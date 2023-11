Mekkorát nőnek a bérek Magyarországon? Keserű pirulát kell lenyelni a dolgozóknak

Jövőre 10% körüli béremelkedés várható Magyarországon, ami lassabb ütem, mint az idei, 15%-os növekedés. A bérek kisebb mértékű emelkedésének nyilván nem örülnek a dolgozók, a jó hír azonban az, hogy az infláció 2024-ben harmada lehet az ideinek, amelynek hatására újra nőhetnek a reálkeresetek. Elemzők szerint azonban komoly kockázatok azonosíthatók, így benne van a pakliban az inflációs meglepetés.

A bérek értéknek egy évig tartó csökkenése szakadt meg szeptemberben, miután az infláció végre alacsonyabb volt, mint a béremelkedési ütem. Ez persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy több pénzt tudnak költeni az emberek, hiszen a bérek évente általában csak egyszer emelkednek. Egészen 2024-ig biztosan várni kell arra, hogy újra élénküljön a fogyasztás, hiszen a fizetések csak a jövő év elején emelkednek.

Jövőre 10-12%-os nominális béremelkedésre számítunk nemzetgazdasági szinten

– mondta a Portfolio-nak Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető közgazdásza. Hozzátette, hogy a minimálbér-, illetve a szakképzett minimálbéremelés mértéke fontos kiindulópont lesz mindenképpen. Erről folyamatosan egyeztetnek a munkaadók és a munkavállalók, úgy tűnik, hogy a minimálbér 15%-kal, míg a bérminimum 10%-kal nőhet.

„Az idei évben is viszonylag magas a nominális bérkiáramlás, az infláció azonban még magasabb, tehát annak ellenére, hogy a helyzet fokozatosan javul – legalábbis statisztikailag – az infláció csökkenésével párhuzamosan, elmondható, hogy a 2023-as év a reálbérek csökkenésének éve volt” – hangsúlyozta Nyeste Orsolya. Szerinte a jövő év kapcsán az is nagy kérdés, hogy az alkalmazottak milyen mértékben próbálják majd az idei évben elszenvedett veszteséget a 2024-es béremelésen keresztül kompenzálni.

Ha ez a törekvés nemzetgazdasági szinten erőteljesnek bizonyul, a munkavállalók nem feltétlenül fognak megelégedni a 7-9%-os bérnövelési ajánlatokkal, dacára annak, hogy a jövő évi várható infláció már az ideinél jóval alacsonyabb lehet – fogalmazott Nyeste Orsolya. Úgy véli, hogy a munkapiac általános feszes helyzete (munkaerőhiányos állapot) is támogathatja ezeket a magasabb béremelési törekvéseket. A munkanélküliségi ráta – a növekedési kilátások javulásával párhuzamosan – kisebb mértékű csökkenést várjuk a jövő évben, a ráta 3,4-3,6% között stabilizálódhat középtávon, tette hozzá.

Matheika Zoltán, a Kopint-Tárki vezető kutatója szerint 2024-es évre szerény, 2-3%-os gazdasági növekedés várható az idei recessziót követően. Ennek megfelelően a foglalkoztatási helyzet javulására és a munkanélküliségi ráta csökkenése is számítunk – tette hozzá. Ugyanakkor a munkapiac a recesszió alatt is aránylag feszes maradt, és a munkanélküliségi ráta csak mérsékelten emelkedett, a foglalkoztatási szint további bővülése mellett.

Összességében 3,7-3,8%-os éves átlagos munkanélküliségi rátára számít a kutató a jövőre az idei 4-4,1% után.

„A gazdasági növekedés újraindulásával a létszámbővítést tervező vállalatok aránya nőni fog, ami a betöltetlen álláshelyek számának emelkedéséhez és a bérnyomás bizonyos mértékű erősödéséhez vezet” – fogalmazott Matheika. Ehhez járul hozzá szerinte a minimálbér, garantált bérminimum várható jelentős emelése. Matheika úgy véli, hogy nemzetgazdasági szinten a keresetek durván 10%-os növekedése várható.

Karsai Gábor, a GKI Gazdaságkutató vezérigazgató-helyettese is reálisnak tartja a két számjegyű nominális béremelkedési ütemet. Ő abban látja a kockázatot, hogy az infláció magasabb lehet, mint amit most a kormány vár, így csak kisebb mértékben nőhet a bérek vásárlóereje. „Reálisnak tartjuk a 2024. évi 10-11% körüli keresetemelkedést, azonban valószínűtlennek az 5%-os reálkeresetemelkedés elérését, mivel az lényegesen meghaladná a termelékenység, illetve a gazdaság növekedésének ütemét” – mondja Karsai Gábor. Szerinte jövőre mindössze 2-2,5%-os GDP-növekedés várható.

Félő, hogy az infláció csökkenési folyamata erősen lassul, 7% körülire, ami mintegy 3%-os reálkereset-emelkedést vonhat maga után

– fejtette ki a GKI szakértője.

Nyeste Orsolya, az Erste vezető közgazdásza is arra hívja fel a figyelmet, hogy bizonytalan, mekkora a munkáltatók mozgástere. Kérdés, hogy sok negyedév recessziója után hogyan látják a várt gazdasági kilábalás gyorsaságát, és hogyan ítélik meg saját cégük helyzetét, kilátásait - vetette fel. Fontos lehet az is egy adott vállalat esetében, hogy az egyéb költségei hogyan alakulnak, pl. milyen áron jut hozzá a működéséhez szükséges energiához, emellett az is mindenképp meghatározó, hogy az adott vállalat milyen árazási erővel bír a piacán. Kiemelte:

Ha januárban a múltbeli infláció alapján történő átárazás válik általánossá, akkor a béremelésre is nagyobb tér nyílhat.

Idén pedig éves átlagban csaknem 18%-os infláció várható. Úgy vélte: "ez persze az infláció, illetve az inflációs várakozások alakulása szempontjából nem túl jó hír".

Összességében tehát a közgazdászok jelentős mértékű, 10%-os vagy azt meghaladó béremelkedésre számítanak 2024-ben. Ugyanakkor a problémát továbbra is az infláció okozhatja, amely várhatóan távol lesz a jegybanki céltól (3%), és folyamatosan erodálhatja a keresetek reálértkét. A közgazdászok dupla olyan gyors áremelkedési ütemre számítanak, mint a célszint, ráadásul a felfelé mutató kockázatok vannak túlsúlyban. Egyrészt a legkisebb bérek jelentős emelését valamiképpen ki kell gazdálkodni - a legtöbb esetben áremeléssel -, másrészt a munkaerőhiány továbbra is bérfelhajtó hatású, harmadrészt a visszatekintő infláció alapú árazás kockázata is a magasabb árak felé mutat.

