a figyelmet: az élénkpiros flandriai pipacsok. Ezek az ellenálló virágok a háborús pusztítás közepette is virágoztak, és ezrével nőttek Flandria véráztatta mezőin. Röviddel azután, hogy Ypres-nél elvesztette egy barátját, egy kanadai orvost,

John McCrae alezredest meghatotta a pipacsok látványa, és ez inspirálta 1915. május 3-án az “In Flanders Fields” (magyarul: “Flandria mezőin”) című vers megírására.

Állítólag McCrae nem volt elégedett a munkájával, ezért összegyűrte a papírt, és eldobta, azonban társai meggyőzték arról, hogy érdemes volna publikáltatni. A vers először a Punch magazinban jelent meg, 1915. december 8-án.

Flandria mezőin pipacsok nőnek

sorban, sorban, keresztek tövében,

Melyek helyünket jelölik; és az égen

A pacsirták, még mindig bátran énekelve, repülnek

Lent alig hallani hangjuk az ágyúdörgésben

- részlet.

Az egyre ismertebbé váló vers aztán arra ösztönzött egy Moina Michael nevű amerikai akadémikust, hogy a háborúban elesettek emléke érdekében népszerűsítse a pipacsot mint szimbólumot. Kampányt folytatott azért, hogy a pipacsot az Egyesült Államokban az emlékezés hivatalos jelképévé tegyék, és másokkal is együttműködött, akik ugyanezt próbálták elérni Kanadában, Ausztráliában és az Egyesült Királyságban.

Ezekben az erőfeszítésekben részt vett egy francia nő, Anna Guérin is, aki 1921-ben az Egyesült Királyságban járt, és azt tervezte, hogy Londonban árulja a pipacsokat. Ott találkozott Douglas Haiggel, a Brit Légió alapítójával, akit meggyőzött arról, hogy a pipacsot használják jelképükként az Egyesült Királyságban.

Több mint hatmillió brit férfi szolgált az első világháborúban. A hazatérők közül 1,75 millióan szenvedtek valamilyen rokkantságtól, és ezek fele tartósan rokkant volt. Ott voltak továbbá azok, akik a háborúba vonultaktól függtek: a feleségek és gyermekek, özvegyek és árvák, valamint a szülők, akik a háborúban elvesztették fiaikat, akiktől gyakran anyagilag is függtek. A legendás vers szerzője, McCrae sem érte meg a háború végét, tüdőgyulladásban halt meg 1918. január 28-án, Boulogne-sur-Merben.

Az 1921. május 15-én megalakult Brit Légiót azért hozták létre, hogy gondoskodjon azokról, akik az első világháborúban teljesített szolgálatuk miatt szenvedtek, és azóta is segítik a fegyveres erők közösségét és családjaikat.

A Brit Légió 1921-ben kilencmillió pamut és selyem pipacsot rendelt (ebből 1 milliót Anna Guérin szervezése által franciaországban készíttetve), és még azon év november 11-én eladásra kínálta azokat.

A kitűzők szinte azonnal elfogytak. Az első “Poppy Appeal”, vagyis “pipacs felhívás” több mint 106 ezer fontot gyűjtött össze a veteránok lakhatásának és foglalkoztatásának támogatására, amely akkoriban jelentős összegnek számított. Napjainkban nagyjából 40 ezer önkéntes 40 millió pipacsot ad el évente.

Az első világháborút lezáró compiègne-i fegyverszünet 1918. november 11-én 11 órakor lépett életbe, és már 1919. november 11-én is kétperces néma csenddel emlékeztek meg a Fegyverszünet Napjáról. A nagy-britanniai megemlékezésekhez 1921 óta hozzátartozik a pipacs, valamint a második világháborúval a neve is megváltozott: ez az Emlékezés napja, amelyen nemcsak az első világháborúra, hanem az összes háborúra, az azokban harcoltakra emlékeznek.

A pipacs iránti nagyfokú angliai kereslet miatt Skóciába csak kevés pipacs jutott el, ennek megoldására és a növekvő kereslet kielégítésére Douglas Haig felesége, Dorothy 1926-ban Edinburgh-ban létrehozta a “Lady Haig Poppy Factory” nevű gyárat, hogy kizárólag Skócia számára állítson elő pipacsokat.

