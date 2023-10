Új, égető problémája van Magyarországnak

Ma már nem a munkaerőhiány a legsúlyosabb problémája Magyarországnak, hanem az, hogy a gazdasági recesszió következtében eltűnt a kereslet. A vállalatok és a lakosság is igencsak óvatosan költ, így a következő hónapok az ipar és az építőipar számára is nehezek lesznek. Utóbbit a költségvetési kiadáscsökkentések is sújtják. A legjobban a szolgáltatószektor birkózik meg a problémákkal, de a vásárlóerő csökkenése itt is egyre súlyosabb helyzetet teremt. A változó helyzet – a munkaerőhiány háttérbe szorulása – következménye, hogy a tavaly megélénkülő ár-bér spirál eltűnhet. Az egyre kevesebb betöltetlen álláshely, a mérséklődő infláció, illetve a helyenkénti leépítések miatt a vállalatoknak idén nem kell másodszorra is bért emelniük, ahogy azt tavaly láttuk. A jövő év azonban még nyugtalanító helyzeteket teremthet.

Utoljára a Covid-válság közepette, azt megelőzően pedig hosszú évekkel ezelőtt (2014-ben) szembesültek olyan súlyos kereslethiánnyal az iparvállalatok Magyarországon, mint most. A GKI Gazdaságkutató felmérése szerint az iparban a cégek közel fele gondolja úgy, hogy a termelésének növekedését érdemben korlátozza a kereslet hiánya.

Mindez nem meglepő annak fényében, hogy a gazdaság egy éve recesszióban van, az ipari megrendelések gyengék, a termelés pedig hosszú hónapok óta nem tud nőni. Az ipar kibocsátása gyakorlatilag a 2020-as szinten stagnál egy ideje, sem a belföld, sem a külföld nem tudja növekedési pályára állítani a szektort.

Nem meglepő, hogy mindezzel párhuzamosan egyre kisebb problémát jelent a munkaerőhiány, ami évekig a magyar gazdaság legszűkebb keresztmetszete volt. Ma már olyan alacsony szintre süllyedt a munkaerőhiány problémája az iparvállalatok számára, mint 2015-ben, amikor még a mostaninál jóval magasabb munkanélküliség és nagyobb munkaerőtartalék jellemezte az országot. A stagnáló termelés és a gyenge kereslet most nem indokolja, hogy újabb dolgozókat vegyenek fel a cégek, az üres (betöltetlen) álláshelyek száma így folyamatosan csökken.

Hasonló a helyzet az építőiparban is, csak talán egy hajszálnyival még rosszabb is. A szektorban tevékenykedő vállalatok utoljára 2014-ben látták olyan súlyosnak a kereslethiányt, mint most, minden második vállalat komoly keresleti problémákról beszél. Minden bizonnyal azért is érzik rosszabbnak a helyzetet, mint az iparvállalatok, mert a gazdasági lassulás mellett sokkal jobban érinti őket a központi költségvetés kiadáscsökkentései. A költségvetési hiány elszállása és az uniós források hiánya ugyanis nemcsak a deficitcél megemelését vonta maga után, hanem azt is, hogy a kormány több ezer milliárd forint értékben halasszon el beruházási kiadásokat.

Az építőipar kibocsátása mélyebben van, mint a Covid-válság előtt volt, és egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy a fordulatra még várni kell. Ugyan a gazdaság lassú kilábalása hozhat némi fellélegzést, azonban a továbbra is rendkívül magas kamatkörnyezet (mind a lakosság, mind a cégek számára), illetve költségvetés tartós problémái óvatosságra intenek a kilátásokat tekintve. A jó hír az, hogy a korábbi gond, amely az anyag- és a kapacitáshiány volt, szinte teljesen megszűnt mind az építőiparban, mind az iparban, ami az ellátási láncok helyreállását jelzi.

A kereslethiány szempontjából egyelőre a szolgáltatószektor van a legjobb helyzetben. Habár itt is növekszik a problémákat jelző vállalatok száma, még mindig alacsonyabb, mint az iparban és az építőiparban. Az utóbbi időben leginkább a pénzügyi problémák jelentenek gondot a szektorban, amely minden bizonnyal összefügg a megemelkedő költségszintekkel és az extrém magas kamatokkal. A szektorban különösen fontos lesz figyelni erre a problémára, hiszen a pénzügyi gondok könnyedén vezethetnek leépítésekhez, újabb átárazásokhoz, illetve akár egyes szereplők eltűnéséhez is.

Összességében elmondható, hogy a magyar gazdaság legsúlyosabb problémája már nem a munkaerőhiány – amely hosszú időn keresztül az első helyen volt –, hanem a gazdasági recesszió miatt a kereslethiány. A lakosság és a költségvetés költekezésének visszafogása egyaránt negatívan hat az összkeresletre, az alacsonyabb termelési szintnek pedig csak egyetlen jó oldala látszik: az elmúlt időszakban szunnyadóban van az ár-bér spirál, miután a vállalatok egyre kevesebb dolgozók keresnek, és így kevésbé kell megfelelniük a folyamatosan emelkedő bérigényeknek.

Az alacsonyabb termelési szint mellett nincs szükség új dolgozók felvételére, így a munkahelyváltásokat egyrészt limitálja, hogy kevesebb a meghirdetett pozíció, másrészt a vállalatok több jelentkezőből választhatnak, mint korábban (hiszen most is sokan váltanának), és nem is minden esetben kényszerülnek elfogadni a dolgozók bérigényét. A változó helyzetben nem is igazán jellemző, hogy idén bérkompenzációt, második vagy akár harmadik béremelési kört jelentsenek be a cégek, ahogy azt tavaly tették.

Ahogy az alábbi ábrán látható, egy ideig követte a rendszeres keresetek növekedése az infláció emelkedését, a cégek tavaly többször is emelték a fizetéseket, végül a béremelkedés 19% körül megállt, ami kétszerese-háromszorosa volt a megelőző időszak béremeléseinek. Az infláció magasabb szinten tetőzött, 25% felett, így végül idén vissza is esik a bérek vásárlóereje. Mostanra mind az inflációban, mind a bérnövekedésben fordulat következett be, és ha a folyamat kitart, akkor a következő években újra alacsonyabb inflációs környezet várható.

Az árstabilitás elérésének az esélyét ugyanakkor rontja, hogy jövőre is érdemben nőnek a legkisebb bérek (a minimálbér várhatóan 15, míg a bérminimum 10%-kal), ami a dolgozók részéről egyrészt érhető az elmúlt időszak reálbércsökkenése miatt, másrészt növeli az esélyét annak, hogy a vállaltok ceruzája az érdemben tovább emelkedő bérköltségek miatt újra erősen fog majd. Ezt erősíti, hogy számos cég visszatekintő átárazást hajthat végre (az idei, éves átlagos 18% közelében alakuló inflációt veheti alapul), ami gyorsan növekvő árakat és béreket eredményez.

A vállalatok átárazását egyelőre limitálja, hogy a kereslet csökken, a nagy kérdés az, hogy a jövő év elején újabb, jelentős béremelések hatására megélénkülnek-e a vásárlások. Akárhogy is lesz, az óvatosságra kellene, hogy intsen mindenkit, hogy az inflációs várakozások bár mérséklődtek, a kedvező trend az elmúlt néhány hónapban megállt. És egyelőre nem is konzisztens a 3%-os inflációs célértékkel: az elmúlt két év inflációs robbanásánál kisebb, de a Covid-válság előtti, árstabilitást jelentő rátákhoz képest egy magasabb inflációs pályát vetít elénk.

