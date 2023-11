Éjszaka érkezett a kormány váratlan húzása: csökkenti a túró rudi áfáját

A november elsejei ünnepnap előtt, kedd éjszaka valóságos törvényjavaslatdömping érkezett a parlament oldalára a kormány részéről, 19 tervezet vált nyilvánossá ugyanis eggyszerre. Ezek között található a 2024-es adócsomag a maga 187 oldalával, melyben hirtelen egy érdekes adócsökkentést szúrtunk ki.

A Pénzügyminisztérium közleménye alapján a Portfolio is beszámolt arról kedden nap közben, hogy a kormány beterjeszti a parlamentnek a jövő évi adócsomagot. Ez meg is valósult, igaz csak kedd éjszaka, pár órával a november elsejei ünnepnap előtt. A legkülönbözőbb, jelentős jogszabályok esetében már megszokhattuk, hogy a kormány különleges időpontot választ azok beterjesztésére, ehhez az ünnepnapok előtti utolsó munkanap éjszakáját találja egyre gyakrabban a megfelelő időnek. Ez azzal is összefügghet, hogy egy-egy váratlan, érdekes gazdaságpolitikai lépés, például adóintézkedés nem biztos, hogy akkora figyelmet kap egy ilyen időszakban, mint egy átlagos hétköznapon.

Az egyes adótörvények módosításáról címet viselő 187 oldalas (a pdf innen letölthető) jövő évi adócsomag azonban nem az egyetlen törvényjavaslat, amit kedd éjszaka nyújtott be a kormány. A 19 most közzétett tervezet között megtalálhatóak egyes energetikai tárgyú törvények módosítása, igazságügyi törvények módosítása, kkv-támogatások átírása, környezetvédelmi termékdíj-törvénytervezet, közlekedési tárgyú törvények módosítása, vagyongazdálkodási tárgyú törvények, víziközmű-szolgáltatási törvény módosítása, sporttal összefüggő törvénymódosítás, atomenergiával kapcsolatos törvények átírása, de a parlament elé került a globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókról és ezzel összefüggésben egyes adótörvények módosításáról szóló javaslat is.

A jövő évi adómódosítások átfogó összefoglalásával és azok elemzésével külön cikkben fogunk foglalkozni hamarosan, de addig is szemet szúrt számunkra egy érdekesség. A kormány ugyanis javaslatával módosítja az Áfa törvény azon mellékletét, amely felsorolja a 18%-os kedvezményes általános forgalmi adó kulccsal adózó termékeket. Konkrétan az szerepel ebben a részben, hogy

a desszert jellegű sajtkészítmény áfakulcsa az eddigi 27%-ról 18%-ra csökkenne 2024. január elsejétől.

Vagyis áfakulcs-csökkentést hajt végre a kormány a következő évtől egy konkrét termékkör esetében, miközben előzetesen ezt egyáltalán nem jelezte és a minisztérium közleményében sem emelték ki ezt a részletet.

Az ezzel kapcsolatos részletes indoklás úgy szól, hogy "a besorolási rend alapján egyes, Élelmiszerkönyv szerinti desszert jellegű sajtkészítmények jelenleg is a 18%-os áfa mérték alá tartoznak, míg mások (2106 és 1806 vtsz. alá tartozóak) a 27 %-os kulcs alá". A javaslat a jogalkotói célnak megfelelően

2024. január 1-jétől ez utóbbi termékeket is, így például a túró rudit, a 18%-os áfa kulcs alá sorolja

olvasható az indoklásban.

Később a dokumentum 185. oldalán a kormány megismétli: "a módosítás 2024. január 1-jétől 18%-os áfa kulcs alá sorolja a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott, a 2106 és a 1806 vámtarifaszám alá tartozó desszert jellegű sajtkészítményeket, így például a túró rudit.

Érdemes eljátszani a gondolattal, hogy amennyiben az áfacsökkentés hatását teljes mértékben érvényesítik a kereskedők (ám nem ez a jellemző, a kormány éppen emiatt érvelt eddig úgy, hogy árcsökkentési célból nem érdemes áfát csökkenteni), vagyis odaadják a fogyasztónak és nem nyelik le, akkor a normál (30g-os) legnépszerűbb pöttyös túró rudi jelenlegi, jellemzően 240-260 forintos ára valahol 223-242 forint között lenne. Egy ilyen, a fogyasztók oldaláról előnyös helyzetben tehát a túró rudi imádók 7%-os árcsökkenést tapasztalnának. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek mind hipotetikus számítások.

Érdekességképp felidézzük, hogy 2017 májusában Varga Mihály pénzügyminiszter a 2018-as költségvetés akkori beterjesztésekor a parlamenti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott a 24.hu tudósítása szerint amikor az alapvető élelmiszerek áfacsökkentését sorolta, hogy lehetne folytatni a sort, és ha a gyermeke tudná, mi az az áfa, a Túró Rudi áfáját csökkentené.

A legismertebb, pöttyös túró rudit egyébként idehaza a FrieslandCampina Hungária gyártja, a 2020-as adatok szerint 17 milliárd forint értékben vettek a magyarok ilyen terméket.

Túró Rudi készül a FrieslandCampina Hungária Zrt. mátészalkai tejüzemében a kapacitásbõvítõ beruházás átadásának napján, 2019. október 1-jén. A Túró Rudit is elõállító holland tulajdonú cég másfél milliárd forint értékû saját forrásból bõvítette gyártó- és csomagolókapacitását. Forrás: MTI/Balázs Attila

