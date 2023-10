Tényleg készen áll Budapest egy olimpiára? Még így is több ezermilliárdba kerülne

Az augusztusi atlétikai világbajnokság után többen felvetették, hogy Budapest készen állna a 2036-os nyári olimpia megrendezésére, az ehhez szükséges sportlétesítmények jelentős része mostanra megépült. Ugyanakkor egy olimpia megrendezése nem csak a stadionokról és sportcsarnokokról szól, az infrastruktúra terén például jóval kisebb az előrelépés a lefújt 2024-es pályázathoz képest. Összesítésünk szerint még így is több ezermilliárd forintot emésztene fel a rendezés, aminek egy részére persze lehet azt mondani, hogy az olimpia nélkül is szükséges beruházás lenne, de az elmúlt hat-hét évben már láthattuk, mennyire fontosak ezek valójában. Egyelőre hivatalosan nincs szó újabb magyar pályázatról, legfeljebb ötlet szinten merült fel a téma.

2017 után megint olimpiáról álmodik Budapest

Augusztusban atlétikai világbajnokságot rendezett Budapest, amit a nyári olimpia és a futball-vb után a harmadik legnagyobb sporteseménynek szoktak nevezni. A sikeres világbajnokság után nem véletlen, hogy újra felvetődött egy olimpiarendezés lehetősége. Erre azonban reálisan legkorábban 2036-ban lehet esélyünk, hiszen a 2024-es eseményt Párizs, a 2028-ast Los Angeles kapta meg, 2032-ben pedig Brisbane rendezheti az eseményt.

Így még a 2036-os olimpiát sem biztos, hogy „visszahozzák” Európába, egyelőre Mexikó, Indonézia és Törökország nyújtott be hivatalos pályázatot. Európából szóba került még egy olasz, német, dán vagy német rendezés, de a lengyelek is bejelentkeztek. Emellett Egyiptom első afrikai országként kacérkodik a rendezéssel, de a rajtvonalra állhat India, Kína vagy Katar is.

A hagyományos „vetésforgó” alapján Brisbane után egy ázsiai olimpiára viszonylag kicsi lehet az esély, ez rontja Indonézia kilátásait, míg Mexikó ellen az szólhat, hogy 2028-ban Los Angeles rendezhet. Így lehet reális esély egy újabb európai helyszínre, amiért akár Budapest is versenybe szállhat.

Arról egyelőre nincs hivatalos döntés, mikor választhatják ki a helyszínt, Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke annyit nyilatkozott, hogy a 2036-os rendező kiválasztása már az utódjára marad. Bach mandátuma 2025-ben jár le, vagyis a jelek szerint azt követően születhet döntés, de a napokban már arról is lehetett hallani, hogy még egy ciklusra maradna az elnök. Addig pedig a NOB igyekszik felmérni a jelentkezőket és egy szűkebb kört kiválasztani, akikkel megkezdik az egyeztetéseket.

Magyarországon egyelőre nincs szó hivatalos olimpiai pályázatról 2036 esetében sem, legfeljebb pletykaszinten került szóba az, hogy újra meg lehetne próbálni. A fentiekből az látszik, hogy valószínűleg csak évek múlva lesz döntés a helyszínről, korábban volt egy olyan íratlan szabály a NOB-on belül, hogy nagyjából hét évvel az esemény előtt szavaznak a rendezőről, de azóta átálltak arra, hogy több rendezőt jelentenek be egyszerre. Látszik, hogy vannak már érdeklődők, vagyis

fontos lenne, hogy minél előbb hivatalos döntés szülessen, ha Budapest valóban pályázni akar, néhány ország ugyanis már most előnyben van.

Tényleg készen áll Budapest?

A fő kérdés persze az, tényleg készen állna-e a magyar főváros egy olimpia megrendezésére. Ennek eldöntéséhez elővettük a 2015-ben készült majdnem 1500 oldalas megvalósíthatósági tanulmányt, amit a PricewaterhouseCoopers (PwC) könyvvizsgáló készített. Ebben felmérték a szükséges létesítmények helyzetét, illetve az egyéb infrastrukturális beruházásokat, és igyekeztek megbecsülni azok költségét.

