Egy hónapra leáll a Nitrogénművek

Az esemény rövid adatlapján az alábbi információk láthatók, miszerint a november 6-i gáznap kezdetétől a 610 MWh/órás gázfelhasználási igény nullára esik:

A bejelentés több szempontból is érdekes, hiszen:

Az elmúlt években nem volt példa arra, hogy egy leállást rögtön kerek egy hónaposra meghirdessen a régió legnagyobb műtrágya gyártó vállalkozása.

Tavaly az extrém magas gázárak mellett voltak több hetes leállások, de azokhoz az időkhöz képest most sokkal alacsonyabbak a gázárak, ami a műtrágya gyártás messze legnagyobb költségtételét jelenti.

A gázár alakulása a holland TTF gáztőzsdén (EUR/MWh, legközelebbi havi határidős kontraktus). Forrás: tradingeconomics.com

Nem karbantartásról van szó (amelynek intervalluma a korábbi években egyébként is csak néhány napot, vagy egy hetet tett ki), hanem tervezett egyéb kiesésről, pontosabban leállásról, mert ezt mutatja az esemény részletes adatlapja.

Nem tudjuk, hogy mi áll Magyarország egyik legnagyobb földgáz fogyasztója és így CO2-kibocsátója döntése mögött. Amint júliusban megírtuk: nagyon kellemetlen hírt kaptak a nagyobb CO2-kibocsátók a 320/2023-as kormányrendelettel, hiszen a térítésmentesen kiosztott szén-dioxid kvótákra a kormány bevezetett egy nagyon magas, 40%-os különadót, ami az érintett vállalkozások eredményes működését alapvetően rombolta. Emellett a kormányrendelet egy 10%-os tranzakciós díjat is bevezetett a kvótaértékesítésekre, ami a cégek likviditási helyzetében okozhatott kihívásokat.

Ezt a rendeletet módosította október elején a 452/2023-as kormányrendelet, amely a különadó mértékét 36%-ra csökkentette, de közben a tranzakciós illeték 15%-ra ugrott.

A Nitrogénművekről röviden

Az 1931-ben alapított és ma is működő régi gyárteleppel együtt üzemelve ez a gyáróriás jelenleg Magyarország egyetlen ammónia- és műtrágyatermelő kapacitásokkal is rendelkező nitrogénműtrágya-gyára. Az 1932-ben szabadalmaztatott Pétisó mellett korszerű más műtrágyaféleségeket is előállít, melyek közül kiemelt fontosságú az ammónium-nitrát, a karbamid és a nitrosol. A Nitrogénművek Zrt. a műtrágya termékeit 2003-ban Genezis márkanév alatt egyesítette. (MTI)

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba, Pétfürdő, 2021. július 13. A pétfürdői Nitrogénművek Zrt. 1970-es évekből származó nagy kapacitású műtrágyagyára a távlati felvételen.