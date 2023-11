Ez aztán a rezsicsökkentés! A mínuszos gázszámlák valódi háttere

Csiki Gergely 2023. november 02. 12:57

Kezd megérkezni hazánkba is az ősz (bár a korábbi éveknél talán lassabb ütemben) és vele együtt beindult a fűtési szezon is, ami magával hozta azt is, hogy az - elsősorban havi alapon elszámoló - ügyfelekkel elkezdtek szembe jönni az érdekesebbnél érdekesebb gázszámlák. Bár a tavalyi tapasztalatok alapján ennek már nem kellene újdonságnak számítania, azonban sokan még most is furcsán nézik a gázszámlájukat, amikor az negatív egyenleget tartalmaz. Cikkünkben azt mutatjuk be, hogy a szolgáltató miért fizet vissza az ügyfélnek pénzt a gázszámlán.