Elsőként megnéztük, tényleg olyan jól állunk-e sportlétesítményekkel. Ha „darabra” nézzük, akkor azért vannak még hiányzó beruházások. Ezek egy része végleges, másik része pedig ideiglenes létesítmény lenne, utóbbiakat csak az olimpia idejére építenék fel, aztán el is bontanák. Ezek közül a legjelentősebb az Etele térre tervezett ideiglenes csarnok, mely 27 ezer férőhelyes lehetne és például a röplabda tornának adna otthont.

Ugyanakkor az egyértelmű, hogy a jelentősebb beruházások megvalósultak, hiszen a legutóbbi olimpiai pályázat óta felépült többek között a Puskás Aréna, az MVM Dome vagy az atlétikai stadion. Megpróbáltuk megbecsülni, mennyibe kerülne a még szükséges létesítmények felépítése, ehhez kétféle módszertant alkalmaztunk:

2015 óta a kumulált infláció mintegy 60 százalék 2023-mal bezárólag,

talán pontosabb lehet az építőipar inflációjával számolni, ehhez jó benchmark lehet az atlétikai stadion, mely a tervezett 120 milliárd forint helyett majdnem 250 milliárdba került, vagyis nagyjából 100 százalékos volt a drágulása 2015-höz képest.

Az alábbi táblázatban mindkét módszertan szerinti becslést feltüntettük:

Látható, hogy a 2015-ös megvalósíthatósági tanulmány alapján

még több mint 170 milliárd forintnyi sportlétesítményt kellene megépíteni, ami mai áron 275-345 milliárd forintba kerülne.

Azt persze nem tudjuk, hogy ugyanazokkal a helyszínekkel számolna-e egy 2036-os olimpiai pályázat, mint a 2024-es. A kajak-kenu versenyek megrendezésére például a szegedi pálya alternatívája lehet akár a Sukorón már épülő Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia. A golfverseny kapcsán a korábbi pályázatban is két lehetséges helyszínt vizsgáltak, Göd mellett a Balaton is szóba került. Emellett 2015-ban még nem volt konkrét terv a Népligetben épülő Fradiváros projektre, melynek több eleme is hasznosítható lenne az olimpia esetén. Vagyis ahhoz, hogy a fentinél pontosabb becslést tudjunk adni, látni kellene a 2036-os lehetséges pályázat részleteit.

Emellett néhány területen a NOB jóindulatára is szükség lehet egy budapesti olimpiai pályázat esetén. A legtöbbször a sajtóban az atlétikai stadion problémája került elő. A nyitó- és záróünnepséghez ugyanis általában egy legalább 60 ezres stadiont szoktak elvárni, melyben van futópálya is. Ennek pedig az atlétikai stadion azért nem felelne meg, mert a tervek szerint legfeljebb 50 ezresre lehet majd bővíteni, a Puskás Arénában pedig nincs futópálya, hiába 65 ezres. Ha a magyar főváros komoly esélyesként indulna a versenyben, akkor valószínűleg ez lenne a legkisebb gond, a nemzetközi szövetség vélhetően rábólintana az 50 ezres stadionra is. Főleg úgy, hogy az elmúlt években épp a rugalmasságot és a költségcsökkentést tűzte a zászlójára a NOB.

Nem a stadionok kerülnének igazán sokba

Vagyis látszólag kezelhető költsége lenne egy budapesti olimpiának, hiszen a fenti 250-350 milliárdos összeg tíz évre elosztva nem jelentene megoldhatatlan problémát a költségvetésnek. Ugyanakkor egy olimpiai pályázat nem csak a sportlétesítményekből áll, a költségek további három csoportba sorolhatók:

Az úgynevezett olimpiai projektek , mint például az olimpiai falu, a médiafalu, illetve a közvetlenül az eseményhez kapcsolódó beruházások.

