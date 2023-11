Ez lenne Magyarország titkos fegyvere?

Major András 2023. november 01. 19:00

A Nemzetközi Energiaügynökség új jelentése is rávilágít a földgázimport jó részének kiváltására alkalmas jelentős hazai biometán-potenciálra. A magyar biometán-vagyon kiaknázásával olyan, az energiafüggetlenséget erősítő hazai megújuló forrást vonhatunk be az energiaellátásba, amely hozzájárulhat a napelemek által okozott kihívások megválaszolásához, új munkahelyek teremtéséhez és a magyar ipar fejlesztéséhez is. A termelés fokozása szerepel a kormányzati stratégiában is, az iparági szereplők pedig önálló biogáz- és biometán stratégián dolgoznak.