A skóciai Edinburghben található gyár megalapításakor Lady Haig négy szirmú, levél nélküli pipacsot tervezett, míg a Richmondban gyártott változatnak két szirma és egy levele volt. Ez a különbség máig megmaradt. Évente több mint ötmillió skót pipacsot készítenek évente kézzel rokkant veteránok a Lady Haig's Poppy Factory-ben, amelyet a Poppyscotland jótékonysági szervezet terít szét.

Érdemes megjegyezni, hogy pipacs nem teljesen konszenzusos jelkép. Bár az I. világháború alatt Írország egésze az Egyesült Királyság része volt, és körülbelül 200 ezer ír harcolt a brit hadseregben - majd a második világháború alatt az akkor független Írország mintegy 70 ezer polgára szolgált a brit fegyveres erők kötelékében -, az Ír Köztársaságban saját nemzeti emléknapot tartanak a háborúban elesett írek emlékére, júliusban, és a pipacsnak is vitatott a megítélése.

Az ír függetlenségi háborút követő években a pipacs különösen ellentmondásos volt, mivel az ír nacionalisták a brit imperializmus provokatív szimbólumának tekintették.

Dublinban, a Brit Légió felvonulóinak ruháiról gyakran levették pipacsot, ami utcai harcokhoz vezetett.

Válaszul néhány pipacsviselő borotvapengét rejtett a pipacsba. Az 1930-as évek előrehaladtával a “Poppy Day” Dublinban sokat veszített erőszakos jellegéből, azonban a szimbólum viselése is egyre kevésbé volt gyakori a következő évtizedekben. Napjainkban a legtöbb ír nacionalista és republikánus úgy dönt, hogy nem visel pipacsot, mivel szerintük a Poppy Appeal olyan katonákat támogat, akik civileket öltek (például a Véres Vasárnapon) vagy összejátszottak illegális lojalista félkatonai szervezetekkel a “The Troubles” (magyarul: “Bajok” vagy“ Zavargások”) idején. Ír nacionalista szervezetek és az áldozatok csoportjai többször követelték a BBC-től, hogy szüntesse meg azon politikáját, miszerint a megemlékezés időszakában minden műsorvezetőnek pipacsot kell viselnie.

A 2010-es Emlékezés Napján az észak-írországi Szociáldemokrata és Munkáspárt akkori vezetője, Margaret Ritchie volt az első olyan, ír nacionalista pártot vezető politikus, aki pipacsot hordott megemlékezésképpen.

2017-ben Leo Varadkar ír Taoiseach (kormányfő) “lóherés pipacsot” viselt a Dáilban, az Ír Köztáraság törvényhozásának alsóházában, és ezzel ő volt az első ír kormányfő, aki ezt megtette.

Az észak-írországi unionista politikusok dicsérték Leo Varadkar kormányfőt, amiért az ikonikus ír jelképpel ötvözött pipacsot viselt az első világháborúban harcoló és meghalt ír katonák emlékére. Jeffrey Donaldson, a DUP akkori parlamenti vezetője szerint Varadkar példát mutatott arra, hogyan lehet a megbékélést elősegíteni az Ír-sziget két hagyománya között “tisztelettel” és “anélkül, hogy feladnánk alapvető értékeinket és hitünket”.

Tavaly Micheál Martin akkori kormányfő is követte Varadkart, a Brit Ír Tanácson viselte a pipacsot. A politikus akkor kijelentette: a pipacsok viselése Írországban “nem olyan ellentmondásos”, mint azt egyesek gondolják.

Úgy gondolom, hogy helyénvaló, különösen a Brit Ír Tanácsban, amely a nagypénteki megállapodás által létrejött intézmény, hogy kellő tisztelettel adózzunk azoknak, akik a II. és az I. világháborúban és más konfliktusokban vesztették életüket. Úgy vélem, hogy az ír emberek nagy, nagy többsége egy véleményen van ebben a kérdésben

- fogalmazott.

Az új pipacs

Most, 28 év után először változik az emlékezés jelképe. A Brit Légió idei felhívásával együtt kerül bemutatásra az új, immáron műanyagmentes pipacs, új designnal.

