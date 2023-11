Aggasztó képet fest a kínai kereskedelmi adat

Kína októberi kereskedelmi adatai vegyes képet mutattak, mivel az import váratlanul emelkedett, míg az export gyorsabb ütemben zsugorodott, ami a belföldi kereslet élénkítésére tett közelmúltbeli erőfeszítések ellenére továbbra is fennálló kockázatokra utal.

Kínában októberben az export 6,4%-kal csökkent az előző évhez képest, ami rosszabb a várt 3,3%-os csökkenésnél, míg az import 3,0%-kal nőtt, dacolva a várt 4,8%-os zsugorodással.

Az import váratlan növekedését vélhetően a növekvő belföldi kereslet és a készletek feltöltésének szükségessége okozta.

Az elemzők így is aggódnak a kínai gazdaság törékeny és egyenetlen fellendülésével kapcsolatban, mivel a gyenge globális kereslet, az elhúzódó ingatlanválság, valamint a háztartások és az üzleti vállalkozások gyenge bizalma kihívások elé állítja a politikai döntéshozókat. A növekedés élénkítésére tett folyamatos erőfeszítések ellenére olyan tényezők, mint a munkanélküliség és a gyenge feldolgozóipari tevékenység továbbra is veszélyeztetik a fenntartható fellendülést.

Kína főbb kereskedelmi partnereivel folytatott kereskedelme vegyes tendenciát mutatott, a legnagyobb kereskedelmi célországnak számító Délkelet-Ázsiába irányuló export 15,1%-kal csökkent. Az Ausztráliával folytatott kereskedelem intenzitása azonban emelkedett, ami a Peking és Canberra közötti kapcsolatok javulását tükrözi.

A kínai feldolgozóipari tevékenység októberben váratlanul visszaesett, ami megnehezítette a gazdasági növekedés ösztönzésére irányuló erőfeszítéseket. Az elemzők továbbra is óvatosak a kínai gazdaság jövőbeli pályájával kapcsolatban, a fejlett gazdaságok esetleges enyhe recessziójára vagy gyenge GDP-növekedésére hivatkozva, ami hatással lehet a külföldi áruk iránti keresletre. A kínai döntéshozóknak kihívásokkal kell szembenézniük a gazdaság stabilizálása során e bizonytalanságok közepette.

Egy munkás exportmegrendeléseket készít a Jiangsu Dongci Photovoltaic New Materials Technology Co LTD gyártóműhelyében Suqianban, Jiangsu tartományban, Kínában, 2023. február 21-én. Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images