, mint például az olimpiai falu, a médiafalu, illetve a közvetlenül az eseményhez kapcsolódó beruházások. Az infrastruktúra fejlesztésének költsége , mely szükséges egy olimpia megrendezéséhez. Az esemény támogatói általában azzal érvelnek, hogy ezek a beruházások egyébként is megvalósulnának, legfeljebb fel kell őket gyorsítani, illetve hosszútávon Budapest és Magyarország hasznára válnak, így nem sorolhatók a közvetlenül olimpiai költségekhez.

, mely szükséges egy olimpia megrendezéséhez. Az esemény támogatói általában azzal érvelnek, hogy ezek a beruházások egyébként is megvalósulnának, legfeljebb fel kell őket gyorsítani, illetve hosszútávon Budapest és Magyarország hasznára válnak, így nem sorolhatók a közvetlenül olimpiai költségekhez. A közvetlen rendezési költségek, az úgynevezett OCOG-költségvetés. Ide jellemzően nem beruházások tartoznak, hanem az olimpiai rendezőbizottság kiadásai, mint a marketing, a jegyek előállítási költsége, a biztonság garantálása például.

Ezeknél a költségeknél szintén a fentebb már említett becslést alkalmaztuk, a 2015 óta mért nagyjából 60 százalékos kumulált inflációval korrigáltuk a tanulmányban szereplő összegeket. Így az olimpiai projektek lehetséges költsége az alábbiak szerint alakulna:

Vagyis ezekre a beruházásokra már 2015-ben további közel 720 milliárd forintot becsültek, ami mostanra mintegy 1150 milliárd forint lehetne. Ennek legnagyobb része az olimpiai falu és a médiafalvak költsége, ezek kapcsán azt érdemes kiemelni, hogy a fenti összegek bruttó költségek, vagyis nem számoltunk az utóhasznosítással. Egyelőre ugyanis nem tudjuk, mi a terv ezekkel a létesítményekkel az olimpia után, ha eladják őket, akkor az csökkentheti a költséget.

A másik kérdéses pont a szennyezett területek rehabilitációja, azt nem tudni, hogy a 2015-ben kijelölt területekből mennyi lenne része egy esetleges 2036-os pályázatnak, illetve mekkora területen valósult meg az utóbbi években a talajszennyezés felszámolása.

A 2015-ös tanulmányban feltüntetett infrastruktúraberuházások esetében még nehezebb a dolgunk. Ha azokat összesítjük, akkor 2015-ös árszínvonalon 1639 milliárd forint, az inflációval korrigálva több mint 2600 milliárd adódik.

Azonban itt is nehéz meghatározni, mi az, ami megvalósult az elmúlt években. Vannak olyan beruházások, melyek egyértelműen nem haladtak előre, ilyen például a reptéri gyorsvasút vagy az autópályák bővítése. Azonban például a vasút vagy a BKK járműbeszerzéseinél nehéz eldönteni, hogy eddig mennyi valósult meg abból, ami a 2015-ös tervekben szerepelt. Ugyanis az olimpia támogatói gyakran azzal szoktak érvelni, hogy ezekre a beruházásokra egyébként is szükség lenne, az ország a későbbiekben is profitál belőlük, az olimpia legfeljebb arra lehet indok, hogy előbbre hozzák őket.

Még egy fontos akadály lenne a jelenlegi politikai környezetben, az pedig a főváros és a kormány nem épp rózsás viszonya. 2036-ig persze még sok választási ciklus lemegy majd, de egy sikeres olimpiai pályázathoz mindenképpen kell a rendező város és a kormány szoros együttműködése, az, hogy magukénak érezzék a pályázatot és megállapodjanak a költségek megosztásáról. Erre egyelőre Budapest esetében kevés az esély.

Összegezve a fentieket az látszik, hogy a 2024-es pályázatból kiindulva a mai árakon

még most is nagyjából 4000 milliárd forintot kellene elkölteni egy budapesti olimpiára.

Erre persze lenne nagyjából tíz évünk attól függően, mikor születik meg a döntés a rendező kilétéről. Azonban érdemes hangsúlyozni, hogy mindez csak hipotetikus feltevés egyelőre, hiszen nincs szó konkrét olimpiai pályázatról, nemhogy arról, hogy azt meg is nyerné Budapest.

Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images