Az 1921-es első Poppy Appeal óta a pipacsnak több mint 10 változata jelent meg. A The Guardian visszaemlékezése szerint az eredeti piros selyembúl vagy pamutból készült, zöld szárral és egy kis transzparenssel, amelynek egyik oldalán a “British Legion Remembrance Day” (magyarul: a “Brit Légió Emlékezés Napja”), a másikon pedig a “Made by the women and children from the devastated areas of France” (magyarul: “Franciaország elpusztított területeinek asszonyai és gyermekei által készítve”) felirat állt.

A jótékonysági szervezet szerint az új, műanyagmentes pipacsot három év alatt fejlesztték ki a fenntarthatóbbá válás érdekében tett erőfeszítéseik részeként. Az ikonikus kitűző a drága és bonyolult bioalapú műanyag helyett újrahasznosítható papírból készül, amelynek körülbelül 50%-a eldobott kávéspoharakból, a többi pedig újrahasznosítható rostokból származik. Az University College London elemzése szerint az újratervezés 40%-kal csökkentheti a gyártás károsanyag kibocsátását.

Az új pipacsnál eltűnt a korábbi verziónál használt zöld műanyag szár és a pipacs műanyagból készült közepe,

a pipacs közepénél azonban megmaradt a “Poppy Appeal” dombornyomott felirat, valamint virág ráncolt kialakítása. A pipacsokhoz használt piros és zöld festékeket szakértő kézművesek készítik, kizárólag a Brit Légió pipacsához használt titkos recept alapján.

Az új pipacsot egy, a somerseti Bathban működő designcég tervezte. A James Cropper speciális papírgyártó vállalat gyártja le a pipacsokhoz szükséges piros és zöld papírt, amelyet ezután a Brit Légió kenti, Aylesfordban található raktárába szállítanak, ahol a pipacsok elnyerik végleges formájukat.

A kész pipacsokat ezután csomagolják és szétterítik szerte az egész Egyesült Királyságban, a szupermarketektől és kiskereskedelmi üzletektől a helyi gyűjtőkig.

A Brit Légió naponta 170 ezer pipacsot állít elő, hogy kielégítse a lakossági igényeket.

A pipacsok eladásából származó pénzt a szolgálatot teljesítő férfiak és nők, volt katonák, valamint családjaik támogatására fordítják.

Nagyon büszkék vagyunk a műanyagmentes pipacs bevezetésére, amely nemcsak lehetővé teszi az emberek számára, hogy támogassák a fegyveres erők közösségét, hanem folytatja a Brit Légió fenntarthatóság iránti elkötelezettségét is

- mondta Andy Taylor-Whyte, a Poppy Appeal igazgatója.

A jótékonysági szervezet közölte: a műanyagmentes pipacs a korábbi pipacs megmaradt készletei mellett lesz kapható, elkerülve a már előállított pipacsok miatti pazarlást. A korábbi, már nem használt, műanyagot tartalmazó pipacsok újrahasznosítására is gondoltak, azokat a Sainsbury's szupermarketekben lehet leadni.

Az 1921-es első Poppy Appeal a pipacsok megvásárlásával járó adományok mentőövet jelentenek a katonák és családjaik számára. A 2022-es évben a felhívás több mint 27 ezer embernek jelentett segítséget a fegyveres erőkhöz kapcsolódó közösségben.

Szeretnénk minél több embert arra ösztönözni, hogy idén vegyenek egy pipacsot, és mutassák ki hálájukat és támogatásukat a fegyveres erők azon tagjainak, akiknek a szolgálatát és áldozatvállalását soha nem szabad elfelejteni

- fogalmazott Taylor-Whyte.

A Whitstable-ből származó 99 éves John Roberts, a D-nap és a Királyi Haditengerészet veteránja a brit Sky News-nak így reagált a pipacs új kiadására:

70 éve viselem a pipacsot, különféle verziókat, kartonpapírból készülteket, pamutból készülteket, a műanyag közepű pipacsokat és a mai műanyagmentes változatot, de míg a pipacsok változtak, ami mindig is megmarad, az a fontos jelentése.

Címlapkép: A 99 éves John Roberts, a D-nap veteránja, aki 40 évig szolgált a Királyi Haditengerészetnél, és a 12 éves Maisie Mead, a plymouthi Poppy Appeal gyűjtője, kezükben az új, műanyagmentes papírpipaccsal, a Brit Légió Poppy Appeal Raktárában, Aylesfordban, 2023. október 26-án, csütörtökön. Fotó: Jordan Pettitt/PA Images via Getty Images